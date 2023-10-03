Rewrite this title: 38% من مُحسنات محركات البحث لا تتنصل أبدًا من الروابط [POLL]

ستساعدك المقالة التالية: 38% من مُحسنات محركات البحث لا تتنصل أبدًا من الروابط [POLL]

التنصل من الروابط هي واحدة من أكثر المهام المملة ولكنها أساسية في قائمة مهام محترفي تحسين محركات البحث (SEO).

سواء كان عميلك الحالي قد استأجر منشئ روابط غير مرغوب فيها، أو تعرض موقع الويب الخاص بك لهجوم سلبي لتحسين محركات البحث، أو كنت تستخدم إنشاء روابط مشبوهة في الماضي، فإن التنصل من الروابط الخلفية يمكن أن يكون مهمة بالغة الأهمية.

من الناحية المثالية، ينبغي إجراء تحليل لملف تعريف الارتباط الخاص بك وتنظيف الروابط الخلفية منخفضة الجودة بشكل منتظم. ولكن كم مرة يتنصل محترفو تحسين محركات البحث (SEO) من الروابط؟

سألنا مجلة محرك البحث Twitter المجتمع لمعرفة ذلك.

كم مرة تتنصل من الروابط؟

فيما يلي نتائج سؤال الاستطلاع #SEJSurveySays.

بحسب استطلاع تم إرساله إلى Search Engine Journal’s Twitter جمهور,

قال 38 بالمائة أنهم لم يتنصلوا أبدًا من الروابط.

ومن بين المشاركين المتبقين، قال 26% أنهم يتنصلون من ذلك بشكل ربع سنوي، و18% ذكروا أنهم يفعلون ذلك شهريًا، و18% أعلنوا أنهم يفعلون ذلك سنويًا فقط.

من المثير للدهشة أنه لا يزال هناك عدد لا بأس به من مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الذين لا يميلون إلى تضمين تحليل ملف تعريف الارتباط والتنصل منه كجزء من عمليتهم المعتادة.

وذلك على الرغم من تصريحات بعض موظفي جوجل بذلك لا تزال هناك حاجة إلى التنصل من الروابط في عصر البطريق 4.0.

المزيد من الأفكار حول التنصل من الروابط

هل تتطلع إلى اكتساب المزيد من الفهم حول كيفية وسبب التنصل من الروابط السيئة؟ تحقق من قائمة المقالات هذه من المساهمين في SEJ:

قل كلمتك

كم مرة تتنصل من الروابط؟ ضع علامة باسمنا على وسائل التواصل الاجتماعي وشارك برأيك في الاستطلاع التالي عن طريق التحقق من الهاشتاج #SEJSurveySays على Twitter لاستطلاعات الرأي والبيانات المستقبلية.