Rewrite this title: 4 نصائح لقياس تأثير علامتك التجارية في بحث Google

ستساعدك المقالة التالية: 4 نصائح لقياس تأثير علامتك التجارية في بحث Google

لقد أصبح من الواضح أن النهج المنعزل لا يفوز بلعبة التسويق عبر الإنترنت. نحن جميعًا في نفس المطاردة لجذب أعين جديدة والاحتفاظ بالعملاء المخلصين، بعد كل شيء.

ومع ذلك، ما لم تكن تبيع منتجات عبر الإنترنت أو تستقطب عملاء محتملين، فقد يكون من الصعب إظهار ما يجلبه التسويق الرقمي والإعلان ككل إلى الطاولة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإثبات قيمة جهودك أيضًا.

يعد قياس تأثير علامتك التجارية عبر الإنترنت بمرور الوقت طريقة رائعة لإظهار أن جهودك تستحق الاستمرار في المسار الصحيح.

يمكن أن يكون هذا أيضًا تمرينًا قيمًا في إعادة العلامة التجارية، حيث يمكن أن يساعدك على فهم مدى فهم الجمهور عبر الإنترنت وقبوله لانتقالك، من خلال عمليات البحث على الويب والإشارات إلى علامتك التجارية.

هناك الكثير من الأدوات والأساليب التي تساعدك على قياس مدى صدى علامتك التجارية والتحسين المحتمل الذي قد تواجهه.

ستجد في هذا العمود نصائح مفيدة حول أربعة عناصر يجب عليك تضمينها في قياس تأثير علامتك التجارية.

وأفضل ما في الأمر هو أن كل واحدة من هذه العناصر لا تتطلب سوى أدوات مجانية تمامًا قد تستخدمها بالفعل لأجزاء أخرى من استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك.

1. ما هي علامتك التجارية؟

بماذا ينادوك الأشخاص؟ سبب سؤالي هو أن ما تسميه بنفسك كمؤسسة قد لا يكون هو ما يبحث عنه عملاؤك.

يحدث هذا غالبًا عندما يتم اختصار علامتك التجارية من قبل الجمهور لتسهيل الأمر. على سبيل المثال، أنت تمثل النظام الصحي بجامعة ولاية تينيسي المركزية ولكن الجمهور يطلق عليك اسم “Tenn-Med”.

هذا مثال وهمي، لكن رغم ذلك، فهو يحدث.

للمساعدة في التعرف على ما قد يكون عليه تصور علامتك التجارية والعلامات التجارية المنافسة للجمهور، ننتقل إلى مخطط الكلمات الرئيسية من Google.

هنا، نطبق اسمنا التنظيمي. ستعيد هذه الأداة بعد ذلك نتائج البحث الشائعة المحيطة باسم مؤسستنا.

يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لمشاهدة عمليات البحث عبر الإنترنت عن اختلافات الاسم بالإضافة إلى عمليات البحث التي تحدث عن “العلامة التجارية + الكلمة الرئيسية”.

يتيح لك ذلك فهم الموضوعات التي يربطها الجمهور عبر الإنترنت بعلامتك التجارية.

لقطة شاشة من إعلانات Google، تشرين الثاني (نوفمبر) 2021

سيعطيك هذا فكرة عن حجم البحث حول علامتك التجارية وأشكالها وموضوعاتها الفرعية.

والأهم من ذلك، أننا نكتسب نظرة ثاقبة لاتجاهات البحث بالنسبة المئوية لثلاثة أشهر وسنويًا.

للحصول على عرض أعمق لاتجاهات البحث التاريخية، لديك القدرة على تعيين نطاق زمني لعدة سنوات وتنفيذ تصدير جدول البيانات.

لقطة شاشة من Microsoft Excel، نوفمبر 2021

يمكن أن يكون هذا النوع من التحليل مفيدًا لفهم انتقال حجم البحث للعلامات التجارية الجديدة بالإضافة إلى أي موسمية قد تحدث.

2. تقييم الاتجاهات

الآن بعد أن حددت كيفية البحث العام عن علامتك التجارية، يمكنك استخدام هذه الكلمة الرئيسية للعلامة التجارية وأشكال العلامة التجارية المختلفة في مؤشرات Google لفهم اتجاهات الشعبية بمرور الوقت.

لقطة شاشة من مؤشرات Google، نوفمبر 2021

لقطة شاشة من مؤشرات Google، نوفمبر 2021

تكمن الفوائد هنا في رؤية سجل رسومي لاتجاهات البحث المتعلقة بعلامتك التجارية. ستوفر Google أيضًا أسماء تجارية مماثلة.

إحدى الميزات الفريدة للتوقف بواسطة Google Trends هي القدرة على قياس حجم البحث عن العلامة التجارية حسب الولاية أو المنطقة.

على الرغم من أنه قد يعتمد المرء على Google Analytics للحصول على هذه الرؤية، فقد لا تعرف ما إذا كانت حركة المرور تدخل عادةً من خلال القناة المباشرة أو من خلال قناة البحث العضوي.

3. سلوك SERP

حتى هذه اللحظة، تمكنا من قياس كيفية بحث مستخدمي الويب عن علامتك التجارية بالإضافة إلى عدد المرات التي يبحثون فيها عنك.

محطتك التالية هي Google Search Console.

لقطة شاشة من Google Search Console، نوفمبر 2021

ضمن قسم نتائج البحث، لدينا القدرة على رؤية عمليات البحث ذات الصلة بالعلامة التجارية التي يقوم بها مستخدمو الويب مرة أخرى، ولكن يمكننا الآن معرفة عدد المرات التي تحصل فيها قائمتنا على النقر.

ضع في اعتبارك أنه يمكن للمستخدمين أيضًا النقر على قائمة Google المحلية اعتمادًا على مدى قربهم من موقع فعلي.

أثناء إلقاء نظرة على نسب النقر إلى الظهور لمصطلحات العلامة التجارية وتنوعها، لديك أيضًا القدرة على إلقاء نظرة على تصنيف عبارة الكلمات الرئيسية والمقارنة “خلال الوقت” أيضًا.

4. نسبة ظهور العلامة التجارية في البحث المدفوع

لقد ألقينا نظرة فاحصة على عرض العلامة التجارية في البحث العضوي، ومكان ظهورك، وعندما يختار المستخدمون النقر على قائمتك العضوية.

ومع ذلك، في الصناعات التنافسية، ليس من غير المألوف أن تقوم المنافسة بتقديم عطاءات على اسم علامتك التجارية وأسماء مختلفة في محاولة لجذب النقرات على موقع الويب لحركة المرور التي كانت موجهة في الأصل إلى موقعك.

تتمثل إحدى الطرق للبقاء في الطليعة في هذا الأمر في تخصيص جزء من ميزانية البحث المدفوعة لتقديم عروض الأسعار فقط على اسم علامتك التجارية والأشكال المماثلة والأخطاء الإملائية.

لقطة شاشة من إعلانات Google، تشرين الثاني (نوفمبر) 2021

بمجرد تشغيل هذه الحملة لبضعة أشهر، سيكون لديك فكرة عن عدد المرات التي تهيمن فيها على الجزء العلوي من الصفحة لمصطلحات علامتك التجارية.

سيؤدي هذا أيضًا إلى تسليط الضوء على ما يضعه المنافسون الآخرون في أعينهم على حركة مرور علامتك التجارية.

تعد نسبة ظهور الإعلان أمرًا مهمًا هنا، ولكن الأمر كذلك أيضًا بالنسبة لنسبة ظهور الإعلان في أعلى الصفحة ونسبة الظهور المطلقة في أعلى الصفحة. لا يوضح هذان المعدلان الأخيران أن إعلانك قد تم عرضه فحسب، بل يوضحان أنك تمكنت من التصنيف في الموضع الأول في أعلى الصفحة أو على الأقل، كما هو موضح في الجزء العلوي من الصفحة أيضًا.

يمكن أن تصبح عروض أسعار العلامات التجارية المنافسة منحدرًا زلقًا لأنهم قد يرغبون في الحصول على حركة المرور منك ولكنهم قد يدفعون مقابل إرسال استفسارات خدمة العملاء الخاصة بك.

المفتاح هنا هو توفير ميزانية كافية مع تخصيص تكلفة نقرة كبيرة بما يكفي للعرض لغالبية عمليات البحث ذات الصلة بالعلامة التجارية والحصول على موضع أعلى الصفحة.

استثمر في علامتك التجارية

إذا كان هناك شيء واحد يستهلكه الكثير منا في التسويق عبر البحث، فهو التعرض للبحث بدون علامة تجارية. تتجه أذهاننا إلى قوائم لا حصر لها من البحث عن الكلمات الرئيسية وإلى هياكل عروض الأسعار المحسنة لجذب الباحثين ذوي الصلة بالمنتج والخدمة.

من المؤكد أن علامتك التجارية في التسويق عبر البحث مجال يستحق التركيز.

إنها مساحة “مملوكة” أو ينبغي أن تكون في استراتيجية التسويق الخاصة بك؛ مسار واضح لهؤلاء الباحثين الذين بذلت جهدًا كبيرًا للوصول إليهم خلال إستراتيجيتك التسويقية بأكملها ومن المحتمل أن يعودوا إليك من وجهة نظر متعددة القنوات.

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