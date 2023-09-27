Rewrite this title: 3 طرق تغير بها تحسين محركات البحث (SEO) هذا العام وماذا يعني ذلك بالنسبة لك

ستساعدك المقالة التالية: 3 طرق تغير بها تحسين محركات البحث (SEO) هذا العام وماذا يعني ذلك بالنسبة لك

إن عبارة “المحتوى هو الملك” التي أكد عليها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) في الماضي لم تعد موجودة.

لقد كان عامًا نشطًا بالنسبة لشركة Google. أدت التحديثات المتعددة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية إلى تغييرات كبيرة في كيفية إدارة تحسين محركات البحث والشركات لجودة موقعها على الويب.

في 8 سبتمبر، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت برعاية مجلة محرك البحث قدمها جوردان كوين، مستشار وإستراتيجي تحسين محركات البحث في مقاييس البحث.

لقد شارك الطرق الثلاث التي تغير بها تحسين محركات البحث (SEO) هذا العام، وسبب أهميته وما عليك القيام به لتحقيق النمو.

فيما يلي ملخص للعرض التقديمي للندوة عبر الويب.

هذا العام، تقدمت Google بالتغييرات التي أجرتها على البحث.

ما الذي تغير؟

أمي منظمة العفو الدولية . MUM هو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانية معالجة معلومات أحدث وأسرع وأكثر شمولاً. يساعد Google في التعامل مع تحويل النص إلى نص. ونتيجة لذلك، أصبحت قدرة Google على معالجة وفهم النص ومعنى الصفحة أسرع من أي وقت مضى.

. MUM هو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانية معالجة معلومات أحدث وأسرع وأكثر شمولاً. يساعد Google في التعامل مع تحويل النص إلى نص. ونتيجة لذلك، أصبحت قدرة Google على معالجة وفهم النص ومعنى الصفحة أسرع من أي وقت مضى. “تغيير” قواعد ميزات SERP . على مدى العقد الماضي، تغير برنامج SERP كثيرًا. هناك قدر متسارع من التأثير من Google هذه الأيام.

. على مدى العقد الماضي، تغير برنامج SERP كثيرًا. هناك قدر متسارع من التأثير من Google هذه الأيام. المزيد من جوهر الأداء. كونك أسرع وأنظف لا يعني دائمًا أنك الفائز. على الرغم من أن Google تخبرنا منذ سنوات أن مؤشرات أداء الويب الأساسية والسرعة هما من عوامل النجاح الهامة، إلا أن الأمر لم يعد كذلك.

إن الوتيرة التي تجري بها Google هذه التغييرات أسرع مما رأيناه في السنوات السابقة. ولكن بفضل MUM، تمكنت Google من إجراء العديد من التغييرات في الأشهر الـ 12 الماضية، مثل T5.

يدور T5 حول تحويلات نقل النص إلى نص وكيف طورت Google طرقًا أسرع لمعالجة المعلومات من منظور لغوي أو حتى من المعنى والقصد.

لقد سمحت لنا MUM بالتحرك خلال هذا بوتيرة أسرع بكثير.

لماذا هذا مهم؟

السبب وراء أهمية MUM والتقنيات مثل MUM بالنسبة إلى Google هو أنها تعمل على تحسين قدرتها على التأثير على الأنشطة التجارية.

وارتفع عدد الشركات الأمريكية من حوالي 29 مليونًا في عام 2018 إلى حوالي 32 مليونًا في عام 2020.

ومع ذلك، يستفيد 17 مليونًا فقط، أو حوالي نصف هذه الشركات تقريبًا، من خدمات Google (Google My Business، والبحث، YouTube، إلخ.)

يستفيد فعليًا 2 مليون شخص فقط، أي أقل من 10%، من إعلانات Google لجميع هذه الأنشطة التجارية.

ولهذا السبب تعمل Google على تسريع وتيرة وسرعة إجراء هذه التغييرات لأنها تريد الوصول إلى المزيد من الشركات.

بالنسبة للكثيرين منا في مجال تحسين محركات البحث، فإن السعي للحصول على المزيد من الزيارات لا يعني بالضرورة التركيز على المزيد من الكلمات الرئيسية؛ من المحتمل أن تتطور لجعل الكلمات الرئيسية التي قمنا بتصنيفها بالفعل لأداء أفضل.

ما يبحث عنه الناس: الأحداث المباشرة

هناك نمو هائل على أساس سنوي في الكلمات الرئيسية والمصطلحات المتعلقة بالحفلات الموسيقية والعروض والملاعب.

عمليات البحث عن الحفلات الموسيقية في نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 500% سنويًا. تشمل أهم عمليات البحث: “حفلات موسيقية في شيكاغو 2021″، و”حفلات موسيقية في أتلانتا 2021″، و”حفلات موسيقية في دالاس”، و”حفلات موسيقية في لاس فيغاس”

نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 500% سنويًا. تشمل أهم عمليات البحث: “حفلات موسيقية في شيكاغو 2021″، و”حفلات موسيقية في أتلانتا 2021″، و”حفلات موسيقية في دالاس”، و”حفلات موسيقية في لاس فيغاس” عمليات البحث عن معارض السيارات بالقرب مني نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 300% سنويًا. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “عروض السيارات بالقرب مني في نهاية هذا الأسبوع 2021″، و”عروض السيارات بالقرب مني في نهاية هذا الأسبوع”

نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 300% سنويًا. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “عروض السيارات بالقرب مني في نهاية هذا الأسبوع 2021″، و”عروض السيارات بالقرب مني في نهاية هذا الأسبوع” عمليات البحث عن جلوس الملعب نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 600% على أساس سنوي. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “مخطط جلوس ملعب Dodger”، و”مخطط جلوس ملعب بوش”، و”مخطط جلوس ملعب ويمبلي”،

نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 600% على أساس سنوي. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “مخطط جلوس ملعب Dodger”، و”مخطط جلوس ملعب بوش”، و”مخطط جلوس ملعب ويمبلي”، عمليات البحث عن الموسيقى الحية بالقرب مني نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 400% سنويًا. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “موسيقى حية بالقرب مني”، “موسيقى حية بالقرب مني الليلة”، “مطاعم تقدم موسيقى حية بالقرب مني”، موسيقى حية بالقرب مني”

فكر في هذا، ما هي الكلمة الرئيسية التي تركز عليها الآن، وكيف تقوم بتوليد حركة المرور والوعي بها؟

يعد أداء مجموعة من المصطلحات في موضوع معين أكثر تأثيرًا اليوم من قدرتنا على المضي قدمًا وتأمين المزيد من الزيارات لمزيد من الكلمات الرئيسية.

ما يبحث عنه الأشخاص: التسوق داخل المتجر

عمليات البحث عن افتح الآن بالقرب مني نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 200% سنويًا. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “المطاعم مفتوحة الآن بالقرب مني”، و”الطعام مفتوح الآن بالقرب مني”، و”مطاعم الوجبات السريعة مفتوحة الآن بالقرب مني”، و”صيدلية مفتوحة الآن بالقرب مني”

نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 200% سنويًا. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “المطاعم مفتوحة الآن بالقرب مني”، و”الطعام مفتوح الآن بالقرب مني”، و”مطاعم الوجبات السريعة مفتوحة الآن بالقرب مني”، و”صيدلية مفتوحة الآن بالقرب مني” عمليات البحث عن متاجر المراتب بالقرب مني نمت عالميًا بنسبة تزيد عن 50% سنويًا. تتضمن أهم عمليات البحث ما يلي: “متاجر المراتب القريبة مني”، و”متاجر المراتب المخفضة بالقرب مني”، و”أفضل متاجر المراتب القريبة مني”، و”متاجر الأسرّة والمراتب القريبة مني”.

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وعلى وجه الخصوص، تغيرت عمليات البحث حول عبارة “مفتوح الآن” أثناء الوباء.

ما كنت تعتقد عادةً أنه سيكون وسيلة للنمو أثناء الوباء، وهو تناول الطعام في الهواء الطلق، لم يكن كذلك بسبب القيود الصارمة المفروضة على المستهلكين في تجارب تناول الطعام في الأماكن المغلقة.

يمكن أن يكون فهم أنماط البحث هذه مفيدًا لنقاط البيانات حول كيفية إدارة توقعات بحثنا. يقوم Google بمعالجة معلومات مثل تلك المتعلقة بالصفحات والمحتوى الذي سيتم عرضه بوتيرة أسرع بكثير.

ميزات Google SERP والطريق إلى الأمام

أصبحت ميزات SERP أهم أصول Google في تغيير المشهد.

فيما يلي لقطة صغيرة لميزات SERP المختلفة والتقلبات التاريخية لعناصر الميزات الأخرى في SERP.

يمكن لـ Google الآن تلقي استعلامات بحث لا تحمل علامة تجارية وفهم أين ومتى يتم وضع روابط الموقع في مقابل استعلامات البحث التي لا تحمل علامة تجارية باستخدام MUM. ونتيجة لذلك، أصبحت روابط موقع البحث أكثر غزارة عبر برنامج SERP.

المفهوم الكامل هنا حول ميزات SERP هو قدرتنا على إعادة التفكير في تركيز علامتنا التجارية في البحث.

لذلك ليس بالضرورة عاملاً مانعًا من قدرتنا على الحصول على حركة المرور من البحث.

يتلخص الأمر كله في قدرتنا على تطوير إستراتيجيات جديدة تعمل على إنشاء أتمتة للعمليات، سواء كنت تستفيد من الأسئلة الشائعة أو قدرتك على تحسين صفحات التنقل الأساسية لتظهر بشكل متكرر أكثر لرابط الموقع.

تتطلب ميزات SERP إعادة التفكير في بيانات البحث

والحقيقة هي أن السوق الديناميكية اليوم تتطلب اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استهدافًا من أي وقت مضى.

أعد التفكير في تركيز علامتك التجارية في البحث.

الطلب على أتمتة العملية.

أنشئ محتوى ومشاركة أسرع وأكثر ديناميكية.

يمكنك الاستفادة من هذه الأصول كمصدر للزيارات وكمصدر للتوعية في Google.

القصة الحقيقية حول مؤشرات الويب الأساسية

أجرت Searchmetrics دراسة عبر مليوني عنوان URL، تبحث في كيفية أداء المواقع في Google. ولسوء الحظ، فإن 4% فقط من 2 مليون عنوان URL قاموا بتحليلها حققوا نتيجة جيدة للويب الأساسي.

أنت تجلس في مكان أصبحت فيه Google أكثر صراحةً بشأن التوقعات المتعلقة بعناصر الويب الحيوية الأساسية، ولكن الأهم من ذلك، فيما يتعلق بالأداء.

مجرد كونك الأسرع لا يعني بالضرورة أنك تحصل على أكبر عدد من الزيارات.

مؤشرات أداء الويب الأساسية، الفصل التالي

الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بالنسبة لجوجل.

توقع المزيد من التقلبات من عوامل CVW خلال فترات أقصر

تقديم مزايا تنافسية على مستوى الصفحة

استخدم المزيد من عوامل التصميم لزيادة درجات الخبرة

إنه جهد جماعي. يتلخص الأمر في إنشاء قواعد اللعبة التي تنقلنا من مجرد موقع ويب أسرع إلى موقع هجومي حيث نركز بشكل أكبر على ما تتوقعه Google والمتطلبات التنافسية المطلوبة لتحقيق النجاح.

كيفية خلق النمو؟

من بين مليارات عمليات البحث التي تتم في يوم معين، فإن 15% من عمليات البحث اليومية تكون جديدة على Google. لكن الشيء المثير هو أن هذا الرقم انخفض بشكل جذري عن عام 2012، الذي كان يمثل 20% من عمليات البحث اليومية.

يجب أن نعيد تركيزنا على النمو للوصول إلى المزيد من عمليات البحث والتركيز على علامتنا التجارية وأهميتنا وبصمة SERP.

يعد SERP مشهدًا جديدًا يتطلب تقنيات جديدة لتحقيق النجاح.

الماخذ الرئيسية

ونتيجة لرغبتهم في الوصول إلى المزيد من الشركات، تعمل Google على تسريع وتيرتها وسرعتها في تنفيذ التغييرات.

لا يتعلق الأمر بالضرورة بالتركيز على المزيد من الكلمات الرئيسية للحصول على المزيد من الزيارات؛ بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بتحسين أداء الكلمات الرئيسية التي قمنا بتصنيفها بالفعل.

للوصول إلى المزيد من عمليات البحث، أعد تركيز علامتك التجارية وأهميتها وبصمة محرك البحث الخاصة بك لتنمو.

يتطلب السوق الديناميكي اليوم اتخاذ قرارات أكثر استهدافًا وأسرع من أي وقت مضى، وذلك بفضل برنامج SERP.

هل تريد المزيد من الأفكار من جوردان كوين؟ إنه ضيف منتظم في بودكاست أصوات البحث. شاهدوا أحدث حلقاته على الفائزون والخاسرون في أغسطس 2021.

[Slides] 3 طرق تغير بها تحسين محركات البحث (SEO) هذا العام

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