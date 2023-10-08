Rewrite this title: 3 أفكار لمشاركات مدونة سريعة ومفيدة لفصل الصيف

ستساعدك المقالة التالية: 3 أفكار لمشاركات مدونة سريعة ومفيدة لفصل الصيف

نحن نعمل بجد خلال العام، لذلك بحلول الصيف نستحق بطبيعة الحال بعض الراحة والاسترخاء الذي نحتاجه بشدة. ومع ذلك، كيف يمكننا الاستمتاع بإجازتنا ونحن نعلم أنه لا يتم نشر أي شيء على مدوناتنا وأن القراء يتخلون عن مواقعنا ببطء؟

لا تخف بعد الآن! فيما يلي 3 أفكار لإنشاء منشورات سريعة ومفيدة لتحديث مدونتك مع الاستمرار في الاستمتاع بوقت فك الضغط:

التدوين الضيف هو أسهل طريقة للحصول على نتائج فورية وعالية الجودة، والأهم من ذلك، إبداعي محتوى مدونتك. علاوة على ذلك، إذا كنت تخطط لعطلتك، فيمكنك جدولة المدونين الضيوف قبل أسابيع. إنها طريقة رائعة للتأكد من أنه سيكون هناك دائمًا شيء مباشر وأن شخصًا ما سوف يقوم بالتغريد ومشاركة المحتوى الخاص بك.

أسهل طريقة للعثور على المساهمين الضيوف هي من خلال MyBlogGuest. إذا لم يكن لديك الوقت للمشاركة في المنتديات، يمكنك الذهاب مباشرة إلى معرض المقالات، اختر مقالة ذات صلة واعرض نشرها مجانًا على مدونتك. هذا مفهوم جديد وفريد ​​من نوعه لوضع مقالات عالية الجودة:

2. شارك الوسائط التي أنشأها الآخرون

إن مشاركة شيء رائع أنشأه الآخرون لا يعني إعادة نشر الأخبار القديمة. كل ذلك يأتي إلى التركيز. هذا المنصب القديم من جروكدوتكوم يعد هذا مثالًا جيدًا على أن تغيير التركيز ومشاركة مقطع فيديو رائع يمكن أن يثير اهتمامًا ومناقشة كبيرة – مع القليل من الجهد من جانبك. إنها تقنية مثالية إذا كنت تخطط لأخذ قسط من الراحة أثناء تحديث مدونتك.

أفضل نصيحة هنا: لا تكرر ما يشاركه الآخرون بالفعل. بدلاً من ذلك، قم بالبحث للعثور على شيء أقل تغطية ولكن ليس أقل روعة. يوتيوب لديه إمكانات اليانصيب كبيرة. ليس كل شيء رائع ينتشر هناك.

لذلك، من خلال البحث بشكل أعمق قليلاً، يمكنك العثور على بعض الجواهر المخفية: الأمر كله يتعلق بكيفية البحث. وهنا منصبي على استخدام مشغلي جوجل المتقدمين للبحث في يوتيوب. من خلال العمل مع عمليات البحث المتقدمة والتلاعب بالمرشحات، من المرجح أن تكتشف شيئًا استثنائيًا ولكنه أقل شهرة.

3. قم بجمع الإحصائيات والاتجاهات

هناك طريقة أخرى رائعة لمشاركة منشور سريع ولكنه مفيد جدًا وهي تغطية بعض الإحصائيات أو الاتجاهات ذات الصلة. هناك عدد من الأدوات الرائعة والمجانية التي تختصر عملية جمع الإحصائيات، وتؤدي دائمًا إلى منشور رائع.

هنا بعض النصائح:

استخدم هذا محرك بحث الإحصائيات لجمع بعض البيانات الرقمية الأساسية حول المواضيع التي تقوم بالتدوين عنها.

لجمع بعض البيانات الرقمية الأساسية حول المواضيع التي تقوم بالتدوين عنها. يستخدم اتجاهات جوجل لاكتشاف ومقارنة الاتجاهات المثيرة للاهتمام.

لاكتشاف ومقارنة الاتجاهات المثيرة للاهتمام. يستخدم هذا البرنامج المساعد ووردبريس لإنشاء ملخصات سريعة عما قمت بتغطيته على مدونتك الخاصة (راجع هذا المنشور حول تحقيق أقصى استفادة من مدونتك المحتوى القديم ).

لإنشاء ملخصات سريعة عما قمت بتغطيته على مدونتك الخاصة (راجع هذا المنشور حول تحقيق أقصى استفادة من مدونتك ). يستخدم الجدول الزمني للأخبار للعثور على تغطية سريعة لجميع الأخبار المتعلقة بمفهوم أو حدث ما. باستخدام هذه الأداة المفيدة، يمكنك إنشاء ملف بسرعة ملخص لجميع الأحداث (وكذلك التغطية الإخبارية) حول موضوع ما على مر السنين عن طريق تحديد وضع “السنة”. على سبيل المثال، إليك ملخص التغطية الإخبارية حول Google:

أي أكثر سريعة ولكنها مفيدة أسرار التدوين تحت الأرض؟ يرجى حصة لهم في التعليقات!

يعد التدوين الضيف أسهل طريقة للحصول على نتائج فورية وعالية الجودة والأهم من ذلك إبداعي محتوى مدونتك. علاوة على ذلك، إذا كنت في إجازة، فيمكنك جدولة المدونين الضيوف قبل أسابيع، وتأكد من أنه سيكون هناك دائمًا شيء مباشر، وأن شخصًا ما سوف يغرد ويشارك المحتوى الخاص بك.