Rewrite this title: 4 تحديات في تتبع تصنيف تحسين محركات البحث للمؤسسات & كيفية حلها

ستساعدك المقالة التالية: 4 تحديات في تتبع تصنيف تحسين محركات البحث للمؤسسات & كيفية حلها

يمكن أن يعني تحسين محركات البحث (SEO) أشياء مختلفة لمؤسسات مختلفة.

بالنسبة للبعض، يعني ذلك العثور على الكلمات الرئيسية الأكثر بحثًا، والعثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة بهذه الكلمات الرئيسية، وإنشاء محتوى لتلك الكلمات الرئيسية. يمكنك بعد ذلك مراقبة كيفية تصنيفك لهذه الكلمات الرئيسية وتحسينها بمرور الوقت.

وفي الوقت نفسه، تستمر في إنشاء محتوى للمساعدة في “كرة الثلج” في نمو برنامج تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك. اعتمادًا على حجم موقعك أو نوعه، قد تقضي الكثير من الوقت في تحسين صفحات المنتج لكلمات رئيسية جديدة أو حتى إنشاء صفحات مقصودة لجذب عملاء جدد.

تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد مع العديد من مواقع الويب؛ ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية ليست مستدامة عندما تكون مؤسسة مؤسسية. بغض النظر عن حجم عدد الموظفين لديك، لا يزال من الصعب مواكبة الكلمات الرئيسية الجديدة وتحسين صفحات المنتج الفردية مقابل قوالب الصفحات.

قد يكون تتبع الترتيب، على وجه التحديد، أمرًا صعبًا نظرًا لوجود الكثير من الكلمات الرئيسية وعناوين URL التي يجب تتبعها.

في حين أن المؤسسات الصغيرة لا تواجه مشكلة في مواكبة ترتيب كلماتها الرئيسية الأكثر قيمة، فغالبًا ما تواجه المؤسسات تحديات تتمثل في البقاء في قمة Google لمئات الآلاف من الكلمات الرئيسية.

دعونا نتناول بعض المشكلات الشائعة التي تواجهها مؤسسات المؤسسات عندما يتعلق الأمر بتتبع التصنيف وكيفية حلها.

التحديات مع تتبع الرتبة للمؤسسات

كلما زاد حجم موقع الويب الخاص بك، أصبح تتبع التصنيف أكثر تعقيدًا لأربعة أسباب رئيسية:

1. من الصعب توسيع نطاق تتبع الرتبة

العديد من مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات هائلة. على سبيل المثال، فكر في موقع للتجارة الإلكترونية يحتوي على 8 ملايين عنوان URL مفهرس أو موقع إخباري/وسائط ينشر 100 مقالة جديدة كل يوم. عندما تفكر في أنه يمكن لعنوان URL واحد أن يتم تصنيفه لكلمات رئيسية متعددة (أحيانًا مئات!)، فقد يخرج هذا عن نطاق السيطرة بسرعة.

إذًا، كيف يمكنك مراقبة هذا العدد الكبير من الكلمات الرئيسية بشكل روتيني، خاصة عندما يتغير الترتيب يومًا بعد يوم لمجموعة متنوعة من الأسباب؟ والأسوأ من ذلك، كيف يمكنك تحسين الصفحات الفردية للكلمات الرئيسية التي تحتوي على هذا العدد من الصفحات على موقعك؟

2. من الصعب الحفاظ على تتبع الرتبة

عادةً ما يأتي تتبع التصنيف من البحث عن الكلمات الرئيسية، وهي عملية تحدد فيها العبارات التي يستخدمها جمهورك للبحث عن المعلومات أو المنتجات التي تقدمها. لسوء الحظ، يمكن أن تكون هذه العملية طويلة ومرهقة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تريد رؤية ملايين الكلمات الرئيسية المختلفة.

ولهذا السبب، عادةً ما يتم التعامل مع البحث عن الكلمات الرئيسية على أنه مشروع “اضبطه ثم انساه”، أو في أفضل الأحوال، شيء يتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر أو سنويًا.

إذا كنت تقوم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية مرة واحدة فقط، أو بشكل غير متكرر، فسوف تفوت فرصة تتبع الكلمات الرئيسية الجديدة التي يحصل موقعك على مرات ظهور ونقرات بسببها. هناك خطر كبير في عدم رؤية الاتجاهات الحديثة بشكل متكرر، خاصة في عالم رقمي متزايد.

3. لا يوفر تتبع الرتبة كل التفاصيل القيمة

غالبًا ما ترغب مؤسسات المؤسسات في الحصول على تفاصيل أكثر مما يمكن أن توفره لها معظم حلول تتبع التصنيف.

ستخبرك العديد من حلول تتبع التصنيف بالموضع الذي تصنف فيه لكلماتك الرئيسية المحددة، ولكنها لا تستطيع أن تقدم لك أي تفاصيل إضافية مثل عدد النقرات التي تحصل عليها لهذه التصنيفات. وذلك لأن معظم حلول تتبع الترتيب تتخلص من صفحات نتائج بحث Google لحساب موضع الترتيب بدلاً من استخدام بيانات البحث الحقيقية أو بيانات موقع الويب الفعلية.

4. يفتقد تتبع الرتبة إلى الكثير من السياق

على غرار مشكلة الافتقار إلى التفاصيل، هناك مشكلة السياق المفقود. لا تحتاج مؤسسات المؤسسات إلى معرفة المناصب التي يتم تصنيفها فيها فحسب، بل أيضًا سبب تصنيفها هناك. هل أداؤهم جيد أم أن هناك مشكلة فنية تمنعهم من الحصول على تصنيف أفضل؟

بدون هذا السياق، لن يكون لديك الكثير لتفعله عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراء.

إذًا كيف يمكنك حل تحديات تتبع التصنيف لمواقع الويب الخاصة بالمؤسسات الكبيرة؟ أنت تتجاوز مجرد تتبع الترتيب وتدمج المزيد من عناصر تحسين محركات البحث التقنية في استراتيجيتك.

تحسين محركات البحث للمؤسسات: كيفية تجاوز تتبع التصنيف

تعد قابلية الاكتشاف أكثر أهمية من أي كلمة رئيسية

تحتاج مواقع الويب الخاصة بالمؤسسات إلى التركيز على التكتيكات والتغييرات التي تتيح لها تحقيق أكبر قدر من النجاح عبر مجموعة أكبر من الصفحات مقارنةً بموقع ويب أصغر. غالبًا ما يؤدي نهج المسار الكامل لتحسين محركات البحث إلى النتيجة الأكثر أهمية لأنه يؤثر على الأداء العام لموقع الويب بدلاً من الكلمات الرئيسية الفردية.

بالنسبة للمواقع الكبيرة، فهذا لا يقدر بثمن. يضمن البدء بتحسين محركات البحث الفنية إمكانية الزحف إلى موقعك وعرضه وفهرسته. العنصر الأكثر أهمية في مسار تحسين محركات البحث (SEO) هو قابلية الاكتشاف.