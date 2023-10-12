Rewrite this title: 4 محركات بحث تستخدم أساليب مختلفة لتحقيق الملاءمة

ستساعدك المقالة التالية: 4 محركات بحث تستخدم أساليب مختلفة لتحقيق الملاءمة

لقد قمت سابقًا هنا في Search Engine Journal بتغطية العديد من محركات البحث الدلالية التي ظهرت على الساحة كبدائل لـ Google وMicrosoft/Yahoo. فيما يلي 4 محركات بحث أخرى تستخدم أساليب مختلفة لجعل النتائج وثيقة الصلة بالموضوع.

1. إيفري

Evri.com، باختصار، يقدم لك اتصالات بين المحتوى تتجاوز مجرد البحث عن الكلمات الرئيسية. التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل الموقع قادرة على استخراج المواضيع التي تحدث في المقالة. وهذا مشابه للنهج الذي يستخدمه الناس لفهم معنى الجمل حيث يتم استخدام الكلمات ووجودها في الجملة لفهم السياق الصحيح.

بأخذ مثال من مدونة Evri،

لجملة مثل:

تحدث رئيس سياتل إلى شعبه.

يتعرف نظامنا على الموضوع الأساسي>الفعل>الجملة النحوية للكائن لتكون سياتل>يتحدث>أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، يعرف نظامنا أن المدن لا تتحدث عادة إلى الناس بينما يفعل الناس ذلك. يتعرف نظامنا أيضًا على أن Chief هو مُعدِّل البادئة لمدينة سياتل، بالإضافة إلى أنه عنوان يستخدم لمخاطبة الإنسان. يمكّن هذا الفهم نظامنا من التعرف على سياتل، في هذه الجملة، كشخص.

بالإضافة إلى الميزات الرائعة الأخرى في الموقع وهي:

EvriFeed، تيار يتم تحديثه باستمرار لأحدث الموضوعات المثيرة للاهتمام في EvriVerse.

إفريبوت، آلي Twitter حساب يقوم بتغريد ملخصات مختصرة للغاية للقصص الإخبارية.

تتيح لك المجموعات متابعة الكيانات للحصول على آخر التحديثات الخاصة بها.

واجهات برمجة التطبيقات (API) لجعل استخراج الكيانات متاحًا للمطورين

يوجد أيضًا تطبيق للآيفون.

باستخدام التقنيات الدلالية، يستطيع Evri البحث عن المعلومات وربطها واقتراحها خارج حدود مطابقة الكلمات الرئيسية. وربما يكون التزيين على الكعكة هو توفير مقالات مصممة بالكامل تحصل على معلوماتها من المحتوى المتزايد باستمرار على الويب، ولكنها لا تعتمد بشكل كبير على أي مصدر منفرد وحده.

2. دك دك جو

دك دك جو.كوم – يعمل محرك البحث هذا على أفضل وجه لإنقاذك من نتائج البحث غير المرغوب فيها ويوفر أيضًا ملخصًا للمحتوى ومعلومات بدون نقرات وتوضيح الاستعلام (كلمة واحدة تعني أشياء مختلفة). ما أعجبني في هذا الموقع هو جودة نتائج البحث. هناك مقالات جيدة صادفتها والتي لا تتعلق بشكل مباشر باستعلام البحث ولكنها توفر الكثير من المعلومات ذات الصلة بالمجال الذي ينتمي إليه الاستعلام.

هناك امتداد فايرفوكس للمحرك يحفظك من الصفحات غير المفيدة والمتوقفة والبريد العشوائي من نتائج البحث، ولديهم تطبيق iPhone أيضًا.

على دك دك جو

3. ديب دايف

DeepDyve هي أداة بحث تقوم باسترداد المحتوى من “الويب العميق‘. ومن خلال تطبيق دلالات على مصدر بيانات لم تتم فهرسته بواسطة محركات البحث التقليدية، يتمتع المحرك بفرصة جيدة لإرجاع بيانات ذات صلة جدًا. في الوقت الحالي، يقتصر المحرك على هذه المناطق:

علوم الحياة والطب

العلوم الفيزيائية

العلوم الإنسانية والاجتماعية

الأعمال التجارية والمالية

براءات الاختراع، القانونية

التكنولوجيا النظيفة والطاقة

تكنولوجيا المعلومات والهندسة.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات محددة في أي من هذه المجالات، فيجب عليك تجربة DeepDyve.

مصادر ديبديف

4. تروفيرت

يدعي Truevert نموذجًا دلاليًا لا يعتمد على التصنيف وحده. في حين أن المحرك يخدم حاليًا المحتوى في سياق البيئة، فإن الفكرة هي إنشاء نموذج لسياقات مختلفة يمكن للكلمة الرئيسية التعيين إليها. توفر مدونتهم معلومات جيدة عن البحث الدلالي والأساليب المختلفة. يوفر النموذج السياقي أوقات استجابة سريعة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة.

يستخدم كل محرك من محركات البحث المذكورة أعلاه أساليب مختلفة لحل نفس المشكلة – مما يجعل البحث ملائمًا وسريعًا ونظيفًا. جربهم وأخبرنا بتعليقاتك.