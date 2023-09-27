Rewrite this title: 3 طرق بسيطة لسرعة الصفحة والاختراقات الحيوية للويب في WordPress

ستساعدك المقالة التالية: 3 طرق بسيطة لسرعة الصفحة والاختراقات الحيوية للويب في WordPress

سيأتي تحديث تجربة الصفحة، وإذا كنت تقرأ هذا فمن المحتمل أنك تسعى جاهدة لمعالجة المشكلات التي كنت تتجاهلها أو تبحث عن بعض الطرق لتحسين العمل الذي قمت به.

يدرك معظم العاملين في الصناعة أن الأمر سيبدأ بشكل خفيف إلى حد ما، وسيصبح أكثر تأثيرًا بمرور الوقت.

وشبهه جون مولر من جوجل بالطهي. إنهم يبدأون بقليل من الملح فقط، وسوف يتكيفون ببطء لتصحيح الأمور.

أرى هذا التحديث يشبه إلى حد كبير تحديث HTTPS. في اليوم الذي تم طرحه فيه، لم يكن يبدو أن له تأثيرًا ساحقًا. ولكن كم عدد مواقع HTTP التي تراها مرتبة اليوم؟

الآن، قد تجادل بحق، بأن هذه قد تكون علاقة مشتركة وليست سببية. بعد كل شيء، يعد الانتقال إلى HTTPS أمرًا سهلاً وجميع المواقع الجديدة تفعل ذلك إلى حد كبير، وقد لا يتم معاقبة مواقع HTTP من المراكز الأولى.

ومع ذلك، إذا كان لديك موقع غير آمن، فأنت الآن أمام بحر من المواقع التي تتفوق عليك. قد تكون هذه ميزة صغيرة، ولكن الجميع يتمتع بها.

لا أعرف عنك، لكن إذا كنت أركض في سباق، أريد حذاءً رائعًا.

قد يعطونني دفعة مدتها 5 ثوانٍ فقط لمسافة 5 كيلومترات، لكن تلك الثواني الخمس – في سياقنا هنا – يمكن أن تكون الفرق بين الموضع الذي تم النقر عليه والموضع الذي لم يتم النقر عليه.

لذا، فكر في ما يلي ليكون بعض الحيل السريعة والسهلة.

اختراق مؤشرات الويب الأساسية 1: توهج السحابة

هذا ليس حصريًا لـ WordPress.

موقعي الخاص لا يحصل على الحب الذي يستحقه عندما يتعلق الأمر بالتحديثات. يقولون: “الإسكافي ليس لديه حذاء”. على هذا النحو، فإن أداءها ضعيف جدًا على واجهة Core Web Vitals.

قد لا يكون الكثير على علم بذلك، ولكن تقدم Cloud Flare خدمة مجانية الذي يتضمن الكثير من التحسينات في السرعة.

لإعطائك فكرة، قبل أن أبدأ في اتباع مسار الإسعافات الأولية لاختراقات Core Web Vital وPage Experience لموقعي، كانت سرعتنا هي:

بعد بدء خطة Cloud Flare المجانية وتمكين مكونات تحسين السرعة، وصلنا إلى:

هناك اختلافات كبيرة، كما ترون. وكل ذلك في حوالي 20 دقيقة من العمل، بما في ذلك إعداد الحساب.

بعد الترقية إلى Pro (20 دولارًا شهريًا) وتعديل جميع الإعدادات باستثناء إعداد واحد (انظر أدناه) حصلنا على:

حسنًا… 11 نقطة مقابل 20 دولارًا. ليس سيئًا.

الإعدادات التي قمت بتمكينها هي:

تحسين الصورة البولندية.

سراب.

ولأن موقعي موجود في WordPress، لدينا خيار:

لذلك، قمت بتثبيت البرنامج المساعد وتطبيق الإعدادات الموصى بها.

النتائج؟

ستلاحظ شيئا مضحكا هنا. تحسن كل من FCP ومؤشر السرعة، ولكن تم تدمير LCP.

تم ذلك بعد عمليات فحص متعددة، وأدى بعضها إلى ارتفاع إلى 62 – ولكن لا يزال.

لذلك، قمت باختبار بعض الإعدادات، ولم يؤدي أي منها إلى تحسين الأمور، وبالتالي قمت بإيقاف تشغيل مكون WordPress الإضافي وعدنا إلى السبعينيات.

الدرس؟

ليس كل شيء يعمل.

كن دائما اختبارا.

ومن المثير للاهتمام أن السرعة الحقيقية من البرنامج المساعد قد تحسنت. ليس هذا هو الموضوع هنا ولكن لا بد من الإشارة إليه.

القادم…

اختراق مؤشرات الويب الأساسية 2: الطائر الطنان

لا، أنا لا أتحدث عن خوارزمية جوجل 2013، بل أتحدث عن البرنامج المساعد ووردبريس.

من الواضح أن هذا القسم يتعلق فقط بأولئك الذين يستخدمون WordPress.

لقد اختبرت مجموعة من المكونات الإضافية ذات السرعة والتخزين المؤقت المختلفة، ويبدو أن كل منها يعمل في سيناريوهات مختلفة بشكل أفضل من الآخرين. ولكن الأكثر اتساقًا، إذا كان لديك مزود استضافة جيد، يبدو أنه Hummingbird – في تجربتي.

أقوم بإضافة جانب مزود الاستضافة، حيث أن المكونات الإضافية الأخرى قد تعمل بشكل أفضل على المضيفين الأسوأ، ولكن في هذه الحالة، توصيتي الأساسية ستكون… احصل على مضيف أفضل.

لماذا الطائر الطنان؟

ما يعجبني في Hummingbird هو أنه ليس مجرد مكون إضافي بسيط للتخزين المؤقت (بعد كل شيء، لدينا تخزين مؤقت من استضافتنا اللائقة (أو Cloud Flare) أليس كذلك؟)

الطائر الطنان لديه التخزين المؤقت. أنا فقط لا أستخدمه.

يعجبني أيضًا أنه يمكنني توصيل Hummingbird بـ Cloud Flare، لتعديل بعض الإعدادات عن بُعد.

كان التحسين التلقائي الخاص بهم، في الحالات التي جربتها فيها، سيئًا للغاية.

من المحتمل أن يكون الأمر لائقًا إذا كنت لا تعرف ما الذي تنظر إليه، ولكن إذا كنت على استعداد لقضاء بعض الوقت في الإعدادات – فسوف تقوم بعمل أفضل يدويًا باستخدام واجهة مثل:

قد تضطر إلى القيام ببعض التجارب لمعرفة الأشياء التي يجب نقلها إلى الخط، والأشياء التي ستؤدي إلى تعطيل الوظائف على موقعك إذا تم التعامل معها بشكل غير صحيح (أنا أنظر إليك jQuery).

تجدر الإشارة إلى أنه لأغراض هذه المقالة، قمت بتعطيل جميع وظائف تعزيز السرعة والتخزين المؤقت في Cloud Flare أثناء كتابة هذا القسم. إذن، نقطة البداية هي 34 حتى كتابة هذه السطور.

لقد دفعت كل ما عندي من CSS وJS إلى التذييل وضغطته. هذا ليس ممكنًا للجميع، والعديد من المواقع تتعطل عندما تضغط على jQuery لأسفل لأن الكثير من أشرطة التمرير وما إلى ذلك تتطلب تحميلها قبل أن تفعل ذلك.

يوصى باختبار صفحات متعددة بما في ذلك المنتج وجهات الاتصال والصفحات الرئيسية وعلى الأقل صفحة تقريبًا من كل تخطيط/قالب تستخدمه.

يجب أن أشير إلى أنني قمت باختبار دمج الملفات، وهو أمر لم أنجح فيه مطلقًا، وكانت النتائج أسوأ.

وفي النهاية حصلنا على النتيجة من 34 إلى:

تحسن قوي.

قاعدتي الأساسية هنا هي الوصول إلى حوالي 60 كحد أدنى. وهذا يسمح بحدوث بعض الأخطاء أو التدهور دون خفضه إلى ما دون عتبة الخمسين إلى “ضعيف”.

وأخيرا وليس آخرا…

اختراق مؤشرات الويب الأساسية 3: تنظيف الأصول

البرنامج المساعد ووردبريس تنظيف الأصول هو مزود آخر للإصلاح السريع.

تتمثل الوظيفة الأساسية للمكون الإضافي في السماح لأصحاب المواقع بإيقاف تحميل البرامج النصية على صفحات أو مجموعات معينة من الصفحات. ويأتي الاقتراح من:

تعتبر المكونات الإضافية للمشاركة الاجتماعية مثالاً رائعًا. نحن نستخدمها في مدونتنا، ولكن يتم تحميلها على مستوى الموقع.

ستلاحظ أنه ينص على أنها لا تؤثر بشكل مباشر على درجة الأداء. دعونا نضع ذلك على المحك.

بعد إلغاء تنشيط المكون الإضافي Hummingbird، حصلنا على 35 نقطة.

بمجرد التثبيت والإعداد، ستجد نفسك في صفحة تبدو كما يلي:

الآن، هذا هو المكان الذي قد تقضي فيه بعض الوقت، وحيث يكون وضع الاختبار الخاص بهم مفيدًا.

ستعرف بعض البرامج النصية ببساطة ما إذا كنت بحاجة إليها أم لا (نموذج اتصال في مجموعة صفحات، على سبيل المثال) ولكن البعض الآخر قد لا تعرفه ولكنك ترغب في اختباره (هل تحتاج حقًا إلى المكون الإضافي لشريط التمرير في كل صفحة؟).

إذا كنت في وضع التطوير أو في وضع الاختبار، فقد ترغب في تعطيلها جميعًا، ثم تمكينها واحدًا تلو الآخر، واختبار وظائفها على طول الطريق. هذا هو الطريق الذي ذهبت إليه.

بعد حوالي 20 أو 30 دقيقة (وهو ما يتعين عليك القيام به في كل قسم، على الرغم من أنه بمجرد الانتهاء من قسم يصبح أسرع) كانت السرعة:

مع وصول المناطق المخالفة إلى:

مرة أخرى، تقدم قوي.

ولكن ماذا يحدث إذا بدأت…

الجمع بين هذه الاختراقات الثلاثة

يبدو أن الجمع لا يعمل بشكل جيد، في تجربتي.

أصبحت النتائج والتوقيتات الواقعية أسوأ عندما يتم الجمع بين أي اثنين. كان هذا غير متوقع، حيث كان من المفترض أن يلعب Cloud Flare وAsset Cleanup بشكل جيد معًا.

لكن…

ومع ذلك، قد تختلف النتائج، وإذا كنت تختبر كل منها – فإنني أقترح اختبار مجموعات مختلفة، وحتى المكونات الإضافية الأخرى إذا كان لديك الوقت والرغبة.

في حالتنا، سنستقر على Cloud Flare.

وبالنسبة لأولئك الفضوليين، ربما لاحظتم أن القراءات المذكورة أعلاه مخصصة للجوال. مع Cloud Flare يأتي سطح المكتب لدينا في:

والآن لإيقاف الأمور…

لكن بالطبع، هذه ليست نهاية الاختبار.

لذا فقد قمت في الوقت الحالي بإيقاف تشغيل جميع التحسينات وسأقوم بإيقاف تشغيلها حتى شهر سبتمبر، بعد طرحها.

في الأساس، أريد أن أرى حجم الركلة التي نتلقاها في المؤخرة (إن وجدت)، ثم أرى مدى سرعة تعافينا.

لا أنصحك أن تفعل الشيء نفسه.

بمجرد الانتهاء من ذلك، سأعيد النظر في هذه القطعة وتحديثها.

المزيد من الموارد: