Rewrite this title: 3 طرق لاستخدام Chrome DevTools لاستكشاف أخطاء تحسين محركات البحث وإصلاحها

ستساعدك المقالة التالية: 3 طرق لاستخدام Chrome DevTools لاستكشاف أخطاء تحسين محركات البحث وإصلاحها

أحد أهم الأدوات التقنية المتوفرة في متناول أي محترف في مجال تحسين محركات البحث (SEO) هو Google Chrome.

بغض النظر عن برنامج تحسين محركات البحث الذي قد تستخدمه لأتمتة عمليات التدقيق أو تشخيص مشكلات تحسين محركات البحث على نطاق واسع، أدوات تطوير كروم تواصل توفير طرق حاسمة للتحقق الفوري من مشكلات تحسين محركات البحث (SEO).

الآن، هناك الكثير من المقالات التي توضح بعض الطرق التي يمكن لـ DevTools من خلالها مساعدة محترفي تحسين محركات البحث والمطورين على حدٍ سواء.

ومع ذلك، أريد مشاركة بعض حالات الاستخدام المختلفة حيث يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث الاعتماد على أدوات التطوير.

استكشاف أخطاء أداء الموقع وإصلاحها.

تحقق مرة أخرى من كيفية رؤية Google لموقعك.

أخطاء الزحف للفحص الفوري.

1. إعداد DevTools لاستكشاف أخطاء Ad Hoc SEO وإصلاحها

بالنسبة لأي شخص لم يغامر بعد باستخدام DevTools في Chrome، يعد الوصول إليها أمرًا بسيطًا مثل النقر بزر الماوس الأيمن على صفحة ويب والنقر فوق .

للتعامل مع هذا الأمر من وجهة نظر محترفي تحسين محركات البحث (SEO)، أوصي باستخدام كل من جزء العناصر – مما يسمح لك بالنظر إلى DOM وCSS – بالإضافة إلى تمكين بعض الأدوات المختلفة في درج وحدة التحكم.

للبدء، انقر بزر الماوس الأيمن، ثم حدد .

افتراضيًا، يؤدي هذا إلى إظهار لوحة العناصر، مما يمنحك لمحة عن DOM وأوراق الأنماط المستخدمة في إنشاء الصفحة.

هذا الرأي وحده يقدم لنا كثير للتعمق في الأشياء، ولكن لتحقيق الاستفادة الكاملة من مجموعة الأدوات، قم بتمكين درج وحدة التحكم.

انقر على النقاط الثلاث الموجودة بجانب أيقونة الإعدادات، وانتقل للأسفل حتى تصل إلى .

وبدلاً من ذلك، انقر فوق مفتاح الهروب.

مع تمكين كل من درج وحدة التحكم ولوحة العناصر، يستطيع المستخدمون الحصول على لمحة عن التعليمات البرمجية التي يتم عرضها في DOM وأوراق الأنماط المستخدمة لرسم هذا الرمز في المتصفح.

بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات الأخرى التي يمكن الوصول إليها من درج وحدة التحكم.

اعتمادًا على عدد المرات التي تستخدم فيها DevTools، قد يعرض درج وحدة التحكم وحدة التحكم نفسها فقط.

تسمح لك لوحة التحكم بذلك عرض الرسائل المسجلة و تشغيل جافا سكريبت – لكننا لن ندخل في ذلك اليوم.

وبدلاً من ذلك، سنركز على تمكين ثلاث أدوات إضافية:

ظروف الشبكة.

تغطية.

استدعاء.

ضمن ، حدد كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة حتى تظهر كعلامات تبويب في درج وحدة التحكم.

يجب أن تبدو لوحة DevTools الخاصة بنا كما يلي:

الآن بعد أن تم تمكين هذه الأجزاء الثلاثة، فلنبدأ في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

2. تبديل وكيل المستخدم في DevTools

إحدى الطرق الأكثر إغفالًا لاستخدام DevTools هي الاعتماد على قدرة Chrome المضمنة على تبديل وكيل المستخدم.

ساعد هذا الاختبار البسيط في الكشف عن عدد من المشكلات المختلفة من خلال توفير نظرة ثاقبة حول كيفية رؤية Googlebot للمعلومات الموجودة على الموقع ومعالجتها.

بالنسبة إلى محترفي تحسين محركات البحث الاستقصائيين، يمكن لـ DevTools في كثير من الأحيان أن تكون بمثابة عدسة مكبرة موثوقة تسمح للمستخدمين بتكبير مشكلة معينة للكشف عن السبب الجذري.

كيف Switch وكيل المستخدم الخاص بك

لتبديل وكيل المستخدم الخاص بك في Chrome، استخدم علامة التبويب “شروط الشبكة” في درج وحدة التحكم.

قم بإلغاء تحديد ، ويمكنك عرض المحتوى باستخدام Googlebot الهاتف الذكي أو Bingbot أو أي عدد من وكلاء المستخدم الآخرين لمعرفة كيفية تسليم المحتوى.

حالة الموقع البديل للجوال

خذ موقعًا قد لا تعرض فيه Google علامة العنوان المحدثة أو الوصف التعريفي في SERPs.

قد يكون من الصعب التأكد من سبب اختيار Google لعنوان آخر تمامًا أو فشلها في تحديث العنوان في SERPs من علامة عنوان سابقة.

في إحدى الحالات، بعد تبديل وكيل المستخدم إلى Googlebot الهاتف الذكي، أصبح من الواضح سريعًا أن الموقع لا يزال يقدم موقعًا بديلاً للجوال لـ Googlebot.

ونظرًا لأن Google قد قامت بالفعل بالتحول إلى فهرسة الهاتف المحمول أولاً، فقد كانت Google تقوم بمعالجة وفهرسة التغييرات على موقع الهاتف المحمول، بينما فشلت في التقاط التحديثات التي تم إجراؤها على إصدار سطح المكتب للنطاق.

قد تبدو مواقع الهاتف المحمول وكأنها من بقايا الماضي البعيد، لكنها بالتأكيد لا تزال موجودة.

في الواقع، يكشف موقع: البحث عن مواقع m.*.com عن أكثر من 2 مليار في بحث Google:

على الرغم من أنه قد يكون من السهل اكتشاف مشكلة كهذه في عملية الزحف من خلال البحث عن العلامة الوصفية rel=”alternate”، إلا أن تبديل وكيل المستخدم في Google Chrome يوفر فرصة رائعة لاكتشاف مشكلة محتملة دون الاضطرار إلى مغادرة browser.

اكتشاف حماية الخادم المفرطة

ليس سراً أن هناك الكثير من الممثلين السيئين على الويب.

بالإضافة إلى ذلك، ليس سرًا أن العديد من المتسللين والأوغاد الضارين عمومًا قد يحاولون استخدام قوة Google ضد أحد المواقع.

ولهذا السبب لا يمكننا الحصول على أشياء جميلة.

ونتيجة لذلك، قد تقدم بعض مجموعات الخوادم وشبكات CDN وموفري الاستضافة بعض ميزات الأمان المضمنة التي تحظر انتحال Googlebot في محاولة لضمان بقاء الموقع آمنًا من برامج الزحف غير المرغوب فيها.

ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يصبح أحد المواقع متحمسًا للغاية، وينتهي به الأمر بحظر Googlebot عن طريق الخطأ!

إذا رأيت رسالة مثل تلك الموجودة هنا، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض الاختبارات:

عندما رأينا هذه الرسالة على صفحات Google SERPs، كان من الواضح أن شيئًا خاطئًا كان يجري على قدم وساق.

ومع ذلك، قام المتصفح بتحميل كل المحتوى دون مشكلة.

هل رأى Google شيئًا مختلفًا؟

وباستخدام مبدل وكيل المستخدم في DevTools، تمكنا من رؤية أن الموقع كان يعرض تلك الرسالة عندما تم تعيين وكيل المستخدم على Googlebot الهاتف الذكي.

على الرغم من أن هذه قد تكون طريقة جيدة لإبعاد انتحال Googlebot، إلا أنهم قاموا عن طريق الخطأ بحظر Googlebot الحقيقي!

أداة تبديل وكيل المستخدم لا تخلو من العيوب، وبالتأكيد ليست شاملة.

في الواقع، تشتهر شبكات CDN مثل Cloudflare بحظر حركة المرور من الزيارات التي قد تنتحل وكيل مستخدم محرك البحث.

عند زيارة موقع Cloudflare الخاص مع تعيين Googlebot كوكيل المستخدم، يتم الترحيب بك بصفحة مثل هذه:

وبالمثل، لن يخبرك تبديل وكلاء المستخدم بما إذا كان بإمكان Googlebot عرض JavaScript عند المرور الأول أو مشكلات إمكانية الوصول المهمة الأخرى.

ومع ذلك، يعد هذا فحصًا جيدًا إذا كان ما تراه في SERPs غير متوقع.

تشخيص مؤشرات أداء الويب الأساسية في أدوات التطوير

إحدى علامات التبويب المهمة في DevTools هي علامة التبويب “الأداء”.

تعد هذه بوابة رائعة لاستكشاف المشكلات المتعلقة بسرعة الصفحة وأدائها وإصلاحها ويمكن أن تقدم بعض النصائح القابلة للتنفيذ عندما يتعلق الأمر بـ Core Web Vitals.

على الرغم من أن المقاييس التي تعد جزءًا من مؤشرات أداء الويب الأساسية من Google كانت جزءًا من تقارير سرعة الصفحة والأداء لبعض الوقت، فمن المهم جدًا لمحترفي تحسين محركات البحث أن يكونوا على دراية بكيفية تحليل هذه المشكلات.

خاصة وأن مشرفي المواقع أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية مؤشرات الويب الأساسية للبحث.

يعد استخدام علامة التبويب “الأداء” في DevTools خطوة نحو فهم مقاييس الويب المهمة هذه بشكل أفضل.

كيفية إعداد علامة تبويب الأداء لتصحيح أخطاء مؤشرات الويب الأساسية

في علامة التبويب العلوية في DevTools، انقر فوق علامة التبويب.

تأكد من تحديد الزر، ثم انقر فوق أيقونة التحديث في علامة تبويب الأداء لتسجيل تحميل الصفحة.

يقدم الملف الشخصي الذي يتم تحميله نظرة عامة على المدة التي استغرقها تحميل الصفحة، مع تمييز التوقيتات للأحداث المهمة.

ضمن قسم التوقيتات، يمكن للمستخدمين رؤية علامات لأشياء مثل FCP (أول طلاء محتوى)، وLCP (أكبر طلاء محتوى)، وهو أحد مؤشرات الويب الأساسية لدينا.

عند تحريك الماوس فوق علامة LCP، يمكننا في الواقع رؤية جزء المحتوى الذي تم وضع علامة عليه ليكون أكبر رسم محتوى أثناء تحميل الصفحة.

يمكن أن يساعد هذا في إزالة التخمين حيث يعمل محترفو تحسين محركات البحث الفنيون جنبًا إلى جنب مع فرق التطوير والأداء لاستكشاف أخطاء مؤشرات الويب الأساسية وإصلاحها.

التحقق من إزاحة التخطيط التراكمي

تتيح لك DevTools أيضًا تحديد العناصر التي قد تتسبب في تغيير التخطيط.

في كثير من الأحيان، عند انتهاء تحميل الصور والإعلانات، قد يبدو المحتوى وكأنه يتنقل على الشاشة.

يحدث هذا عندما لا تحجز الصفحة العقارات المطلوبة لهذه الأصول، مما يتسبب في إزاحة التخطيط ونقله أثناء تحميل المحتوى.

للمساعدة في اكتشاف تغيير التخطيط، استخدم علامة التبويب “العرض” في درج وحدة التحكم.

حدد الخيار الذي سيسلط الضوء على مناطق الصفحة التي تخضع لتغيير التخطيط أثناء تحميل المحتوى.

تحولات التخطيط سيتم بعد ذلك تمييزها باللون الأزرق أثناء تفاعلك مع الصفحة.

يمكن أن يساعد ذلك مشرفي المواقع والمطورين على فهم الموارد التي قد تحتاج إلى عناصر نائبة.

3. تحقق مرة أخرى من رؤوس HTTP الخاصة بك وراجع التعليمات البرمجية غير المستخدمة

كثيرًا ما نسمع عن soft 404s في عمليات تدقيق تحسين محركات البحث (SEO).

Soft 404s هي عندما يعرض المتصفح صفحة 404، ولكن بدلاً من ذلك، يعرض رمز استجابة 200 OK.

في بعض الحالات، قد ترى المحتوى يتم تحميله تمامًا كما هو متوقع على المتصفح، ومع ذلك قد يُظهر رمز استجابة HTTP 404، أو 302، أو بشكل عام غير صحيح أو مختلف عن المتوقع.

على أية حال، من المفيد الاطلاع على رموز استجابة HTTP لكل صفحة ومورد.

على الرغم من وجود مجموعة كبيرة من ملحقات Chrome الرائعة التي تمنحك معلومات حول رموز الاستجابة، فهذا شيء يمكنك التحقق منه مباشرة من DevTools.

استخدم DevTools وانتقل إلى علامة التبويب “الشبكة”.

هنا، تعرض DevTools جميع الموارد الفردية التي يتم استدعاؤها لتجميع الصفحة، ورموز الحالة المقابلة، وتصور الشلال.

هناك نوعان من طرق العرض المفيدة بشكل لا يصدق هنا للمساعدة في تصفية معلومات رمز الحالة وفرزها.

أولاً، يسمح لنا مرشح نوع الملف الموجود أعلى علامة التبويب “الشبكة” بتضييق نطاق تركيزنا على أنواع محتوى محددة:

بعد تحديد المورد، تسمح لنا القائمة الفرعية في علامة التبويب “الشبكة” برؤية مجموعة من المعلومات المتعلقة بالملف المحدد.

يتضمن ذلك جميع معلومات رأس HTTP، مثل عنوان URL للطلب، وطريقة الطلب، ورمز الحالة، وترميز المحتوى، وتاريخ آخر تعديل، والخادم، وغير ذلك الكثير.

يمكن أن تكون هذه معلومات مفيدة بشكل لا يصدق عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

يمكنك الاعتماد على هذه المعلومات من أجل:

تحقق من تمكين ضغط GZip.

تحقق مرة أخرى من أن التحكم في ذاكرة التخزين المؤقت يعمل كما هو متوقع.

تأكد من أننا نرسل إلى Googlebot ووكلاء المستخدم الآخرين رمز الحالة المناسب.

مراجعة الكود غير المستخدم

وأخيرًا، أحب دائمًا ترك علامة التبويب “التغطية” متاحة في درج وحدة التحكم.

باستخدام علامة التبويب هذه، يمكنك الضغط بسرعة على إعادة التحميل وتحديد مقدار الكود الذي يتم شحنه والذي يتم استخدامه فعليًا.

في كثير من الأحيان، سترى ملفات JavaScript وCSS تحتوي على نسبة كبيرة من التعليمات البرمجية غير المستخدمة.

عند استكشاف أخطاء سرعة الموقع أو أدائه وإصلاحها، غالبًا ما تكون هذه هي الموارد الأولى التي تمنع العرض والتي يجب تقييمها لتحسينها.

إذا كنت تقوم بشحن كمية كبيرة من CSS التي لم يتم استخدامها مطلقًا، فسيكون ذلك بمثابة استنزاف كبير للأداء.

يعمل CSS دائمًا على حظر العرض – ونتيجة لذلك، يمكن لملفات CSS الكبيرة أن تؤدي إلى إبطاء سرعة الصفحة وأدائها بشكل كبير.

من خلال تحديد البرامج النصية غير المستخدمة، يمكن لمتخصصي تحسين محركات البحث (SEO) في كثير من الأحيان مساعدة المطورين ومشرفي المواقع في استكشاف أخطاء الموارد التي تتطلب تحسينًا أفضل لزيادة الأداء وإصلاحها.

باختصار، يعد Google Chrome أداة مهمة جدًا لتحسين محركات البحث (SEO) في ترسانتك.

الوجبات الجاهزة

تقدم DevTools لمحة قوية عن أي موقع ويب ويمكن أن تكون جزءًا مهمًا من التدقيق الفني.

ومع ذلك، فإن أحد أفضل الأجزاء في استخدام DevTools هو سرعتها.

دون مغادرة متصفحك مطلقًا، يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) أن يشعروا بالقدرة على اكتشاف مشكلات التحقق بدءًا من إمكانية الزحف إلى الأداء.

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