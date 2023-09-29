Rewrite this title: 4 اعتبارات رئيسية لتحسين محركات البحث عند تغيير العلامة التجارية وتغيير النطاقات

ستساعدك المقالة التالية: 4 اعتبارات رئيسية لتحسين محركات البحث عند تغيير العلامة التجارية وتغيير النطاقات

يحدث تغيير العلامة التجارية لعدد من الأسباب.

سواء كان ذلك نتيجة لاستحواذ شركة أو قرار تجاري، فإن تغيير اسم الشركة (وفي كثير من الأحيان اسم النطاق في نفس الوقت) يقدم عددًا من المخاطر لأداء البحث العضوي لموقع الويب.

أثناء عملية ترحيل العلامة التجارية والنطاق، هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها، بخلاف اعتبارات ترحيل تحسين محركات البحث التقليدية.

في هذا المقال سأقوم بما يلي:

اكتشف ماهية بعض هذه الاعتبارات، من خلال التجربة.

سلط الضوء على أمثلة لكيفية تعامل بعض الشركات مع هذا النوع من الهجرة في الماضي.

الاعتبارات الرئيسية لتحسين محركات البحث أثناء تغيير العلامة التجارية وترحيل النطاق

1. قم بتوليد الإشارات مسبقًا، إذا كان ذلك ممكنًا

كما هو الحال مع الأمثلة الواردة في المقالة والذين بدأوا في إنشاء إشارات قبل الترحيل، فإن استخدام موقع الويب القديم والنطاق كوسيلة لتقديم إشارات النقل خلال فترة زمنية قصيرة يمكن أن يسهل العملية لكل من المستخدمين وGoogle.

يمكن إنشاء إشارات لزيادة ظهور الموقعين/العلامتين التجاريتين بعدة طرق:

داخليًا، من خلال تغييرات المحتوى والبيانات الوصفية.

خارجياً، من خلال التسويق التقليدي والعلاقات العامة.

من الممارسات الجيدة أيضًا الحفاظ على عناصر العلامة التجارية القديمة في بيانات التعريف الجديدة.

2. احتفظ بهياكل عناوين URL، إذا كان ذلك ممكنًا

عند إجراء أي نوع من الترحيل، يمكن أن تؤدي التغييرات في بنية URL وموضع المحتوى إلى مشاكل ومخاطر محتملة.

إن الحفاظ على هياكل URL كما هي أو ما شابهها، والحفاظ على مستويات المحتوى يمكن أن يخفف من عدد من هذه المخاطر ويساعد في الحفاظ على عدد من الإشارات موحدة.

وهذا أيضًا يجعل عمليات إعادة التوجيه أكثر بساطة، حيث يمكن إجراؤها من خلال إعادة كتابة واحدة في ملف htaccess:

RewriteEngine على RewriteCond %{HTTP_HOST} ^olddomain.com$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.olddomain.com$ RewriteRule (.*)$ http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

ومع ذلك، يجب عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار تاريخ النطاق القديم وروابطه.

لا ينسى Google أبدًا مسار الزحف.

بمرور الوقت، سيلتقط عنوان URL القديم روابط تشير إلى عناوين URL غير 200، ويخضع لتغييرات وعمليات إعادة هيكلة محتملة خاصة به.

ونتيجة لذلك، ستظل بحاجة إلى تجميع قائمة وعمليات إعادة توجيه شاملة من أجل الاحتفاظ بجميع الإشارات والأسهم السابقة.

3. استيعاب عمليات البحث السابقة عن العلامة التجارية من خلال المحتوى

إذا كنت تنتقل من العلامة التجارية X إلى العلامة التجارية Y، فسيظل الأشخاص يبحثون عن اسم العلامة التجارية السابقة لسنوات قادمة.

مثال على ذلك: برنامج الطلب.

وفقًا لـ Ahrefs، لا يزال حجم البحث في الولايات المتحدة يبلغ 2800 على الرغم من تغيير علامتها التجارية منذ حوالي 3 سنوات إلى Salesforce Commerce Cloud (والتي يبلغ حجم بحثها في الولايات المتحدة 2500 بالمقارنة).

ويمكن القيام بذلك من خلال:

أقسام الدعم.

المدونات.

صفحات الأسئلة الشائعة.

قد يكون لدى المستخدمين (الجدد والحاليين) استفسارات حول النظام الأساسي القديم.

إن ترك حركة المرور هذه لأهواء مواقع الطرف الثالث أو المنافسين لتلبية استفساراتهم يمكن أن يكون فرصة ضائعة.

4. توليد إشارات جديدة

أحد أكبر الأخطاء التي واجهتها عندما تقوم الشركات بتغيير علامتها التجارية وتغيير اسم النطاق هو أنها تنظر إلى حركة المرور وتصنيف “مؤشرات الأداء الرئيسية”.

فهي لا تولد إشارات جديدة للمجال والعلامة التجارية الجديدة من خلال بناء الروابط أو العلاقات العامة الرقمية أو التسويق التقليدي.

وبدلاً من ذلك، فإنهم ينظرون إلى المواد العضوية على أنها قناة في صومعة.

عند تجميع قوائم إعادة التوجيه، ستحدد الروابط ذات الأهمية العالية، والتي من المحتمل أن تكون ذات علامات تجارية أو روابط تجارية تشير إلى النطاق القديم.

لا يزال من الممكن أن تكون هذه أهدافًا للتواصل لمحاولة تحديث الرابط، لكن هذه الجهود ليست بديلاً عن الإشارات الجديدة التي يتم وضعها في هذا المزيج.

أمثلة على تغيير العلامة التجارية وترحيل النطاق

كما هو الحال مع عدد من الممارسات في تحسين محركات البحث، غالبًا ما يتم تعريف أفضل الممارسات من الناحية النظرية مع اختلاف التطبيق العملي لاستيعاب المتغيرات الأخرى بما في ذلك احتياجات العمل والموارد وقيود النظام الأساسي/المكدس.

فيما يلي مثالان للشركات الكبيرة التي مرت بتغيير الاسم كجزء من إعادة تسمية العلامة التجارية أو الاستحواذ، وفي العملية اللازمة لترحيل الأسهم من نطاق إلى آخر.

Demandware تصبح سحابة التجارة Salesforce

عندما استحوذت Salesforce على Demandware، بدأت عملية نقل الاسم والعلامة التجارية في يوليو 2016، مع تغيير الصفحة الرئيسية إلى ما ورد أعلاه.

لقد بدأوا في دمج العلامة التجارية Salesforce بشكل بارز عبر الصفحات المقصودة الرئيسية لبرنامج Demandware.

تمت أيضًا إضافة أجزاء بارزة أخرى من المحتوى و”الإشارات” إلى الصفحة الرئيسية، مثل الرابط السهل للوصول إلى البيان الصحفي الخاص بالاستحواذ.

خلال الأشهر المقبلة، بدأت الصفحة الرئيسية (والعلامة التجارية) لـ Demandware.com تحولها الرقمي من الصورة أعلاه، إلى الصفحة الرئيسية التي تحمل العلامة التجارية Salesforce Commerce Cloud بالكامل في يناير 2017:

بعد ثمانية أشهر من بدء العملية، ومع المراحل المختلفة المذكورة أدناه، لم يبق أي أثر لنطاق Demandware على الصفحة الرئيسية.

يُعيد النطاق الآن التوجيه بالكامل إلى الصفحة المقصودة للمنتج التي تلبي احتياجات الباحثين عن Demandware في مجال Salesforce الأساسي.

الجدول الزمني لتطور الصفحة الرئيسية للطلبات

يونيو 2016: بدأ ربط المقالات الإخبارية حول عملية الاستحواذ من الصفحة الرئيسية.

يوليو 2016: بدأ ظهور العلامة التجارية Salesforce على الصفحة الرئيسية.

سبتمبر 2016: تغيير مرئي أكثر قوة، مع ما تبين أنه القالب المستخدم في إصدار يناير 2017، مع الاحتفاظ بمرئيات العلامة التجارية Demandware. ومن الجدير بالذكر أنه في هذه المرحلة كان يُطلق على Demandware أيضًا اسم “Demandware Commerce Cloud” عبر الموقع.

أكتوبر 2016: تعكس صور الرأس التحول الذي مفاده أن “Demandware أصبح الآن بمثابة Salesforce Commerce Cloud.”

يمكن العثور على الصفحة الرئيسية لشهر يناير 2017 المستخدمة في الصورة أعلاه هنا، وللمقارنة يمكن العثور على الصفحة الرئيسية لشهر مايو 2016 هنا.

MaxCDN أصبح StackPath

لفترة طويلة، احتفظ MaxCDN بنطاق maxcdn.com قبل إعادة توجيهه إلى صفحة StackPath مخصصة حيث شرحوا للمستخدمين بوضوح:

لماذا تم إعادة توجيههم.

لماذا تمت تغطية الصفحة المقدمة لهم بعلامة StackPath التجارية.

الوجبات الجاهزة

يمكن اعتبار كل من نهجي Salesforce وStackPath محفوفين بالمخاطر، حيث أن التحسين بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تفكيك العلامة التجارية والتأثير على نطاقاتك الحالية.

ومع ذلك، إذا تمت إدارتها خلال فترة زمنية قصيرة مع استمرار الأنشطة الأخرى بما في ذلك التسويق التقليدي والعلاقات العامة، فيمكن مكافأة المخاطر من خلال إنشاء إشارات مبكرة للجمع بين الكيانين وجعل الانتقال أسهل في مرحلة ما بعد الترحيل.

المزيد من الموارد: