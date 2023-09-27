Rewrite this title: 4 نصائح لإدارة أفضل لمشاريع تحسين محركات البحث المتعددة في وقت واحد

ستساعدك المقالة التالية: 4 نصائح لإدارة أفضل لمشاريع تحسين محركات البحث المتعددة في وقت واحد

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من أكشاي في أحمد أباد، والذي يسأل:

“هل لديك أي نصيحة متخصصة لإدارة مشاريع تحسين محركات البحث المتعددة بشكل يومي؟ سأكون ممتنًا لأي نصائح أو أي نوع من الإرشادات التي من شأنها أن تساعد محترفي تحسين محركات البحث مثلي.

أول ما يتبادر إلى ذهني عند سماع هذا السؤال هو أنه يحتوي على سياق أعمق: كيف يمكنك البقاء على المسار الصحيح مع المشاريع المتنافسة على اهتمامك وتركيزك؟

سنتناول كيفية البقاء منظمًا مع مشاريع تحسين محركات البحث المتعددة بالإضافة إلى كيفية الاستمرار في التركيز، حيث يسير هذان الهدفان جنبًا إلى جنب.

1. أنشئ جداول شهرية قابلة للتسليم والتزم بها

قد يكون من الصعب على الكثير من العملاء فهم تحسين محركات البحث، بما في ذلك العمل الذي تم إنجازه. بعض الأشياء تكون ملموسة (بمعنى أنه يمكنهم رؤيتها)، مثل تحديث العناوين والروابط الداخلية.

لكن مهام تحسين محركات البحث المهمة الأخرى – على سبيل المثال، تحديث العلامات الأساسية، وإنشاء الروابط، وإصلاح أخطاء 404 – ليست كذلك.

لذلك، من المفيد للغاية أن تقدم لعملائك قائمة بالتسليمات في وقت مبكر. أحب التخطيط للتسليم قبل شهر (مع تواريخ الانتهاء) وإعطاء عملائي الجدول الزمني.

وبعد ذلك، بمجرد انتهاء الشهر، أقوم بتضمين تقاريري التسليمات التي تم إنجازها.

وهذا يحقق ثلاثة أشياء:

إنه يجعل عمل تحسين محركات البحث (SEO) لدينا أكثر واقعية.

إنه يوضح للعملاء أننا نلتزم بالمواعيد النهائية.

فهو يساعد في تحديد أولويات المهام اليومية، مما يقودنا إلى نصيحتنا التالية.

2. اجعل برنامج إدارة المشاريع هو أفضل صديق لك

لا أعتقد أنه يمكنني البقاء منظمًا مع العديد من العملاء بدون منصة لإدارة المشاريع. هناك الكثير للاختيار من بينها والعديد منها يحتوي على إصدارات مجانية، بما في ذلك Asana وFreedCamp وTrello (نصيحة: يتزامن Trello مع Semrush).

بمجرد إنشاء جداول التسليم المذكورة في النصيحة السابقة، قم بتحميل المهام في نظام إدارة المشروع الخاص بك.

عادةً ما أقوم بإضافة تاريخ استحقاق للمهمة قبل يومين إلى ثلاثة أيام على الأقل من الموعد النهائي المحدد للعميل. وهذا يتيح لنا مساحة كبيرة للمناورة لضمان عدم تأخرنا في إنجاز أي إنجازات.

تمنحك بعض الأنظمة الأساسية خيار تحديد أولويات المهام، مما سيساعدك أيضًا على البقاء على المسار الصحيح.

3. ابدأ كل يوم بمراجعة مهامك

بمجرد إعداد برنامج إدارة المشروعات الخاص بك مع التسليمات وتواريخ الاستحقاق، يصبح من السهل مراجعة مهامك اليومية.

أبدأ كل صباح بمراجعة المهام التي تم تخصيصها لهذا اليوم. التحقق منها كما تذهب. ثم، في وقت متأخر من يوم العمل، قم بمراجعة ما سيحدث في اليوم التالي حتى تكون مستعدًا ذهنيًا.

أنا شخصياً أفضل التركيز على عميل واحد في كل مرة، إن أمكن.

بمعنى آخر، إذا كانت لدي مهام متعددة لنفس العميل في أي يوم، فسوف أقوم بتجميعها معًا ومواصلة العمل عليها حتى الانتهاء منها. وبعد ذلك، سأنتقل إلى مهام العميل التالي.

4. تجنب القيام بمهام متعددة لتحافظ على تركيزك

يعد الحفاظ على التركيز أمرًا صعبًا بالنسبة للكثير منا لأنه من المحتمل أن يكون لديك جميع أنواع الإشعارات والمكالمات والرسائل وغيرها من الانقطاعات على مدار اليوم.

عندما تسمع إشعارًا بوصول بريد إلكتروني أو حصولك على رسالة Slack جديدة، فمن السهل جدًا الخروج من المهمة.

بدلاً من التحقق من رسالة بريد إلكتروني واحدة فقط، ينتهي بك الأمر إلى تصفح صندوق الوارد الخاص بك، وكتابة ردودك، ثم الاتصال بالإنترنت للتحقق من شيء ما. والشيء التالي الذي تعرفه، لقد مرت ساعة.

حتى لو كان لديك الانضباط للتحقق من رسالة بريد إلكتروني واحدة فقط، فإن الأمر يستغرق حوالي 64 ثانية لاستعادة قطار أفكارك.

قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكن اضربه بعدد المرات التي تتحقق فيها من بريدك الإلكتروني وسترى مدى سرعة إضافة الدقائق.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على رسائل البريد الإلكتروني. يمكن للمكالمات الهاتفية والاجتماعات أيضًا أن تصرف انتباهك وتجعل من الصعب عليك العودة إلى المسار الصحيح.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على تركيزك. أولاً، قم بإغلاق برامج البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والبرامج النصية تمامًا عند العمل على مهام العميل.

ثانيًا، فكر في حظر التقويم الخاص بك. تعد المكالمات الهاتفية والاجتماعات ضرورة لأعمال تحسين محركات البحث، ولكن حاول جدولتها بطريقة تترك جزءًا كبيرًا من الوقت لتكريسه لعمل العميل.

ثالثًا، ابحث عن ما يساعدك على التركيز، سواء كان ذلك غرفة بمفردك، أو موسيقى، أو أي شيء آخر.

كل هذه الأشياء ساعدتني في إدارة العديد من مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) بنجاح. آمل أن تساعدك أيضا!

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