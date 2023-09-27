Rewrite this title: 4 علامات تشير إلى أن بناء الروابط ليس مناسبًا لشركتك

ستساعدك المقالة التالية: 4 علامات تشير إلى أن بناء الروابط ليس مناسبًا لشركتك

بناء الروابط ليس مناسبًا لكل شركة على حدة.

يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء أن أقول ذلك، خاصةً كشخص مارس بناء الروابط منذ ما يقرب من 20 عامًا وكتب كتابًا كاملاً عنها!

ولكنها الحقيقة.

وبشكل أكثر تحديدًا، قد لا يكون بناء الروابط هو أفضل استثمار للأعمال التجارية عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على التسويق الرقمي.

بعد كل شيء، مهمتنا هي تنمية الأعمال التجارية وقياس هذا النمو في المبيعات والإيرادات. إذا لم نكن متأكدين مما إذا كان بناء الروابط (أو أي نشاط) يمكنه فعل ذلك، فنحن على الأقل مدينون للعملاء بأن نكون صادقين وأن نجري محادثة حول هذا الموضوع.

إذا وضعنا هذا جانبًا، فقد يكون من الواضح في بعض الأحيان أن بناء الروابط يمكن أن يساهم في المبيعات والإيرادات، ولكن نشاطًا آخر يمثل فرصة أكبر في الوقت الحالي. مرة أخرى، نحن مدينون للعملاء بالحديث عن هذا الأمر حتى لو لم تكن وكالتك أو مجال خبرتك متوافقًا مع هذه الفرصة.

هناك بعض الأسباب الوجيهة التي قد تجعل بناء الروابط غير مناسب لشركتك. اليوم، سنستكشف بعضًا من هذه الأسباب ونتأكد من أنك تبحث عن فرص لدفع النمو في كل مكان – وليس فقط عبر إنشاء الروابط.

1. المعوقات في السياسة الداخلية والبيروقراطية والتوقيع

في معظم أشكال بناء الروابط، من المحتمل أن تحتاج إلى موافقة من أشخاص مختلفين داخل المؤسسة قبل أن تتمكن من المتابعة.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تقوم ببناء روابط قائمة على المحتوى وإطلاق حملات، أو تستخدم أساليب العلاقات العامة الرقمية مثل التفاعل مع دورات الأخبار المتغيرة والتواصل مع الصحفيين نيابة عنهم.

فيما يلي عدد قليل من العوائق الداخلية التي يمكن أن تعترض طريقك في إنجاز الأمور.

الاتصالات والعلاقات العامة

غالبًا ما يقيمون (ويريدون الاحتفاظ) علاقات مع المنشورات والصحفيين الرئيسيين، مما يدفعهم إلى وضع قائمة بأسماء الأشخاص الذين لا يمكنك الاتصال بهم.

وهذا يحد من قدرتك على الحصول على النتائج. وفي الحالات القصوى، قد لا يترك لك سوى عدد قليل جدًا من المنشورات ذات الصلة التي يجب استهدافها.

التصميم وتجربة المستخدم ومؤلفو الإعلانات

يمكن أن تكون هذه فرقًا مختلفة ولكنني قمت بتجميعها معًا لأنه إذا كنت تنتج أي محتوى على الإطلاق، فمن المحتمل جدًا أن يهتموا به.

قد يرغب كل منهم في أن يكون لديه القدرة على التوقيع (أو عدم التوقيع) على كل ما تنتجه.

القانونية والامتثال

في بعض الصناعات، سيكون هناك مستوى عالٍ عندما يتعلق الأمر بما تستطيع المنظمة نشره. من المرجح أن يحدث هذا في الصناعات شديدة التنظيم مثل التمويل والتأمين والتي تراقبها هيئات صناعية خارجية.

ويمكن أن يحدث ذلك أيضًا في مجال الرعاية الصحية والمجال الطبي، حيث يمكن أن تكون عواقب المحتوى غير الدقيق أو المضلل حقيقية وشديدة.

التقنية والتطوير

إذا كنت تنتج محتوى، فستحتاج إلى تحميله على موقع الويب الخاص بعميلك في مرحلة ما.

إذا كان هذا تنفيذًا بسيطًا، مثل مشاركة مدونة، فمن المحتمل أن يكون الأمر واضحًا جدًا.

ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى تحميل شيء أكثر تعقيدًا مثل رسم بياني تفاعلي أو أداة أو تقرير كبير، فمن المحتمل أن تحتاج إلى مساعدة من أحد المطورين في مرحلة ما. من غير المحتمل أن يمنعك هذا تمامًا من إنجاز الأمور، لكنه قد يبطئ الأمور.

كيف تهدد المحظورات الداخلية نجاح بناء الروابط

هناك المزيد، ولكن هذا يمنحك نظرة عامة جيدة على بعض أدوات الحظر الأكثر شيوعًا لإنجاز عملك كمنشئ روابط.

هذا لا يعني أن الأمور مستحيلة، ولكن الجمع بين العديد من هذه المعوقات يمكن أن يؤدي إلى:

تأخيرات كبيرة في إطلاق الحملات وبناء الروابط، مما يؤدي إلى الإحباط، والأهم من ذلك، التأخير في تحقيق النتائج وإهدار الميزانية.

الحملات التي تتغير كثيرًا بحيث يتم تخفيف الرسالة الأصلية أو القصة أو النقطة الأساسية أو فقدانها تمامًا.

تم تقليل أهداف التوعية بشكل كبير، مما أدى إلى صعوبة تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية وجعلها أقل واقعية.

إذا كانت المنظمة لديها هذا النوع من الحواجز، فإن العواقب المذكورة أعلاه تصبح حقيقية للغاية. قد يعني هذا أن إنشاء الروابط المستندة إلى المحتوى ليس مناسبًا لهم حتى تتم إزالة أدوات الحظر هذه.

آخر شيء تريده أنت أو عميلك هو أن تمنع هذه الأنواع من أدوات الحظر ظهور النتائج.

قد يكون من الممكن أن تستفيد المنظمة من بناء الروابط، ولكن فرص القدرة على الحصول على الزخم وبناء الروابط بسرعة منخفضة وتعني أنه لا ينبغي عليهم القيام بالاستثمار في الوقت الحالي.

2. مشاركة قليلة أو معدومة لبناء الروابط على المستوى التنفيذي

هذا أمر صعب لكنني رأيت ذلك يحدث عدة مرات على مر السنين. الشيء في هذا الأمر هو أنه لا يزال بإمكانك بيع مشروع بناء الروابط إلى العميل ولكنك في الأساس تؤخر ما قد يكون لا مفر منه – وهو طردك من العمل.

عندما تبدأ إحدى المؤسسات في التحدث إليك لأول مرة حول مشروع تحسين محركات البحث (SEO) وربما يتضمن ذلك إنشاء روابط، فإن أول الأشياء التي يجب توضيحها هي كيفية قياس النجاح.

من المحتمل أن يكون لدى نقطة الاتصال الرئيسية لديك إجابة لهذا والتي قد تكون واحدة أو أكثر مما يلي:

جودة الروابط.

كمية الروابط

مرور.

التحويلات.

يؤدي.

وهذه نقطة بداية جيدة، خاصة إذا كانوا يتحدثون عن نتائج أعمال حقيقية مثل قياس النشاط في المبيعات والإيرادات.

ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى التعمق أكثر في هذا الأمر وفهم كيفية رؤية المؤسسة الأوسع لتحسين محركات البحث وبناء الروابط وقيمتها للأعمال.

أبعد من ذلك، تحتاج إلى أن تفهم بالضبط كيفية قياس تحسين محركات البحث وبناء الروابط ومدى انتشارها واتساع نطاقها.

إن وجود أهداف ومؤشرات أداء رئيسية حول الروابط وحركة المرور والمبيعات والإيرادات أمر جيد وجيد. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتقارير، من يرى تلك التقارير؟

هل هي مجرد نقطة الاتصال الحالية لديك، أم أن رؤسائهم يلقون نظرة عليها أيضًا؟

الشيء الأساسي الذي تبحث عنه هنا هو الدليل على أن المنظمة الأوسع تستثمر في نشاطك. إذا كان الأمر كذلك، فسترى علامات تشير إلى مشاركة الإدارة العليا في أشياء مثل:

عملية الملعب والتأهيل.

التوقيع على الميزانيات.

تحديد الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية.

طرح أسئلة صعبة عليك حول العملية والقياس.

في حين أن هذه الأمور قد تجعل حياتك صعبة أثناء عملية البيع، إلا أنها علامة جيدة لأنها يمكن أن تشير إلى أن نشاطك سيتم أخذه على محمل الجد. إنه جزء مهم من الإستراتيجية الأوسع.

إذا لم تر مثل هذه العلامات، فنعم، قد يجعل ذلك حياتك أسهل على المدى القصير – ولكن من المؤكد أنها ستسبب مشاكل أكثر في المستقبل.

يمكن أن تحدث هذه المشكلات عندما تبدأ المنظمة في النضال ويتم النظر في الأنشطة عن كثب.

عادة، سيبدأ كبار المسؤولين التنفيذيين في النظر في الأنشطة وأين يتم إنفاق الميزانية والبدء في اتخاذ القرارات بشأن الاستمرار فيها أم لا.

إذا حدث هذا، هل تريد أن تكون في وضع يمكنك من خلاله البدء من الصفر في إقناع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بأن نشاطك ذو قيمة للمنظمة؟

لن أفعل – لقد كنت هناك!

أفضل أن أكون في المقدمة وأن أجري هذه المحادثة مع العلم أن المدير التنفيذي يدرك بالفعل قيمة العمل الذي أقوم به ويحتاج إلى بعض المساعدة لإظهار أن الأمر يستحق الاستمرار.

بالعودة إلى النقطة الأساسية، إذا لم تكن الإدارة العليا مقتنعة (أو مهتمة بالانضمام) إلى نشاطك عن بعد، فقد يكون ذلك علامة على أن النشاط ليس مناسبًا لهم.

كما يمكن أن يجعل إنجاز الأمور أكثر صعوبة.

من الناحية المثالية، أنت بحاجة إلى الفهم والقبول من الإدارات والقادة الآخرين حتى يتمكنوا من المساعدة في إزالة العوائق.

مرة أخرى، قد يكون من الصعب التصرف بناءً على هذا النوع من المعلومات أثناء عملية البيع لأنه يمكنك بيع مشروع مع المعرفة الكاملة بهذه المشكلات المحتملة. قد تسوء الأمور فقط.

ولكن على أقل تقدير، يجب عليك التحقيق في هذه المجالات لمعرفة المزيد وفهم الأخطاء التي قد تحدث لاحقًا.

في نهاية المطاف، إذا وصلت المنظمة إلى مرحلة لا تفهم فيها الإدارة العليا بناء الروابط أو تقدرها، فقد لا يكون من المناسب لها الاستثمار فيها.

التعليم ضروري وقد يأتي هذا التعليم من خلال مشاريع حقيقية تقدمها، ولكن يجب أن تكون على دراية بهذا منذ بداية المشروع وتعامله على أنه اختبار لخدماتك.

3. موقع الويب الذي تعمل عليه معيب من الناحية الفنية

السيناريو الآخر الذي تم تقديمه لي على مر السنين هو حيث تم تحديد بناء الروابط كشرط، ولكن الجوانب الفنية لموقع الويب في النطاق أقل من المستوى.

في مثل هذه الحالات، لن تكون الروابط ببساطة فعالة بقدر ما يمكن أن تكون. على الرغم من أنك قد ترى تحسنًا أكبر لاحقًا عند حل المشكلات الفنية، إلا أنك لن ترى قيمة عملك على المدى القصير إلى المتوسط.

منذ سنوات مضت، كان بناء روابط كافية من شأنه أن يخفي العيوب الفنية في تحسين محركات البحث أو المحتوى الذي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية. الآن، أصبحت هذه الأساسيات بمثابة حصص على الطاولة وستكون مطلوبة فقط لإدخالك في اللعبة.

إذا لم تكن لديك هذه الروابط، فمن غير المرجح أن تنقذك الروابط وحدها.

بالطبع، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى العمل فقط على مواقع الويب المثالية تقنيًا بنسبة 100% (هل يوجد شيء من هذا القبيل؟).

هذا يعني أنه لا يمكنك أنت وعميلك غض الطرف عن المشكلات الفنية والمشكلات المتعلقة بتحسين محركات البحث على الصفحة. ويجب أن تكون مملوكة لشخص ما، سواء كنت أنت جزءًا من نطاق عملك أو فريقًا داخليًا.

إذا كانت هناك مشكلات فنية خطيرة في موقع ويب ولم يتم إصلاحها من قبل أحد، فقد لا يكون إنشاء الروابط مناسبًا للشركة. ومن المرجح أن يروا قيمة أكبر من إصلاح هذا الدين الفني وإعطاء الأولوية لذلك.

يمكن أن يحدث كل من تحسين محركات البحث الفني وبناء الروابط في وقت واحد، ولكن حاول تجنب الدخول في بناء الروابط إذا تم تجاهل تحسين محركات البحث الفني.

انطلاقًا من ذلك، تجنب إجراء تنبؤات بشأن الأهداف التي يمكنك تحقيقها دون معرفة من يتحكم في تحسين محركات البحث الفنية وعلى الصفحة.

يمكن أن يؤدي بناء الروابط إلى تحريك الإبرة كثيرًا، ولكن إذا كان تحسين محركات البحث الفني يمثل مشكلة، فلا يجب أن تظل مقيدًا بالأهداف التي لا يكون فيها هذا الجزء الكبير من اللغز تحت سيطرتك.

إما أنك تحتاج إلى إلقاء نظرة على تحسين محركات البحث الفني أيضًا، أو يجب أن تكون واثقًا من أنه يتم النظر فيه وإعطاؤه الأولوية في مكان آخر.

4. لن يؤثر نشاط بناء الارتباط الخاص بك على ملف تعريف الارتباط الخاص بهم

أخيرًا، هذا أقل شيوعًا ولكنه يستحق الذكر.

في بعض الأحيان، ستأتي إليك علامة تجارية كبيرة تكون إما معروفة جيدًا في بلدك أو معروفة جيدًا في جميع أنحاء العالم.

قد تسأل نفسك – لماذا تفعل ذلك هم تحتاج إلى بناء الارتباط؟

يمكن لمعظم النطاقات، بغض النظر عن حجم العلامة التجارية، الاستفادة من بناء الروابط. ولكن إذا كان المجال يحصل على عدد كبير من الروابط بشكل طبيعي فقط بسبب هويته (فكر: Apple, Amazon، كوكا كولا، وما إلى ذلك) فهل ستتمكن من بناء روابط من شأنها أن تحدث فرقًا بالنسبة لهم؟

كل مرة Apple يطلق منتجًا جديدًا، ويحصلون على الروابط. ليس هذا فحسب، بل يحصلون على روابط مباشرة إلى صفحات منتجاتهم والصفحة الرئيسية، بالضبط إلى المكان الذي تريدهم أن يذهبوا إليه.

في مثل هذه الحالات، من غير المرجح أن يؤدي بناء الروابط التي يقودها المحتوى (وغيرها من التقنيات) إلى تحريك الأمور Apple.

إذا كان هذا هو ما يطلبونه منك، فإن بناء الروابط ليس مناسبًا لهم.

سيحتاج التركيز هنا إلى التحول نحو التقنيات القابلة للتطوير وتمكينهم من امتلاك مُحسنات محركات البحث وربط البناء داخليًا ودمجه عبر الأقسام.

في الأساس، يجب أن يصبح جزءًا من العمل الذي يتم تسليمه بالفعل حتى يتم توليد المزيد من القيمة منه.

لقد قلت لا للعمل مع عدد قليل من العلامات التجارية الكبيرة جدًا والمتعددة الجنسيات على مدار العامين الماضيين بسبب هذا. من المؤكد تقريبًا أنه كان من الممكن أن يستفيدوا من بناء الروابط، ولكن كونهم من كان يعني أنهم أنشأوا الكثير من الروابط على أي حال، لذلك كان نهجنا بحاجة إلى التغيير.

لسوء الحظ، لم يكن هذا التغيير ممكنًا لذا كان علينا أن نعلمهم أننا لا نستطيع تقديم عرض لمشروعهم.

في ملخص

من الصعب أن تقول لا للعمل مع شخص ما، وأنت لست دائمًا في وضع يسمح لك بالقيام بذلك.

ولكنها حقيقة تحتاج المزيد من الوكالات إلى إدراكها لأنك لا تعرض نفسك للفشل إلا في وقت لاحق إذا تجاهلت العلامات التي تشير إلى أن بناء الروابط ليس مناسبًا لنشاط تجاري.

خلال الأوقات التي يكون فيها التركيز كبيرًا على ضمان أن فريقك لديه البيئة اللازمة للازدهار والنجاح، نحتاج إلى التركيز قدر الإمكان على إعدادهم للفوز بدلاً من الفشل.

لذلك لا تفترض دائمًا أن بناء الروابط مناسب للجميع. ابحث عن العلامات التي قد لا تكون كذلك. افعل ما بوسعك للتغلب عليها مبكرًا، حتى لا تصبح مشكلات لاحقًا.

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