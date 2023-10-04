Rewrite this title: 5 أدوات تحسين محركات البحث المحلية والاستراتيجية ونصائح التحسين من جريج جيفورد

ستساعدك المقالة التالية: 5 أدوات تحسين محركات البحث المحلية والاستراتيجية ونصائح التحسين من جريج جيفورد

جريج جيفورد هو خبير محلي معروف في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والإستراتيجية ويشغل حاليًا منصب مدير البحث والتواصل الاجتماعي في AutoRevo. لقد طرحت على جريج بعض الأسئلة أدناه حول البحث المحلي، بما في ذلك الإستراتيجية والأدوات التي يوصي بها وكيف يمكن أن تختلف بالنسبة للأنشطة التجارية ذات المواقع المتعددة.

جريج هو المتحدث في القادم قمة SEJ في دالاس في 31 مارس. يتم تغطية تكلفة تذكرة المؤتمر من قبل شريكنا، مقاييس البحث.

هل تريد الحضور؟ لا يزال لدينا عدد قليل من الأماكن المفتوحة – لذا إذا كنت في منطقة DFW/هيوستن الكبرى وترغب في التعلم من جريج وغيره من المتحدثين الرائعين، فقم بالتسجيل للحصول على دعوة الآن. إذا لم تكن في منطقة دالاس، فلا تفقد الأمل! ستُعقد قمة SEJ في خمسة مواقع أخرى هذا العام: شيكاغو ولندن ونيويورك وميامي وسان فرانسيسكو.

حتى لو لم تتمكن من الحضور إلى حدثنا في دالاس، فسوف تتعلم شيئًا ما هنا. فيما يلي نصائح جريج حول البحث المحلي:

1. تدور جلسة قمة SEJ الخاصة بك حول البحث المحلي للمؤسسة. هل يمكنك أن تخبرنا أن ثلاثة من أعضاء الجمهور سيتمكنون من أخذها معهم إلى المنزل من جلستك؟

سأتحدث عن ثلاثة مجالات مهمة للبحث المحلي والتي تميل معظم الشركات إلى مواجهة مشكلات فيها. وهي أيضًا أهم ثلاث إشارات في البحث المحلي، وفقًا لدراسة عامل تصنيف البحث المحلي السنوية.

الخلاصة 1 هي محتوى الموقع: سأغطي كيف تحتاج الشركات إلى المزيد من المحتوى المحلي على مواقعها، وسأشرح كيفية تحسين عناصر الموقع لتوفير إشارة ملاءمة محلية أفضل. الخلاصة 2 هي الروابط: سأتحدث عن كيفية احتياج الشركات التجارية إلى الحصول على المزيد من الروابط إلى صفحات المحتوى المحلية الخاصة بها، وكيف تحتاج إلى متابعة المزيد من الروابط من مواقع الويب المحلية الأصغر حجمًا. الفكرة النهائية هي الاستشهادات: سأشرح كيف تلعب الاستشهادات دورًا في التصنيفات المحلية وأظهر المجالات التي عادةً ما تفوتها الشركات التجارية.

2. هل تعتقد أن الشركات بحاجة إلى الدفع مقابل الإعلانات (على موقع Yelp، على سبيل المثال) للحصول على مزيد من الظهور في النتائج المحلية؟ أم أنه ممكن عضويا؟

من المؤكد أن زيادة الرؤية المحلية ممكنة بشكل عضوي…إننا نرى ذلك طوال الوقت، وقد قمنا بذلك للشركات في جميع أنحاء البلاد. على الرغم من صعوبة توسيع نطاق المحتوى المحلي والروابط المحلية والاستشهادات والمراجعات والشبكات الاجتماعية، إلا أنه لا يزال أفضل طريق لمتابعة الرؤية.

اعتمادًا على القطاع، سيتجاهل العملاء المحتملون المواقع الكبيرة ويتجهون مباشرةً إلى المواقع المحلية عالية التصنيف – بالإضافة إلى أن الظهور في حزمة الخرائط أو الرف الدائري أو الحزمة الثلاثة الجديدة سيكون دائمًا أفضل طريقة لجذب المزيد من الاهتمام .

3. ما هو الخطأ الأكبر الذي ترى الشركات ترتكبه عندما يتعلق الأمر باستراتيجية البحث المحلي لمواقع متعددة؟

يعد عدم وجود محتوى محلي على الموقع أكبر خطأ على الإطلاق. عندما تنظر إلى المواقع التي تحتوي على المزيد والمزيد من المواقع، فإنك تميل إلى رؤية محتوى محلي جيد أقل فأقل. لسوء الحظ، بعد تحديث Pigeon في الصيف الماضي، أصبح المحتوى الموجود في الموقع أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تحتاج الشركات بالتأكيد إلى معرفة كيفية إضافة المزيد من المحتوى المحلي الفريد والمفيد إلى صفحات مواقعها ومواقعها الإلكترونية بشكل عام. ليس هناك بديل ولا حل بديل… إنها حقيقة المشهد المحلي الجديد.

4. كيف تختلف استراتيجية البحث المحلي بين المؤسسات والشركات الصغيرة؟

أساسيات البحث المحلي هي نفسها، والفرق يكمن في الحجم. عادةً ما يكون لدى الشركات الخاصة بالمؤسسات موقع واحد كبير يتضمن صفحة واحدة لكل موقع. تمتلك الشركات الصغيرة موقع ويب مخصص بالكامل لموقع واحد في مدينة واحدة. هناك أهمية محلية أكبر بكثير لأن هناك المزيد من المحتوى المحلي.

الشركات الصغيرة أيضًا قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وتغييرات سريعة. إذا كان هناك شيء يحتاج إلى التغيير على موقعهم، فيمكنهم فقط الانتقال إلى الموقع وإجراء التغيير. عندما تحتاج إحدى الشركات إلى إجراء تغيير في الموقع، يتم إشراك أقسام متعددة، ويتم تمديد وقت الاستجابة.

5. هل يمكنك التوصية بأي أدوات مجانية أو مدفوعة للمسوقين الراغبين في زيادة تواجدهم في استراتيجية البحث المحلية؟

Moz Local هي أداة مجانية رائعة لإلقاء نظرة عالية المستوى على مصادر الاستشهادات الرئيسية لأي شركة محلية. لمزيد من أعمال الاستشهاد المتقدمة، أوصي بـ Whitespark’s Local Citation Finder أو BrightLocal. تمتلك BrightLocal أيضًا بعض أدوات تحسين محركات البحث المحلية الرائعة في حزمتها والتي يمكن أن تساعد في اكتساب نظرة ثاقبة على الرؤية المحلية وتحليل المنافسين.

من المهم أيضًا استخدام أداة تحليل الارتباط أيضًا، لذا تعد Open Site Explorer أو Majestic أو ahrefs أدوات حيوية أيضًا. يعد SEMrush رائعًا للبحث عن الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين، خاصة لأي شركة تقوم بالدفع لكل نقرة (PPC). من المهم أيضًا مواكبة كافة التحديثات في المساحة المحلية، لذا اتبع الأعمدة المحلية في Search Engine Land وSearch Engine Journal وراقب مدونة Moz.

شكرًا على ذكر SEJ وبصيرتك المدروسة، جريج!

هل نجحت جهود تحسين محركات البحث المحلية لديك؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.

تذكر أنه لا يزال بإمكانك رؤية جريج يتحدث! لا تزال الأماكن مفتوحة لحضور قمة SEJ القادمة في دالاس في 31 مارس. ستُعقد قمة SEJ في هذه المواقع الأخرى في وقت لاحق من هذا العام: شيكاغو ولندن ونيويورك وميامي وسان فرانسيسكو.