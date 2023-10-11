Rewrite this title: 5 أسباب تجعل بناء الروابط من خلال مشاركات الضيف استراتيجية سيئة

ستساعدك المقالة التالية: 5 أسباب تجعل بناء الروابط من خلال مشاركات الضيف استراتيجية سيئة

تعد منشورات الضيوف طريقة شائعة يقوم بها العديد من مُحسنات محركات البحث (SEO) لإنشاء روابط “قيمة” إلى مواقعهم على الويب. لكن هذه الإستراتيجية قد لا تكون ذات قيمة كما تعتقد.

نظرًا لأن Google عبارة عن وحش منطقي، فقد لا تكون تلك الروابط التي تقوم بإنشائها ذات قيمة كما تعتقد للأسباب التالية:

الخبرة مقابل الملاءمة الحقيقية – تثبت هذه الروابط أنك تمتلك فكرًا قياديًا في مجال خبرتك، ولكنها لا تثبت أن موقع الويب الخاص بك ملائم لمصطلحات بحث معينة ويستحق مرتبة أعلى في نتائج البحث لأن الروابط ليست دائمًا من افتتاحية صارمة عنك أو إشارة ذات صلة للغاية عدم أهمية موقع الويب الدلالي – منشورات الضيف لا تكون دائمًا على المجالات ذات الصلة بما يدور حوله موقع الويب الخاص بك (على سبيل المثال، أقوم بالنشر على أحد مواقع تحسين محركات البحث، عندما تقوم شركتي بتصنيع قمصان مخصصة للرجال) عدم أهمية الصفحة الدلالية – لا يتم دائمًا تحسين الكلمات الرئيسية الموجودة في منشور الضيف للكلمات الرئيسية التي تريد التصنيف عليها، لذا فإن الرابط الخلفي العشوائي مع نص الربط المُحسّن ليس قويًا بقدر الإمكان إنه تكتيك رخيص – مع نسخة جيدة ومعرفة جيدة بمساحة معينة، ليس من الصعب النشر كضيف في أي مكان. قد تعتبر Google هذا تكتيكًا رخيصًا نظرًا لمدى سهولة قيام مُحسّنات محرّكات البحث بنشر ضيف على مدونة ذات علاقات عامة عالية دون أن يكون هذا المنشور افتتاحية غير متحيزة أو إشارة إلى شركتك مضاعفات المحتوى المكررة – قد يُنظر إلى السطر الثانوي بروابط الخدمة الذاتية الخاصة بك على أنه “محتوى مكرر” (إذا قمت بنسخ ولصق توقيعاتك لمشاركات الضيوف) والتي تم توصيلها بجميع مواقع الويب الأخرى هذه، مما يقلل من قوة الروابط. ولكن يمكن حل هذه المشكلة بسهولة عن طريق إنشاء سطر ثانوي فريد في كل مرة، الأمر الذي لا يتطلب سوى القليل من الجهد أو لا يتطلب أي جهد.

الآن، أنا لا أقول أن الروابط الخلفية من خلال نشر الضيف لا قيمة لها. في الواقع، أحب استخدام النشر الضيف كتكتيك لتحسين محركات البحث. أنا أفعل ذلك حتى لهذا المنصب. لكنني أردت فقط إنشاء محادثة حول أهمية تحسين محركات البحث (SEO) للروابط الخلفية لمنشورات الضيف. ليست كل الروابط متساوية، ولن تحمل الروابط الخلفية لمنشورات الضيف دائمًا وزنًا كبيرًا.

اي افكار في هذا؟ أنا مستعد للحوار الجيد.

ملاحظة: أعترف أن الروابط الخلفية لمواقعي على الويب ليست ذات صلة من الناحية الدلالية، ولكني ما زلت أستخدمها كجزء من إستراتيجية بناء الروابط الخاصة بي لأن Google ستسمح لي بالتأكيد بالحصول على بعض الروابط.