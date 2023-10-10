Rewrite this title: 3 أفكار إبداعية لاستخدام جوجل في بناء الروابط البحثية

ستساعدك المقالة التالية: 3 أفكار إبداعية لاستخدام جوجل في بناء الروابط البحثية

يتفق معظمنا على أن بحث Google مفيد للغاية. لكن معظم الناس لا يعرفون كيفية استخدامه إلى أقصى إمكاناته. يهدف هذا المنشور إلى الكشف عن بحث Google الحيل الأقل استخدامًا والتي ستساعدك كثيرًا في البحث عن فرص بناء الروابط .

بينما نعلم جميعًا كيفية البحث في Google للعثور على فرص النشر ذات الصلة بالضيف، فإن القليل منا يستفيد من بعض الخطوات الأساسية التي ذكرتها في مقالتي ضيف ظيفة في نصائح المدونة اليومية

إليك الخطوات (يمكنك بالفعل تطبيقها على أي بحث لبناء الروابط، وليس بالضرورة أن يكون ذلك مرتبطًا بنشر الضيف):

تحديد جميع الطرق المختلفة التي قد يستخدمها الأشخاص لدعوة المدونين الضيوف (“إرسال مشاركة ضيف”، “إضافة مشاركة مدونة”، “المساهمة في موقعنا”، وما إلى ذلك)؛

استخدم المصطلحات الرئيسية التي تصف موضوعك؛

الاستفادة من البدل

عامل التشغيل (لتوسيع نطاق بحثك مع الحفاظ على تركيزه)؛

استخدم عوامل التشغيل OR و~ لوصف مكانتك بشكل أفضل؛

الآن قم بربط جميع الخطوات السابقة في بحث واحد:

كيفية الاستفادة من Wildcard من Google

المشغل أو العامل [ “add * url”] المذكورة في النصيحة السابقة، توضح هذه النصيحة بشكل أكبر فائدة عامل تشغيل حرف البدل من Google. يجعل من الممكن: [ “add your url”]للحفاظ على تركيز بحثك مع السماح ببعض الاختلافات في المصطلحات: [ “add related url”]سوف يشمل البحث

url”]للحفاظ على تركيز بحثك مع السماح ببعض الاختلافات في المصطلحات: [ “add related url”]سوف يشمل البحث ,

، إلخ؛ للسماح لـ Google باقتراح العديد من الموضوعات والأفكار المحتملة: جرّب عبارات نمط Digg المستخدمة كثيرًا مع البحث عن أحرف البدل والبحث المتقدم عن التاريخ: أعلى * التنزيلات و

الأفضل* في الأسبوع Twitter – واحصل على الإلهام!

كيفية البحث Twitter للتسويق (باستخدام جوجل)

يقوم جون جانتش بعمل رائع في توضيح كيفية استخدام البحث لتصفية 99% من الرسائل غير المرغوب فيها التي لا تنطبق على أهدافك والتركيز على الأشياء المهمة. يسرد المنشور كليهما Twitterوحيل بحث Google، فنحن نركز هنا على حيل Google فقط. [site:twitter.com] لاستخدام جوجل للبحث

، يجب عليك تقييد نتائج البحث عن طريق التقديم

يأمر. وهذا يجعل من الممكن البحث عن الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بما تروج له: تعد أداة بناء الروابط التي تولد استعلامات بحث بناءً على ما شاركه العديد من خبراء الصناعة طريقة رائعة للحصول على الإلهام عند البحث في Google عن فرص الروابط الخلفية المحتملة: قم بتوفير مصطلح البحث الأساسي الخاص بك (يصف المجال الذي تريد بناء الروابط فيه).

يختار

أحد فرص الارتباط “الأنواع”

احصل على كل استعلامات إنشاء الروابط التي تم إنشاؤها واستخدم محرك البحث المفضل لديك للبحث عن فرص الارتباط:و: