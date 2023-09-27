Rewrite this title: 46 سؤالًا لمقابلة وظيفة تحسين محركات البحث (SEO) لتقييم معرفة المرشح

ستساعدك المقالة التالية: 46 سؤالًا لمقابلة وظيفة تحسين محركات البحث (SEO) لتقييم معرفة المرشح

يمكن أن تكون المقابلات في عالم تحسين محركات البحث (SEO) صعبة.

كل متخصص في تحسين محركات البحث لديه رأي مختلف فيما يتعلق بعوامل ترتيب البحث وأهميتها، والإجابة “يعتمد ذلك” هي مقولة شائعة في الصناعة لسبب ما.

إن وظيفتك اليومية ليست اختبارات SAT… فمن الأهم أن تحاول الحصول على فكرة عن كيفية تفكير المرشحين مما لو كانوا قد حفظوا جميع العلامات الوصفية.

لا تزال بحاجة إلى طرح الأسئلة في المقابلة، ولكن ما هي الأسئلة الجيدة التي يجب طرحها؟

بدلاً من تجميع الأسئلة التي تبدو وكأنها اختبار، فهذه أسئلة تركز على قدرة المرشحين على ذلك يشرح ماذا يعرفون ولماذا يعرفون ذلك.

العديد من الأسئلة الواردة أدناه ليست أكثر من نقطة انطلاق للمناقشة. يجب أن تكون مقابلة المرشحين عبارة عن محادثة، حيث تعملان على أفضل وجه.

لا يتعلق الأمر دائمًا بصحة الإجابة، بل يتعلق بقدرتهم على إثبات معرفتهم بموضوع ما، وما إذا كانت خبرتهم تتوافق مع احتياجاتك.

في حين أن هذه الأسئلة يمكن أن تؤدي إلى مناقشات حول تجربة المرشحين واستراتيجيات تحسين محركات البحث المحددة، إلا أنه ليس من الضروري بالضرورة أن تسير في هذا الاتجاه.

هذه الأسئلة هي تمهيدي لأسئلة الخبرة والاستراتيجية القادمة.

46 أسئلة المقابلة الوظيفية SEO القائمة على المعرفة

1. كيف يمكنك تعريف تحسين محركات البحث (SEO)؟

يعد هذا أساسًا جيدًا – فأنت تريد أن تبدأ بوضع الأساس لما يعتقده المرشح حول دور مُحسنات محركات البحث (SEO).

وهذا يضمن أن الشخص الذي تتم مقابلته يتقدم للوظيفة التي تفكر فيها أو لمعرفة ما إذا كان لديك فكرتان مختلفتان فيما يتعلق بطبيعة ما هو متوقع منه.

2. كيف تعلمت تحسين محركات البحث؟

أنت تبحث عن نظرة ثاقبة لاهتمام المرشح العام وشغفه بتحسين محركات البحث. ابحث عن أدلة حول ما إذا كانوا مبتدئين أم لا أو وقعوا في تحسين محركات البحث (SEO) متبعين المسار الأقل مقاومة.

لمن يستمعون؟ ومن أين يأتي اهتمامهم؟

يمكن أن تخبرك إجابتهم هنا بالكثير عن نوع الموظف الذي سيكونون عليه.

3. كيف يمكنك البقاء على اطلاع دائم بالتسويق الرقمي؟

تريد التعرف على العملية التعليمية للمرشح ومدى مشاركته.

على وجه التحديد، تريد معرفة مقدار الوقت الذي يستثمرونه في التعليم، والموارد التي يستخدمونها، والأشخاص الذين يتابعونهم للبقاء على اطلاع دائم.

4. ما الفرق بين موقع الويب الصديق لمحركات البحث والموقع المُحسّن لمحركات البحث؟

إن كيفية إجابتهم على هذا السؤال ستخبرك قليلاً عن مستوى معرفتهم ومهاراتهم بشكل عام. إذا كانوا لا يعرفون الفرق، فأنت تنظر إلى شخص شديد الخضرة.

إذا كانوا يعرفون ذلك، فيجب أن يكونوا قادرين على تقديم بعض التفاصيل القوية والأمثلة على تلك الاختلافات.

هذا سؤال يمكنك طرحه للحصول على فكرة أكثر عن الشخص الذي تجري معه المقابلة الخبرات العملية مع كبار المسئولين الاقتصاديين.

5. كيف يمكنك تحديد حملة تحسين محركات البحث الناجحة؟

يساعدك هذا السؤال على التأكد من أنك والمرشح على نفس الصفحة فيما يتعلق بتحسين محركات البحث الناجحة.

يجب أن تبحث عن إجابات تتجاوز “أعلى تصنيفات محركات البحث” وتنتقل إلى مجال المشكلات الفعلية لتحسين الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية.

6. أين يقع الخط الفاصل بين Black Hat و White Hat SEO؟ أين تقع على الطيف؟

كل متخصص في تحسين محركات البحث لديه خطوط مختلفة سيدفعها وخطوط لن يتجاوزها. تريد أن تعرف أين يقع هذا المرشح للتأكد من ملاءمته لاحتياجاتك.

لكن الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كان المرشح يمكنه الالتزام بالخطوط التي تحددها.

إنهم يريدون أن يكونوا عدوانيين بقدر ما تريد ولكن ليس عدوانيًا لدرجة أنهم يتجاوزون الحدود التي لا تريد أن يتم تجاوزها.

7. ما هي أهم محركات البحث وما الذي يجعلها مهمة؟

ما تبحث عنه هو مدى إلمام المرشح بعالم البحث خارج Google.

وبصرف النظر عن Bing، يجب أن يكون لدى المرشح على الأقل معرفة سطحية بـ Duck Duck Go وYandex وBaidu.

يمكن أن يكون هذا مهمًا بشكل خاص لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) الدوليين. من الضروري معرفة محركات البحث السائدة في مختلف البلدان.

8. ما الذي تفعله بشكل مختلف لتحسين محركات البحث غير Google؟

قد يرغب المرشحون في مناقشة كيفية اختلاف خوارزميات محرك البحث المختلفة. يجب أن يشير جوهر إجابتهم إلى أن تحسين محركات البحث (SEO) المناسب مفيد لجميع محركات البحث.

يجب أن تكون واضحة بشأن نقطة أنه لا ينبغي عليك تخصيص التحسين لمحرك بحث محدد.

يجب على المرشح أيضًا إثبات معرفته بقضايا معمارية محددة يجب معالجتها عند التحسين على المستوى الدولي.

9. اشرح نظام ترتيب الصفحات وأهميته وكيف يؤثر في تحسين محركات البحث.

يجب أن يكون المرشح قادرًا على تقديم شرح للشخص العادي لنظام PageRank.

إذا كان المنصب يتطلب تفاعلًا مباشرًا مع أشخاص غير تقنيين، فسيكون من المهم أن يكونوا قادرين على شرح ذلك بطريقة سهلة الفهم.

10. ما هي العوامل التي تأثرت في آخر تحديثات Google (المهمة)؟

تُجري Google تحديثات كل يوم، ولكن هناك دائمًا عدد قليل منها يبرز.

أنت لا تبحث عن سجل كامل لتغييرات خوارزمية Google أو حتى أسماءها بالضرورة. الشيء الأكثر أهمية هو أنهم يعرفون كيف تتغير محركات البحث وما هي الأشياء التي يبحثون عنها.

11. قم بتسمية بعض ميزات SERP.

تعد صفحات نتائج محرك البحث أكثر بكثير من مجرد قائمة من الروابط المدفوعة والعضوية. تعد النتائج المحلية ومربعات الإجابات والدوائر والمزيد أجزاء مهمة من نتائج البحث.

يجب على المرشح إثبات معرفته بميزات SERP هذه وكيفية أخذها في الاعتبار في جهود التحسين الخاصة به.

12. ما هي النسبة المئوية لحركة المرور على الموقع التي يجب أن تأتي من Google؟ من أين يجب أن يأتي الباقي وما هي النسب المئوية؟

أنت لا تبحث عن نسب مئوية دقيقة، بل تبحث عن فكرة عامة عن كيفية رؤية المرشح للبحث العضوي ضمن النطاق العام وما هي المجالات الأخرى التي تساهم في نجاح الموقع.

يجب أن يُظهر المرشح أنه يفهم قيمة جلب الزيارات من مصادر متعددة، وليس فقط Google (أو البحث العضوي).

13. ما هي أهم خمسة عوامل للتحسين على الصفحة؟

يركز كل متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) على أشياء مختلفة وله أولويات مختلفة.

أنت لا تبحث عن إجابة “صحيحة”. بدلاً من ذلك، قم بتقييم الإجابات المقدمة، والتي ستخبرك بالكثير عما يجده كل مرشح مهمًا.

على الرغم من عدم وجود إجابات صحيحة، فإن هذا لا يعني عدم وجود إجابات خاطئة، لذا استمر في البحث عن أي شيء تعرف أنه غير مهم. هذا علم أحمر عملاق.

14. ما هي أهم خمسة عوامل للتحسين خارج الصفحة؟

كما هو الحال في السؤال أعلاه، فأنت تريد معرفة ما يراه المرشح مهمًا للتحسين خارج الصفحة.

لا يلزم أن تكون هذه الإجابات خاصة بـ SEO، وفي الواقع، يجب أن يعرف محترف SEO الجيد بعض العوامل المهمة غير المتعلقة بـ SEO.

15. أخبرني بأحد عوامل التحسين على الصفحة التي يُعتقد عمومًا أنها مهمة ولكنها ليست كذلك.

قد يكون هذا سؤالًا مثيرًا للجدل، وقد تم ذلك عن عمد. أنت تريد أن تسمع رأيهم بشأن عوامل التصنيف “المعروفة” المحددة التي تختلف فيها مع حكمة الصناعة التقليدية.

سواء كنت توافق أو لا توافق على إجاباتهم فهذا أمر خارج عن الموضوع (ما لم يكونوا بعيدين جدًا عن القاعدة فهذا أمر مثير للسخرية).

ما يجب أن تحصل عليه هو تحليل عاطفي ومعقول ومدروس لسبب عدم أهمية هذا العامل.

16. أخبرني بأحد عوامل التحسين خارج الصفحة التي يُعتقد عمومًا أنها مهمة ولكنها ليست كذلك.

كما هو مذكور أعلاه ولكن مع اللوحة الأوسع للتحسين خارج الصفحة.

في كل من هذا والسؤال أعلاه، يمكنك طلب أكثر من مثال واحد. فقط اترك وقتًا لمناقشة كل منها بدقة.

17. ما هي بعض الأخطاء الشائعة في تحسين محركات البحث؟

حيث تركز الأسئلة أعلاه على المفاهيم الخاطئة حول تحسين محركات البحث، يركز هذا السؤال بشكل خاص على ممارسات تحسين محركات البحث السيئة أو الأخطاء التي تؤثر على نجاح تحسين محركات البحث. القائمة يمكن أن تكون لا نهاية لها تقريبا.

ما تريد رؤيته هو الوعي بالأشياء التي تتجاوز استراتيجيات التحسين.

سيخبرك هذا بما سيراقبه المرشح بمجرد أن يبدأ العمل معك لضمان نجاح العمل الذي يقوم به من أجلك.

18. اشرح قيمة الروابط في حملة تحسين محركات البحث.

يجب أن يتضمن ذلك مناقشة الروابط الواردة والصادرة والداخلية، وكيفية تحليلها بواسطة خوارزميات محرك البحث.

لا تدعهم يفلتون من الإجابات المبسطة التي تقول “الجودة أكثر من الكمية”.

19. ما أهمية العنوان والوصف والكلمات الرئيسية؟

يجب أن يكون المرشح قادرًا على توضيح قيمة (أو عدم وجودها) كل من هذه العلامات وسبب أهميتها – أو عدم أهميتها – لحملة تحسين محركات البحث.

نظرًا لأن طول العلامة يتغير بشكل متكرر، فإن هذا ليس جانبًا مهمًا من السؤال، على الرغم من أنه يجب عليهم الإشارة إلى أنهم يفهمون كيف يمكن أن يؤثر طول العلامة على التحسين.

20. تعريف المحتوى المكرر وعلاقته بمحركات البحث.

يجب أن يُظهر المرشح معرفة عملية بما يشكل محتوى مكررًا وما لا يشكله بالإضافة إلى كيفية تعامل محركات البحث معه.

اسمح للمحادثة بالانتقال إلى مجالات تكرار المحتوى الموزع والتكرار الجزئي لأوصاف المنتج، وما إلى ذلك.

لا تقلق بشأن مناقشة الاستراتيجيات هنا، بل حول تأثير الأشكال المختلفة للمحتوى المكرر.

21. ما مدى أهمية نطاقات المطابقة التامة لنجاح التحسين؟

يجب أن يُظهر المرشح المعرفة الكافية فيما يتعلق بكيفية عرض محركات البحث لنطاقات المطابقة التامة وكيف يؤثر ذلك على نجاح موقعك على وجه التحديد.

تَلمِيح: نطاقات المطابقة التامة لها صلة قليلة جدًا بالبحث، إن وجدت، ولكن هناك فوائد أخرى يجب أن يكون المرشح قادرًا على توضيحها.

22. ما هو الفرق بين النطاق الفرعي والمجلد الفرعي؟ كيف تقدر محركات البحث هذه الأشياء بشكل مختلف؟

يجب أن يكون المرشح قادرًا على شرح الاختلافات بين الاثنين بدقة.

ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية في هذا السؤال هو ما إذا كانوا يفهمون كيفية تعامل محركات البحث مع كل من هذين الخيارين.

23. ما الذي يجعل عنوان URL صديقًا لمحركات البحث (SEO)؟

ومن الجدير أن نسأل.

يجب أن يكون المرشح قادرًا على توضيح الفرق بين عنوان URL الصديق وغير المناسب لكبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) مصحوبًا بمناقشة حول متى يجب أو لا ينبغي للموقع تغيير عناوين URL الخاصة به.

24. ما مدى تأثير الروابط المعطلة وإعادة التوجيه على جهود التحسين التي تبذلها؟

وينبغي أن تكون هذه مناقشة ليس فقط لأهمية البحث في هذه القضايا ولكن أيضًا للتأثير الذي قد تحدثه على الزائر.

اطلب من المرشح أن يخبرك متى ولماذا يجب (أو لا ينبغي) إعادة توجيه عناوين URL وما هي المشكلات التي تنشأ عندما لا يتم التعامل معها بشكل صحيح.

25. كيف يمكنك التحقق من معدل الزحف إلى الموقع ولماذا يعد هذا مهمًا؟

يجب أن يكون المرشحون قادرين على تحديد التكتيكات والأدوات التي يستخدمونها لمراجعة عدد مرات زحف Google إلى موقع الويب.

ويجب أن يتضمن ذلك فهمًا سليمًا لسبب أهمية معلومات الزحف.

26. كيف ترى الصفحات التي تم فهرستها على موقعك بواسطة Google، وما أهمية هذه المعلومات؟

يجب أن يكون الشخص الذي تتم مقابلته قادرًا على توفير طريقة أو أكثر يمكنهم من خلالها التحقق من حالة فهرسة الصفحة.

والأهم من ذلك، يجب أن يكونوا قادرين على تحديد أهمية الحصول على هذه المعرفة وكيفية دمجها في حملة تحسين محركات البحث الخاصة بهم.

27. ما هي أفضل طريقة لفهرسة الصفحة في جوجل؟

قد لا تكون هناك إجابة صحيحة على هذا السؤال، ولكن هناك الكثير من الإجابات الخاطئة.

يجب عليهم إظهار فهمهم لزحف محركات البحث وفهرستها وعرضها، وما هي الجهود التسويقية المحددة التي تؤثر في ذلك.

28. كم مرة يجب تحديث الصفحة من أجل تحسين محركات البحث بشكل جيد؟

ربما يكون هذا هو الأقرب إلى “مسكتك!” سؤال في هذه القائمة، على الرغم من أنه ليس المقصود أن يكون.

ما تريد معرفته هو عدد المرات التي سيقوم فيها المرشح بإعادة زيارة الصفحة وتحديد متى ولماذا سيقوم بإجراء تغييرات عليها.

إذا حصلت على إجابة تشير إلى أنهم يقومون بإجراء تغييرات على الصفحة دون أي استراتيجية حقيقية وراء ذلك، فمن المحتمل ألا يكون هذا هو المرشح المناسب لك.

29. ما مدى السرعة التي تتوقع بها رؤية التأثير في البحث بعد إجراء التغييرات على الصفحة؟

الإجابة الصحيحة هنا تختلف من موقع لآخر ويجب أن تعكس إجابة المرشح ذلك.

يمكن أن يندمج هذا أيضًا في مناقشة حول المدة التي تستغرقها تغييرات تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق نتائج قوية وقابلة للقياس.

30. لماذا تريد استبعاد الصفحات من محركات البحث؟

يجب على المرشحين إثبات المعرفة بأنواع مختلفة من الصفحات والمحتوى.

على وجه التحديد، ينبغي أن يكونوا قادرين على تحديد العديد من أنواع الصفحات/المحتوى التي من الأفضل الاحتفاظ بها عن محركات البحث.

31. على مقياس من واحد إلى عشرة، ما مدى أهمية الموقع المتوافق مع الهاتف المحمول في تحسين محركات البحث الناجحة؟

تريد التأكد من قدرة المرشح على توضيح أهمية وجود موقع ويب متوافق مع الجوّال. يجب أن تغطي المناقشة قضايا البحث وسهولة الاستخدام.

إذا تمكن الشخص الذي أجريت معه المقابلة من توضيح ماهية الزحف إلى الهاتف المحمول أولاً وكيف يرى Google مواقع الهاتف المحمول، فهذا أفضل.

32. ما هي التكوينات المختلفة لموقع الهاتف المحمول؟ أيهم تفضل ولماذا؟

يجب أن يكون المرشح على دراية بالمواقع سريعة الاستجابة. يجب أن تحصل على فهم واضح لسبب تفضيلهم لأحدهما على الآخر.

ويجب عليهم أيضًا إثبات معرفتهم بتفضيلات Google أيضًا.

33. على مقياس من واحد إلى عشرة، ما مدى أهمية سرعة الموقع في عملية التحسين؟

ستخبرك التفاصيل الواردة في هذه الإجابة قليلاً عن معرفة المرشح بالموضوع. يجب أن يكونوا قادرين على شرح سبب أهمية سرعة الموقع أو عدم أهميتها.

نقاط المكافأة لإحضار مقاييس السرعة المختلفة.

34. على مقياس من واحد إلى عشرة، ما مدى أهمية أمان الموقع (HTTPS) في تحسين محركات البحث الناجحة؟

كما هو الحال مع السؤال أعلاه، فأنت تبحث عن تفسير منطقي لسبب إيمانهم بهذه الطريقة.

يختلف العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) حول مستوى أهمية أي جانب من جوانب تحسين محركات البحث (SEO)، ولكن يجب على كل متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) أن يفهم تعقيدات المشكلة وتأثيرها بما يتجاوز مجرد تحسين محركات البحث (SEO).

35. على مقياس من واحد إلى عشرة، ما مدى أهمية التحقق من صحة HTML وCSS للتحسين؟

يجب أن يفهم المرشح التداعيات المحتملة للتعليمات البرمجية سيئة البناء وكيفية عوامل التحقق من الصحة في منعها.

من المؤكد أن الكود الذي تم التحقق منه ليس مهمًا لخوارزميات محرك البحث، ولكنه كود جيد يكون مهم.

36. ما هي وظيفة ملف robots.txt؟

يجب أن يكون المرشح قادرًا على شرح الغرض من استخدام ملف robots.txt وتوضيح بعض مخاطر إساءة استخدام هذا الملف، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن استخدامها من أجل الخير.

خاصة فيما يتعلق ببرامج زحف تحسين محركات البحث (SEO) خارج محركات البحث.

37. ما هي وظيفة ملف .htaccess؟

يجب أن يتمتع المرشح بفهم قوي لكيفية استخدام هذا الملف لمساعدة (أو الإضرار) بحملة تسويق عبر الإنترنت.

38. كيف تؤثر الدفع لكل نقرة (PPC) على تحسين محركات البحث (SEO)؟

يتفق معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) على أن الدفع لكل نقرة (PPC) ليس لها أي تأثير على التصنيفات العضوية، على الرغم من أن هناك من يختلف معهم بشدة.

بشكل عام، أنت تريد مرشحًا يمكنه شرح القيمة التي تجلبها خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) إلى المنتجات العضوية حتى دون التأثير على التصنيفات العضوية على وجه التحديد.

39. ما هي الأسباب التي تجعل Google تعاقب موقعك بشكل فعال؟

معظم الأشياء التي توصف بأنها عقوبات من Google ليست عقوبات، بل مجرد تداعيات سلبية نتيجة فعل شيء لا يحبونه.

يجب أن يكون المرشح قادرًا على التمييز بين العقوبة النشطة والنتيجة السلبية.

40. بغض النظر عن الخوارزمية، ما هو نوع المواقع التي تريد Google تصنيفها في نتائج البحث العضوية؟

تم تصميم هذا السؤال لمعرفة مدى تفكير المرشح أو ما إذا كان يتفاعل فقط مع تحديثات خوارزمية Google المعروفة.

يجب أن يكونوا قادرين على توضيح فهم قوي للغرض من الخوارزميات وما يحاولون تحقيقه في النهاية.

وحتى لو لم يعبّروا بشكل فعال عن عبارة “EAT”، فيجب عليهم أن يفهموا كيف تقدر Google النتائج بالسلطة والثقة.

41. بعيدًا عن تحسين محركات البحث، ما هي العوامل الأخرى ذات الصلة بالنجاح العضوي للموقع؟

تريد التأكد من أن مرشحك ليس لديه رؤية نفقية لتحسين محركات البحث ويمكنه رؤية الصورة الأكبر عندما يتعلق الأمر بالتسويق الرقمي.

تريد أن تسمع كيف يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجية المحتوى، وبناء الروابط، وحتى الدفع بالنقرة (PPC) يمكن أن تكون عاملاً في مساعدة تحسين محركات البحث على النجاح.

42. ما هي أفضل طريقة لمعرفة ما يبحث عنه عملاؤك؟

يجب أن يكون المرشح قادرًا على إثبات قدرته على التفكير فيما وراء التصنيف والتحدث عن المستخدمين. يجب عليهم تحديد عدد من الطرق للعثور على الكلمات الرئيسية ومناقشة كيفية تقييمها.

ويجب أن تمتد معرفتهم إلى فهم الإشارات الأخرى التي يقدمها المستهلكون والتي تخبرنا المزيد عن اهتماماتهم.

43. ما هي الكلمات ذات الصلة وقيمتها لعملية التحسين؟

لا يتعلق تحسين الكلمات الرئيسية بتحسين العبارات في الصفحة بقدر ما يتعلق بمعالجة الموضوع العام.

يجب أن يكون لدى المرشح فهم للتحسين الموضعي بالإضافة إلى العثور على الكلمات ذات الصلة واستخدامها في المحتوى الذي يتم تحسينه.

44. ما هي الكلمات الرئيسية الأكثر قيمة، ذات الذيل الطويل أو الذيل القصير؟

كل من العبارات الطويلة والقصيرة لها قيمة. اسمح للمرشح أن يشرح لك مدى أهمية كل منها لتحقيق النجاح الشامل للحملة مع تسليط الضوء أيضًا على نقاط ضعفه.

45. ما هو نظام إدارة المحتوى المفضل لديك ولماذا؟

هذا هو المكان الذي تكتشف فيه أنظمة إدارة المحتوى التي يتمتع المرشح بخبرة فيها وما إذا كان سيكون جاهزًا للانتقال إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) الذي يستخدمه موقعك أم لا.

يجب عليهم إظهار فهمهم لإيجابيات وسلبيات نظام إدارة المحتوى المفضل لديهم فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

46. ​​كيف تعتقد أن تحسين محركات البحث (SEO) سيكون مختلفًا خلال خمس سنوات؟

هذا السؤال الأخير هو معرفة مدى تفكيرهم في مستقبل تحسين محركات البحث (SEO) وما هي التغييرات التي ستطرأ في طريقنا.

إذا لم يفكروا كثيرًا في الأمر، فمن المحتمل أنهم رجعيون وليسوا أصحاب رؤية.

قد لا يكون ذلك عائقًا بالنسبة لك، ولكنه قد يكون مهمًا عند مقارنتهم بالمرشحين الآخرين.

خاتمة

تغطي الأسئلة الموضحة أعلاه مجموعة واسعة من المعرفة بتحسين محركات البحث. تم تصميم هذه الأسئلة لتتجاوز نطاق السؤال المحدد نفسه.

يجب أن يكون هناك مجال كبير هنا للمرشح لإظهار معرفته الكاملة.

دع المحادثة تتعرج قليلاً. دع المرشح يتحدث. وفي النهاية، سيكون لديك شعور قوي بما يعرفونه (أو لا يعرفونه).

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