Rewrite this title: 4 أسباب لماذا يجب على المدونين تقديم الروابط

ستساعدك المقالة التالية: 4 أسباب لماذا يجب على المدونين تقديم الروابط

من المحزن أن نقول إن العديد من المواقع لا تزال تستخدم الروابط، حيث تنص بعض السياسات التحريرية على وجه التحديد على عدم منح الروابط الخارجية إلا في ظل ظروف خاصة ومحددة بشكل لا يصدق.

حسنًا، لحسن الحظ، يكون للمدونين رأي في الأمر عندما تكون قراراتهم التحريرية خاصة بهم تمامًا، ومن الجيد أن نرى المزيد من المدونين أصبحوا أكثر سخاءً واستراتيجية في حياتهم. ربط القرارات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد من الحوافز للارتباط، أو الذين لديهم روابط مكتنزة بالكامل، فإليك بعض الأسباب التي تدفعك إلى تقديم الروابط:

1. أنت تقدم قيمة لقرائك الذين يرون بعد ذلك أنك مصدر رائع عندما ترتبط بمقالات إعلامية

عندما تشارك معلومات أكثر مما هو ضروري، يُنظر إليك على أنك المركز الذي تذهب إليه للحصول على معلومات حول موضوع ما، “قائد الفكر” في مجال تخصصك، لأنك تعرف جميع المدونات والمشاركات الرائعة الأخرى ذات الصلة بما تكتب عنه.

في حين أنك ترسل قرائك إلى موقع آخر إلى حد كبير، مما يسمح لهم بالمشاركة في مكان لا تديره أو تستفيد منه، فسوف يتذكرك قراؤك لأنك أرسلتهم إلى المقالات الأخرى لأنه إذا قمت بالارتباط بأماكن مفيدة، ستكون قد منحتهم قيمة أكبر مما يمكن أن يكون لديك في مدونتك إلا إذا قمت بالسرقة الأدبية وعدم إسناد المصدر مطلقًا.

2. تصبح القصص أكثر مصداقية عندما تشير إلى أعمال أخرى عالية الجودة

ما لم تكن مدونًا يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في أحد المجالات، أو جزءًا من شركة أبحاث تستثمر عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات في إحدى الدراسات، فلن تتم قراءة جميع منشوراتك بمصداقية بنسبة 100% ما لم تكن لديك بعض الحقائق الصلبة لدعم كتاباتك، وهذه الحقائق الصلبة يمكن أن تأتي من داخل الشركة دراسات الحالةوالتجارب والاستطلاعات، لذلك من المفيد زيادة مصداقيتك من خلال الرجوع إلى خبراء آخرين لديهم أفكار وآراء مماثلة.

أنت أيضًا صادق جدًا مع مجتمعك ونفسك عندما ترتبط بمنشورات الآخرين لأن الحقيقة هي أن 100% من أفكارك ليست ملكك أبدًا، سواء كانت مأخوذة من شخص آخر ونسيت أنك حصلت على ذلك فكرة منهم، أو إذا كانت أفكارك مشتقة أو منتجات لأشياء قد تكون قرأتها في مدونات أخرى.

3. تكتسب (ولا تخسر) تصنيف الصفحات عندما ترتبط بمواقع وقصص موثوقة، حتى عندما لا ترتبط المواقع التي ترتبط بها أيضًا بك

نظرًا لأنك تُظهر لمحركات البحث أنك لست مخزنًا للروابط، وأنك ترتبط بمواقع وقصص مفيدة، فسيتم اعتبار منشورك أكثر موثوقية من قبل محركات البحث لأنك تشارك محتوى موثوقًا من شأنه أن يفيد المستخدمين بشكل واضح والباحثين الذين قد ترسلهم محركات البحث إليك.

في بعض الأحيان، تكون النتيجة الأكثر صلة التي يمكن أن يقدمها محرك البحث، خاصة لعمليات البحث التي تتطلب ذلك فقط ليس لديك إجابة واحدة صحيحة، هي النتيجة مع ملخص رائع لجميع الإجابات الأفضل المتوفرة مع إسناد المصادر الأصلية لمزيد من التفاصيل. فكر في موقع Mahalo.com، ولكن لا يتعلق الأمر بتجميع المحتوى والمزيد من القيمة المضافة.

4. أنت تنشر بعض حسن النية عندما تعطي روابط لأنه عندما تعطي روابط، فمن المحتمل أن تحصل على روابط من أولئك الذين أعطيتهم روابط وغيرهم أيضًا

في عالم الروابط الكارمية، إذا قدمت روابط، فمن المرجح أن تحصل على روابط من المواقع التي ترتبط بها أيضًا، ومن سيكون ممتنًا لأنك أظهرتها لهم ربط الحب أولاً. من المرجح أيضًا أن تحصل على روابط من الآخرين الذين يرون منشورك الموثوق به والذي يرتبط بمشاركات أخرى عالية الجودة. نظرًا لأنك تقوم بربط تلك المنشورات الرائعة الأخرى، فقد يبدو منشورك كالمنشور الأكثر شمولاً على الإطلاق، مما يجعلك المرشح الأكثر احتمالاً لحب الارتباط!