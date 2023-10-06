Rewrite this title: 5 أدوات للتسويق عبر الهاتف المحمول يجب أن تمتلكها الشركات

ستساعدك المقالة التالية: 5 أدوات للتسويق عبر الهاتف المحمول يجب أن تمتلكها الشركات

يبدو أنني أقرأ كل أسبوع مجموعة جديدة من الإحصائيات حول أهمية الهاتف المحمول في استراتيجية التسويق للشركة. اثنان من أحدث تبرز. الأول، من SteamFeed، تضمن حقيقة أن 37 بالمائة من استخدام الإنترنت في الولايات المتحدة يحدث على الأجهزة المحمولة. أما الدراسة الثانية والأكثر إثارة للاهتمام – حول مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة – فقد تمت برعاية شركة جوجل. ووجد باحثو جوجل أن 67% من مستخدمي الهواتف الذكية في استطلاعهم قالوا إنهم “أكثر عرضة للشراء من موقع متوافق مع الهاتف المحمول”.

إذن ماذا يعني هذا بالنسبة للشركات؟ هذا يعني أنه لم يعد بإمكانك تجاهل الهاتف المحمول! إنه هنا، إنه قوي وضروري. والأهم: أنها لن تختفي.

إليك ما تحتاجه الآن إذا كنت مستعدًا لاستخدام الهاتف المحمول:

#1: التصميم سريع الاستجابة

تمام. فهمتني. التصميم سريع الاستجابة ليس أداة. ولكن إلى أن تكون هناك أداة من شأنها أن تأخذ موقع الويب الخاص بك أو مدونتك الحالية بطريقة سحرية وتجعلها متوافقة مع الهاتف المحمول، يجب عليك التأكد من تغطية هذه القاعدة. التصميم سريع الاستجابة هو نوع من بنية الويب التي تجعل المحتوى – بما في ذلك النصوص والصور والنماذج وما إلى ذلك – مرنًا وديناميكيًا. يستجيب الموقع ويتوافق مع جهاز المستخدم سواء كان جهاز كمبيوتر مكتبي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي. ربما تكون قد شاهدت بعض الأمثلة الممتازة للتصميم سريع الاستجابة ولم تكن تعرف ذلك حتى. وهذا، بالمناسبة، هو الهدف.

لقد قام Wells Fargo بعمل رائع من خلال التصميم سريع الاستجابة. إذا ذهبت إلى موقع wellsfargo.com من سطح المكتب، فسوف ترى العديد من مستويات التنقل وبعض العروض الخاصة والصور الكبيرة. إذا ذهبت إلى نفس الموقع من هاتفك الذكي، فسيكون المحتوى مختلفًا تمامًا. يفترض مصممو الويب (بشكل صحيح) أنه إذا كنت تزور الموقع من هاتف ذكي، فمن المرجح أنك تريد فقط العثور على ماكينة صراف آلي قريبة أو التحقق من رصيد حسابك. إنهم يتركون الزغب الذي ربما لا تحتاجه عندما تكون بالخارج.

التصميم سريع الاستجابة لا يقتصر فقط على مواقع الويب. ضع مبادئ التصميم سريع الاستجابة في الاعتبار كلما أمكن ذلك لأنك لا تعرف أبدًا كيف سيصل المستخدمون إلى المحتوى الخاص بك. Facebook يجب أن تبدو التطبيقات والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني والكوبونات القابلة للتنزيل ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك جيدة وسهلة الاستخدام على الهاتف المحمول كما هي على سطح المكتب. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان المحتوى الخاص بك متوافقًا مع الجوّال هي الاختبار والاختبار والاختبار مرة أخرى.

#2: رموز QR

إذا كان لديك تواجد فعلي عبر الإنترنت، فأنت تريد التأكد من أن العملاء “على الأقدام” لديهم فرصة للتواصل بسهولة مع الجانب عبر الإنترنت من عملك.

ألا تكره ملء قصاصات صغيرة من الورق ووضعها في صندوق، أو إسقاط بطاقة عمل في وعاء السمك؟ ربما يفعل عملاؤك ذلك أيضًا. إذا قمت بإعداد رمز الاستجابة السريعة، فيمكن لعملائك داخل المتجر اختيار تلقي القسائم وإعلانات الأحداث الخاصة والنشرات الإخبارية وما إلى ذلك بأسرع ما يمكن لعملائك عبر الإنترنت. المكافأة: رموز QR تسهل عليك إدارة المعلومات التي تجمعها.

تذكر عندما كنت تصمم موقع الويب الخاص بك وقمت بإنشاء “العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء” مثل “اشترك في رسالتي الإخبارية” و”أعجب بنا على Facebook”؟ رموز QR هي نفس أنواع العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، ولكن في العالم الحقيقي.

نحن نركز كثيرًا على حث الزائرين عبر الإنترنت على الاشتراك في النشرة الإخبارية أو الإعجاب بنا Facebook حتى نتمكن من الحصول على قناة اتصال طويلة الأمد معهم. ومن الذكاء أن تفعل الشيء نفسه مع عملائك غير المتصلين بالإنترنت أيضًا. ربما إذا تلقى عملاؤك قسيمة عبر البريد الإلكتروني، فقد يعودون إلى المتجر كثيرًا.

والشيء الرائع في رموز QR هو أنه يمكن وضعها في أي مكان تقريبًا وتوجيه الأشخاص إلى أي مكان عبر الإنترنت. يمكن للمطعم أن يضع رمز الاستجابة السريعة على قاعدة مشروبات أو منديل وقد يؤدي ذلك إلى حدوث خطأ Facebook مسابقة أو قسيمة لصفقة وجبة خاصة. الاحتمالات لا حصر لها… فقط من فضلك لا تضع رمز الاستجابة السريعة في توقيع البريد الإلكتروني الخاص بك. لماذا قد يرغب العميل في مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا عندما يكون من الواضح أنه يستخدم جهاز كمبيوتر بالفعل أو ما هو أسوأ من ذلك، يقرأ البريد الإلكتروني على الهاتف الذكي؟!

#3. Facebook إعلانات الجوال

حالياً، Facebook لديه 680 مليون مستخدم نشط شهريًا للهواتف المحمولة؛ أفادت شركة Engineering Buddies مؤخرًا أن 47% من الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يصلون إلى منصاتهم المفضلة من الهاتف أو أي جهاز محمول آخر. وتطبيق الهاتف المحمول المجاني الأكثر شعبية هو Facebook.

يجب أن يكون لدى معظم الشركات بالفعل ملف Facebook استراتيجية التسويق في المكان. ولكن الآن بعد أن غالبية Facebook يزور المستخدمون الموقع من الأجهزة المحمولة، ويجب أن يكون شعارك هو “الجوال أولاً”. وهذا يعني أن كل المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الإعلانات، يجب أن يكون سهل القراءة والتفاعل معه على الهاتف المحمول.

يمكن للشركات الآن استهداف Facebook الإعلانات مباشرة لمستخدمي الهاتف المحمول. في يناير، كتبت إيمي بورترفيلد في مجلة Entrepreneur أن “الإعلان عبر الهاتف المحمول على Facebook يُقال إنها تحقق نتائج أفضل من الإعلانات التي تظهر في العمود الأيسر أو في خلاصات الأخبار لمستخدمي سطح المكتب فقط. للوصول إلى مستخدمي الهاتف المحمول، سيتعين عليك استخدام Facebook”محرر الطاقة.” تحتوي مقالة إيمي بورترفيلد أيضًا على بعض النصائح المفيدة للبدء.

خلاصة القول – الشركات التي لا تأخذ الهاتف المحمول في الاعتبار بالنسبة لها Facebook قد تفتقد ميزانية الإعلان جمهورًا ضخمًا ومتزايدًا.

#4. عواء

هناك قائمة طويلة من التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص أثناء تنقلهم، ولكن Yelp هو أحد أهمها. يستقبل موقع Yelp ما متوسطه 86 مليون مستخدم فريد شهريًا، وأنا متأكد من أن الكثير منهم ليسوا في المنزل، يبحثون عن وجبة خفيفة أو بعض الترفيه أو أفضل مكان لشراء منتج معين. وفقًا لموقع Yelp، بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2012، كان موقع Yelpers قد كتب أكثر من 36 مليون مراجعة. يُستخدم تطبيق Yelp للهاتف المحمول أيضًا على 9.2 مليون جهاز محمول شهريًا. النقطة؟ تأكد من دقة معلومات عملك على Yelp وتحديثها ومراقبتها.

تعد مراقبة المراجعات على موقع Yelp ومواقع المراجعة المماثلة أمرًا ضروريًا أيضًا. فهو يمنحك رؤية قيمة حول كيفية أداء عملك وما يمكنك القيام به لتحسينه.

#5: ميل تشيمب

يعد البريد الإلكتروني طريقة رائعة للإعلان عن أخبار الشركة، وإرسال الموارد، والترويج للمسابقات أو الهدايا، وتقديم تحديثات عامة لعملائك. MailChimp هي أداة البريد الإلكتروني المفضلة لدي لعدة أسباب. هناك خطة مجانية مثالية للشركات الصغيرة – واستخدامها أمر بديهي! والأهم من ذلك، أن MailChimp يقوم بعمل رائع في توفير أفضل الممارسات والقوالب الملائمة للجوال لجعل جميع مستخدميه يبدأون بالطريقة الصحيحة.

يصل عدد الأشخاص إلى البريد الإلكتروني من خلال هواتفهم أكثر من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، لذا يعد توفر وظيفة الهاتف المحمول للبريد الإلكتروني أمرًا ضروريًا. يتكامل MailChimp أيضًا مع منصات الطرف الثالث مما يجعل من السهل جمع عناوين البريد الإلكتروني على المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي. (إخلاء المسؤولية: لا أتقاضى راتبي من MailChimp بأي شكل أو شكل أو شكل، أنا فقط أعتقد أنهم رائعون. وأنا أحب القرود.)

رقم 6: المكدس القصير

لقد ذكرت سابقًا عدد مستخدمي الهاتف المحمول النشطين شهريًا Facebook (680 مليونًا لأولئك منكم الذين لا يريدون التمرير لأعلى). يعد هذا الرقم مهمًا للشركات لعدة أسباب، ولكن أعتقد أن الأهم هو أنه يوضح عدد العملاء/المعجبين الذين من المحتمل أن يزوروا صفحتك من جهاز محمول. الجانب السلبي الوحيد لهذا هو أن Facebook لا يتم عرض تطبيق الهاتف الذكي وموقع الويب للجوال Facebook تطبيقات الصفحة. لماذا؟ من تعرف! ولكن يمكنك التأكد من أنه إذا لم تقم بإنشاء ملفك الخاص Facebook تطبيقات الصفحة بشكل صحيح، سيكون لديك بعض الإحباط Facebook يعلق المعجبون على الجدول الزمني الخاص بك.

خيارك الأفضل عند بناء تصميمك المخصص Facebook التطبيقات هي اختيار تطبيق طرف ثالث يحتوي على إمكانات الهاتف المحمول. في ShortStack نستخدم “عناوين URL الذكية” لاكتشاف ما إذا كان المستخدم يصل إلى تطبيق من جهاز محمول أو سطح مكتب، ثم نقدم له المحتوى المناسب بناءً على أجهزتهم. (إخلاء المسؤولية: لقد دفعت عن طريق ShortStack – أنا أملك المكان – وأحب الفطائر.)

إذا أهمل نشاطك التجاري استخدام الهاتف المحمول في استراتيجيتك التسويقية، فمن المرجح أنك ستفقد جمهورًا يتزايد يومًا بعد يوم. هناك الكثير من الأدوات المتاحة لمساعدة الشركات في الانتقال إلى عالم صديق للهواتف المحمولة. الشيء المهم هو التأكد من أن عملائك لا يضطرون إلى التفكير في المعلومات التي تقدمها لهم. يجب أن يكونوا قادرين على التركيز على حملتك الرائعة وعدم القلق بشأن أي نقاط ضعف ناجمة عن سوء التصميم.