Rewrite this title: 4 طرق لتحسين تحديث تجربة صفحة Google

ستساعدك المقالة التالية: 4 طرق لتحسين تحديث تجربة صفحة Google

إذا كنت قد اطلعت على نبض Google وتغييرات خوارزميته، فمن المحتمل أنك شاهدت الكثير من الأخبار حول تحديث تجربة الصفحة خلال العام الماضي.

الاخبار الجيدة؟ التحديث أخيرا هنا!

إذا لم تتمكن بعد من تحسين مقاييس تجربة الصفحة كما فعل منافسوك، فقد تجد أنهم يستمتعون بتعزيز التصنيف الذي تفتقده.

في هذا العمود، ستتعرف على ثلاثة مجالات رئيسية ذات أولوية ستساعدك على الاستعداد لتحديث تجربة صفحة Google، بالإضافة إلى العديد من المشكلات الأخرى التي يجب إدراجها في قائمة مهامك.

1. اعمل على سرعة التحميل لديك

أول CWVs من Google هو أكبر رسم محتوى (LCP)، والذي يشير إلى أكبر وأهم جزء من المحتوى على صفحة الويب.

سيحدد هذا المقياس مدى سرعة عرض صفحتك للمحتوى الأكثر أهمية، حتى يتمكن المستخدمون من رؤيته.

هناك عدد من الطرق لتحسين LCP. أحد الأشياء التي يمكنك القيام بها هو تحسين الخادم الخاص بك، نظرًا لأن أوقات الاستجابة البطيئة قد تكون مرتبطة أحيانًا بالخوادم البطيئة.

قد يتضمن تسريع الخادم تشغيل بعض إرشادات الأداء بحيث يقوم الخادم بتشغيل صفحة ثابتة عند الطلب بدلاً من إنشاء الصفحة في كل مرة ينقر عليها شخص ما.

تشتمل مكونات صفحة الويب الأخرى التي يمكنها إبطاء تحميل LCP على الصور ومقاطع الفيديو والعناصر على مستوى الكتلة مع ميزات النص.

إذا كانت هذه العناصر الموجودة على صفحاتك في الجزء المرئي من الصفحة، فكلما كان تحميلها أبطأ، كان LCP الخاص بك أبطأ.

لإصلاح هذه الأشياء، ستحتاج إلى ضغط الصور والملفات النصية، وتخزين بعض الأصول مؤقتًا، وتحميل بعض العناصر مسبقًا.

2. اعمل على تفاعلك

تأخير الإدخال الأول لـ CWV الثاني (FID). هذا هو الوقت الذي يستغرقه المستخدمون حتى يتمكنوا من التفاعل مع العنصر الذي نقروا عليه، مثل رابط أو زر.

من وجهة نظر Google، يجب أن يكون FID الخاص بك أقل من 100 مللي ثانية. ولكن دعونا نتحدث عن ما يعنيه ذلك.

لا شك أن القراء على دراية بصفحات الويب التي تجعلهم ينتظرون إلى الأبد بعد أن ينقروا على عنصر للانتقال إلى صفحة جديدة، وتحرير عربة التسوق، وما شابه ذلك.

حسنًا، هذا ليس جيدًا للمستخدمين. ولكن لماذا يحدث ذلك؟

يرجع السبب في المقام الأول إلى أن المتصفح مشغول للغاية بمهام أخرى، مثل تحليل ملف JavaScript ضخم وتنفيذه.

والآن، نريد التركيز بشكل أساسي على التفاعلات الأولى للمستخدمين مع صفحة الويب، مما يعني المدة التي يستغرقها التحميل.

كما هو الحال مع مقابلة شخص جديد، فإن الانطباعات الأولى مهمة. إذا عرف المستخدمون منذ البداية أن موقعك أبطأ من السلحفاة، فمن المحتمل أن يغادروا الموقع ولن يعودوا إليه.

لكن الانطباع الأول القوي – كما هو الحال في الصفحة التي يتم تحميلها بسرعة – سوف يقطع شوطا طويلا نحو زيادة تفاعلات المستخدم مع تلك الصفحة بشكل عام.

ولهذا السبب يعد FID مقياسًا مهمًا.

كيف يمكنك إصلاحه؟ وسوف يعتمد على موقع الويب الخاص بك محددة.

استخدم أدوات مثل PageSpeed ​​Insights لمعرفة مستوى أدائك والجوانب التي يمكنك تحسينها.

هذه بعض الأشياء الجادة المتعلقة بتطوير الويب. ستحتاج إلى النظر في تقسيم المهام الطويلة، وتصغير JavaScript، وتحديد أولويات تحميل البرنامج النصي بحيث تكون العناصر الأكثر أهمية متاحة للمستخدمين أولاً.

3. العمل على تغيير التخطيط الخاص بك

أخيرًا، لدينا CWV الثالث، وهو التحول التراكمي للتخطيط (CLS). إنه مقياس لمدى تحرك تخطيط محتوى صفحة الويب الخاصة بك أثناء تحميل الصفحة.

من المحتمل أنك واجهت هذه المشكلة أيضًا.

أنت تنتظر تحميل الصفحة بالكامل وتنقر على شيء ما فقط لتجد أن عنصرًا آخر تم تحميله على الصفحة وبالتالي يدفع العنصر المطلوب في اتجاه آخر.

ونتيجة لذلك، قمت بالنقر فوق شيء لا تريده، مثل إعلان أو حتى زر “إرسال الطلب”.

وهذا يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة، ولهذا السبب فإن CLS مهمة بما يكفي لاعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تجربة الصفحة.

كيف يمكنك إصلاح هذا من أجل الاستفادة من تعزيز التصنيف الذي يمكن أن توفره CWVs؟

أنت بحاجة إلى الحصول على درجة 0.1 في CLS “لاجتياز” اختبار Google. هذا هو الحد الأقصى الذي تريد Google رؤيته.

أي أعلى، ومن المحتمل أن تتغير صفحات الويب الخاصة بك قليلاً. تعتبر Google أن النتيجة 0.25 سيئة.

إذا كنت تستخدم موقع WordPress، فمن المحتمل أن تلاحظ أن العناصر التالية تسبب CLS الخاص بك:

صور ومقاطع فيديو بلا أبعاد.

الإعلانات بدون أبعاد والكائنات المضمنة الأخرى.

الرسوم المتحركة والمحتويات الديناميكية الأخرى.

ومضات من النص غير المنسق.

ينطبق إصلاح CLS في الغالب على الهاتف المحمول، نظرًا لأن Google تعطي الأولوية للجوال أولاً، ولكن أيضًا لأن الأجهزة المحمولة تحتوي على معالجات أضعف وإطارات عرض أصغر.

ما الذي عليك فعله للتخلص من هذا التصميم؟ يعتمد الأمر على سببه، لكن إذا أخذنا مثالين مما سبق:

لن تعرف المتصفحات كيفية وضع مسافة بين الصور ومقاطع الفيديو بدون أبعاد ، مما يعني أن المناطق التي ستتواجد فيها في النهاية ستتغير على الأرجح مع تحميل الصفحة. يمكنك تأمين ذلك عن طريق إضافة أبعاد محددة لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

، مما يعني أن المناطق التي ستتواجد فيها في النهاية ستتغير على الأرجح مع تحميل الصفحة. يمكنك تأمين ذلك عن طريق إضافة أبعاد محددة لصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك. ثم، عندما يتعلق الأمر بومضات من النص غير المنسق، سيتعين عليك تحميل الخطوط الخاصة بك مسبقًا. وهذا يخبر المتصفحات بتحميل الخطوط الخاصة بك كعنصر ذي أولوية – في أول طلاء ذي معنى. في هذه الحالة، لن يكون لديك أي تغييرات متناقضة في الخط من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات تراكمية في التخطيط.

4. عناصر تجربة الصفحة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار

بالطبع، ليست مؤشرات أداء الويب الأساسية هي الأشياء الوحيدة التي تحتاج إلى دراستها لتحسين موقعك لتحديث تجربة الصفحة.

خذ سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول.

سوف تقوم جوجل الآن بالحكم على كل موقع من خلال مدى ملاءمته للجوال، وخاصة فيما يتعلق بمشاكل مثل أحجام النصوص الصغيرة واستخدام وسائط الفلاش، والتي تميل الأجهزة المحمولة اليوم إلى عدم دعمها.

هناك أيضًا مسألة تقرير تجربة الصفحة في Google Search Console.

هذا تفصيل لكيفية أداء موقعك لتحديث تجربة الصفحة، ولكن ماذا عن جميع مالكي المواقع الذين يقولون إنهم لا يرون أي بيانات؟

أكدت Google أن التقرير الفارغ يعني ببساطة عدم وجود بيانات قاطعة كافية لتحديد أداء موقعك بطريقة أو بأخرى.

حتى لو كان لديك حركة مرور جيدة، فربما تكون الإجابة هي أنك تحتاج فقط إلى المزيد من حركة المرور – ولكي تتمكن هذه الحركة من إنشاء البيانات ذات الصلة – إذا كنت تريد ملء التقرير.

تريد Google أن ترى تجربة مستخدم جيدة ليس فقط في المحتوى العضوي ولكن مع الإعلانات أيضًا. تحقق وتأكد من أن الإعلانات الموجودة على موقعك ليست متقطعة أو مشتتة للانتباه.

ولا تنس أن موقعك يجب أن يكون آمنًا إذا كنت ترغب في تحقيق أداء جيد من خلال تحديث تجربة الصفحة.

HTTP غير الآمن لم يعد يفي بالغرض بعد الآن. يحتاج المستخدمون إلى معرفة أن بياناتهم آمنة معك على موقعك – ​​ويحتاج Google إلى معرفة ذلك أيضًا.

لقد أصبح تحديث تجربة الصفحة متاحًا، لذا تحرك

هناك الكثير مما يجب إدارته عندما يتعلق الأمر بمؤشرات أداء الويب الأساسية وتجربة الصفحة، ولكن في نهاية المطاف، يتعلق الأمر كله بتوفير أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للتحقق من هذه العناصر وتحسينها، فستحتاج إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

لكن لا داعي للذعر. لن يتم معاقبتك خوارزميًا لعدم توافقك مع جميع CWVs وعناصر تجربة الصفحة.

يعد هذا التحديث نوعًا من كسر التعادل، وفقًا لـ Google. إذا تم اعتبار جميع الأشياء الأخرى متساوية، فإن تقديم تجربة أفضل وفقًا لما تحدده المقاييس المذكورة أعلاه قد يمنحك الأفضلية.

وإذا كنت ترى انخفاضًا في التصنيف، فهذا ليس بسبب معاقبتك. من الممكن أن منافسيك المباشرين يعطون الأولوية لهذه التحسينات وأنت لا تفعل ذلك.

وهذا حافز للتحرك!

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