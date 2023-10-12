Rewrite this title: 3 اتجاهات التطوير التي ستؤثر على تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 3 اتجاهات التطوير التي ستؤثر على تحسين محركات البحث

باعتبارنا متخصصين في تحسين محركات البحث، فإننا نقوم باستمرار بتتبع وتوثيق أحدث اتجاهات البحث. ومع ذلك، كم مرة نولي اهتماما لاتجاهات التنمية؟ في رأيي، لا يكفي. ربما تفكر، حسنًا، لماذا ينبغي لنا أن نفعل ذلك؟ يحتاج مُحسنو محركات البحث (SEO) إلى البقاء على اطلاع بكل جانب من جوانب التطوير من أجل تعلم طرق جديدة للاستفادة من هذه التقنيات لتحقيق تصنيفات أعلى. لذلك، سأقوم بمراجعة العديد من اتجاهات التطوير التي بدأت للتو والتي سيكون لها تأثير دائم على عالم تحسين محركات البحث.

1. OpenSocial عبارة عن مجموعة مفتوحة من واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح لمواقع التواصل الاجتماعي بتوفير نظام تسجيل دخول عالمي. باستخدام OpenSocial، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى أي موقع باستخدام منصة OpenSocial باستخدام Google، وHi5، وMyspace، وNetlog، وNing، وYahoo، ومجموعة كبيرة من بيانات اعتماد المواقع الأخرى.

تعمل Google حاليًا على تسهيل الأمر للغاية على مطوري الويب لإضافة عناصر OpenSocial إلى مواقعهم من خلال استخدام أدوات Google Friend Connect الخاصة بهم. تعتمد هذه الأدوات بشكل كبير على واجهات برمجة تطبيقات OpenSocial. لذا، أعرف ما الذي تفكر فيه، كيف يساعد هذا في تحسين محركات البحث؟ حسنًا، هناك سبب وجيه جدًا للاعتقاد (بما في ذلك العديد من براءات الاختراع) أن Google ستبدأ في استخدام مؤشرات الوسائط الاجتماعية كجزء من البحث المخصص. وبعبارة أخرى، لا يريد Google بالضرورة تتبع ما تعتقد أنه رائع، ولكن ما يعتقد أصدقاؤك أنه رائع. ولكن الطريقة الوحيدة التي يمكن لـ Google من خلالها الوصول إلى هذه البيانات هي من خلال OpenSocial. الدرس هنا: البدء في استخدام عناصر OpenSocial في مواقعك، مثل أدوات Google Friend Connect. سيؤدي القيام بذلك إلى مساعدة موقعك في الترتيب في البحث المخصص.

2. أتش تي أم أل 5 ربما لم يخرج من الباب بعد، ولكن عندما يحدث ذلك، فمن المؤكد أنه سيترك أثرًا دائمًا التأثير على تحسين محركات البحث. سيجعل HTML 5 تجزئة الكتلة أمرًا سهلاً. كتلة تجزئة يحدث عندما تقوم محركات البحث بتحليل صفحة ويب بناءً على مجموع أجزائها الفردية. على سبيل المثال، قد ينظر إلى محتوى منشور مدونة، ويحلله بشكل منفصل عن العنوان، ثم يفعل الشيء نفسه بالنسبة لكل عنصر من العناصر الموجودة في الشريط الجانبي. حتى الآن كان الأمر غامضًا بعض الشيء فيما يتعلق بكيفية قدرة محركات البحث على معرفة الفرق بين المنشور والشريط الجانبي. وذلك لأن عناصر HTML حاليًا لا تحمل أي صفات فريدة بطبيعتها. يتم تضمين محتوى منشور المدونة في