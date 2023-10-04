Rewrite this title: 3 أشياء يمكنك القيام بها اليوم لزيادة تحويلات الهاتف المحمول بحلول الغد

ستساعدك المقالة التالية: 3 أشياء يمكنك القيام بها اليوم لزيادة تحويلات الهاتف المحمول بحلول الغد

هل معدلات التحويل على هاتفك المحمول سيئة؟

إذا كنت مثل معظم الشركات اليوم، فقد أجبت على هذا السؤال على مضض شديد (أو بكثير من الحماس). إن تحويلات الجوّال التي تجريها عند مقارنتها بسطح المكتب سيئة تمامًا، ويمكنك إما أن تحاول تجاهلها أو تقول أشياء مثل “تحويلات الجوّال للجميع سيئة”.

بالنسبة للجزء الأكبر، أنت دقيق. تعتبر تجربة التحويل عبر الأجهزة المحمولة لمعظم الشركات ومواقع الويب مروعة؛ ومن ثم فإن تحويلات الهاتف المحمول مروعة أيضًا.

بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخدمون نتائج البحث المدفوعة، ما عدد حملاتك التي تم تعيين معدِّلات عروض أسعار الجوّال عليها لتقليل عروض أسعار الجوّال بشكل ملحوظ؟

ولكن ماذا لو أخبرتك أنه لا يجب أن يكون الأمر بهذه الطريقة؟ هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنها تحسين تحويلات هاتفك المحمول بسرعة. هذه هي الأشياء التي يمكن لمطور البرامج لديك (أو أنت) تنفيذها اليوم ورؤية التحسن بحلول الغد.

والدليل في الحلوى

لقد قمت مؤخرًا بمساعدة إحدى الشركات (سنسميها “الشركة X”) على زيادة التحويلات عبر الهاتف المحمول بشكل كبير. عندما بدأت العمل معهم، كانت تحويلات الهاتف المحمول تمثل 19% فقط من إجمالي التحويلات في AdWords. وهذا متوسط ​​تقريبًا عما رأيته، ولكن الأمر الغريب حقًا هو أن تحويلات الهاتف المحمول هذه جاءت بتكلفة رهيبة تبلغ 45.70 دولارًا لكل تحويل.

بحلول الوقت الذي انتهينا فيه من التحسينات الأولية لمعدل التحويل عبر الأجهزة المحمولة، شهدنا تحولًا كبيرًا للشركة X.

تمثل تحويلات الجوال الآن 51% من إجمالي تحويلاتهم: الأغلبية. [pullquote]حسابات الهاتف المحمول تحقق تحويلات أكثر من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.[/pullquote]

والأفضل من ذلك، أن تكلفة التحويل على الأجهزة المحمولة انخفضت إلى 28.80 دولارًا أمريكيًا (أو ما يعادلها بالعملة المحلية)، مما يعني انخفاض تكلفة الاكتساب على الأجهزة المحمولة بنسبة 27% وهي الآن أقل من تكلفة الاكتساب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية البالغة 34.13 دولارًا أمريكيًا!

إليك كيف يمكنك تحسين تحويلات هاتفك المحمول

أولا وقبل كل شيء، إذا لم يكن موقعك متوافقا مع الهاتف المحمول، فلماذا لا؟

بصراحة، هل تتوقع حقًا الحصول على تحويلات رائعة عبر الهاتف المحمول عندما أضطر إلى الضغط للتكبير حتى أتمكن من قراءة النص الموجود على صفحتك؟

يجب أن يكون موقعك متوافقًا مع الجوّال. لن أخوض في الحديث عن الاستجابة مقابل الأجهزة المحمولة. فقط تأكد من أن مواقعك (مواقعك) متوافقة مع الجوّال.

والآن بعد أن انتهينا من ذلك، فلننتقل إلى الأشياء الجيدة.

#1 تأكد من أن تسميات حقول النموذج الخاصة بك موجودة أعلاه

قد يبدو هذا أمرًا أساسيًا حقًا. ومع ذلك، دعني أسألك، كم مرة ذهبت لملء نموذج على جهاز محمول، ثم قمت بالنقر فوق الحقل وتم تكبير الشاشة ولم يعد بإمكانك رؤية اسم الحقل؟

تذكر أننا نريد أن نسهل على الأشخاص إجراء التحويل. إن تذكيرهم بالمعلومات التي يحتاجون إلى ملؤها سيسمح لهم بذلك.

تقوم Best Buy بعمل رائع في هذا:

#2 تسهيل إدخال بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف

وبصرف النظر عن مواقع الويب التي لا تتوافق مع الأجهزة المحمولة، بشكل عام، فإن أكبر ما يضايقني هو عندما أحصل على لوحة مفاتيح QWERTY لإدخال بطاقة الائتمان أو رقم الهاتف الخاص بي. هذه الإبهام الكبيرة السمينة لا ضع بطاقات الائتمان في النموذج الخاص بك إذا كان علي استخدام لوحة مفاتيح QWERTY للقيام بذلك!

إن الشيء الرائع في HTML5 وجميع الأجهزة المحمولة التي تستخدمه هو أنه يمكنك إصلاح ذلك بسهولة! ومع ذلك، يعتقد معظم المطورين أنه يجب عليهم استخدام لحقول النموذج التي تريد استخدام الأرقام فيها.

المشكلة في القيام بذلك هي ظهور لوحة المفاتيح الموضحة أدناه:

الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي استخدام كما هو موضح في مثال رمز النموذج أدناه. لاحظ أنه تم استخدام هذا لحقل رقم الهاتف، ولكن يمكن استخدامه لـ أي مجال أنك تتوقع من المستخدمين إدخال الأرقام فقط.

عند القيام بذلك بشكل صحيح، تحصل على لوحة مفاتيح رائعة حتى أصابعي الكبيرة يمكن استخدامها بسهولة:

تمت إضافة نصيحة إضافية: إذا قمت بتثبيت شهادات SSL الخاصة بك بشكل صحيح، وتم تصنيف النماذج وترميزها بشكل صحيح على نظام التشغيل iOS، فسوف يمنح ذلك المستخدمين خيار “مسح بطاقة الائتمان ضوئيًا”. إذا كان هناك أي شيء أسهل من لوحة المفاتيح الرقمية، فهو ببساطة التقاط صورة لبطاقة الائتمان الخاصة بك.

#3 اجعل من السهل عليك إعطائك عنوان بريدهم الإلكتروني

أنا أكره الاضطرار إلى “تبديل لوحات المفاتيح” لوضع عنوان بريدي الإلكتروني بقدر ما أكره لوحات مفاتيح QWERTY لإدخال الأرقام. لحسن الحظ، يوفر لنا HTML5 أيضًا خيارًا سهلاً للوحة المفاتيح لحقول نماذج البريد الإلكتروني.

ببساطة باستخدام يمكنك إظهار لوحة مفاتيح رائعة تتضمن الرمز @ و”النقطة”.

وهذا ما يجعلني سعيدًا… تقريبًا مثل سعادة الاستيقاظ على رائحة لحم الخنزير المقدد في الصباح. وخمن ماذا سيحبه المستخدمون أيضًا.

انطلق وقم بتحويل مستخدمي هاتفك المحمول

حسنًا، لا تجلس هناك فحسب. اذهب لتنفيذ هذه التغييرات البسيطة الآن!

سوف يحبك المستخدمون لديك وسيعتقد مديرك أنك نجم موسيقى الروك.

هل لديك أي “حلول سريعة” أخرى لتحسين معدل التحويل عبر الأجهزة المحمولة؟ إذا كان الأمر كذلك، فاتركها في التعليقات أدناه.