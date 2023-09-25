Rewrite this title: 4 نصائح للحصول على قصتك في الأخبار المحلية

ستساعدك المقالة التالية: 4 نصائح للحصول على قصتك في الأخبار المحلية

يمكن أن يوفر بناء علامتك التجارية عبر التغطية الإعلامية المحلية والمواقع الإخبارية فوائد كبيرة لشركتك – عبر الإنترنت وخارجها.

تضع Google ومحركات البحث الأخرى قيمة كبيرة على إشارات العلامات التجارية الخارجية والروابط من خلال المصادر التي تعتبرها جديرة بالثقة.

يتيح لك التعرض للعلاقات العامة في وسائل الإعلام والأخبار النشطة في مجتمعاتك المحلية الوصول إلى جماهير جديدة ويعزز إمكانات نمو مبيعاتك أيضًا.

إن فهم كيفية الحصول على قصة على مواقع الأخبار المحلية ذات الصلة بعملك يمكن أن يمنحك ميزة تنافسية على منافسيك المحليين.

استخدم هذه النصائح الأربع المثبتة والمزودة بالتكتيكات القابلة للتنفيذ التي ستستخدمها للتواصل مع وسائل الإعلام المحلية والظهور فيها، وبناء روابط قيمة، ورؤية، وأعمال جديدة في هذه العملية.

1. وضع الأساس

أكبر خطأ ترتكبه الشركات في نشر الأخبار على مواقع الأخبار المحلية هو الاعتقاد بأن هذا تكتيك يمكنك تشغيله أو إيقافه حسب الرغبة.

في النهاية، كما هو الحال مع معظم الثقة والسلطة وبناء الروابط الخلفية/العلاقات العامة، يتطلب الأمر تركيزًا مستمرًا وتحديد الأولويات ضمن المزيج التسويقي الخاص بك لإنشاء مواضع متكررة ومكاسب قائمة على المقاييس ذات الصلة للأعمال.

هناك طرق عديدة للتعامل مع هذا. فيما يلي إطار عمل مفيد يمكنك تعديله وتحسينه مع تقدمك:

حدد المواقع الإخبارية المحلية الرئيسية ووسائل الإعلام ذات الصلة الخاصة بالمنطقة المستهدفة.

تواصل معهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي (تابعهم وابني علاقة).

قم بإنشاء مشغلات استماع اجتماعية تلقائية لتنبيهك عندما تبحث مواقع الأخبار الخارجية عن قصص (غالبًا ما يكون أحد أكبر التحديات التي تواجه مواقع الأخبار المحلية هو الحصول على ما يكفي من المحتوى المنتظم والجديد لتلبية احتياجات القراء).

قم بزيادة ظهورك داخل مجتمعك المحلي (تمت مشاركة تكتيكات محددة لاحقًا في هذا المنشور للمساعدة هنا).

ابحث عن جهات الاتصال الفردية ذات الصلة لإنشاء المحتوى والقصص الجديدة والتحرير الأوسع للصحيفة.

قم بإنشاء محتوى فريد له قيمة مستقلة وهدف مرتبط بجمهور المنشور.

تواصل مع جهات الاتصال التي حصلت عليها بطريقة احترافية وودية وغير مزعجة أو نموذجية.

قم بتعيين إجراءات متكررة لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني (استخدام أكثر من مجرد البريد الإلكتروني للاتصال بالأشخاص).

قم بتعيين الإجراءات المتكررة لتوسيع قائمة التوزيع الخاصة بك.

أضف الأدوات ذات الصلة إلى ترسانتك للوصول إلى مواقع الوسائط الأوسع (هناك العديد من أدوات وبرامج نشر قواعد البيانات/إدارة علاقات العملاء/الوسائط التي يجب وضعها في الاعتبار).

التحقق من نجاح المقالات المنشورة والترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأعمال الأخرى (التسويق المباشر، والنشرات الإخبارية، وموقع الشركة، وما إلى ذلك).

تذكر أن تحافظ على استمرار العلاقة من خلال عمليات تسجيل الوصول المستمرة والمشاركات ذات الصلة بالمحتوى الجدير بالنشر.

2. قم ببناء علامتك التجارية داخل المجتمع المحلي

هناك العديد من الطرق لزيادة عرض العلامة التجارية بطرق موثوقة وقائمة على القيمة ضمن مجالاتك المحلية.

عندما يكون لديك مكاتب/منافذ بيع/مباني فعلية في مواقع مختلفة، يكون لديك بالفعل أساس متين وميزة على المنافسين غير الموجودين في المواقع المحددة المعنية.

هناك تكتيكات أساسية للمجتمع المحلي يجب استكشافها، مثل:

دعم الجمعيات الخيرية المحلية بفعاليات الشركة.

إدارة المسابقات والترويج لها عبر قنوات عملك.

الإجابة على الأسئلة والأجوبة الموجهة نحو الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات المتخصصة وموقعنا الإلكتروني.

اعرض خبرائك من خلال التواجد بشكل متكرر في منتديات الصناعة والمواقع.

كن جزءًا من منتديات الأعمال المحلية وغرف التجارة ومجالات التواصل ذات الصلة.

أنشئ موقعًا/مراكز مجتمعية ذات قيمة في موقع الويب الخاص بك – باستخدام بياناتك وفهمك الفريد لجمهورك لتوفير قيمة مستمرة.

تعزيز العلاقات العامة ذات المصداقية في جميع المجالات ذات الصلة.

التعليق بنشاط على المواقع الإخبارية المحلية.

قم بتشغيل أيام العملاء أو الأحداث الأخرى التي تمكن جمهورك المحلي من تجربة خبرتك بشكل مباشر.

اعمل مع المؤثرين المحليين للجمع بين الجماهير والوصول إلى أشخاص جدد.

ما ورد أعلاه سوف يجعلك تتحرك، وبمرور الوقت، قد تجد العديد من الأساليب المفيدة الأخرى التي يمكنك تطبيقها.

3. لديك شيء مفيد لتقوله

بالنسبة للمواقع الإخبارية المحلية، فهذا أمر ضروري.

لديك العديد من الآراء الفريدة والقصص المثيرة للاهتمام لمشاركتها داخل شركتك.

النهج التالي هو مثال استخدمته مباشرة للجمع بين النجاح الشخصي وبناء العلامة التجارية للشركة في الأخبار المحلية.

في هذه الحالة، بدأت القصة الجديرة بالنشر بالرغبة في مساعدة الشركات المحلية على النجاح وتعزيز مبيعاتها عبر الإنترنت واستهداف Portsmouth News، أحد أكبر المواقع الإخبارية المحلية في منطقتنا.

يمكنك رؤية أ مقتطف من هذا المنصب أقل:

بعد ذلك، واصلت علاقتي بالنشر ونشرت سلسلة من القصص الإخبارية.

وفي هذه الحالة، كان النهج المتبع مستمرا القصة بين مساعدة الشركات الصغيرة عبر الإنترنت ونشر كتاب جديد:

يمكنك بعد ذلك الاستفادة من الملف الشخصي والعلامة التجارية لموظفيك/خبرائك إلى جانب مؤسستك لاستهداف بناء العلامة التجارية الإقليمية والوطنية والعلاقات العامة.

وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تنمية العلامة التجارية للشركة والخبراء في مجالات المواضيع الرئيسية والحفاظ على تنوع وحجم العلاقات التي تم إنشاؤها بمرور الوقت وتنميتها.

في هذه الحالة، أقدم تعليقًا على التخصيص الرقمي على موقع الأخبار الوطني التابع لـ .

توضح الأمثلة السابقة كيف يمكنك البدء بقصة ذات معنى، ومواصلة القصة في سلسلة من فرص التوظيف، وبمرور الوقت، الاستفادة من النجاح السابق لتحقيق مكاسب أكبر في مواقع الأخبار.

استكشاف وسائل أخرى

أصبح عالم الإنترنت يعتمد بشكل متزايد على النصوص في تفضيلات هضم المحتوى.

أثناء التنقل والمحتوى سهل الاستيعاب، استمرت النماذج في النمو من حيث تفضيلات المستخدم والتأثير الرقمي عبر الإنترنت.

يحب مجتمعك المحلي ومواقع الأخبار المحلية الترويج لتحديثات الأعمال والعلاقات العامة عندما يفعلون شيئًا مختلفًا ولديهم أشياء مثيرة للاهتمام وجذابة ليقولوها.

يمكنك اتخاذ موقف لتبسيط موضوعات الأعمال المعقدة من خلال سلسلة مقاطع الفيديو وأنواع المحتوى الأخرى مثل الرسوم البيانية والترويج لمهمة هذه الشركة جنبًا إلى جنب مع محتواها المستمر الذي تم إنشاؤه لمواقع الأخبار المحلية لتكرار نمو العلامة التجارية.

قد يكون إنشاء بودكاست شهري بعنوان “الوصول إلى خبرائنا” طريقة رائعة لمشاركة قصة شهرية مع مواقع الأخبار المحلية الخاصة بك والحصول على وصول مستمر إلى صفحات الأعمال والمجتمع التي غالبًا ما يتطلعون إلى ملئها.

ختاماً

هناك العديد من الطرق لتصبح نشطًا وحاضرًا داخل مجتمعك المحلي وتنشر قصص شركتك بشكل متكرر في وسائل الإعلام المحلية.

إن استهداف الكيانات الإخبارية المحلية كجزء من نهج التسويق “دائمًا” الخاص بك، باستخدام الإطار المقترح في هذا المنشور، واستخدام التقنيات المجربة والمختبرة يمكن أن يساعدك على البدء.

يمكنك الاستفادة من القصص الإخبارية المحلية لاستهداف الصحافة الإقليمية والوطنية.

وأخيرًا، لا تنس أن تكون مبدعًا في استخدام الوسائط التي تستخدمها لتنمية علامتك التجارية المحلية ونشر قصصك بشكل متكرر على منصات محلية جديدة.

كلما تميزت عن المنافسة بطرق موثوقة، أصبح من الأسهل بناء العلامة التجارية ووضع القصة.

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