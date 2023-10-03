Rewrite this title: 5 أخطاء غبية في تحسين محركات البحث يرتكبها الأشخاص الأذكياء

ستساعدك المقالة التالية: 5 أخطاء غبية في تحسين محركات البحث يرتكبها الأشخاص الأذكياء

تحدث الأخطاء.

لا يهم ما إذا كنت جديدًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أو لديك خبرة كبيرة.

لقد ارتكب بعض أذكى الأشخاص الذين أعرفهم في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أخطاء غبية.

لنكن واضحين: ارتكاب الخطأ لا يجعلك غبيًا.

والأخطاء الغبية عادة لا تكون انعكاسًا لممارس تحسين محركات البحث.

تصنع اخطاء.

كلنا نبدأ من الصفر

لماذا هناك الكثير من الأخطاء؟

بالنسبة للمبتدئين، هناك قدر هائل من المعلومات المضللة حول تحسين محركات البحث المتاحة عبر الإنترنت.

في الواقع، عندما انخرطت في هذه الصناعة منذ ما يقرب من 20 عامًا، كان كل ما تعلمته لأول مرة تقريبًا غير صحيح.

ولحسن الحظ، عثرت بالصدفة على منتدى (لم يعد موجودًا اليوم) كان يديره مورجان كاري، مؤسس Real Estate Webmasters، والذي ساعدني بلطف على السير على الطريق الصحيح.

لقد كنت سريع التعلم، وقبل فترة طويلة، كنت أقوم بإرشاد ممارسي تحسين محركات البحث الجدد بنفس الطريقة التي فعلها كاري معي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إلهامي منه ومن العديد من الأشخاص الآخرين في الصناعة الذين يذهبون إلى أبعد من ذلك لمساعدة الآخرين. تحسين مجموعة المهارات الخاصة بهم.

قم بإلقاء نظرة حول مجتمع البحث وسترى أن الأشخاص يحبون ذلك آلان بليويس, ديف ديفيز, ديفيد هاري, روجر مونتي, بيل هارتزر, بيل سلاوسكي، والعديد من الآخرين الذين لا يمكن إدراجهم في القائمة، حيث يشاركون بسخاء وقتهم وخبراتهم الثمينة لمساعدة الجيل القادم من ممارسي تحسين محركات البحث (SEO) على صقل مهاراتهم.

طوال مسيرتي المهنية، التي امتدت الآن لما يقرب من عقدين من الزمن، رأيت الكثير من الأشخاص الأذكياء يرتكبون نفس الأخطاء الغبية في تحسين محركات البحث.

اليوم، سأشارككم بعضًا منها حتى تتمكن من التعرف عليها وتجنبها، وتحقيق النجاح بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

1. وضع الروبوتات قبل البشر

إن أيام مطاردة الخوارزميات، أو ما هو أسوأ من ذلك، محاولة خداع محركات البحث، قد ولت منذ فترة طويلة.

على الرغم من ذلك، ما زلت أرى أشخاصًا يضعون الروبوتات فوق البشر الفعليين، مما يؤدي إلى أساليب غير فعالة مثل حشو الكلمات الرئيسية، وطول محتوى محدد، ومخططات الارتباط المتلاعبة.

انظر، أنا أفهم المنطق وراء هذا النوع من التفكير.

لكن هذا النوع من التفكير الذي يدفع الناس إلى القيام بكل ما يعتقدون أن الروبوتات، أو بشكل أكثر دقة، خوارزميات محرك البحث، تبحث عنه، يؤدي إلى نتائج عكسية في بيئة تحسين محركات البحث (SEO) اليوم.

وذلك لأن ما يتطلبه الأمر للحصول على تصنيف جيد اليوم هو تمامًا نفس ما يتطلبه الأمر لإرضاء الزائرين:

موقع ويب متوافق مع الأجهزة المحمولة ويتمتع بتجربة مستخدم ممتازة، ويتم تحميله بسرعة ومليء بالكثير من المحتوى المفيد والأصلي والمكتوب بشكل جيد.

يجب أن تكون أولويتك الأولى دائمًا هي إرضاء زوارك من البشر. إنهم الوحيدون الذين يمكنهم شراء منتجاتك أو خدماتك.

إذا لم تتمكن من إرضاء زوار موقعك، فلن يشتروا منك. إذا لم يشتروا منك، فهل هناك حقًا أي قيمة في التصنيف الجيد؟

2. التركيز على التكتيكات بدلاً من الاستراتيجيات

كان أحد عملائي السابقين مهووسًا بالقفز على كل تكتيك جديد يثير اهتمامه.

لسوء الحظ، هذا يعني أنه لم يلتزم أبدًا بأي شيء لفترة كافية لتحقيق النتائج.

ولحسن الحظ، فقد استقال في نهاية المطاف، وكان الرئيس التنفيذي الجديد المعين لقيادة الشركة يمتلك الانضباط اللازم للالتزام بالخطة.

جزء كبير من المشكلة هو أن معظم الناس لا يفهمون حقًا الفرق بين التكتيك والاستراتيجية، مما يجعلهم غير فعالين وبلا هدف.

من أجل تحقيق نجاح كبير على المدى الطويل، تحتاج إلى فهم واضح للفرق بين الاثنين، والدور الذي يلعبونه فيما يتعلق ببعضهم البعض:

إستراتيجية: هدف الصورة الكبيرة الذي سيمنحك ميزة تنافسية كبيرة.

هدف الصورة الكبيرة الذي سيمنحك ميزة تنافسية كبيرة. التكتيكات: الإجراءات التي يتعين عليك اتخاذها لتحقيق تلك الاستراتيجية.

على سبيل المثال، قد يقوم منشئ المنازل بتطوير إستراتيجية لاستخدام تحسين محركات البحث (SEO) للوصول إلى مشتري المنازل المهتمين بمنزل مصمم خصيصًا، بسعر يتراوح بين 500000 دولار ومليون دولار.

قد يكون أحد الأساليب التي قد يستخدمها لدعم هذه الإستراتيجية هو نشر محتوى حول المعدات والأجهزة المنزلية عالية التقنية التي تميل هذه الفئة السكانية إلى الاهتمام بها – مثل أجهزة تنقية الهواء عالية الأداء، وأجهزة Nest المنزلية، وثلاجات النبيذ.

3. عدم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الجديرة بالاهتمام

أنا كبير بما يكفي لأتذكر متى كان الإنترنت جديدًا تمامًا.

عندما بدأ الأشخاص في بيع الإعلانات على مواقع الويب لأول مرة، كان المقياس الذي اعتمد عليه معظم الأشخاص هو “الزيارات”، والتي افترض معظم المشترين بشكل خاطئ أنها تعني مشاهدات الصفحة.

في الواقع، كل ما يجب تنزيله عند الوصول إلى صفحة ويب، بما في ذلك كل ملف CSS وجافا سكريبت وخط وصورة فردي، يتم احتسابه جميعًا كزيارات إضافية، مما يؤدي إلى تصور مبالغ فيه للغاية لحجم حركة المرور.

استفاد العديد من الناشرين الذين يواجهون تحديات أخلاقية من هذا الافتراض الخاطئ من خلال إضافة صور إضافية إلى مواقعهم على الويب، وفي بعض الأحيان عشرات أو حتى مئات من الصور مقاس 1 بكسل × 1 بكسل في كل صفحة، غير مرئية للزائرين، كل ذلك في محاولة لتضخيم عدد الزيارات بشكل مصطنع حتى يتمكنوا من ذلك. بيع المزيد من الإعلانات بأسعار أعلى.

من الواضح أن هذا كان مقياسًا سيئًا يجب تتبعه.

في حين أن المسوقين اليوم ربما لم يعودوا يتتبعون “الزيارات”، إلا أن العديد منهم ما زالوا يولون الكثير من الاهتمام لمقاييس غامضة بنفس القدر، مثل الروابط الواردة، وعدد المتابعين، والإعجابات.

أستطيع أن أسمع ذلك بالفعل…

“هل سمعت أن جيريمي قال أنه لا ينبغي لنا تتبع الروابط الواردة؟!”

الروابط الواردة، مثل أي مقياس آخر، قد تكون أو لا تكون مؤشر أداء رئيسيًا جديرًا بالاهتمام، اعتمادًا على السياق.

على سبيل المثال، إذا كان بإمكاني التلويح بعصا سحرية وتوجيه 100 رابط جديد إلى موقع الويب الخاص بك الآن، وكنت ببساطة تستخدم حجم الروابط كمؤشر أداء رئيسي، فمن المحتمل أن تعتبر ذلك فوزًا، أليس كذلك؟

هل ستظل تعتبره فوزًا إذا جاءت كل هذه الروابط من موقع ويب واحد؟ أو إذا كانوا جميعا من التعليقات غير المرغوب فيها؟ ماذا لو أنها جاءت من شبكات PBN وغيرها من المواقع ذات الجودة المنخفضة؟

بالطبع لا.

لكي يكون أي مقياس مؤشر أداء رئيسيًا قيمًا، يجب أن يكون منطقيًا في سياق أهداف عملك.

على سبيل المثال، تتخصص وكالتي في التسويق الرقمي لصناعة البناء والتشييد، لذا فإن أحد مؤشرات الأداء الرئيسية التي أتتبعها هي الروابط الواردة ضمن محتوى حول التسويق الرقمي على مواقع الويب عالية الجودة حول صناعة البناء والتشييد.

يعد الرابط داخل المحتوى ذي الصلة بما أقوم به أكثر قيمة بلا حدود من منظور تحسين محركات البحث، ولكن الأهم من ذلك، بما أن هذا المحتوى يتم نشره على موقع ويب حول صناعة البناء والتشييد، فإن الأشخاص الذين يقرؤونه سيكونون بشكل عام في السوق المستهدف .

يجب أن تكون مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك قابلة للقياس بشكل موضوعي ومرتبطة بهدف تجاري محدد، مثل الوصول إلى العملاء المحتملين المثاليين، أو توليد علاقات عامة إيجابية، أو توليد الإيرادات.

4. الفشل في تتبع الأداء بدقة

إذا كنت لا تعرف بالضبط كيفية أدائك، فكيف ستعرف ما إذا كنت تحرز تقدمًا كافيًا، أو متى وكيف تعدل المسار؟

لسوء الحظ، الكثير من المسوقين يتبعون حدسهم.

في حين أن هناك في كثير من الأحيان الكثير من المزايا لغرائزنا، إلا أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون معصومة من الخطأ.

علاوة على ذلك، لا يوجد اليوم سبب لعدم تتبع الأداء لأن هناك العديد من الأدوات القوية المتاحة لنا.

بدءًا من الأدوات المجانية مثل Google Analytics وSearch Console وحتى الأدوات المدفوعة مثل Raven وSEMrush وMoz، لدينا القدرة على تتبع أي مؤشر أداء رئيسي يمكننا التوصل إليه تقريبًا.

وهذا أمر مهم لأن تتبع الأداء يتيح لك زيادة ما ينجح، وإصلاح أو إزالة ما لا ينجح في حملاتك.

كما يسمح لك بتصحيح المسار مبكرًا وفي كثير من الأحيان، مما يخلق طريقًا أكثر مباشرة وفعالية من حيث التكلفة لتحقيق النجاح.

5. اتباع النصائح من مصادر مشكوك فيها

أحد الأشياء الرائعة في الإنترنت هو أن المعلومات يمكن أن تعيش إلى الأبد.

لكن أحد الأشياء الفظيعة المتعلقة بالإنترنت هو أن المعلومات يمكن أن تعيش إلى الأبد.

لقد تغير مجال تحسين محركات البحث (SEO) بشكل كبير خلال العشرين عامًا الماضية.

في حين أن منشورات مثل Search Engine Journal تقوم بعمل رائع في نشر الكثير من المعلومات الحديثة، إلا أن هناك للأسف عددًا هائلاً من المنشورات الأخرى التي تنشر معلومات قديمة أو حتى معلومات كاذبة تمامًا.

إن البقاء على اطلاع بتحسين محركات البحث يعني قراءة أهم المنشورات في مجالنا بانتظام، بما في ذلك هذا الموقع، أرض محرك البحث، و المائدة المستديرة لمحرك البحث، وكذلك متابعة القادة في هذه الصناعة.

داني جودوين، المحرر التنفيذي لـ SEJ، قام مؤخرًا بتجميع قائمة رائعة تضم 140 من أفضل خبراء تحسين محركات البحث (SEO) الذين يجب عليك متابعتهم. على الرغم من أن هناك بعض الأسماء البارزة المفقودة في رأيي (لن ترضي أي قائمة من هذا القبيل الجميع على الإطلاق)، فإن مواكبة هذه القائمة سيساعد في ضمان أنك أكثر تعليمًا من معظم ممارسي تحسين محركات البحث (SEO).

من المهم ألا تتوقف أبدًا عن التعلم من المصادر ذات السمعة الطيبة لأن تحسين محركات البحث هي صناعة تتطور باستمرار وبسرعة.

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