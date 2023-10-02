Rewrite this title: 4 مجالات رئيسية يجب عليك قياسها لتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: 4 مجالات رئيسية يجب عليك قياسها لتحسين محركات البحث

يعد قياس أداء تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا ضروريًا.

نحن محظوظون بما فيه الكفاية لتمكننا من الوصول إلى بعض أدوات تحسين محركات البحث القوية والمفيدة بشكل لا يصدق – سواء المجانية أو المدفوعة – التي تساعدنا على فهم ما هو ناجح وما لا يعمل.

ولكن ما هي المقاييس التي يجب عليك قياسها باستخدام هذه الأدوات؟

كيفية قياس تحسين محركات البحث: 3 أسئلة رئيسية

بشكل عام، أحب أن أفكر في ما هو منطقي للقياس.

ويتلخص الأمر في هذه الأسئلة الثلاثة الرئيسية:

ما الذي يمكنني قياسه؟

هناك الآلاف من المقاييس المختلفة التي يمكنك محاولة قياسها، ولكن فقط مجموعة محدودة يمكنك قياسها.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل لدى شركة Fortune 500، فمن المحتمل أن يكون لديك بيانات حول الوصول إلى العملاء، واختبار A/B، وحصة السوق، والإيرادات، والعديد من المقاييس الأخرى.

ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتحسين محركات البحث (SEO) لشركة صغيرة تركز على متجر بيع بالتجزئة واحد مع موقع ويب صغير للتجارة الإلكترونية، فمن المحتمل أنك تعتمد كثيرًا على حدسك لاتخاذ القرارات. وعلى الرغم من قيمة ذلك، إلا أنه لا يمكن قياسه.

ما هو المهم بالنسبة لمديري و/أو شركتي؟

عليك أن تجعل رئيسك سعيدا.

ربما لديك أهداف تتعلق بالإيرادات يتعين عليك تحقيقها كل ربع سنة، أو ربما يركز مديرك أكثر على حركة المرور أو حتى متوسط ​​المركز الذي تشغله في Google (سنتحدث عن ذلك لاحقًا). ربما هو أو هي يريد فقط أن يكون الأول من أجل اسمه.

بعض هذه المقاييس ستكون معقولة، والبعض الآخر سيكون أقل من ذلك.

في النهاية عليك قياس الأشياء التي ستجعل رئيسك أو عميلك سعيدًا. تأكد من أنك تعرف كيف يبدو النجاح بالنسبة لهم.

ما الذي يمكنني التحكم فيه؟

قد لا ترغب في قياس نفسك على أشياء لا يمكنك التحكم فيها.

على سبيل المثال، إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى تغيير المحتوى على موقعك (لا تضحك، فهذا يحدث)، أو إذا لم يكن لديك القدرة على جعل تكنولوجيا المعلومات تجري تغييرات نيابة عنك، فلن ترغب في قياس الأشياء التي المرتبطة بتلك العناصر التي لا يمكنك التحكم فيها.

في عالم مثالي، يمكننا إحداث التغيير في مجالات متعددة. لكن في الواقع، غالبًا ما تكون أيدينا مقيدة.

لا تقيس نفسك على أشياء لا يمكنك التأثير عليها.

حسنًا، بعد أن أجبت على هذه الأسئلة، حان الوقت لبدء القياس.

فيما يلي أربعة مجالات رئيسية يجب عليك قياسها لتحسين محركات البحث.

1. حركة مرور تحسين محركات البحث

يجب عليك تتبع مقدار واتجاه حركة المرور (الزيارات) التي يتم توجيهها إلى موقعك من مصادر تحسين محركات البحث.

قد ترغب في تتبع حركة مرور Google العضوية فقط، أو قد ترغب في تتبع محركات البحث الأخرى أو محركات البحث العضوية ككل.

يتتبع الكثير من الأشخاص حركة المرور العضوية كنسبة مئوية من حركة المرور العادية، لكنني أعتقد أن هذا المقياس معيب لعدة أسباب، أبرزها أن أي تقلبات في النشاط المدفوع ستجعل هذا المقياس عديم الفائدة.

أحب تتبع حركة المرور إلى أقسام معينة من الموقع:

الصفحات الرئيسية.

صفحات الفئة.

صفحات المنتج أو المعلومات.

صفحات المدونة أو الأخبار.

وهذا يساعدني بشكل أكثر فعالية في تضييق نطاق تأثير بعض الجهود على نجاحنا.

2. موضع أو تصنيف SEO

لقد سجل الكثير من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) قائلين إنهم يكرهون تقارير التصنيف. يعتقدون أن الترتيب مقياس معيب للغاية.

وهذا صحيح بشكل عام. من خلال التخصيص والترجمة والعديد من ميزات البحث (على سبيل المثال، المقتطفات المميزة ولوحات المعرفة) والعديد من المتغيرات الأخرى التي يتم تشغيلها في SERPs، فإن القول بأنك حصلت على المرتبة الأولى لمصطلح ما ليس له معنى كبير.

وبدلا من ذلك، أشجع عملائي على النظر في الاتجاهات.

تجميع الكلمات الرئيسية في فئات وتتبعها على مدى فترة طويلة من الزمن. انظر إلى متوسط ​​موضع هذه الكلمات الرئيسية بمرور الوقت.

قم بقياس “الرتبة الحقيقية” للنتيجة – هل هي رقم 1 للمنتجات العضوية، ولكنها في الواقع رقم 7 عندما تأخذ في الاعتبار تكلفة النقرة (PPC) والقوائم المحلية؟

تتبع الصفحة التي يتم تصنيفها لكلمة رئيسية. هل يبقى ثابتا أم يتقلب؟ قد يشير هذا إلى وجود منافسة داخلية على هذه العبارة. هل يتم تصنيفها جيدًا لمجموعة/فئة معينة من الكلمات الرئيسية؟ قد يشير هذا إلى أنك تفعل شيئًا صحيحًا في هذه الصفحة؛ شيء يمكنك تطبيقه على مناطق أخرى من موقعك.

3. إشراك العملاء

وهذا عنصر يصعب جدًا تتبعه لأنه يمكن أن يتكون من أشياء كثيرة مختلفة.

في النهاية، إليك ما تريد معرفته: بمجرد حصولك على زائر لموقعك، هل يتخذون نوعًا من الإجراء؟ قد يختلف هذا الإجراء حسب الموقع.

قد يرغب أحد المواقع في أن يقضي العميل وقتًا طويلاً ويقرأ الكثير من الصفحات، وفي هذه الحالة، قد يكون قضاء وقت طويل في الموقع ومشاهدة العديد من الصفحات في كل جلسة أمرًا مثاليًا.

قد يرغب موقع آخر في قيام العميل بإجراء عملية شراء، وفي هذه الحالة يكون مسار التحويل والتقدم إلى البيع هو الحل الأمثل.

وقد يرغب موقع آخر في أن يقوم العميل بإكمال نموذج عميل محتمل، وفي هذه الحالة يكون إكمال نموذج العميل المحتمل أمرًا مثاليًا، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك خطوات قليلة جدًا وربما لا يتطلب أي مسار تحويل على الإطلاق، مع وقت قصير جدًا في الموقع.

بعض المواقع تريد عملاء عائدين، والبعض الآخر يريد عملاء جدد. سوف يرغب معظمهم في الحصول على مزيج جيد من الاثنين معًا. غالبًا ما يكون المقياس الرئيسي هو عدد العملاء الجدد الذين يجذبهم تحسين محركات البحث.

على الرغم من أن مقاييس مشاركة العملاء تختلف بشكل كبير، إلا أنها عنصر أساسي لقياس نجاح تحسين محركات البحث، ويجب أن تكون جزءًا من أهدافك العامة.

4. الإيرادات أو العملاء المحتملين المتولدين

وأخيرا، نأتي إلى ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لمعظم المواقع. ربح.

قد يأخذ هذا شكل مبيعات مكتملة، أو قد يكون توليد عملاء محتملين ذوي جودة عالية.

من السهل جدًا تتبع الإيرادات، ولكن الأمر الذي غالبًا ما يتوقف عنده الأشخاص هو تتبع العملاء المحتملين.

ما قمت به مع العديد من العملاء هو إعداد نظام تتبع العملاء المحتملين. عندما يحصلون على الصدارة، أول شيء يفعلونه هو تصنيفها، باستخدام نظام من النقاط مثل هذا:

من خلال تصنيف العملاء المحتملين، يمكنهم السماح لفريق تحسين محركات البحث (SEO) بمعرفة عدد “النقاط” في العملاء المحتملين التي تم إنشاؤها كل أسبوع. ومن ثم يصبح مقياسًا قابلاً للتطبيق يمكن توجيهه وتتبعه.

خاتمة

هذه المقاييس الأربعة الرئيسية لتحسين محركات البحث هي مجرد البداية – وكل منها مهم للغاية. ولكن هناك العديد من الطرق لقياس تحسين محركات البحث.

لذا، إذا لم تكن تقيس بالفعل مدى نجاحك في تحسين محركات البحث، فلا تنتظر أكثر من ذلك. ابدأ اليوم!