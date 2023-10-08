Rewrite this title: 4 استراتيجيات بناء الروابط للشركات المحلية “المشغولة جدًا لبناء الروابط”.

ستساعدك المقالة التالية: 4 استراتيجيات بناء الروابط للشركات المحلية “المشغولة جدًا لبناء الروابط”.

المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة التي تعمل في السوق “المحلية” تستيقظ على الحقائق والحاجة إلى تحسين محرك البحث. ومع ذلك، أثناء التحدث مع العديد من هؤلاء المالكين، فقد أعربوا عن قلقهم بشأن أهمية بناء الروابط وطبيعتها المستمرة، ونقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ أنشطة بناء الروابط.

نظرًا لأن بناء الروابط يمكن أن يمثل ما يصل إلى 75% من نجاح برنامج تحسين محركات البحث (SEO)، فمن الضروري أن تجد هذه الشركات طريقة لجمع الروابط ضمن ميزانيات الموارد المحدودة الخاصة بها.

فيما يلي 4 إستراتيجيات إبداعية لمساعدة الشركات “المحلية” على تطوير برامج بناء الروابط المستمرة مع الحد الأدنى من الاستثمار طويل الأجل.

1. التدوين لأولئك الذين ليس لديهم الوقت للتدوين

حسنًا – ربما تكون قد سمعت عبارة “المحتوى هو الملك” وربما تكون قد قبلت بالفعل التدوين باعتباره أداة قوية لبناء الروابط. ربما تكون قد توصلت إلى فكرة أن التدوين يمكن أن يساعد الأعمال التجارية في مجال (الخرسانة، وتركيب حمامات السباحة، والمناظر الطبيعية، والسباكة، والمحاسبة،…) في الصناعة التي تعمل بها. ومع ذلك، لا يزال الأمر يتعلق بالموارد – إنتاج رائع يستغرق المحتوى وإدارة المدونة وقتًا ثمينًا!

الحل هو أن تصبح مدونًا بدوام جزئي. بدلاً من إدارة مدونتك الخاصة، اعمل مع الآخرين في مجتمعك الذين يشتركون في عملاء مشتركين، ولكنهم ليسوا منافسين مباشرين لشركتك. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل السباك مع كهربائي، وبائع تجزئة للأجهزة، ومصمم داخلي، ومنسق تنسيق حدائق، ونجار، وبائع تجزئة للأرضيات، وشركة تدفئة/تبريد لإنتاج مدونة “مشتركة” حول “افعل ذلك بنفسك في مشاريع المنزل”. يمكنهم معًا إنتاج مدونة من المحتمل أن تجذب جمهورًا أوسع من أي مدونة صناعية متخصصة، ولن يتطلب الأمر سوى من السباك إنتاج مقال واحد كل شهرين.

هناك خيار آخر يتمثل في العثور على المدونات ذات الصلة على المستويين الوطني والمحلي وإرسال المحتوى كمدون ضيف. تعد هذه إستراتيجية شائعة جدًا حاليًا لبناء الروابط بين المدونين، ولكن لا توجد قاعدة تنص على أنه يجب أن يكون لديك مدونتك الخاصة لتكون مدونًا ضيفًا.

2. إنتاج محتوى قابل للمشاركة

ابحث عن موضوع في مجال عملك أو مجتمعك قد يكون مفيدًا للعملاء في العديد من الشركات. على سبيل المثال، قد يكتب السباك (أو يستأجر شخصًا ليكتب) “دليل لإعادة تصميم حمامك” ويقدمه للتنزيل مجانًا من موقعه على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لديه زر جذاب مصمم ويقدمه للكهربائيين المحليين، ومتاجر مستلزمات السباكة، وشركات الأرضيات، ومتاجر الطلاء، وما إلى ذلك لوضعه على مواقعهم الإلكترونية حتى يتمكنوا من تقديم الدليل لعملائهم.

بشكل أساسي، يصبح كل زر رابطًا لموقعه على الويب – لقد قام باستبدال محتوى رائع برابط قيم.

بدلاً من أن يكون مقالًا أو معلومات، يمكن أن يكون تطبيقًا أو أداة يمكنهم استخدامها أو عرضها على موقعهم على الويب.

3. أرسل بيانًا صحفيًا “محليًا”.

عندما يكون لديك شيء مثير للاهتمام داخل شركتك – مشروع كبير، موظف جديد، إضافات منتج أو خدمة جديدة – أرسل بيانًا صحفيًا محليًا.

احتفظ بقائمة بريد إلكتروني للصحف المحلية والورقية عبر الإنترنت والمجلات ومحطات الراديو والتلفزيون وأي شركات أو مجموعات أخرى قد تهمك. عندما يحدث شيء مثير في عملك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى هذه المجموعة لإعلامهم بذلك. قم بتضمين رابط العودة إلى صفحة موقع الويب التي تم إنشاؤها لتقديم تفاصيل حول “الأخبار المثيرة”. ويمكن بعد ذلك ربط هذه الصفحة بمقال أو مدونة من أحد مواقعهم.

4. قم بإجراء مسابقة

تنظيم مسابقة مرة واحدة في السنة. سيكون الهدف من المسابقة هو إنتاج قائمة. إما قائمة من نوع “العشرة الأوائل” تقدم تقديرًا لـ “أفضل عشرة سباكين في سياتل”، أو “القائمة الأفضل” التي تعلن عن أفضل سباك وكهربائي وما إلى ذلك في المنطقة.

حاول الترويج للمسابقة من خلال جهود التدوين، والبيان الصحفي المحلي، ومنصات التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك. اعتمادًا على حجم منطقتك، يمكنك إما إدراج كل شخص في الفئة، أو مطالبة عامة الناس بترشيح المشاركين في المسابقة. يمكن تحديد النتائج عن طريق التصويت أو من خلال الاختيار من قبل لجنة من “الخبراء”.

إنشاء زر للفائزين للإعلان عن نتائج المسابقة. أعلن عن النتائج من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك وقم بتزويد الفائزين بالزر الذي يرتبط بموقعك على الويب.

يمكن أن يوفر الوقت والجهد المبذول في بناء الروابط عائدًا قويًا في صفحات نتائج محرك البحث. نأمل أن تسمح لك هذه الاستراتيجيات الأربع بتطوير الروابط على مدار فترة زمنية بأقل قدر من الاستثمار المسبق للوقت والعمل.

واسمحوا لي أن أعرف كيف تعمل هذه الاستراتيجيات بالنسبة لك. هل لديك أي استراتيجيات أخرى لبناء الروابط حققت نجاحًا فيها؟