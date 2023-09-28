Rewrite this title: 3 خطوات لتحسين المحتوى: تعزيز تحسين محركات البحث لديك من خلال فهم الجمهور

ستساعدك المقالة التالية: 3 خطوات لتحسين المحتوى: تعزيز تحسين محركات البحث لديك من خلال فهم الجمهور

محتوى موقعك موجود لغرض واحد: جذب جمهورك المستهدف وإسعاده وإشراكه.

بقدر ما يبدو هذا البيان واضحًا، فمن السهل جدًا أن تغفل عن مركزية جمهورك عند تحديد المحتوى الذي سيتم إنشاؤه لموقعك.

عادةً ما تقتصر عملية التفكير في المحتوى على أشياء مثل العصف الذهني الداخلي، أو البحث عن الكلمات الرئيسية، أو الأشياء التي نعتقد أنها مهمة حول أعمالنا أو خدماتنا، أو التخمين البحت.

على الرغم من أن هذه الأساليب قد تكون مفيدة، إلا أنها لا تزال تفتقد علامة معرفة ما يهتم به جمهورك بالفعل.

إن اكتشاف ما يهتم به جمهورك والمتعلق بعملك يتضمن ثلاثة فهم:

فهم كيف يبحث الناس عن الأشياء ذات الصلة بك.

يبحث الناس عن الأشياء ذات الصلة بك. فهم لماذا يبحث الناس عن الأشياء ذات الصلة بك (النية).

يبحث الناس عن الأشياء ذات الصلة بك (النية). فهم ماذا يريد الناس معرفة الأشياء ذات الصلة بك.

يعد وضع هذه العناصر الثلاثة في الاعتبار أمرًا ضروريًا لمعرفة أنواع المحتوى التي تحتاج إلى إنتاجها لجمهورك بالضبط.

دعونا ننظر بشكل أعمق في كل من هذه التفاهمات وكيف يمكنك البحث عنها.

1. فهم كيفية بحث الأشخاص

ينصح معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ذوي الخبرة ببدء عملية تحديد المحتوى الذي يحتاجه موقعك من خلال إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية.

لمعرفة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح، راجع دليلي، كيفية إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، هنا في مجلة محرك البحث.

يعد البحث الجيد عن الكلمات الرئيسية أمرًا ضروريًا، ولكنه مجرد البداية.

أحد القيود المفروضة على البحث الأولي عن الكلمات الرئيسية هو أنه يكشف فقط عن المصطلحات والعبارات الأكثر شيوعًا المستخدمة للبحث عن الموضوعات المهمة لعملك.

ومع ذلك، في الواقع، يستخدم الناس جميع أنواع الكلمات المختلفة للبحث عن شيء ما.

من أجل فهم وتغطية جميع الطرق التي يبحث بها الأشخاص عن منتجاتك وخدماتك والموضوعات ذات الصلة، تحتاج إلى معرفة المصطلحات ذات الصلة لغويًا بموضوعاتك وكلماتك الرئيسية.

ما هي العلاقة الدلالية؟

هل تتذكر ميمي كيفن بيكون الشهير؟

واعتمدت الميم على افتراض أن كل شخص في العالم لا يزيد انفصاله عن الممثل كيفن بيكون عن ست درجات.

وهذا يعني أن سلسلة العلاقات الواقعية التي يمكن أن تربطك بباكون لا تمتد أبدًا إلى أبعد من ستة مستويات.

الكلمات لديها أيضا علاقات.

يتم تقييم العلاقة الدلالية بين أي كلمتين أو عبارتين من خلال درجة انفصالهما في الاستخدام الشائع.

بمعنى آخر، كلما زاد استخدام الأشخاص للكلمات جنبًا إلى جنب، في الحديث عن نفس الأشياء أو أشياء متشابهة، كلما اقتربت علاقتهم الدلالية.

ومن خلال تحليل عينات ضخمة من اللغة البشرية (مثل الاستعلامات التي يتم إدخالها في محرك البحث) يمكننا تحديد “درجة الانفصال” بين المصطلحات والعبارات.

كلما كانت أقرب إلى بعضها البعض، كلما كانت العلاقة الدلالية أقوى، وكلما زادت أولويتها في الاعتبار في خطط المحتوى الخاصة بك.

استخدام العلاقات الدلالية

يوجد أعلاه رسم بياني لأقرب العقد الدلالية لـ “أحذية الأطفال” في عمليات بحث Google.

يمكننا أن نرى أن الأشخاص المهتمين بأحذية الأطفال قد يهتمون أيضًا بفئات أكثر تحديدًا مثل “الأحذية طويلة الرقبة”، وبشكل أكثر تحديدًا، أشياء مثل “مقاسات أحذية الأطفال” أو “أحذية رعاة البقر للأطفال”.

يعد البحث عن العلاقات الدلالية أمرًا مهمًا للغاية لتغطية عالم الموضوعات وثيقة الصلة حول موضوعاتك الرئيسية بحيث يجب عليك التأكد من أن أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية التي تبحث عنها تتضمن نوعًا من إمكانية البحث الدلالي.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تكون العلاقات الدلالية المهمة أقرب من درجة واحدة من الانفصال.

مثال على ذلك هو مصطلح “التهاب الملتحمة”.

على الرغم من أن هذا هو المصطلح الصحيح من الناحية الفنية لحالة معينة في العين، فإن الغالبية العظمى من الباحثين المنتظمين سيبحثون عن معادله العامي “العين الوردية”.

يمكن أن يساعدك فهم العلاقات الدلالية والبحث فيها في تغطية موضوعاتك المهمة بشكل أفضل من خلال محتوى موجه إلى الطريقة التي يبحث بها الأشخاص الحقيقيون فعليًا.

2. فهم سبب بحث الأشخاص

الفهم المهم الثاني لإنشاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO) يتمحور حول هدف البحث لدى المستخدمين.

تتعلق نية البحث بما يريد الأشخاص تحقيقه بالفعل من خلال بحثهم.

في أغلب الأحيان، لا يبحث الأشخاص بشكل عشوائي؛ لديهم غرض ما، بعض الأهداف التي يحاولون تحقيقها.

هناك طرق مختلفة لتصنيف نية البحث، ولكن الطرق الأربع الأكثر شيوعًا هي:

معلوماتية: يريد المستخدم ملء فجوة معرفية حول الموضوع. أمثلة: “من كان أبراهام لينكولن؟”، “كيفية إصلاح السوستة”.

يريد المستخدم ملء فجوة معرفية حول الموضوع. ملاحية: يحاول المستخدم العثور على مصدر أو موقع محدد. أمثلة: “facebook”، “Nordstrom”، “youtube”.

يحاول المستخدم العثور على مصدر أو موقع محدد. المعاملات: يريد المستخدم شراء شيء ما. أمثلة: “فنادق في مينيابوليس”، “كاميرات DSLR رخيصة الثمن”.

يريد المستخدم شراء شيء ما. محلي: يبحث المستخدم عن شيء ما في منطقته المحلية. أمثلة: “مطاعم المأكولات الآسيوية القريبة”، “خدمات الشحن القريبة مني”.

يبحث المستخدم عن شيء ما في منطقته المحلية.

في السنوات الأخيرة، تحسنت قدرة Google على التعرف على نية البحث لدى مستخدميها.

نحن نعلم ذلك لأنه عندما يظهر مصطلح بحث جديد يبدو غامضًا في البداية، فغالبًا ما نرى Google في البداية يقدم النتائج على الصفحة الأولى ذات الأغراض المختلفة.

ومع مرور الوقت، عندما يرى محرك البحث Google ما ينقر عليه الأشخاص، تميل النتيجة إلى تفضيل غرض واحد على الأغراض الأخرى.

لذلك، لا يكفي إنشاء محتوى لكيفية بحث الباحثين عن موضوعاتك (أي الكلمات التي يستخدمونها)، ولكن أيضًا لماذا إنهم يبحثون.

بمعنى آخر، يتمتع المحتوى الخاص بك بفرصة أفضل للتصنيف إذا كان يتوافق جيدًا مع الهدف الذي تعتقد محركات البحث أن معظم الأشخاص لديهم عند استخدام كلماتك الرئيسية.

كيفية اكتشاف نية البحث

نظرًا لأن Google أصبحت ماهرة بشكل متزايد في التعرف على غرض البحث الأكثر شيوعًا لاستعلام معين، فإن إحدى أفضل الطرق لاكتشاف هذا القصد هي إدخال كلمتك الرئيسية في Google وإلقاء نظرة على SERP.

هل يحتوي على ميزات SERP مثل المقتطفات المميزة والأشخاص الذين يسألون أيضًا؟

هل يبدو أن أفضل نتائج الويب العضوية تجيب على سؤال أو تقدم حقائق أساسية حول الموضوع؟

ثم ربما تكون نية البحث معلوماتية.

هل يوجد الكثير من إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) على الصفحة، أم أن أفضل نتائج الويب العضوية هي في الغالب مواقع التجارة الإلكترونية (أو المواقع التي تبيع خدمة)؟

ثم ربما تكون نية البحث المعاملات.

هل تحتوي على نتائج خرائط، أو قوائم محلية، أم أن أهم نتائج الويب العضوية هي في المقام الأول شركات أو كيانات قريبة منك؟

ثم ربما تكون نية البحث محلي.

هناك أيضًا مجموعة محدودة من الأدوات التي توفر هدف البحث للكلمات الرئيسية، والتي تعتمد عادةً على تحليل التعلم الآلي لنتائج البحث وأحيانًا حتى المحتوى الذي ترتبط به.

كيفية استخدام نية البحث

لنفترض أن كلمتك الرئيسية هي “ملابس نسائية”.

أدخل ذلك في جوجل وانظر إلى الصفحة الأولى من النتائج.

في المقدمة أربعة إعلانات PPC وبعض إعلانات منتجات Google على الجانب:

مباشرة بعد الإعلانات تظهر نتيجة خريطة محلية لثلاثة متاجر بالقرب مني:

وبعد ذلك نأتي إلى نتائج الويب العضوية، وهي جميعها مواقع تجارة إلكترونية لعلامات تجارية كبرى.

من المسلم به أن هناك مزيجًا من النوايا هنا، حيث قامت Google بتضمين مربع نتائج الخرائط المحلية، ولكن غالبية الصفحة تشغلها نتائج المعاملات البحتة.

ولذلك، إذا كنت تستهدف الكلمة الرئيسية “ملابس نسائية”، فستحتاج إلى التأكد من أن لديك صفحة مقصودة محسّنة بشكل جيد تحتوي على ملابس نسائية للبيع.

ابحث الآن عن “كيفية شراء الملابس النسائية” وشاهد كيف تتغير الصفحة الأولى من Google.

نرى الآن إعلانًا واحدًا فقط ودائرة صغيرة للمنتجات، تليها صفحة Quora تجيب على سؤال “كيفية شراء الملابس النسائية” ومربع “يسأل الناس أيضًا”.

يبدو أن هدف البحث الأساسي لهذا الاستعلام هو معلوماتي.

لذا، قد ترغب في الحصول على محتوى يجيب على هذا السؤال، مثل دليل اختيار الملابس النسائية.

3. فهم ما يريد الناس معرفته

على الرغم من أهمية معرفة ما يدخله الأشخاص عندما يبحثون عن أشياء ذات صلة بنشاطك التجاري وما هي نواياهم، فمن المهم بنفس القدر أن يكون لديك القدرة على التعامل مع المعلومات الفعلية التي ستكون مفيدة لهم.

بمعنى آخر، ما الذي يحتاجون إلى معرفته حقًا؟

ما هو المحتوى الذي سيجذب انتباههم ويرضيهم بطرق تجعلهم يميلون بشكل إيجابي نحو علامتك التجارية؟

علاوة على ذلك، من المهم أيضًا معرفة (وتغطية) الأشياء ذات الصلة التي يريد الأشخاص معرفتها.

غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يدخلون سؤالًا واحدًا في البحث قائمة بالأسئلة ذات الصلة التي يريدون أيضًا معرفتها.

قوة الناس تسأل أيضا

يمكننا أن نكون شاكرين لأن Google تقوم بالفعل بالكثير من هذه الأبحاث لنا وتضعها مباشرة في SERPs مجانًا!

أنا أتحدث عن ميزة “اسأل الأشخاص أيضًا” التي تظهر للعديد من عمليات البحث المعلوماتية والمعاملات هذه الأيام.

“يسأل الأشخاص أيضًا” عبارة عن بيانات بحث دلالية على المنشطات، مما يمنحك استعلامات فعلية يقوم بها الأشخاص عادةً بشكل وثيق بموضوعك.

إذا قمت بإنشاء محتوى باستخدام اقتراحات من “يسألك الأشخاص أيضًا”، فلن تتمكن من التصنيف لمجموعة واسعة من الاستعلامات فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تعمل على تحسين انطباع Google عن موقعك باعتباره مرجعًا في هذا الموضوع.

جني من محتوى الترتيب

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها التعمق في ما يريد الأشخاص معرفته حول موضوعك وهي النقر على أفضل نتائج الويب العضوية لكلمتك الرئيسية.

فحص المحتوى الأعلى مرتبة.

ما الذي يغطيه، وما هي العناصر التي يحتوي عليها، وما هي الأسئلة التي يجيب عليها والتي لا يغطيها المحتوى الخاص بك؟

يرجع جزء كبير من سبب تصنيف المحتوى إلى أن Google تعتبره الإجابة الأكثر شمولاً وإفادة للاستعلام.

لذا، فأنت تريد التأكد من أن المحتوى الخاص بك يغطي جميع القواعد نفسها، ثم يذهب إلى أبعد من ذلك ليصبح أكثر قيمة من محتوى التصنيف.

تتصدر من أهم الأخبار

على الرغم من أنها لن تظهر لكل استعلام، إلا أن ميزة أهم القصص من Google يمكن أن تكون أيضًا مصدرًا لمعلومات مباشرة من SERPs حول ما يهم جمهورك المستهدف.

يتم استخلاص أهم الأخبار من الناشرين ومصادر الأخبار لتزويد الباحثين بأحدث المعلومات حول موضوع ما.

إن قضاء بعض الوقت في قراءة بعض هذا المحتوى، وربما إعادة زيارته من وقت لآخر للحصول على التحديثات، يمكن أن يساعدك على إضافة الحداثة إلى بعض المحتوى الخاص بك مما يتيح لـ Google معرفة أنك محدث أيضًا.

كيف ولماذا وماذا: جمع كل ذلك معًا

يتضمن نوع المحتوى الذي يتمتع بأفضل فرصة للتواصل مع جمهورك (وبالتالي جذب محركات البحث) بحثًا من هذه الجوانب الثلاثة:

كيف يبحث الناس (الكلمات التي يستخدمونها).

يبحث الناس (الكلمات التي يستخدمونها). لماذا يبحث الناس (ما هي نيتهم).

يبحث الناس (ما هي نيتهم). ماذا يريد الناس أن يعرفوا (المحتوى المحدد الذي يرضيهم).

إذا كنت قادرًا على الإجابة على هذه الجوانب الثلاثة لموضوعاتك الأكثر أهمية، فسوف تكون في طريقك إلى إنشاء محتوى لن يمنحك تصنيفات بحث أفضل فحسب، بل سيكسبك أيضًا الاهتمام الذي تتوق إليه من جمهورك.

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