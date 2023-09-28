Rewrite this title: 3 طرق لمقارنة موقع الويب الخاص بك بسرعة مع منافسيك

ستساعدك المقالة التالية: 3 طرق لمقارنة موقع الويب الخاص بك بسرعة مع منافسيك

كالتحديات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى قمة SERPs والبقاء هناك ومع استمرار نموها، أصبح تحليل المنافسين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

على الرغم من أن إرشادات مشرفي المواقع في Google لم تتغير كثيرًا على مر السنين، إلا أن الخوارزمية الأساسية تغيرت بالتأكيد.

علاوة على ذلك، فإن تطور تلك الخوارزمية يحدث بوتيرة أسرع بكثير.

مقدمة الرسم البياني المعرفي، Hummingbird، RankBrain، و بيرت في خوارزمية Google، أصبح من الصعب جدًا على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) التلاعب بالنظام.

أتوقع أن الأمر لن يستغرق سوى قرار من الكونجرس حتى تقوم Google بإصدار خوارزميتها للجمهور.

ودعونا نواجه الأمر – الخوارزمية معقدة للغاية بحيث لا يمكن إجراء هندسة عكسية لها.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك العثور على أنماط مشتركة من خلال البحث في الأبحاث التنافسية.

تمنحنا هذه الأنماط بعض المعلومات حول ما تبحث عنه الخوارزمية عند تحديد النتائج التي سيتم عرضها لاستعلام معين.

على المستوى الأساسي، يمكن تقسيم موقع الويب إلى ثلاثة مكونات:

تكنولوجيا

محتوى

الروابط الخلفية

فيما يلي ثلاث طرق لمقارنة موقعك بمنافسيك لمعرفة أين يمكنك تحسين مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك.

1. تقييم تقنية موقع المنافسين

هدف كل مشرف موقع هو إنشاء موقع ويب جيد التنظيم وسريع وسهل الاستخدام وسهل الزحف إليه.

لم تكن يحتاج تقنية محددة لتحقيق ذلك، ولكن إذا كنت تبدأ بموقع جديد أو تفكر في إعادة التصميم، فمن المؤكد أن الأمر يستحق التحقق من المنافسة.

المورد المفضل لدي لهذا هو BuildWith.

أنها توفر سلسلة من ملفات تعريف التكنولوجيا، بما في ذلك معلومات عن:

التحليلات والتتبع.

الحاجيات.

التجارة الإلكترونية.

إطار أعمال.

CDN.

رسم الخرائط.

متحرك.

قسط.

الوسائط السمعية والبصرية.

نظام إدارة المحتوى.

مكتبات ووظائف JS.

دعاية.

الروابط التي تم التحقق منها.

شهادات SSL.

مقدمي استضافة الويب.

خوادم الأسماء.

مزودي خدمة استضافة البريد الإلكتروني.

خوادم الويب.

أنظمة التشغيل والخوادم.

تقنيات النقابة.

تسجيل مشرفي المواقع.

هندسة الموقع

يمكن أن يكون فهم بنية موقع الويب الخاص بمنافسيك مفيدًا من حيث إنشاء تسلسل هرمي للصفحات الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى اكتشاف فجوة محتملة في المنتج أو المحتوى.

أفضل وأسهل طريقة لتحديد ذلك هي إنشاء خريطة موقع لتحليل المنافسين.

هناك العديد من أدوات خريطة الموقع الرائعة المتاحة، ولكن إذا كنت تريد أداة مجانية صمدت أمام اختبار الزمن فمن الصعب التغلب على Xenu Link Sleuth:

مؤشرات الويب الأساسية

يتحرك Google إلى ما هو أبعد من مجرد سرعة الصفحة كعامل تصنيف. بدءًا من مايو 2021، ستصبح مؤشرات أداء الويب الأساسية أحد عوامل التصنيف.

وفقًا لجوجل، فإن هذه “المبادرة توفر إرشادات موحدة حول إشارات الجودة التي تعتبر ضرورية لجميع المواقع لتقديم تجربة مستخدم رائعة على الويب”.

2. إجراء تحليل المنافسين على محتوى موقع الويب

أبحاث الكلمات الرئيسية العضوية

لا يزال تطوير القائمة الصحيحة من الكلمات الرئيسية أمرًا مهمًا. من المحتمل جدًا أن يكون منافسوك قد استثمروا بالفعل الكثير من الوقت في تطوير إستراتيجية مذهلة للكلمات الرئيسية.

لا تدع كل هذا العمل الشاق يذهب سدى. استخدم تحليل المنافسين هذا لجذب الزيارات إلى موقعك.

أداتي المفضلة للبحث عن الكلمات الرئيسية العضوية المنافسة هي Ahrefs.

لديهم قاعدة بيانات كبيرة لتصنيفات البحث حسب الموقع. كما أنها تسهل تحديد العبارات التي تجذب حركة المرور وإمكانية تصنيفها.

بالإضافة إلى إدراج الكلمات الرئيسية والتصنيفات، فإنها أيضًا تدرج أهم الصفحات.

والأفضل من ذلك، أنها تتضمن عدد الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها لصفحة معينة بالإضافة إلى قائمة بهذه العبارات:

من الشائع جدًا العثور على صفحة واحدة، مثل تلك المذكورة أعلاه، مرتبة لمئات (أو حتى آلاف) الكلمات الرئيسية ذات الصلة. قد يكون التركيز على إنشاء نسخة أفضل من الصفحة ذات الأداء الأفضل أكثر فعالية بكثير من التركيز على كلمة رئيسية أو عبارة واحدة.

أحد الأسئلة التي تدور في ذهن كل مشرف موقع تقريبًا هو “ما هي الفرص التي يتم تفويتها؟”

ما هو تصنيف المنافسين الذي تفتقده؟ لا ينبغي أن يبقى هذا لغزا.

ما عليك سوى توصيل منافسيك بأداة فجوة المحتوى، كما هو موضح أدناه:

لديك خيار التصفية إلى:

اعرض الكلمات الرئيسية التي تم تصنيف أي من الأهداف لها، لكنك لا تفعل ذلك.

اعرض الكلمات الرئيسية التي تم تصنيف اثنين على الأقل من الأهداف لها، لكنك لا تفعل ذلك.

اعرض الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيف جميع الأهداف لها، لكنك لا تفعل ذلك.

تعد هذه طريقة رائعة للعثور على فرص الكلمات الرئيسية ذات الصلة العالية بالإضافة إلى بعض فرص الأعمال الجديدة المحتملة.

التحسين على الصفحة

قد لا يعتمد Google على العلامات الوصفية منذ تقديم الرسم البياني المعرفي، ولكن وجود خريطة طريق واضحة لكل من المستخدمين ومحركات البحث لا يزال مهمًا.

إحدى الطرق لمعرفة كيفية مقارنة صفحاتك بالمنافسة هي استخدام أداة مقارنة تشابه صفحات الويب المجانية من SEOBook:

تقوم هذه الأداة بإخراج مقارنة بين:

عنوان الصفحة.

علامة الوصف التعريفي.

الكلمات الرئيسية (جيدة بالنسبة إلى المنافسين، وليس كثيرًا بالنسبة إلى تحسين محركات البحث).

عدد النصوص والكلمات.

أهم العبارات الرئيسية المكونة من كلمتين وثلاث كلمات.

الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام هذه الأداة هي البحث عن الأنماط.

في هذه الحالة، تؤدي كل علامة عنوان إلى العلامة التجارية وتتضمن إشارات إلى تحسين محركات البحث والتسويق عبر البحث في صفحتين على الأقل من الصفحات الثلاث التي تحتوي على علامات عنوان محسنة.

قد يجادل البعض بأن هذا يجعلك مثل أي شخص آخر. قد يكون ذلك صحيحًا، لكن إذا كان هذا هو ما تكافئه Google، فأنا موافق على ذلك.

3. تحليل الروابط الخلفية للمنافسين

كان هناك وقت كان فيه محترفو تحسين محركات البحث (SEO) يلاحقونهم كل الارتباط الخلفي الذي يمتلكه المنافس، من أجل تحييد الميزة التي قد يوفرها هذا الارتباط.

لقد تغير كل ذلك مع تقديم Penguin في أبريل 2012.

الروابط التي كانت ذات قيمة صفرية أصبحت فجأة ذات قيمة سلبية. أصبحت كل تلك الروابط المهملة التي تم الحصول عليها من خلال التعدين العشوائي للوصلات الخلفية أمرًا خطيرًا في ملف تعريف الارتباط.

يعتبر Penguin 4.0 أكثر تسامحًا، ولكن من يدري ما قد يحمله المستقبل؟

هذا لا يعني أن تعدين الروابط الخلفية للمنافسين فكرة سيئة.

هذا يعني فقط أنك بحاجة إلى استخدام عقلك و”تسجيل” الروابط المحتملة لتحديد ما إذا كانت تستحق الجهد اللازم للحصول عليها.

(نصيحة محترف: إذا لم يكن هناك أي جهد ضروري، فإن النتيجة لا تستحق الحصول عليها أبدًا.)

مرة أخرى، أجد أن أداة Ahrefs Link Intersect فعالة للغاية في استخراج روابط المنافسين.

(للعلم، ليس لدي أي ارتباط بـ Ahrefs باستثناء الاشتراك المدفوع.)

توفر الأداة خيارين مختلفين للتصفية:

إظهار من يرتبط بجميع الأهداف.

إظهار من يرتبط بأي من الأهداف.

الوجبات السريعة النهائية حول تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث

سيظل المحتوى والروابط بمثابة العمود الفقري لخوارزمية Google لبعض الوقت.

يعد فهم ما تواجهه وتحييد أي ميزة تنافسية خطوة مهمة عند تطوير حملة تسويقية فعالة.

تابع ذلك بتطوير محتوى فريد ومفيد ولا شيء يمكن أن يمنعك من التحكم في نتائج SERPs!

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