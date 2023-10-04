Rewrite this title: 3 تقنيات لتعزيز ولاء العملاء من خلال Facebook

ستساعدك المقالة التالية: 3 تقنيات لتعزيز ولاء العملاء من خلال Facebook

ما الذي يمكن أن يكون أفضل من الحصول على المزيد من العملاء؟ ماذا عن وجود عملاء مخلصين يشترون منك باستمرار!

باعتبارنا أصحاب أعمال، يدرك معظمنا أهمية ولاء العملاء، حيث يمكنهم جلب مصدر ثابت للربح والدخل. ولذلك، فإننا نبحث دائمًا عن أفكار جديدة حول كيفية تعزيز ولاء العملاء.

وفقًا للبحث الذي أجراه معهد خدمة العملاء حول الاحتفاظ بالعملاء، فإن 65% من أعمال الشركة تأتي من العملاء الحاليين. علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون التسويق للعملاء الحاليين أرخص. يمكن أن يكلف جذب عميل جديد ما بين 5 إلى 8 أضعاف تكلفة الاحتفاظ بالعميل الحالي.

كما هو موضح في الإحصائيات، فإن البيع للعملاء الحاليين وحث عملائك الحاليين على الشراء مرة أخرى أمر منطقي من الناحية التجارية. وباعتبارهم عملاء حاليين، فقد أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك.

تحاول الشركات دائمًا تعزيز ولاء عملائها. على سبيل المثال، تستخدم الشركات التقليدية بطاقات الولاء، حيث يكتسب العملاء نقاطًا مقابل عمليات الشراء، والتي يمكنهم بعد ذلك استبدالها بالهدايا أو الخصومات.

في هذه الأيام، تطلق الشركات تطبيقات للهواتف الذكية لتعزيز ولاء عملائها. على سبيل المثال، يكافئ تطبيق Shopkick Local، وهو تطبيق يعتمد على الموقع، المتسوقين لمجرد زيارة المتاجر. ويستخدمها عمالقة مثل Target وBest Buy وMacy’s لتوفير قيمة إضافية لعملائهم.

لقد انضمت معظم الشركات إلى الصعود الحتمي لوسائل التواصل الاجتماعي. عند السعي إلى تعزيز ولاء العملاء، قدمت وسائل التواصل الاجتماعي للشركات إحدى أسهل الطرق للقيام بذلك.

واحدة من العديد من الشركات الناجحة التي حققت استراتيجيات رابحة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتمكن Whitehall Lane Winery من زيادة عملائها بشكل كبير فحسب، بل زادت أيضًا من الاحتفاظ بأعضاء النادي إلى أكثر من 99% كل شهر! باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنهم مكافأة المعجبين المخلصين وتثقيف المعجبين حول النبيذ والتواصل مع عملائهم.

مع زيادة الكفاءة والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للشركات تعزيز ولاء العملاء بثلاث طرق بسيطة.

إشراك أهم المعجبين الأكثر تفاعلاً

على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن ترجمة ولاء العملاء إلى المعجبين والمستخدمين المشاركين في علامتك التجارية Facebook صفحة. المعجبون المشاركون هم المستخدمون الذين يعجبون باستمرار بالمحتوى الخاص بك أو منشوراتك ويعلقون عليه ويشاركونه. إنهم يفعلون ذلك لأنهم يحبون علامتك التجارية ويهتمون بالشراء منك. والعديد منهم هم عملاؤك الحاليون.

AgoraPulse عبارة عن منصة اجتماعية لإدارة علاقات العملاء (CRM) تسمح لك باكتشاف معجبيك الأكثر تفاعلاً بناءً على التفاعل معهم Facebook صفحة.

لقد أنفقت الوقت والمال على المحتوى الجيد وبناء صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. سيكون من المؤسف إذا لم تستخدم المعلومات والعلاقة لتحقيق المزيد من الربح لعملك.

لقد عرضت ذات مرة أفضل 20 معجبًا متفاعلاً في نشاطي التجاري على عميل معين في مجال توزيع منتج معروف جدًا للعناية بالشعر في جميع أنحاء آسيا. وبفضل هذه المعلومات، تمكنوا من توفير أكثر من 50 ألف دولار من النفقات.

كيف؟

سارع العميل إلى الاستفادة من المعلومات من خلال دعوة أفضل 20 من المعجبين به الأكثر تفاعلاً (وليس من المستغرب أن جميعهم من السيدات) لتناول وجبة فطور وغداء يوم الأحد. خلال وجبة الغداء، قاموا بتوزيع عينة من منتجات العناية بالشعر وطلبوا منهم اختبارها. وفي الأشهر التالية، أرسل بعضهم تعليقاتهم الإيجابية حول استخدام نماذج المنتجات وبذلت العلامة التجارية جهدًا لإشراك جميع المنتجات العشرين.

مع مشاركة أبطال علامتك التجارية للامتيازات التي حصلوا عليها، يصبح العملاء المتصلون الآخرون أكثر نشاطًا للاستمتاع بهذه الامتيازات.

اعتمدت الشركة أيضًا على هذه المجموعة نفسها من أهم المعجبين المشاركين عند إجراء مجموعات التركيز. ومن خلال الاستفادة من هذه العلاقات، تمكنت الشركة من توفير أكثر من 50 ألف دولار من النفقات. عندما كانت هناك أسئلة أو ردود فعل سلبية على Facebook الصفحة، أحد هؤلاء المعجبين العشرين الأكثر تفاعلاً يجيب فعليًا نيابة عن الشركة!

حث عملائك على الكتابة على الحائط الخاص بك

قام الرئيس التنفيذي لشركة Procter & Gamble ذات مرة بتطوير إطار عمل حول كيفية اتخاذ الأفراد لقرارات الشراء على مستوى المستهلك؛ المستهلكين مثلي ومثلك. يبدأ بـ التحفيزعندما يرى المستهلك إعلانًا في الصحيفة أو يشاهد إعلانًا تجاريًا على شاشة التلفزيون. إنه يحفز أذهاننا من خلال إعلامنا بالحدث الخاص أو الترويج المتعلق بالعلامة التجارية.

إذا قررت الذهاب إلى المتجر، فهو لحظة الحقيقة الأولى، يتم تعريفها بأنها المرة الأولى التي ترى فيها أو تشعر بالمنتج في متناول يدك، قبل اتخاذ قرار بشرائه أم لا.

وأخيرا، لحظة الحقيقة الثانية هو عندما تشتري المنتج بالفعل وتجرب استخداماته.

توصلت Google إلى نموذج جديد لإطار العمل الذي يأخذ في الاعتبار البيع والشراء عبر الإنترنت. لقد ضموا أ لحظة الحقيقة صفر, وهو مباشرة بعد التحفيز. تحدث لحظة الصفر للحقيقة عندما يستخدم شخص ما المنتج ويترك مراجعات له عبر الإنترنت.

تخيل سيناريو حيث تقوم بحجز فندق عبر الإنترنت. قبل تأكيد الحجز، غالبًا ما نقرأ تعليقات حول الفندق. بالمثل على Amazonغالبًا ما يقرأ المشترون المراجعات قبل إجراء عمليات الشراء. أدت المراجعات المجهولة إلى Amazonصعودها إلى الشهرة، حيث يشعر المشترون بمزيد من الثقة تجاه مدخلات المستهلكين الآخرين؛ المستهلكين مثلي ومثلك. يعتمد 67% من زوار الموقع على المراجعات المجهولة للمساعدة في اتخاذ قرار الشراء. وهذا ما جعل Amazon ناجح كثيرا.

يرغب المستهلكون في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المنتج أولاً قبل أن يقرروا الشراء. مع الإنترنت، يبحث المستهلكون عن المزيد من المعلومات والمراجعات. لذلك، من المهم أن تجعل عملائك الحاليين يكتبون على صفحتك.

على سبيل المثال، تخيل أنك تبحث عن منتجع صحي لتذهب إليه وعثرت عليه بالصدفة Facebook صفحة لمسة الشفاء سنغافورة.

شفاء اللمس سنغافورة لديه أكثر من 40.000 إعجاب. والأهم من ذلك أنهم يحصلون على تقييمات رائعة لخدماتهم كل يوم تقريبًا! كمستهلك، فإن رؤية مثل هذه التقييمات تجعلني أكثر ميلًا لحجز جلسات السبا الخاصة بي معهم، وأعتقد أن أي شخص سيشعر بنفس الشعور، مما يوضح قوة التقييمات في تعزيز ولاء العملاء.

الرد على التعليقات أو الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة

يتمتع جميع العملاء بخدمة جيدة. من الشائع أن نسمع أشخاصًا يشكون من الخدمة الرهيبة التي تعرضوا لها. تركز العديد من الشكاوى على الوقت الزائد الذي يتم قضاؤه في انتظار الهاتف لخدمة العملاء.

يتوقع المستهلكون خدمة فورية على الهاتف ويتوقعون نفس الشيء على وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما يؤدي الفشل في تقديم خدمات سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مزيد من الغضب، ومن المحتمل أن ينتشر بسرعة كبيرة إذا خرج عن نطاق السيطرة. وفقًا للأبحاث، تصل أخبار خدمة العملاء السيئة إلى أكثر من ضعف عدد الثناء على تجربة الخدمة الجيدة.

على الجانب الآخر من الصفحة، يمكن أن تساعد الخدمة الجيدة في زيادة عدد المؤيدين لعلامتك التجارية وتحويل المتذمرين إلى عملاء مخلصين. لقد كانت لدي تجربة إيجابية مع يوروستار وخدمة العملاء الرائعة التي يقدمونها، وقد تمكنوا من تحويلي إلى عميل مخلص لهم.

واجهت مشكلة عندما كنت أحجز تذكرة القطار من باريس إلى لندن، وكنت بحاجة إلى إصلاحها بسرعة. عندما أخذته إلى يوروستار Facebook صفحة لمعالجة المشكلة، فقد كانوا سريعين وفعالين في خدمتهم. لقد زودوني برقم للاتصال به، وعندما اتصلوا بي، كان موظف الخدمة على دراية جيدة بالمشكلات التي واجهتها وقام بحلها على الفور.

لقد نجحت خدماتهم المخلصة عندما واجهت مشكلة في إقناعي. لتعزيز ولاء العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الخدمة السريعة والصادقة تحظى بتقدير كبير من قبل العملاء. ومن خلال حل شكوى لصالح العميل، فإن 70% منهم سيتعاملون مع شركتك مرة أخرى.

في الختام، غالبًا ما يبحث المستهلكون عن قيمة إضافية من مشترياتهم، خارج نطاق الفوائد الفطرية للمنتج. من خلال تزويد هؤلاء العملاء الباحثين عن القيمة بمزيد من المزايا، يمكنك زيادة احتمالية استمرار أعمالهم، والاستمتاع بالربح المتزايد من قاعدة عملائك المتزايدة.