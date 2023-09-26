Rewrite this title: 3 أنواع رئيسية من مقاييس بناء الروابط وكيفية استخدامها بنجاح

ستساعدك المقالة التالية: 3 أنواع رئيسية من مقاييس بناء الروابط وكيفية استخدامها بنجاح

“نصف المال الذي أنفقه على الإعلانات يضيع؛ المشكلة هي أنني لا أعرف أي نصف.” – قطب المتاجر الكبرى جون واناماكر

وغني عن القول أن Wanamaker لم يكن لديه حساب في Google Analytics للتحقق من أداء إعلاناته.

لقد أدخلتنا شبكة الإنترنت إلى عصر حيث يعتقد كثيرون أن كل شيء يمكن (بل وينبغي) قياسه والتصرف بناء عليه.

وكما يقول المثل الحديث: إذا لم تقم بقياسه، فأنت لا تهتم به.

الأمر هو أنه على الرغم من أنه من الواضح أن لدينا بيانات أكثر مما كان لدى Wanamaker منذ أكثر من 100 عام، إلا أننا لا نعرف دائمًا أي البيانات أكثر أهمية.

والأسوأ من ذلك أن امتلاك البيانات لا يعني أننا نستخدمها لاتخاذ القرارات الصحيحة.

يمكن تطبيق ذلك عبر جميع قنوات التسويق الرقمي – وخاصة تحسين محركات البحث. بتعبير أدق، من السهل جدًا إساءة فهم وإساءة استخدام البيانات المرتبطة ببناء الروابط.

عندما نقيس نقاط البيانات والمقاييس الخاطئة، يمكن أن تحدث مجموعة من الأشياء غير الرائعة:

نعتقد أننا نقوم بعمل جيد ولكن في الواقع ليس كذلك.

يمكن إثارة السلوكيات الخاطئة، مما يؤدي إلى عمل أقل من المستوى المطلوب.

نحن نقيس تأثير عملنا بطريقة غير مرتبطة بنتائج الأعمال الحقيقية.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض مقاييس بناء الروابط المتاحة ونقيم كيف ينبغي لنا – أو لا ينبغي – أن نستخدمها.

1. مقاييس جودة المجال والصفحة

المكان الأكثر وضوحًا للبدء هو وفرة المقاييس التي أنشأها موفرو الأدوات المختلفون للمساعدة في تقييم قيمة الارتباط وجودته.

وهنا عدد قليل:

TrustFlow وCitationFlow من Majestic.

سلطة المجال وسلطة الصفحة من Moz.

تقييم النطاق من Ahrefs.

نقاط المجال من Semrush.

معظم هذه متاحة مجانا. لدينا جميعًا مفضلاتنا، ويستخدم الكثيرون أكثر من إصدار واحد أو حتى إصدارات خاصة بنا.

بغض النظر عن النوع (الأشياء) الذي تستخدمه، هناك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها إذا كنت ستستخدمها وبعض المخاطر التي يجب الانتباه إليها.

استخدم كمؤشر لتصنيف الإمكانات

تم تصميم العديد من هذه المقاييس لتكرار كيفية عمل Google PageRank (التي لم يعد بإمكاننا الوصول إليها) ولكنها ستكون أقل بكثير مما يستطيع Google حسابه واستخدامه عبر الويب.

كما أنها مصممة بشكل عام لإعطاء فكرة عن مدى جودة تصنيف المجال أو الصفحة مقارنة بمجال أو صفحة أخرى.

إنها ليست مقاييس دقيقة يمكن أن تعطيك إجابة دقيقة لسؤال ما، وبالتالي لا ينبغي استخدامها بهذه الطريقة.

وبدلاً من ذلك، استخدمها لفهم أحد الأسباب المحتملة لاحتمال تصنيف نطاق أو صفحة ما بشكل أفضل من الآخر: حجم وجودة الروابط التي تشير إليها.

بالطبع، هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل نطاقًا ما يحتل مرتبة أعلى من نطاق آخر، لذا فإن التحقق من مقياس مثل تقييم النطاق أو سلطة المجال يمكن أن يمنحك فكرة عن كيف يمكن أن تكون الروابط عاملاً.

تصبح هذه نقطة بداية للتعمق أكثر في تلك الروابط أو للنظر في المجالات الأخرى التي يمكنك التأثير عليها لتحسين تصنيفات البحث العضوي.

استخدم لفرز وتصفية آفاق بناء الارتباط

الاستخدام الجيد الآخر للمقاييس مثل تقييم المجال أو سلطة المجال هو فرز قوائم كبيرة من النطاقات بحيث يمكنك تركيز جهود بناء الروابط الخاصة بك.

في حين أن هناك عوامل أخرى مثل الملاءمة التي تحتاج إلى التفكير فيها، فإن استخدام مقياس أولي مثل هذا وترتيب المجالات من أعلى الدرجات إلى الأدنى يمكن أن يساعد.

لنفترض أنك قمت بجمع قائمة تضم 300 نطاقًا محتملاً تبدو ذات صلة بجهود بناء الروابط الخاصة بك، فستحتاج إلى العثور على مكان للبدء.

يمكن أن يؤدي سحب المقياس إلى القيام بهذه المهمة بشكل جيد بحيث تبدأ عملية بناء الروابط الخاصة بك بالنطاقات التي من المحتمل أن تكون الأقوى من حيث حقوق الارتباط.

مرة أخرى، هذه ليست قاعدة محددة، ولكنها طريقة مفيدة لاستخدام هذه المقاييس.

يُستخدم لتدقيق ملف تعريف الارتباط

إذا كنت تحاول تدقيق ملف تعريف الارتباط، فمن المحتمل أن تحتاج إلى جمع ومراجعة البيانات حول مئات أو آلاف أو عشرات الآلاف من النطاقات المرتبطة.

عند مواجهة هذا النوع من المهام، يمكن أن يساعدك استخدام المقاييس في العثور على المشكلات المحتملة في ملف تعريف الارتباط الخاص بك أو الأنماط غير المعتادة.

على سبيل المثال، إذا قمت بسحب البيانات الخاصة بملف تعريف الرابط الخاص بك ووجدت أن نسبة عالية منها لديها سلطة مجال أو تصنيف نطاق أقل من 10، فإن هذا يمنحك نقطة بداية جيدة للروابط التي يحتمل أن تكون منخفضة الجودة.

ومن ناحية أخرى، قد تجد نسبة عالية بشكل غير عادي من روابطك موجودة في نطاق DA90+. قد يعني هذا أن بعض أنشطة العلاقات العامة الرقمية قد حدثت سابقًا، مما أدى إلى وجود الكثير من الروابط من نطاقات المستوى الأعلى.

في كلتا الحالتين، يمكن أن يوفر لك جمع هذه الأنواع من المقاييس التوجيه لبقية عملية تدقيق الرابط الخاص بك وإظهار الأنماط التي قد لا تكتشفها بطريقة أخرى.

2. سمات الارتباط – Nofollow، برعاية، وUGC

بعد ذلك، دعونا نلقي نظرة على نقطة بيانات شائعة جدًا يستخدمها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) عند إنشاء الروابط – سمات الارتباط بما في ذلك nofollow و برعاية و UGC.

سنتحدث عن nofollow لأن هذا هو الأكثر شيوعًا إلى حد كبير، نظرًا لأن الإعلانات المدعومة والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون جديدان نسبيًا.

لا تتجاهل قيمة الروابط Nofollow لأغراض التصنيف

تاريخيًا، كان الاعتقاد السائد هو أن الروابط التي تستخدم السمة nofollow ليس لها أي تأثير على تصنيفات البحث العضوي على الإطلاق.

على الرغم من وجود بعض الجدل والأدلة المتناقلة التي تشير إلى عكس ذلك، إلا أنه تم قبوله بشكل عام لأن Google ذكرت صراحة أن هذه الأنواع من الروابط لن تتجاوز نظام تصنيف الصفحات.

ثم، في عام 2019، جوجل أعلن أنهم كانوا يخففون من هذا الموقف قليلاً وأن الروابط مع السمة nofollow يمكن أن تؤخذ في الاعتبار على أنها “تلميح”.

ووفقاً لأسلوب Google الكلاسيكي، فإنهم لم يضمنوا أنهم سيفعلون ذلك أو لا يفعلون ذلك، بل إنهم ببساطة يحتفظون بالحق في القيام بذلك.

في الواقع، من المحتمل أن يعني هذا أنهم يستخدمون مجموعة من الإشارات الأخرى لتحديد ما إذا كان يجب عليهم حساب رابط nofollow في الرسم البياني للارتباط الخاص بهم أم لا.

على سبيل المثال، إذا كان النطاق يتمتع بسجل جيد ومحتوى عالي الجودة وخالي من البريد العشوائي، فقد يقرر أن هذه العوامل تفوق السمة nofollow وأن نظام ترتيب الصفحات يجب أن يتدفق عبره.

من ناحية أخرى، قد يرون أن الرابط nofollow المعني موجود على نطاق يسمح بوضع الروابط التي أنشأها المستخدمون طوال الوقت، مما يؤدي إلى استغلاله وأصبح الآن مليئًا بالروابط غير المرغوب فيها.

في هذه الحالة، قد يرون أن استخدام nofollow مناسب وسيتجاهلون هذا الرابط إلى حد كبير لأغراض التصنيف.

بشكل عام، نظرًا لعدم اليقين بشأن استخدام Google للروابط nofollow (أو لا) لفهم ما إذا كان يجب ترتيب الصفحة بشكل أفضل أم لا، فليس من الحكمة استخدام قاعدة شاملة مفادها أنه يجب احتسابها جميعًا بنفس طريقة الروابط القياسية.

وفي الوقت نفسه، يمكننا أن نكون متأكدين إلى حد معقول من أن جوجل تحسبها على الأقل إلى حد ما.

بافتراض أنك تقوم ببناء روابط جيدة بشكل عام مع الكثير من السمات الإيجابية الأخرى، فمن الجيد احتساب أي روابط nofollow إلى حد ما لأغراض التصنيف.

تذكر قيمة حركة المرور

الشيء الوحيد الذي غالبًا ما يتم التغاضي عنه عندما يتعلق الأمر بالروابط nofollow هو أنها لا تزال تتمتع بالقدرة على إرسال حركة المرور إلى نطاقك.

لا يمكن للمستخدمين معرفة الفرق بين الرابط الذي يحتوي على السمة nofollow؛ يرون فقط رابطًا قابلاً للنقر عليه.

إذا نقر الكثير من الأشخاص على رابط nofollow وانتهى بهم الأمر بتصفح موقع الويب الخاص بك، فمن الواضح أن هناك قيمة هنا لا ينبغي تجاهلها.

أحب أن أفكر في كيفية تعاملنا مع بناء الروابط إذا كانت الروابط نفسها لا تُحدث أي فرق على الإطلاق في تصنيفات البحث العضوي.

حقيقة أن الروابط يمكن أن تؤثر على نتائج البحث العضوية لا تعني أننا لا نستطيع أن نمتلك نفس العقلية والنهج. يمكن أن يؤدي إنشاء الروابط التي ترسل حركة المرور إلى إضافة طبقة أخرى من القيمة إلى عملك تتجاوز التصنيفات.

في الوقت الذي أصبح فيه من الصعب بشكل متزايد عزل تأثير الترتيب لروابط معينة، فإن القدرة على إظهار القيمة الخاصة بك مع حركة المرور ستصبح أكثر أهمية.

3. الروابط من المجالات الجديدة مقابل المجالات الموجودة

ستراقب العديد من الوكالات والفرق الداخلية ما إذا كانت جهود بناء الروابط الخاصة بها تؤدي إلى روابط من نطاقات جديدة أو من نطاقات موجودة.

على الرغم من أن النظر إلى هذا ليس أمرًا سيئًا، إلا أن هناك طرقًا للنظر إليه قد لا تكون واضحة على الفور أو لا يُنظر إليها في البداية على أنها ذات قيمة.

قم بزيادة تركيزك على الروابط من المجالات الجديدة ذات الصلة

على افتراض أن جودة وصلة الروابط الخاصة بك عالية جدًا، فإن الحصول على روابط من نطاقات لم تتلق روابط منها من قبل يمكن أن يكون أكثر قيمة من رابط موجود – ولكن ليس للسبب الذي قد تعتقده.

إذا حصلت على رابط من نطاق لم يتم عرضه فيه من قبل، فإنك تضع نفسك أمام جمهور جديد إلى حد كبير.

إن زيادة مدى وصولك إلى الجمهور ذي الصلة بهذه الطريقة يمكن أن يأتي بفوائد تتجاوز البحث العضوي، مثل زيادة الوعي بالعلامة التجارية والزوار الجدد.

حتى لو لم نكن نأمل في الحصول على أي قيمة من منظور البحث العضوي، فإن روابط مثل هذه ستضيف قيمة إلى عملك ويجب اعتبارها جزءًا من إستراتيجيتك الرقمية لأنها تضيف قيمة حقيقية إلى العمل.

لا تقم بخصم الروابط من النطاقات التي لديك بالفعل

على الجانب الآخر من المقياس، رأيت محترفي تحسين محركات البحث (SEO) داخل الشركة (وحتى بعض الوكالات) يستبعدون تمامًا الروابط من النطاقات التي ارتبطت بها من قبل.

ويبدو أن الأساس المنطقي هو أنه بمجرد وجود رابط واحد، فإن أي روابط مستقبلية لن تكون ذات قيمة.

المشكلة هي أن الروابط من نفس النطاقات يمكن أن تضيف قيمة أكبر لعدة أسباب:

يتم تعزيز الثقة التي تظهر من خلال الارتباط بك مرارًا وتكرارًا، مما يوضح لـ Google أن الأمر لم يكن مجرد حدث لمرة واحدة أو مجرد صدفة.

يتم حذف الصفحات من الويب طوال الوقت. فقط لأن لديك رابطًا بالفعل لا يعني أنه سيبقى هناك إلى الأبد. سيساعد الحصول على المزيد من الروابط من المزيد من الصفحات في مكافحة ذلك.

كلما زاد عدد الروابط لديك، زاد ظهورك على هذا النطاق وزادت فرصك في جذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

الأخير مهم حقا بالنسبة لي.

إذا قمت بإنشاء رابط من مجال ما، فستتمكن من معرفة ما إذا كان يرسل حركة المرور إليك أم لا بسرعة كبيرة وبشكل موثوق.

إذا رأيت حركة مرور قادمة ويبدو أن حركة المرور هذه ذات قيمة، فيجب عليك بالتأكيد أن تبحث عن طرق للعمل مع النطاق بشكل أكبر والحصول على المزيد من الروابط في المستقبل.

للختام

باختصار، لا تدع أي مقياس أو نقطة بيانات واحدة تصرف انتباهك عما تحاول تحقيقه حقًا – وهو إضافة قيمة إلى العمل.

يمكن أن تساعدك المقاييس بعدة طرق، ولكنها قد تعمل أيضًا ضدك إذا لم تكن حذرًا.

تأكد من أنه عند استخدام المقاييس ونقاط البيانات في إنشاء الروابط، فإنها:

قيادة الأنواع الصحيحة من السلوكيات.

يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج الأعمال.

تسمح لك بفهم ما إذا كنت تقوم بعمل جيد.

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