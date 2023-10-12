Rewrite this title: 3 ضربات وأنت خارج الخدمة: كيفية الحصول على المزيد من مرات ظهور الدفع لكل نقرة (PPC) بأمان

ستساعدك المقالة التالية: 3 ضربات وأنت خارج الخدمة: كيفية الحصول على المزيد من مرات ظهور الدفع لكل نقرة (PPC) بأمان

ناقشت الأسبوع الماضي كيفية زيادة مرات ظهور خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) للمعلنين ذوي الميزانيات غير المحدودة والذين يرغبون في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين في مجال تخصصهم. (“5 طرق لزيادة مرات ظهور الدفع لكل نقرة”)

الحد الأقصى لنسبة الظهور مقابل مرات الظهور المفقودة

لزيادة عدد مرات الظهور إلى الحد الأقصى، يجب عليك أيضًا الاطلاع على نسبة المطابقة التامة لديك لمعرفة النسبة المئوية لمرات الظهور التي تأتي من كلمات رئيسية غير موجودة في حسابك. احصل على ذلك عن طريق طرح نسبة المطابقة التامة من 100%. ثم قم بتشغيل تقرير الحملة على جميع الحملات وتحقق من نسبة ظهور الإعلان المفقودة بسبب الميزانية أو التصنيف. سيساعدك هذا في معرفة ما إذا كنت تفتقد مرات ظهور بسبب ميزانية الحملة أو مشكلات في ترتيب الإعلان. وفي الحالة الأخيرة، ستحتاج إما إلى تقديم عرض أسعار أعلى، أو تحسين نسبة النقر إلى الظهور (CTR) من خلال تحسين بنية الحساب واختبارات نسخ الإعلان.

وبمجرد التغلب على هذه المشكلة، فإن مشكلتك التالية هي الوصول إلى الحد الأقصى لمرات الظهور التي يمكن لأي حساب الحصول عليها.

لا يمكن لأي حساب PPC واحد أن يحصل على 100% من مرات الظهور في أي مكان. سيتم عرض الإعلان لكل حساب فقط عند إجراء بحث بكلمة رئيسية واحدة في المرة الواحدة.

كيفية تجاوز حدود حساب AdWords واحد بأمان

يريد أحد المعلنين العدوانيين أن يظهر في 100% من عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية التي تحقق له عائد الإنفاق الإعلاني الذي يريده. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال المزيد من حسابات AdWords التي تستخدم نفس الكلمات الرئيسية. ومع ذلك، يجب عليك عدم انتهاك سياسة العرض المزدوج لبرنامج AdWords، إذا كنت لا ترغب في المخاطرة بإغلاق حسابك.

يحدد AdWords مثل

ولكن هناك استثناءات تسمح لك بالحصول على المزيد من مرات الظهور ضمن اللوائح.

في حالات مثل عملائنا، حيث تكون هناك أكثر من شركة واحدة مع مجموعة متنوعة من المنتجات ونقاط الأسعار، تم تقديم المعلمات العامة التالية بواسطة فريق دعم AdWords المخصص لدينا:

إنشاء مواقع متعددة للحصول على المزيد من مرات الظهور مع تجنب الضربات الثلاثة للعرض المزدوج

إخلاء المسؤولية: كان ممثل AdWords لدينا واضحًا جدًا في أنه تتم مراجعة كل حالة على حدة. ليس هناك ما يضمن حصولك على الموافقة إذا استجابت لهذه المعايير. لكنه يمنحك فرصة أفضل بكثير.

دعونا نخرج قبعات المحامين، ونفكك هذا ونرى كيف يمكننا استخدامه.

Note أن السياسة تستخدم كلمة “و” للمعايير الثلاثة. عليك أن تنتهك الثلاثة لوقوعك في المشاكل.

لا ينبغي أن تحتوي مواقع الويب على ما يلي:

نفس الغرض

> 80% تداخل المنتج و

<25% فرق السعر

غاية: الغرض غامض، ولكن لنفترض أنك تبيع الهواتف المحمولة على جميع المواقع الثلاثة، وهذا هو نفس الغرض. لا يزال يتعين عليك انتهاك المعيارين الآخرين لتكون خدمة مزدوجة.

تداخل المنتج: هل المنتجات متشابهة بنسبة 80% في الموقعين؟ عفوًا، ضربتان – واحدة أخرى وستخرج. لماذا لا تقومون بدلاً من ذلك بتقسيم هواتفكم المحمولة إلى نوعين أو ثلاثة أنواع، أو حسب الشركة المصنعة؟

موقع واحد لكل نوع، أو موقع واحد لكل مصنع.

فرق السعر: إذا كان لديك موقعان إلكترونيان لمتاجر الهواتف المحمولة بنفس المنتجات، فيجب أن يكون أحد المواقع موقع خصم حتى لا ينتهك معيار فرق السعر.

لاتخاذ المسار الأكثر أمانًا، قم بإنشاء مواقع ويب متعددة بها أقل من 80% من تداخل المنتجات وأكثر من 25% من فرق السعر. إذا أمكن، أنشئ موقعًا واحدًا للمبيعات وموقعًا آخر للعملاء المحتملين، وقد يساعدك ذلك أيضًا في تحديد معيار الغرض.

التأكد من قبول العملاء المحتملين لمواقعك الإلكترونية الجديدة

مثل العديد من الاستراتيجيات، يمكن إساءة استخدام هذا. لا تكن قبعة سوداء. لن يخدمك في النهاية على أية حال، لأن . إذا كان العرض (الإعلان) لا يتناسب مع عقلية الباحث، على الرغم من أنك قد تحصل على نسبة نقر إلى ظهور جيدة من خلال إعلانات ذكية، فإن معدل التحويل الخاص بك سيتأثر ولن يحقق الجهد الإجمالي عائد استثمار جيدًا.

أثناء تصميم مواقع الويب الجديدة هذه، فكر في عملية المبيعات بأكملها بدءًا من الكلمة الرئيسية وحتى التحويل. أنت تحاول وضع إعلانات أكثر صلة بنفس عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية، لذا تأكد من أن العرض الذي سيتعين عليك تقديمه لهذه المواقع الجديدة سيكون جذابًا لعملائك المحتملين.

تعتبر هذه الإستراتيجية هي الأفضل لعمليات البحث عن الكلمات الرئيسية الأكثر عمومية، لذا ستحتاج إلى تقسيم مفاهيم مواقع الويب بطريقة لا تجعل عروضها دقيقة ومحددة للغاية لعمليات البحث العامة عن الكلمات الرئيسية.