Rewrite this title: 3 أنواع من أبحاث الأعمال لتطوير خطة تسويق أفضل للمحتوى

ستساعدك المقالة التالية: 3 أنواع من أبحاث الأعمال لتطوير خطة تسويق أفضل للمحتوى

“توقف عن الكتابة عن كل شيء. تنشئ العديد من العلامات التجارية محتوى وتحاول تغطية كل شيء، بدلاً من التركيز على المجال الأساسي الذي يمكنها من وضع نفسها فيه كخبير. لا أحد يهتم بوصفتك الخاصة… ابحث عن مجالك المناسب، ثم انتقل إلى مجال أكثر تخصصًا.” – جو بوليزي، مؤسس معهد تسويق المحتوى

أنا أحب هذا الاقتباس. إنه يقع مباشرة بين أعين الخطأ الأكثر شيوعًا في تسويق المحتوى.

ولكن لدي مشكلة معها أيضا.

لا يمكنك أن تصبح متخصصًا إلا إذا كنت تعرف العمل وجمهوره المستهدف ورسالته الأساسية والعديد من الأشياء الأخرى المتعلقة به من الداخل إلى الخارج. وهذا ليس بهذه السهولة إذا قمت بإنشاء محتوى نيابة عن العميل.

بداية، ربما لا تعرفهم جيدًا. ربما لم تقابلهم من قبل، كما فعل مندوب المبيعات الخاص بك. لم تستخدم منتجهم بعد، علاوة على ذلك، قد لا تكون حتى جمهورهم المستهدف.

ومع ذلك، فأنت مكلف بإنشاء محتوى يجذب الأشخاص ويتفاعل معهم ويربطهم بالعلامة التجارية.

مخادع.

ما هو الطريق للخروج؟ تعرف على نموذج عمل عميلك. فيما يلي 3 أنواع من أبحاث الأعمال التي يمكنك أن تطلبها منهم أو تنشئها معهم والتي ستساعدك على معرفة كل ما تحتاجه عنها بشكل لحظي تقريبًا.

الهرم العلامة التجارية

هرم العلامة التجارية هو مفهوم يستخدم ليس فقط لإنشاء علامة تجارية ولكن أيضًا للابتكار ضمن مفهوم العلامة التجارية. فهو يساعد الشركات على صياغة استراتيجية الاتصالات بأكملها، بدءًا من العرض ووصولاً إلى ما يُعرف باسم “فكرة العلامة التجارية”، وهي جوهر ما توفره العلامة التجارية للسوق.

هناك العديد من الإصدارات لمفهوم هرم العلامة التجارية. لغرض تعلم أعمال العملاء، سيكون العمل الأساسي كافيًا. وعادةً ما يتضمن العناصر التالية:

الميزات والصفات

وتشمل هذه جميع الأصول الملموسة للشركة ولكنها تعرض أيضًا العناصر المميزة لعروض الشركة.

الفوائد الوظيفية

ستكون هذه جميعها فوائد ملموسة، مثل الشحن المجاني ومشورة الخبراء ودعم ما بعد البيع والدعم الفني وما إلى ذلك.

الفوائد العاطفية

هذه هي الفوائد غير الملموسة التي سيختبرها العملاء عند الشراء من إحدى العلامات التجارية. قد تتضمن بعض الأمثلة المزيد من الوقت والسرعة والراحة وراحة البال والأمان وما إلى ذلك.

شخصية تجارية

كل علامة تجارية لها شخصية. وهذا في الواقع هو العنصر الذي يجذب العملاء ويجعلهم يختارون علامة تجارية واحدة على الأخرى. مثلما نختار أصدقائنا بناءً على شخصياتهم، فإننا نفعل ذلك مع العلامات التجارية.

فكرة العلامة التجارية

فكرة العلامة التجارية هي جوهر العلامة التجارية، وهو مفهوم تريد أن يفكر فيه عملاؤها في كل مرة يواجهون فيها علامة تجارية.

مجرد التفكير في أي علامة تجارية ويجب أن تعرف جوهرها بسرعة.

بالنسبة لشركة ديزني سيكون الأمر كذلك بالنسبة لشركة فولفو. Amazonمن المحتمل أن يكون جوهر Apple، .

التطبيق في تسويق المحتوى: يساعد هرم العلامة التجارية على تحديد شخصية الشركة، واقتراح نبرة الصوت التي يجب عليك استخدامها ونوع المحتوى الذي يجب أن تقوم بإنشائه.

مخطط نموذج العمل التجاري

نموذج الأعمال التجارية هو نظام تم تطويره بواسطة Alex Osterwalder والذي، كما يوحي الاسم، يساعد الشركات على إنشاء وابتكار نماذج أعمال كاملة.

تغطي لوحة نموذج الأعمال جميع جوانب العملية التجارية ويتضمن معلومات عن:

اقتراح القيمة الرئيسية

شرائح العملاء

علاقات العملاء

القنوات الرئيسية للوصول إلى العملاء عن طريق

الأنشطة الرئيسية في الأعمال التجارية

الموارد الرئيسية

الشركاء الرئيسيين

هيكل التكاليف

مصادر الدخل

باختصار، إنه العمل بأكمله محاصر في نموذج من صفحة واحدة، مما يجعل من السهل للغاية فهمه وتعلم كل خصوصياته وعمومياته.

التطبيق في تسويق المحتوى: على الرغم من منهجها الموجه نحو تنظيم الأعمال، يمكن أن تكون لوحة نموذج الأعمال مفيدة للغاية في إنشاء استراتيجية تسويق المحتوى للعملاء.

أولاً وقبل كل شيء، فهو يكشف بالضبط من هم عملاؤك. كما أنه يحدد أيضًا المستخدمين الأوائل، أي الأشخاص الذين قد يرغب عميلك في التحدث إليهم أولاً.

تساعد لوحة نموذج العمل على تحديد ما يجعل عرض عملائك مميزًا.

فهو يحدد جميع القنوات التي سيرغبون في استخدامها للوصول إلى العملاء وتزويدهم. هذه معلومات لا تقدر بثمن للغاية لأنها يمكن أن تؤثر على استراتيجية توزيع المحتوى الخاصة بك بالكامل.

وأخيرًا، فهو يحدد أيضًا نوع العلاقات التي يرغب عميلك في بنائها مع عملائه. يمكن أن تؤثر هذه المعلومات على نوع المحتوى والرسالة التي ستصممها لهم.

خريطة تحديد المواقع

يركز النوعان من الأبحاث المذكورة أعلاه فقط على العلامة التجارية ونموذج الأعمال، وتنظر إليها خريطة تحديد المواقع فيما يتعلق بمنافسيها.

تستخدم خريطة الموضع المحورين x وy لتمثيل قوة وموقع خاصيتين لمنتج أو سوق بيانيًا وإظهار الموقع النسبي لكل شركة متنافسة ضدهما.

واحدة من أعظم مزايا استخدام هذه الطريقة هي أنها تسمح لك بوضع العلامة التجارية في مواجهة منافسيها المباشرين في فئات المواقف المختلفة وإظهار عناصر العمل التي تحتاج إلى الاهتمام من أجل جعل العلامات التجارية التي تقدم أكثر تنافسية من منافسيها.

التطبيق في تسويق المحتوى: تسمح لك خريطة تحديد المواقع أولاً بتحديد خصائص السوق التي يستخدمها عميلك لمقارنة نفسه مع منافسيه وأيضًا عناصر النموذج الذي يتفوق فيها.

يتطلب تطوير استراتيجية تسويق المحتوى الناجحة القليل من العقلية التجارية. من أجل وضع استراتيجية ومحتوى ناجحين وإشراك الجمهور، يجب أن يكون لديك فهم متعمق لأعمال عملائك. ومع ذلك، في كثير من الأحيان لا تكون المحادثة القصيرة كافية لمعرفة كل ما تحتاج إلى معرفته. ناهيك عن إضاعة الوقت في التنقل ذهابًا وإيابًا للحصول على مزيد من المعلومات.

باستخدام نهج منظم توفره أساليب البحث التجارية المختلفة، يمكنك الحصول على جميع المعلومات بسرعة وفعالية.

دورك

كيف تتغلب على مشكلة عدم معرفة عمل عملائك جيدًا عند العمل على استراتيجية المحتوى الخاصة بهم؟ شارك نصائحك معنا في التعليقات.

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