Rewrite this title: 3 استراتيجيات ربط الارتباط الأساسية لعام 2013

ستساعدك المقالة التالية: 3 استراتيجيات ربط الارتباط الأساسية لعام 2013

تتغير محركات البحث دائمًا، لكن استراتيجيات اصطياد الروابط لا تموت أبدًا. فيما يلي العناصر الأساسية الثلاثة لحملة طعم الارتباط الفعالة، والتي ستكون أكثر أهمية في العام المقبل:

1. فهم إمكانية المشاركة

الرابط هو في الأساس مجرد مشاركة اجتماعية من شخص يدير موقعًا على شبكة الإنترنت. في حين أن منصة (HTML) مختلفة، فإن القوى النفسية في اللعب هي نفسها. يميل المحتوى الذي ينتشر على الشبكات الاجتماعية إلى جذب الروابط أيضًا.

وإذا انتبهت إلى الشبكات الاجتماعية، ستلاحظ أن هناك أنماطًا محددة. يحتوي معظم المحتوى واسع الانتشار على واحدة على الأقل من السمات التالية:

إنه عنيد

ال انتشار نظريات المؤامرة على شبكة الإنترنت ربما يكون أحد أفضل الأمثلة على كيفية جذب الآراء الجريئة للانتباه وانتشارها بسرعة. يمكن للموقف القوي أن ينفرك من جزء كبير من جمهورك المحتمل، ولكنه يمكنه أيضًا توسيع نطاق وصولك الحالي وتعزيز متابعتك. ربما يكون من الأفضل التمسك بالقيم التي تؤمن بها بالفعل، بالطبع، لتجنب كارثة العلاقات العامة في مرحلة ما على الطريق.

هذا ممتع

ال موقع الفكاهة متصدع لديها حاليا أكثر من 2.3 مليون Facebook يحب و سلطة المجال 88. لقد أنجزوا ذلك ببساطة من خلال جمع الحقائق المثيرة للاهتمام وجعلها مضحكة.

إنها معلومات داخلية

ال وول ستريت جورنال مرتبطة بـ WordStream، وهي شركة استشارات إعلانية عبر الإنترنت، لأنها نشرت منتجاتها الخاصة بيانات الملكية حول جوجل. المصدر الأصلي ل جديد تميل المعلومات إلى جذب روابط أكثر من الموقع الذي يعيد توظيفها، إلا إذا كانت كذلك لأقصى حد جيد في إعادة استخدام المحتوى، أو لديك بالفعل عدد أكبر من المتابعين.

انه ظريف

القطط تحكم الإنترنت, ووفقا ل هذه المقالة عن علم قطط الإنترنت، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أنهم لطيفون وضعفاء. تكثر أيضًا الصور ومقاطع الفيديو اللطيفة للأطفال والكلاب على الويب. هناك شيء ما في الجاذبية يتطلب مشاركته.

إنه أمر غريب وغريب

قام موقع Gawker بتعيين Neetzan Zimmerman لإنتاج المحتوى واسع الانتشار، والذي، كما قال المحرر الرئيسي لـ Gawker، “من أجل الكتاب الآخرين، [is] ترس ضروري.” زيمرمان الذي خلق ديلي ماذا, يقول “عندما ينتشر شيء ما على نطاق واسع، فإنه يميل إلى أن يكون شيئًا من غير المتوقع أن ينتشر بسرعة كبيرة.” تميل عناوين مثل “هذه البيتزا بقشرة مصنوعة من برجر الجبن”، و”هامستر ميت ومدفون يخرج من القبر حيا وبصحة جيدة وجائعا إلى العقول”، إلى الانتشار بسرعة أكبر مما يسمى تقليديا “عناوين الأخبار”.

وكما قال زيمرمان، “أ”قطة محنطة تم تحويلها إلى طائرة هليكوبتر– من الواضح أن هذا سيكون ناجحًا، أليس كذلك؟ لأنه يحتوي على عنصر الصدمة، ويحتوي على عنصر القطة، كما تعلمون، إنه مصمم خصيصًا للإنترنت.

نأمل أن يكون واضحًا من كل هذا أن قابلية المشاركة هي واحد فقط عنصر النجاح. قطعة من المحتوى تم تصميمها فقط من المحتمل أيضًا أن يكون الانتشار واسع النطاق ذا علامة تجارية سيئة، وغير ذي صلة، ومن غير المرجح أن يؤدي إلى تحويلات في المستقبل. للحصول على المزيد من الأمثلة على حملات اصطياد الروابط الناجحة، نوصي بإلقاء نظرة عليها هذه الأمثلة العشرة من WebPageFX.

2. قم بالعصف الذهني بشكل متكرر

ما يجب أن يكون واضحًا أيضًا من كل ما سبق هو أن Linkbait يتطلب الأصالة بشكل ما. إذا لم تكن المعلومات جديدة، فيجب أن يكون العرض التقديمي. إذا كان الموضوع “مملًا”، فإن الأمر يتطلب إبداعًا لتحويله إلى شيء غريب أو ملتوي أو مضحك.

وعلى الرغم من أن “الجاذبية” لا تتطلب بالضرورة الإبداع، إلا أنه إذا واصلت الضغط على هذا الزر كثيرًا، فسوف يُنظر إليه على أنه قوادة واضحة. علاوة على ذلك، لا يزال الأمر يتطلب الإبداع لتحويل رسالة العلامة التجارية إلى شيء لطيف ولو عن بعد.

فيما يلي بعض النصائح لتبادل الأفكار لمساعدتك في إطلاق حملة احتيالية ناجحة للروابط:

المجموعات الصغيرة هي الأفضل

ضع عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص في اجتماع للعصف الذهني ولن يساهم معظمهم. المجموعات المكونة من ثلاثة إلى خمسة أفراد هي الأفضل للعصف الذهني الجماعي. في المجموعات الكبيرة، ينسى الأشخاص أفكارهم قبل أن يتم استدعاؤها، ومن الصعب الوصول إلى إيقاع إنتاجي.

العصف الذهني الفردي أمر لا بد منه

بعض عمليات العصف الذهني يجب أن تتم من قبل الأفراد الذين يقومون بالعصف الذهني وحدهم. وقد أثبتت العديد من التجارب النفسية حول هذا الموضوع جلسات العصف الذهني الفردية تؤدي إلى المزيد من الأفكار. يعد العصف الذهني الجماعي أمرًا ضروريًا للتأكد من توافق الأفكار مع أهداف العمل والاستراتيجية طويلة المدى، ولكن العصف الذهني الفردي يعد عنصرًا مهمًا لا ينبغي تجاهله.

جرب “الكتابة الذهنية” بدلاً من العصف الذهني

وقد أظهرت الدراسات أن هذه التقنية يتفوق على السراويل من العصف الذهني التقليدي. العملية بسيطة. لمدة ثلاث دقائق، يكتب الجميع ثلاث أفكار على الأقل. ثم يمررون ورقتهم إلى اليسار، ويقرأون الأفكار السابقة، ويسجلون مرة أخرى أكبر عدد ممكن من الأفكار لمدة ثلاث دقائق. استمر في القيام بذلك لفترة زمنية محددة أو حتى تشعر المجموعة بأن أفكارها قد استنفدت.

أكتبه الجميع تحت

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني بمفردك أو ضمن مجموعة، اكتب كل فكرة على حدة. كما ذكرنا في ProBlogger، يقترح علم النفس أننا رفض الأفكار الإبداعية، حتى عندما نعتقد أننا نريدهم، ونبرر ذلك من خلال إخبار أنفسنا بالفكرة لم يكن كذلك مبدع. يفعل لا رفض أي فكرة تخطر على ذهنك. هناك متسع من الوقت للتخلص من القائمة لاحقًا.

تشجيع النقاش البناء

ربما يتعارض هذا مع كل ما سمعته من قبل عن العصف الذهني، لكن العلم واضح. للمناقشة تأثير إيجابي على العصف الذهني. بينما يجب عليك قطعاً سجل كل فكرة على حدة، ومن المفارقة أن المناقشات تجعل الناس يشعرون أكثر تحررت، و أكثر مشاركة مريحة لوجهات نظر الأقلية. وهذا يسمح لمزيد من الأفكار بشق طريقها إلى المناقشة. لا تبالغ في هذا بالطبع.

مزيج الأفكار

إذا كان هناك شيء واحد فقط يجب عليك استخلاصه من كل هذا، فهو أن مزج الأفكار ومطابقتها معًا هو أفضل طريقة للتوصل إلى أفكار جديدة. لا تحصر نفسك تمامًا في مجال تخصصك: اسحب الأفكار والمفاهيم والحقائق والقصص من التخصصات الأخرى من أجل إضفاء الإثارة على الأمور ورسم أوجه تشابه مع موضوعك الخاص.

من الواضح أن بعض هذه النصائح تتناقض مع بعضها البعض (المناقشة مقابل كتابة الأفكار مقابل العمل بمفردك، على سبيل المثال). استخدم أكثر من أسلوب للعصف الذهني وقياس النتائج. قد تجد أن بعض التقنيات تعمل بشكل أفضل من غيرها، أو قد تجد أنك تحتاج إلى العديد من أنواع العصف الذهني المختلفة من أجل تحقيق المجموعة المتنوعة الصحيحة من الأفكار.

3. ابحث عن مصادر فعالة للمعلومات

في بعض الأحيان يأتي البحث قبل العصف الذهني، وأحيانا يأتي بعده. كلتا الطريقتين تعملان بشكل جيد، لكنهما تؤديان إلى أنواع مختلفة من المنشورات.

عندما يأتي البحث أولاً، فإنه يوفر المادة الخام للجمع والمزج لتكوين فكرة فريدة. الميزة هنا هي أن لديك بالفعل فكرة عن الحقائق والعناصر التي ستتم إضافتها إلى المنشور. العيب هو أن أفكارك ستكون مقيدة إلى حد ما بمجموعة المعرفة التي بحثت عنها.

عندما تأتي الأفكار أولاً، فإن ذلك يجبرك على التوسع في بحثك وسحب المعلومات من مصادر أكثر تميزًا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأفكار الفريدة. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أنك قد تكتشف أن الحقائق تتعارض مع فكرتك الأصلية، وأن إنجاح فكرتك من شأنه أن يؤدي ببساطة إلى تمديد الأمور إلى أبعد من ذلك.

نأمل أن يكون من الواضح أنك بحاجة إلى كلا النوعين من المنشورات، وأنه من الجيد إجراء بعض الأبحاث قبل وبعد العصف الذهني في معظم الحالات.

كما قلنا من قبل، من المرجح أن تنتشر “المعلومات الداخلية” بسرعة أكبر من احتمال انتشار مقال زائد عن الحاجة. لا يمكنك أن تكون دائمًا بوب وودوارد التالي، ولكنك أنت يستطيع احصل على معلوماتك من الأماكن التي لا يرغب معظم الأشخاص في البحث فيها:

ليس من السهل قراءة المقالات والأبحاث العلمية التي راجعها النظراء، ولكن هذا بالضبط ما يجعلها مفيدة جدًا كمصدر للمعلومات. هناك الكثير من المعلومات الواردة في هذه النصوص والتي لم تجد طريقها أبدًا إلى عالم المدونات، وأغلبها “مملة” فقط لأنها مقدمة بطريقة فنية للغاية. استخرج الحقائق الأكثر إثارة للدهشة والوجبات الرئيسية وستحصل على بعض المعلومات “الداخلية” من نوع ما.

العميل الخاص بك

هذه ليست المرة الأولى التي نذكر فيها مدى فائدة عميلك كمصدر للمعلومات، ولن تكون الأخيرة. من المحتمل أن يكون لدى عميلك قاعدة بيانات خاصة من نوع ما. إذا استطعت، استفد منه كمصدر للبيانات الأولية.

خبراء الصناعة (والناس بشكل عام)

تواصل مع الخبراء في مجال تخصصك. يمكن للمصادر المعروفة أن تساعد في التعرض، ويمكن للمصدر الأقل شهرة أن يقدم أيضًا بعض المعلومات “من الخطوط الأمامية” التي لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر. شاهد الأخبار المسائية ولاحظ كيف أن إجراء مقابلة مع شخص عشوائي في الشارع يمكن أن يساعد قليلاً في الحصول على المصداقية. لا يوجد سبب لتقييد مصادر المعلومات بأبحاثك الخاصة. مِلكِي الناس للأفكار والآراء والمعلومات. كن صحفيا.

المكتبة

نعم، لا يزال موجودا. صدق أو لا تصدق، يعد هذا أيضًا مكانًا رائعًا للبحث عما إذا كنت تريد العثور على معلومات لم يسبق له مثيل عبر الإنترنت. نعم، لا يزال هذا يحدث في بعض الأحيان!

أي شيء يمكن اعتباره “بيانات أولية”

سواء كانت إحصاءات حكومية أو دراسة استقصائية للصناعة، فإن البيانات الأولية التي لم يتم تحويلها مطلقًا إلى مقالة أو منشور مدونة هي واحدة من “المصادر الداخلية” الأكثر فائدة لديك.

التخصصات الأخرى

ربما نكرر أنفسنا قليلاً بقولنا هذا، لكن لا يمكننا التأكيد عليه بما فيه الكفاية. في حين أن استراتيجيات البحث الأخرى تتطلب البحث في المواد الكثيفة، فإن هذه الاستراتيجية تسمح لك بتصفح منشورات المدونة الخفيفة والمقالات الإخبارية واستخدامها كرؤى في مجالك الخاص. وهذا يجعل الجزء البحثي أسهل، ولكن الجزء الإبداعي يصبح أكثر مشاركة. هذه هي المقايضة.

خاتمة

لإنتاج Linkbait، تحتاج إلى “الوصول” إلى الإنترنت، وفهم سبب انتشار الأشياء. يتطلب الأمر استراتيجية شاملة للعصف الذهني وفهمًا عميقًا لمكان العثور على البيانات الأصلية من أجل تحقيق ذلك. النقطة الرائعة بين هذه الاستراتيجيات الثلاث هي نقطة الانطلاق لحملة طعم الارتباط الأكثر نجاحًا.

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