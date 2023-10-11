Rewrite this title: 3 ملحقات WP صديقة لمحركات البحث (SEO) لعرض المشاركات المميزة

ستساعدك المقالة التالية: 3 ملحقات WP صديقة لمحركات البحث (SEO) لعرض المشاركات المميزة

يعد منح المحتوى الذي حددته مزيدًا من التعرض من خلال تمييزه فكرة جيدة لأنه بهذه الطريقة:

(1) تجذب المزيد من الاهتمام لأفضل مقالاتك (أو تلك التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام بها)؛

(2) أنت تسمح بالوصول بسهولة إلى أفضل وأهم منشوراتك عن طريق روبوتات محرك البحث.

تشترك مكونات WordPress الثلاثة التي تمت مقارنتها في هذا المنشور في شيئين مشتركين:

كلهم يسمحون بذلك حدد المنشورات التي سيتم عرضها يدويًا (هناك أنواع أخرى من المكونات الإضافية التي تنشئ القائمة تلقائيًا حسب عدد التعليقات، وحجم حركة المرور، وتفضيلات الزوار، وما إلى ذلك؛ ولا يذكر هذا المنشور هذه العناصر على الإطلاق)؛ جميعها متوافقة مع تحسين محركات البحث (SEO) (روابط المنشورات موجودة بتنسيق HTML ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق العناكب).

كيف يتم إنشاء القائمة التنسيب إعدادات إضافية YAFPP يمكنك اختيار أي مشاركات أدخل في أي مكان في القالب يمكن عرض مقتطفات. يمكنك تعيين الأذونات لتحرير القائمة قائمة المشاركات المميزة في WordPress2 مع الصورة يمكنك اختيار أي مشاركات أدخل في أي مكان في القالب يمكن عرض الصورة قائمة المشاركات المميزة الجائعة تم التحديد أولاً ثم عشوائيًا (قابل للتكوين) الشريط الجانبي (عبر القطعة) فئة CSS في حاوية الميزات و/أو عنصر واجهة المستخدم

الآن بعض التفاصيل حول عملية التثبيت:

مكون إضافي آخر للمشاركات المميزة (YAFPP)

الخطوات:

تنزيل وتفعيل البرنامج المساعد. انتقل إلى “تحرير الصفحات” والصفحات “المميزة بنجمة” التي تريد تمييزها؛ يمكنك ضمن قالب موقعك تضمين قائمة بالمشاركات المميزة عن طريق الاتصال بـ: <?php get_featured_posts(); ?> انتقل إلى إعدادات البرنامج المساعد (ضمن الإعدادات) وقم بتكوين:

الصفحات التي سيتم عرضها (من تلك التي تم تحديدها بالفعل)؛

لإظهار آخر مقتطف أم لا (إذا كانت الإجابة بنعم، طولها)؛

أم لا (إذا كانت الإجابة بنعم، طولها)؛ إعدادات الأذونات (من يمكنه إضافة/حذف المشاركات المميزة):

قائمة المشاركات المميزة في WordPress2 مع الصورة

خطوات:

تنزيل وتفعيل البرنامج المساعد. يمكنك ضمن قالب موقعك تضمين قائمة بالمشاركات المميزة عن طريق الاتصال بـ: <?phpFeedpostsList2(); ?> انتقل إلى إعدادات البرنامج المساعد (ضمن الإعدادات) وقم بتكوين:

معرفات المنشورات (استخدم الفاصلة لسرد منشورات متعددة)؛

حجم الصورة المصغرة (لكل مصدر صورة مميز، ستحتاج إلى إنشاء حقل مخصص جديد يسمى بعنوان URL للصورة)؛

تأثير لسرد المشاركات المميزة (إن وجدت):

قائمة المشاركات المميزة الجائعة

خطوات:

تنزيل وتفعيل البرنامج المساعد. انتقل إلى عنصر واجهة المستخدم واسحبه إلى المكان الذي تريد أن تظهر فيه المنشورات: أثناء تحرير كل مشاركة، ضع علامة على المشاركة كمميزة: انتقل إلى إعدادات البرنامج المساعد (ضمن الإعدادات) وقم بتكوين: