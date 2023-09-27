Rewrite this title: 3 نصائح لنجاح البحث عن الكلمات الرئيسية وتوطين المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: 3 نصائح لنجاح البحث عن الكلمات الرئيسية وتوطين المحتوى

التوطين الجيد هو مجرد تحسين محركات البحث (SEO) جيد.

لماذا؟

لأن ترجمة المحتوى الخاص بك وتوطينه خصيصًا للسوق المستهدف يساعد بالتأكيد هذا الجمهور المستهدف في العثور على المحتوى الخاص بك في نتائج البحث العضوية.

وعندما يصلون إلى الصفحة، تساعدهم الترجمة على فهم منتجاتك وخدماتك واتخاذ الإجراءات التي تأمل أن يتخذوها.

من المرجح أن يواجه المحتوى المترجم بشكل سيئ (أي المحتوى الذي لم يتم إنشاؤه لمصلحة الجمهور المحلي) صعوبة في الحصول على رؤية جيدة في نتائج البحث العضوية.

يمكن أن تكون مشاريع التوطين مكلفة.

ومع ذلك، فكر في البديل: موقع ويب رخيص وسييء الترجمة.

ستكون النتائج فظيعة – ليس فقط بالنسبة لتحسين محركات البحث، ولكن بالنسبة لمستقبل عملك في هذا السوق.

استخدام الكلمة الصحيحة مهم

يجب دائمًا إجراء أي بحث عن الكلمات الرئيسية المحلية كخطوة أولى في مشروع الترجمة.

إن استخدام الكلمة الصحيحة أثناء عملية التوطين سيساعدك على التواصل مع الجمهور المحلي بشكل أفضل، مما سيؤثر على نجاح الأعمال في تلك الأسواق.

الكلمة “الصحيحة” لا تعني أنها الكلمة ذات حجم البحث الأكبر.

وهذا يعني أنها الكلمة الأكثر استخدامًا في السوق المحلية من قبل الجمهور المستهدف لنوع الصناعة التي يعمل بها عملك.

يمكن ترجمة كلمة “تحليلات” إلى “解析” أو “アナレティックス”. كلاهما ترجمات يابانية صحيحة.

لنفترض أنك تحاول الحصول على اشتراكات لأداة التحليلات الخاصة بك في اليابان.

لن يواجه الجمهور في صناعة التحليلات أي مشاكل مع أي من الكلمتين.

ومع ذلك، إذا كنت تسعى وراء أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة الأشخاص الأكبر سنًا، فقد لا يبحثون أبدًا باستخدام الكلمة [アナレティックス] كاستعلام البحث الخاص بهم ولن يعثروا على المحتوى الخاص بك عندما يبحثون عن أداة.

التحديات التي يواجهها العديد من أصحاب المواقع الأجنبية

المترجمين

إن كون الشخص متحدثًا أصليًا لا يعني أنه يمكنه الكتابة بشكل احترافي باللغة المحلية.

ليس كل شخص لديه مهارات الكتابة الجيدة.

إن إضافة مهارة الترجمة يجعل من الصعب العثور على الشخص المناسب للوظيفة.

يستخدم بعض الأشخاص برامج الترجمة للقيام بالمهمة عندما يُطلب منهم ترجمة المحتوى (يحدث هذا في كثير من الأحيان أكثر مما تعتقد).

تختار العديد من الشركات استخدام المواهب الداخلية. وهذا أمر منطقي لأنه غالبًا ما يكون لديهم فهم أفضل للمحتوى.

لكن المشكلة لا تزال قائمة: قد لا يكون كاتبًا جيدًا.

من وجهة نظر تحسين محركات البحث، فمن المثير للقلق أنه لا المترجم ولا الموظفون الداخليون لديهم فهم لتحسين محركات البحث.

خاصة عندما يكون الشخص ماهرًا في الكتابة ويكون مبدعًا للغاية في أعمال الترجمة، تتم إعادة كتابة الجمل بالكامل، مما قد يتعارض مع أفضل ممارسات تحسين المحتوى.

مشروع الترجمة

بشكل عام، يتم تنفيذ مشروع الترجمة بشكل مستقل.

نادرًا ما يقدم مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) والفرق الأخرى المدخلات اللازمة لإنشاء محتوى محسّن باستخدام الكلمات الرئيسية الصحيحة. لدى بعض الشركات فريق داخلي لمراجعة وتحرير المحتوى المترجم بواسطة وكالة خارجية.

إذا كانت الشركة تهتم بتحسين المحتوى، فعادةً ما يحدث ذلك عندما يتم تحسين المحتوى، من خلال البحث السريع عن الكلمات الرئيسية بواسطة الفريق المحلي.

على الرغم من أن نشر المحتوى على الموقع المحلي قد يستغرق وقتًا أطول، فمن المحتمل أن تكون هذه عملية أكثر منطقية للعديد من الشركات.

صيانة المحتوى المحلي

ولسوء الحظ، هناك تحدٍ مشترك آخر يتمثل في الحفاظ على المحتوى المحلي.

بمجرد ترجمة المحتوى وتعريبه في البداية باستخدام بعض البحث عن الكلمات الرئيسية، عادةً ما يتم تركه كما هو ولا يتم تحديثه أبدًا – على الرغم من تحديث المحتوى دائمًا وإضافة صفحات جديدة على الموقع الأصلي.

يمكن أن تتغير اهتمامات واستفسارات الباحثين بسرعة مدهشة، وقد تصبح الكلمة الموجودة على الموقع وحتى المحتوى نفسه قديمة.

وقد يأتي هذا التحول بسرعة وبشكل مفاجئ، حتى بالنسبة لبعض الشركات التقليدية (كما تعلم الكثيرون خلال جائحة كوفيد-19).

يمكن للشركات المحلية التي تتكيف مع مثل هذه التغييرات على الفور تحديث المحتوى الحالي أو إضافة محتوى جديد إلى الموقع.

ويعد هذا أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية لتظل قادرة على المنافسة في الأسواق الأخرى.

نصائح لنجاح البحث عن الكلمات الرئيسية وتوطين المحتوى

1. قم بإنشاء عملية ترجمة/تعريب تتضمن البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين محركات البحث

في حين أن تحسين محركات البحث لا ينبغي أن يكون مهمة المترجمين أو محرري المحتوى، فإن الحصول على بعض الفهم لتحسين محركات البحث يجعل من السهل إطلاق مواقع محلية ذات أداء جيد.

أنشئ إرشادات لتحسين محركات البحث ليتبعوها.

2. مراقبة أداء موقع الويب دائمًا

بمجرد تشغيل الموقع المحلي، قم بمراقبة الأداء.

قم بحل المشكلات بسرعة بمجرد التعرف عليها.

إذا لم يكن ترتيب الصفحات جيدًا، فراجع تحسين المحتوى.

إذا كانت الصفحات ذات ترتيب جيد ولكنها لا تحصل على الكثير من الزيارات أو التحويلات، فراجع الترجمة/الرسالة ونقاط تجربة المستخدم.

تأكد من اختبار النموذج، وأن نقاط التحويل الأخرى تعمل بشكل صحيح في السوق المحلية باللغة المحلية.

3. تحدث إلى الفريق المحلي ونقاط الاتصال

من خلال التواصل المستمر مع الفريق المحلي ونقاط الاتصال الأخرى، بما في ذلك مندوبي المبيعات، يمكنك معرفة ما إذا كانوا قد لاحظوا أي تغييرات في المصالح المحلية.

اسألهم عما إذا كان المحتوى الموجود على الموقع بحاجة إلى التحديث أو التغيير. ربما شاهدوا الأنشطة الأخيرة للمنافسين المحليين.

شجعهم على تقديم مثل هذه التعليقات التي قد تساعد في تنمية الأعمال التجارية في السوق الخاصة بهم.

الوجبات الجاهزة

من الضروري دمج الترجمة وتحسين محركات البحث وإنشاء المحتوى بشكل فعال في سير عمل منسق.

كلما حدث ذلك بشكل أسرع، كلما تمكنت من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والأداء.

ستمكن هذه العملية التعاونية الشركة بأكملها من فهم احتياجات ورغبات المستهلكين – مما يؤدي إلى تحسين ابتكار المنتجات ومشاركة المحتوى والتحويل.