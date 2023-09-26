Rewrite this title: 4 مسارات عمل رئيسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات لتسريع النجاح الرقمي

ستساعدك المقالة التالية: 4 مسارات عمل رئيسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات لتسريع النجاح الرقمي

أحيانًا يتم استخدام المصطلحين “سير العمل” و”مسار العمل” بالتبادل عن طريق الخطأ.

سير العمل هو وتيرة أو معدل السرعة التي يتم بها العمل الذي تقوم به. ويمكن استخدامه أيضًا لوصف العملية.

من ناحية أخرى، فإن مسار العمل هو معرف ك “المخرجات المنظمة لعدة مجموعات عمل متميزة وغير مرتبطة في كثير من الأحيان.”

إن العلاقة بين تحسين محركات البحث للمؤسسات والتسويق الرقمي تتطور مع مطالبة العملاء بشكل متزايد بتجارب رقمية تم تحسينها بناءً على عاداتهم وتفضيلاتهم ونواياهم عبر القنوات.

غالبًا ما يُنظر إلى تحسين محركات البحث (SEO) على أنه صوت المستهلك. بدءًا من الاتجاهات الكلية في السوق وحتى الرؤى على المستوى الأكثر تفصيلاً، يغذي تحسين محركات البحث المعلومات للمسوقين الرقميين.

ونتيجة لذلك، فإننا نشهد عددًا أكبر من مسارات العمل المشتركة بين الأقسام قيد التنفيذ.

في الواقع، وفقا ل جارتنر، رأى 35% من قادة التسويق الرقمي أن التحدي الأكبر في عام 2021 يأتي من داخل المنظمة، حيث أصبح بناء الشراكات متعددة الوظائف والحفاظ عليها أمرًا ضروريًا بشكل متزايد.

ولهذا السبب من الضروري أن يكون لديك مسارات عمل سريعة وفعالة عبر فرق التسويق والرقمية الخاصة بك في عام 2022.

4 مسارات عمل رئيسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات لتسريع النجاح الرقمي

تعد مسارات عمل SEO الأربعة للمؤسسات جزءًا لا يتجزأ من نجاحك الشامل في التسويق الرقمي في هذه البيئة شديدة الاتصال.

تكنولوجيا المعلومات + الموقع

تاريخيًا، كانت العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات وتحسين محركات البحث (SEO) مضطربة.

وينطبق هذا بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة فورية لإجراء إصلاحات وإضافة محتوى والتفاعل مع أنظمة CMS.

ومع ذلك، فإن الواقع في الوقت الحقيقي يعني أن مسار العمل الحاسم هذا يحتاج إلى الاهتمام.

ليس هناك فائدة من امتلاك موقع ويب ما لم يكن مصممًا لتحسين محركات البحث، ويحتوي على المحتوى الصحيح (المزيد حول ذلك لاحقًا)، ويحقق التحويلات.

كل ما يفعله هذا هو خلق “حركة المرور من أجل حركة المرور فقط”.

يعمل تحديث تجربة صفحة Google على التقريب بين تكنولوجيا المعلومات وكبار المسئولين الاقتصاديين للمؤسسات حيث تتطلع Google إلى مكافأة المواقع الصحية (كما تم قياسها بواسطة Core Web Vitals).

مع استمرار Google في التركيز على تجربة المستخدم، ستستمر وتيرة التغيير الخوارزمي جنبًا إلى جنب مع التحديثات الجديدة والإرشادات الفنية

تأكد من أنك تفهم تحديات تكنولوجيا المعلومات مثل موازنة الضغط من CTO والحفاظ على الأمان والخصوصية على الرغم من احتياجات البحث والرقمية.

تأكد من أنك تتواصل مع فريق تكنولوجيا المعلومات لديك بانتظام على:

تصميم وهيكل الموقع : سواء كان الأمر يتعلق ببناء جديد أو تحديث أو ترحيل، يجب عليك التأكد من أن التصميم سريع الاستجابة يلبي المتطلبات الفنية لتحسين محركات البحث.

: سواء كان الأمر يتعلق ببناء جديد أو تحديث أو ترحيل، يجب عليك التأكد من أن التصميم سريع الاستجابة يلبي المتطلبات الفنية لتحسين محركات البحث. دورات تطوير تكنولوجيا المعلومات : ليس هناك ما هو أسوأ من توقف البرامج والتغييرات المهمة، خاصة بالنسبة لـ Core Web Vitals.

: ليس هناك ما هو أسوأ من توقف البرامج والتغييرات المهمة، خاصة بالنسبة لـ Core Web Vitals. المبادئ الأساسية : تأكد من أن موقعك يلتزم بجميع النصائح التي تقدمها Google بشأن Core Web Vitals، بما في ذلك على الهاتف المحمول.

: تأكد من أن موقعك يلتزم بجميع النصائح التي تقدمها Google بشأن Core Web Vitals، بما في ذلك على الهاتف المحمول. البيانات المنظمة : شارك المعرفة حول أشياء مثل ترميز المخطط والمحتوى الرقيق/المكرر مع قسم تكنولوجيا المعلومات.

: شارك المعرفة حول أشياء مثل ترميز المخطط والمحتوى الرقيق/المكرر مع قسم تكنولوجيا المعلومات. قم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة ويتأكد من إصلاح أي أخطاء في موقع الويب والروابط المعطلة بسرعة.

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المحتوى + الإبداع

لا يمكن التقليل من أهمية مواءمة فرق تحسين محركات البحث (SEO) في المؤسسة والمحتوى.

لا تعمل رؤى تحسين محركات البحث (SEO) على تعزيز المحتوى فحسب، بل تضمن أيضًا تحسينه وقابليته للاكتشاف، وبالتالي تحويله.

ما قد يعتقده كاتب المحتوى هو موضوع ممتاز قد لا يكون صحيحًا من وجهة نظر تحسين محركات البحث والطلب.

يحمل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) مفاتيح الكثير من مملكة المحتوى، بدءًا من الكشف عن النية وحتى تحسين استهداف المواضيع المطلوبة.

تدرك المؤسسات الأكثر تقدمًا أنه لتحقيق أقصى قدر من التأثير التجاري من التسويق وقيادة التحول في مؤسساتها الرقمية، يتعين عليها الاستفادة من تحسين محركات البحث والمحتوى كمحفز لتعزيز النجاح.

تساعد إعادة ظهور مبادئ EAT أيضًا في تعزيز التعاون الوثيق بين مسارات عمل تحسين محركات البحث وتكنولوجيا المعلومات والمحتوى.

تعتمد الخطوة التالية في هذه العلاقة على التحسين الآلي في الوقت الفعلي للمحتوى الديناميكي ونشره عبر جميع القنوات الرقمية.

قم ببناء العلاقة باستمرار مع استراتيجيي المحتوى والمبدعين من خلال:

التخطيط معًا : الموضوع والرسائل والتقويمات والأصول.

: الموضوع والرسائل والتقويمات والأصول. تبادل الأفكار : الأكثر حيوية رؤى المحتوى تأتي من كبار المسئولين الاقتصاديين.

: الأكثر حيوية رؤى المحتوى تأتي من كبار المسئولين الاقتصاديين. الأمثل عند نقطة الإنشاء : تأكد من أن المحتوى الخاص بك ديناميكي وجاهز للاستخدام عبر قنوات رقمية متعددة – محليًا وعلى الهاتف المحمول.

: تأكد من أن المحتوى الخاص بك ديناميكي وجاهز للاستخدام عبر قنوات رقمية متعددة – محليًا وعلى الهاتف المحمول. استخدم المزيج القوي من رؤى البحث والأتمتة في الوقت الحقيقي.

من رؤى البحث والأتمتة في الوقت الحقيقي. تأكد من كل ما تبذلونه من يفهم منشئو المحتوى الكتابة للمستخدمين ومبادئ SEO الأساسية.

ومبادئ SEO الأساسية. تأكد من فهم مُحسنات محركات البحث (SEO). الفروق الدقيقة في كتابة المحتوى.

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الطلب + توليد العملاء المحتملين

يعد تواجدك على شبكة البحث أمرًا حيويًا لأي نوع من حملات جذب العملاء المحتملين أو حملات الطلب.

التحدي الذي يواجه الكثيرين هو ضمان الاتساق والحركة المستمرة والتحويل في غير وقته.

لذلك، يجب أن يعمل تحسين محركات البحث (SEO) بشكل وثيق مع توليد الطلب، بدءًا من تحديد الفرص في أعلى مسار التحويل وحتى تحسين الأصول في أسفل مسار التحويل.

في حين أن بعض الشركات لديها مسارات عمل مختلفة يمكن أن تسبب احتكاكًا بين توليد الطلب، فإن أفضل الشركات تعرف كيفية التعاون والتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية (تتجاوز مجرد حركة المرور) مثل المشاركة والتحويل.

هذا هو المكان الذي يجب أن تتلاقى فيه مسارات عمل المحتوى وتحسين محركات البحث وتوليد الطلب بدرجة كبيرة لإنشاء مغناطيسات العملاء المحتملين وتحسينها.

بعد كل شيء، يشمل توليد الطلب وسائل التواصل الاجتماعي، والوسائل الرقمية المدفوعة، والندوات عبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) في جوهره قناة توليد الطلب “المطلوبة” والأكثر فعالية من حيث التكلفة في حد ذاته.

ومع ذلك، من الضروري العمل بشكل وثيق مع فريق توليد الطلب الخاص بك للمساعدة في تحسين وقياس جميع أنواع قنوات الحملة.

تأكد من أن لديك محترف SEO كجزء من (أو قريب جدًا) من فريق توليد الطلب الخاص بك.

كجزء من (أو قريب جدًا) من فريق توليد الطلب الخاص بك. استخدم بياناتك للمساعدة في تحديد الأشخاص والمساعدة في إنشاء محتوى محسّن لهم.

والمساعدة في إنشاء محتوى محسّن لهم. تبادل الأفكار حول سلوكيات المستهلك الجديدة وفرص جديدة.

وفرص جديدة. العمل معًا لبناء الطلب التكميلي (الجمهور) والاستراتيجيات القائمة على الرصاص. (تحويل). تعرف على أين وكيف يمكن لـ SEO أن يكمل قنوات مثل PPC.

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تحسين محركات البحث + العلاقات العامة والاتصالات

هناك عبارة قديمة تقول “SEO هي العلاقات العامة، والعلاقات العامة هي SEO”.

هذا صحيح من نواحٍ عديدة، حيث أن تحسين محركات البحث مفيد للعلامة التجارية وإدارة السمعة.

ومن ناحية أخرى، يمكن للعديد من قنوات العلاقات العامة الأخرى الأكثر تعقيدًا الاستفادة من مسارات العمل المحسنة.

عند العمل معًا، يساعد كل من SEO والعلاقات العامة بعضهما البعض ويساعدان المنظمة ككل.

يعتمد نجاح تحسين محركات البحث (SEO) على المحتوى الرائع والتضخيم، وتساعد العلاقات العامة على زيادة قيمة المحتوى إلى أقصى حد.

وعلى العكس من ذلك، فإن تحسين محركات البحث (SEO) يزود فرق العلاقات العامة برؤى الجمهور ويحسن أصول الوسائط التي يقومون بإنشائها.

تأكد من أنك تتعاون بشكل وثيق مع العلاقات العامة لضمان رؤية علامتك التجارية بشكل صحيح، حيث يؤثر ذلك أيضًا على التحويلات والإيرادات.

يساعد بناء مسار عمل جيد مع شركاء العلاقات العامة على:

محاذاة رسائلك والقصص.

والقصص. بناء ومشاركة وتضخيم المحتوى مع العلاقات العامة الرقمية والاجتماعية.

مع العلاقات العامة الرقمية والاجتماعية. الوصول إلى وسائل الإعلام على نطاق أوسع الجماهير ومع المؤثرين.

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خاتمة

يؤدي تحسين مسارات العمل إلى تحسين أداء الحملة.

بغض النظر عن موقع تحسين محركات البحث (SEO)، يجب أن يكون متأصلًا في جميع أنحاء المؤسسة لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

من المنتج إلى المبيعات، يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في كل جانب من جوانب العمل.

يقوم المسوقون الأذكياء ببناء علاقات بين الإدارات واستخدام التكنولوجيا والأتمتة لسد الفجوات المعرفية وتسريع النجاح الرقمي.

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