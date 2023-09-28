Rewrite this title: 3 أشياء يجب أن تعرفها عن تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: 3 أشياء يجب أن تعرفها عن تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2021

كان عام 2020…عامًا.

أعتقد أن لقطة الشاشة هذه لـ a جيفي البحث عن “2020” يلخص الأمر تقريبًا.

ولكن على الرغم من كل التحديات التي واجهناها كبشر هذا العام، فإن عام 2020 لم يكن سيئًا بالكامل.

بعد كل شيء، لقد رحبت بابني الأصغر في العالم هذا العام، وأعتقد أنه رائع جدًا!

لقد تعلمت أيضًا الكثير عن صناعتنا، تحسين محركات البحث (SEO)، وأشعر أنه يجب علينا جميعًا أن نولي اهتمامًا وثيقًا لما حدث هذا العام ونستفيد من تلك المعلومات لنصبح مسوقين بحث أفضل وأكثر استعدادًا للمضي قدمًا.

لذلك، دون مزيد من الاستبطان، إليك ثلاثة أشياء تحتاج إلى معرفتها حول تحسين محركات البحث في عام 2021!

1. نية البحث والطلب مائعان

من المهم معرفة أن نية البحث والطلب يتسمان بالسلاسة – وأكثر بكثير مما كنت أعتقد سابقًا.

يعد فهم نية الباحث جزءًا مهمًا من استراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة حيث تحتاج إلى فهم أساسي للقصد من وراء استعلام البحث من أجل إنشاء صفحة تلبي هذه النية.

إذا كانت صفحتك هي الأفضل تطابقًا للهدف، فسيقوم Google بترتيب صفحتك في نتائجه، بهذه البساطة (على الرغم من أن جعل صفحتك أفضل تطابق هو أمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء).

ولكن ماذا يحدث عندما يغير جائحة عالمي غرض البحث لاستعلام ما؟

حسنًا، إما أن تتكيف أو تخسر التصنيف.

على سبيل المثال، ليلي راي المسار التفاعلي شاركت دراسة حيث رأت استفسارات مثل [Alcoholics Anonymous] و [Alcoholics Anonymous Meetings] مواقع الويب العائدة مثل AA-Intergroup وIn the Rooms التي تقدم اجتماعات وموارد افتراضية للتعافي.

يوضح هذا مدى سرعة قيام Google بتعديل نتائجها لتتوافق مع نية الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي والذين يحتاجون إلى دعم التعافي الافتراضي، حتى بدون تضمين “افتراضي” أو “عبر الإنترنت” في استعلام البحث الخاص بهم.

والتحولات في نية الباحث ليست هي الطرق الوحيدة التي يمكن أن يتغير بها سلوك الباحث.

هناك أيضًا احتمال أن يتزايد حجم البحث والاهتمام باستعلام معين أو يختفي بين عشية وضحاها تقريبًا.

مرة أخرى، رأينا هذا يحدث في قطاعات متعددة خلال المراحل الأولى من الوباء.

ألق نظرة على هذا اتجاهات جوجل رسم بياني ل [toilet paper]:

أو خط الاتجاه هذا ل [sourdough bread]:

يمكننا أيضًا أن نرى مدى السرعة التي يمكن أن ينخفض ​​بها الاهتمام بالبحث أيضًا من خلال النظر [movie tickets]:

في حين أن احتمالات حدوث جائحة آخر مثل فيروس كورونا (COVID-19) ضئيلة (كما نأمل)، توضح هذه الرسوم البيانية مدى أهمية تنويع كلماتك الرئيسية.

في الواقع، هذا دليل قوي على أنه يجب عليك تنويع إستراتيجيتك التسويقية بالكامل، بدلاً من وضع كل بيضك في “سلة Google”.

تؤكد هذه الرسوم البيانية أيضًا على أهمية المرونة والقدرة على الاستفادة من الفرص، أو التركيز عندما تكمن الفرصة في مكان آخر.

إذًا كيف يمكنك الحماية من تغير نية البحث أو الانخفاض الهائل في حجم البحث؟

بينما لا يمكنك التحكم في سلوك الباحث، يمكنك مراقبته وتعديله وفقًا لذلك.

لتحديد التحولات المحتملة في نية البحث، راقب نتائج SERP المستهدفة وكيفية تغيرها.

إذا رأيت المزيد والمزيد من الصفحات التي بدأت في التصنيف والتي تخدم غرضًا مختلفًا عن صفحتك، فمن المحتمل أن Google تختبر غرضًا مختلفًا – قد تحتاج في النهاية إلى تغيير صفحتك أو المخاطرة بفقدان التصنيف.

لتتبع الاهتمام بالبحث، يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأدوات التي تقيس حجم البحث الشهري، مثل SEMrush أو Moz أو Ahrefs.

ستمنحك مؤشرات Google بعض المعلومات الاتجاهية عن الاتجاه الذي يتجه إليه الاهتمام بالبحث أيضًا.

في عام 2021، يجب ألا تشعر بالراحة أبدًا.

يعد التحلي بالمرونة والقدرة على التكيف أمرًا بالغ الأهمية للنجاح عبر الإنترنت.

2. يجب أن تكون الشركات المحلية ومحترفو تحسين محركات البحث المحليون مرنين

عند الحديث عن الحاجة إلى القدرة على التكيف بسرعة، لا ينطبق هذا على البحث المحلي أكثر من أي مكان آخر هذا العام.

كانت الشركات المحلية من أكثر القطاعات تضرراً خلال هذا الوباء.

أجبرت عمليات الإغلاق والقيود الاجتماعية العديد من أصحاب الأعمال على الإبداع وإيجاد طرق جديدة للبقاء على اتصال مع عملائهم مثل الاستلام بدون تلامس أو الاستشارات الافتراضية.

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الشركات، فإن مجرد السماح لعملائها بمعرفة ما إذا كانت مفتوحة أم لا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

يُحسب لهم أن Google قامت بعمل جيد في توفير خيارات متنوعة داخل Google My Business للشركات المحلية للتواصل مع عملائها.

لقد حضرت عرضًا تقديميًا مثيرًا للإعجاب قدمته جوي هوكينز الخبيرة في GMB في وقت سابق من هذا العام، والذي يوضح جميع الخيارات المتاحة ضمن نظام Google الأساسي. تتضمن بعض ميزات نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google) التي تمت إضافتها مؤخرًا ما يلي:

سمة صديقة للLGBTQ.

أزرار الاتصال في لوحات المعرفة المحلية.

سمة ساعات العمل عبر الإنترنت.

سمة المواعيد عبر الإنترنت.

إذا كنت تريد البقاء على اطلاع دائم بجميع السمات الجديدة التي تمت وما زالت تتم إضافتها إلى نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google)، فإنني أوصي بشدة بمراجعة ذلك هذا المورد على موقع هوكينز.

على الرغم من أن معظم الشركات المحلية هي مواقع فعلية، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار البحث كقناة مشروعة للتواصل مع العملاء، وقد سلط الوباء الضوء على هذه الحقيقة حيث جعلت عمليات الإغلاق خدمة العملاء في أماكنهم المادية أمرًا صعبًا.

يجب أن تكون الشركات الأكثر مرونة ومحترفي تحسين محركات البحث المحليين قادرين على الاستفادة من الفرص الجديدة من البحث المحلي من خلال الاستفادة الكاملة من الأدوات التي توفرها Google ومحركات البحث الأخرى – ومع إضافة ميزات جديدة طوال الوقت، ستستمر هذه الأنشطة التجارية المرنة ومحترفي تحسين محركات البحث (SEO) لتزدهر بعد الوباء.

3. يستمر مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) في أن يصبح أقوى

حتى في مواجهة مثل هذه الشدائد، سيظل مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) منفتحًا وداعمًا ومبتكرًا.

لقد كنت دائمًا فخورًا بكوني جزءًا من هذا المجتمع النابض بالحياة لمحترفي البحث، ولكن لم يكن هذا فخورًا أكثر من هذا العام.

وسط ما كان أحد أكثر السنوات تحديًا في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، رأيت باستمرار محترفي تحسين محركات البحث يتقدمون لمساعدة بعضهم البعض.

لقد رأيت محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يدعمون محترفين آخرين تم تسريحهم من وظائفهم بسبب الوباء من خلال مشاركة سيرتهم الذاتية على Twitter ومساعدتهم في العثور على أدوار جديدة في الصناعة.

لقد رأيت أيضًا العديد من المتخصصين والوكالات في مجال البحث يشاركون النصائح والمعلومات المجانية لمساعدة الشركات خلال هذه الأوقات الصعبة.

لقد كان هذا دائمًا ممارسة ضمن تحسين محركات البحث، لكنني رأيت أنها تتزايد بشكل خاص خلال عام 2020.

في الواقع، كان لي شرف أن أكون جزءًا من إحدى هذه المبادرات في شركتي الخاصة.

لقد قام محترفو تحسين محركات البحث (SEO) بالاستفادة من مهاراتهم غير المتعلقة بتحسين محركات البحث (SEO) للمساعدة في جمع الأموال للأشخاص المتضررين من فيروس كورونا (COVID) أو لدعم الصحة العقلية الإيجابية.

على سبيل المثال، قامت ليلي راي بتطوير مهاراتها في مجال تنسيق الأغاني Twitter مع حفلات موسيقية مجانية وحتى أداء حفلة موسيقية “ما بعد الحفلة”. لقمة SEJ الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام!

أنا دائمًا معجب بمدى الانفتاح والتعاون في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن هذا العام كان مختلفًا حيث اعتمدنا جميعًا على بعضنا البعض خلال ظروف غير عادية وصعبة.

أنا فخور بأن أكون جزءًا من هذا المجتمع الرائع وسيكون أقوى في عام 2021!

خاتمة

أظهر عام 2020 أن التغيير يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة، ويجب أن تكون سريعًا كمحترف في تحسين محركات البحث (SEO) لتعديل إستراتيجيتك بسرعة للتكيف مع سلوك البحث الجديد وبيئات المستهلك والقيود المحتملة.

ولحسن الحظ، فإن البحث عبارة عن قناة يمكن من خلالها التمحور والتحويل بسرعة نسبية إذا كنت مستعدًا لذلك.

لذلك، في عام 2021، تأكد من أنك تقوم بمراجعة نتائج SERP بانتظام للتأكد من أن صفحاتك أو صفحاتك المستقبلية لا تزال متوافقة مع النية والاهتمام بالبحث.

تذكر أيضًا أنك لست وحدك وأن هناك مجتمعًا كاملاً جاهزًا لدعمك ومساعدتك على النمو.

تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واترك تعليقاتك على مدوناتك المفضلة، وشارك في سلسلة Friday Focus الرائعة التابعة لـ SEJ… هناك العديد من الخيارات المتاحة لك.

أعلم أنها كانت سنة صعبة بالنسبة للكثيرين منا، لكنني أعلم أن المستقبل مشرق وأن الأوقات الأفضل تنتظرنا.

لذا، شكرًا لك على القراءة، ابق مستيقظًا، ودعنا نواصل دفع صناعة البحث للأمام حتى عام 2021 وما بعده!

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