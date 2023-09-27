Rewrite this title: 4 مشكلات معروفة في نشاطي التجاري على Google وما يجب فعله حيالها – يونيو 2023

ستساعدك المقالة التالية: 4 مشكلات معروفة في نشاطي التجاري على Google وما يجب فعله حيالها – يونيو 2021

قد يكون الأمر محبطًا عندما لا تعمل خدمة مجانية مثل Google My Business بالشكل الذي تتوقعه. وأدرك تمامًا أنك تحصل على الكثير من الأنشطة التجارية من ملفك التجاري على “بحث Google” و”خرائط Google”.

ويتفهم فريق نشاطي التجاري على Google هذا الأمر أيضًا.

يبذل فريق الدعم قصارى جهده – لا سيما في ظل العام المضطرب الذي شهده البحث المحلي.

في هذه المقالة، ستتعرف على أربع من مشكلات نشاطي التجاري على Google التي يجري العمل على حلها اعتبارًا من منتصف مايو/يونيو 2021.

ستجد أيضًا خطوات مفيدة يمكنك اتخاذها لحل هذه المشكلات وتحسين بطاقات بياناتك.

ماذا يحدث عند الإبلاغ عن مشكلة إلى نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google)؟

قد يكون من المفيد معرفة كيفية قيام فريق “نشاطي التجاري على Google” بتحديد أولويات الإصلاحات عندما يتلقون تقرير خطأ.

عادة، خبراء المنتجات (مثل مشكلتك حقًا) سوف يرى مشكلة في المجتمع ويبلغ عنها في نشاطي التجاري على Google.

بمجرد وضع علامة عليها، يعمل الفريق مع مديري المنتجات لتحديد ما إذا كانت الميزة المعنية تعمل على النحو المنشود أم لا.

وهم يفكرون في:

كم عدد التجار المتأثرين؟

ما مدى خطورة المشكلة؟

هل يتسبب الخلل في ضرر للتجار والمستهلكين؟

يمكن لفريق نشاطي التجاري على Google بدء مسارات سير عمل قصيرة المدى لحل المشكلات على أساس مخصص حتى يتم تنفيذ الإصلاح الدائم.

1. عدم ظهور 85% من الأخطاء والشعار وصورة الغلاف للتحديث

يعد هذا مثالًا رائعًا لكيفية تحديد أولويات المشكلات من قبل فريق نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google).

في هذه الحالة، يكون المستخدم موجودًا على Google My Business على الويب أو الهاتف المحمول ويرى رسالة تفيد بأنه تم تحسين الملف الشخصي بنسبة 85%. وإلى جانب هذه الرسالة، يرون طلبًا لإضافة شعار وصورة غلاف.

تكمن المشكلة في أن التاجر قد قام بالفعل بتعيين الشعار وصورة الغلاف. يترتب على ذلك الارتباك.

ومما زاد الطين بلة، أنه مع هذا الخطأ، لا يظهر الشعار وصورة الغلاف للتاجر على الهاتف المحمول، مما يجعلهم يشعرون بالإحباط أكثر.

ومع ذلك، إذا نظرت إلى سطح المكتب، فسوف ترى أنها موجودة بالفعل.

المأزق: لا يوجد واحد – حتى الآن. إذا كنت تواجه هذا على الهاتف المحمول، فتحقق من ذلك على سطح المكتب وإذا كان شعارك وصورة الغلاف موجودين، فيمكنك أن تطمئن وتتجاهل التحذير.

يدرك Google My Business هذا الأمر ويعتبره مشكلة ذات أولوية منخفضة.

لماذا قد تسأل؟ بالتأكيد يجب أن يكون هذا مهمًا!

وكما سترون قريبا، هناك قضايا أكثر إلحاحا في متناول اليد. وبما أن هذا الخطأ لا يؤثر على أداء نشاطي التجاري على Google، فهو يمثل مشكلة أمامية فقط.

الجدول الزمني: ويعمل الفريق على حل هذه المشكلة بحلول نهاية العام.

2. قائمة التلاشي؛ ويختفي من لوحات تحكم GMB

العملية الحالية: في بعض الحالات، تختفي بطاقات البيانات بشكل غامض من لوحة تحكم نشاطي التجاري على Google. هناك العديد من الحالات التي نرى فيها ذلك نتيجة قيام شخص ما بإزالة بطاقة البيانات.

ما يجب القيام به:

اسأل جميع المديرين والمالكين عما إذا كان أي شخص قد قام بإزالة (حذف) القائمة. اسأل مجددا!

من غير المحتمل أن يتمكن دعم نشاطي التجاري على Google (GMB) من استعادة بطاقة بياناتك المحذوفة. تقترح Google إنشاء واحدة جديدة.

قد يتمكنون من العثور على المراجعات، ويمكنك دائمًا أن تطلب من الدعم نقل المراجعات.

3. لا تزال حشرة كانساس موجودة… في الوقت الحالي

لفترة طويلة، تم تصنيف بعض الشركات في منطقة الخدمة في كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية وساسكاتشوان بكندا ومواقع أخرى حول العالم تعتبر مركزية لمنطقة جغرافية ما.

اكتشف خبراء المنتجات هذه المشكلة وقاموا بمساعدة المستخدمين بالإضافة إلى العمل مع نشاطي التجاري على Google بشكل منتظم لإصلاح المشكلة.

والخبر السار هو أنه تم إصلاحه تقريبًا في جميع أنحاء العالم.

ما يجب القيام به:

ابحث عن اسم نشاطك التجاري واحصل على لقطة شاشة توضح ترتيبك في كانساس.

أسهل طريقة للقيام بذلك هي كتابة اسمك في بحث Google والتقاط لقطة شاشة لملفك الشخصي، كما هو موضح أعلاه.

يمكنك أيضًا إجراء بحث عن اسم عملك وإضافته [independence kansas]. إذا تأثرت قائمة أعمالك، فسوف تراها في البحث. لقطة شاشة لهذا.

الخطوة 1: توثيق رابط القائمة الخاصة بك والتفاصيل. ثم قم بعمل لقطة للشاشة.

الخطوة 2: اتصل بدعم نشاطي التجاري على Google وأخبرهم أنك متأثر بخلل كانساس وأنك بحاجة إلى إعادة تعيين العنوان.

الخطوه 3: إذا طلب منك الدعم اللعب باستخدام محدد الخريطة أو العنوان، فتوجه إلى مجتمع نشاطي التجاري على Google وأبلغ عن المشكلة.

4. عدم ظهور المراجعات المشروعة

في بعض الظروف، يرى التجار (أو ينبغي أن أقول لا يرون) تعليقات من العملاء، على الرغم من الاعتقاد بأن التقييمات حقيقية.

في الآونة الأخيرة، قامت Google بتطبيق خوارزمية البريد العشوائي التي تفحص مدى صحة مراجعات المستخدمين.

في معظم الحالات، تعمل الخوارزمية على النحو المنشود ولا يتم عرض المراجعات التي تستوفي معايير معينة علنًا.

ولا يزال بإمكان المستخدم الذي تركها رؤيتها، لكنها لن تظهر في الملف التجاري للتاجر على “بحث Google” و”خرائط Google”.

ما يجب القيام به:

قم بتوثيق تفاصيل قائمتك واجمع لقطات شاشة للمراجعات التي لا يتم عرضها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك رابط الملف الشخصي للمستخدم، فيرجى توثيق ذلك أيضًا.

الخطوة 1: فكر فيما إذا كان الملف التعريفي للنشاط التجاري قد تم تعليقه/إعادته مؤخرًا أم لا. إذا كانت الإجابة بنعم، فيجب عليك الاتصال بالدعم لتقديم معرف الحالة وتفاصيل الاستعادة مع طلبك بنقل المراجعات.

الخطوة 2: إذا لم يتم تعليق حسابك مؤخرًا، فاتصل بالدعم بشأن مراجعاتك المفقودة.

الخطوه 3: إذا لم يتمكن فريق الدعم من تحديد موقع المراجعات أو تقديم إجابة تشعر أنها غير صحيحة، فيمكنك الذهاب إلى مجتمع أعمالي على Google ونشر مشكلتك باستخدام معرف حالة الدعم.

Note: قد لا تحصل على الإجابة التي تبحث عنها، لكنك ستحصل على الإجابة.

خاتمة

تذكر أننا نتعامل مع بشر هنا؛ هناك تفشي جائحة في الهند وهذا يؤثر على جميع مجالات الدعم.

لقد بذل فريق نشاطي التجاري على Google (نشاطي التجاري على Google) جهدًا كبيرًا طوال فترة اختبار الوباء وتنفيذ جميع أنواع الميزات والسمات لمساعدة الأنشطة التجارية المحلية على البقاء مرئية والتواصل بشكل أفضل مع العملاء.

كما هو الحال مع جميع القنوات والتفاعلات في العمل (ونأمل في الحياة)، كن محترمًا وصبورًا.

خلال عملي كخبير منتجات، رأيت أن نشاطي التجاري على Google يحل المشاكل الكبيرة والصغيرة. أوجه تحية كبيرة لفريق “نشاطي التجاري على Google” وزملائي من خبراء المنتجات الذين يعملون للمساعدة في تحسين النظام الأساسي للجميع.

إذا رأيت مشاكل جديدة تنشأ، تأكد من ترك تعليق!

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