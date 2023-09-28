Rewrite this title: 5 أسباب شائعة لفشل التواصل عبر البريد الإلكتروني في الوصول إلى الهدف

ستساعدك المقالة التالية: 5 أسباب شائعة لفشل التواصل عبر البريد الإلكتروني في الوصول إلى الهدف

يقول البعض أن رسائل البريد الإلكتروني الباردة دائمًا ما تكون محرجة.

قد تظن أنها لعبة ضرب أو فشل ومسألة حظ إذا كنت ستحصل على رد.

لكنني أعتقد أن كل بريد إلكتروني بارد لديه فرصة كبيرة لفتحه.

كل شيء يتلخص في كيفية التعامل معه.

في هذا العمود، سنتحقق من خمسة أسباب شائعة لفشل التواصل عبر البريد الإلكتروني.

لكن أولاً، خط الأساس.

التخصيص هو أحد أساسيات البريد الإلكتروني، وليس تحسينًا

في كثير من الأحيان، نرى قوالب التواصل عبر البريد الإلكتروني البالية والمفرطة الاستخدام مثل النموذج الموضح أدناه.

اقضِ بعض الوقت في البحث عن العلامة التجارية التي تحاول الاتصال بها واستثمر هذا الجهد البسيط في تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

على سبيل المثال، ما الخطأ في هذا البريد الإلكتروني؟

أنها لا تتضمن حتى قليل من التخصيص.

لا يخاطبني المرسل بالاسم ولا يوجد حتى أدنى تلميح إلى أنهم حاولوا البحث عن شركتي (أو ما نقوم به)، أو أنواع المقالات التي ننشرها عادةً على مدونتنا.

لكن الافتقار إلى التخصيص ليس هو السبب الوحيد وراء وصول العديد من العروض التقديمية إلى مجلد المهملات.

1. إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الأشخاص الخطأ

يمكنك تصميم رسالتك بطريقة أكثر إبداعًا وجاذبية، لكنها لن تنجح إذا أرسلتها إلى الشخص الخطأ.

وفي كثير من الأحيان، تنتهي العروض الترويجية الجيدة عبر البريد الإلكتروني في صناديق البريد الوارد الخاطئة.

قد لا تصل رسائلك إلى الهدف ببساطة لأنك أرسلتها إلى الأشخاص الذين لا تتضمن مسؤولياتهم الرد على رسائل البريد الإلكتروني المشابهة لرسالتك.

يعجبني هذا النمط البسيط لحملات بناء الروابط لدينا:

ابحث عن الشخص المسؤول عن تحسين محركات البحث (SEO) أو بناء الروابط في الشركة.

إذا لم يكن لدى الشركة مثل هذا المتخصص، فابحث عن شخص مسؤول عن إنشاء محتوى لهذه العلامة التجارية.

بالطبع، لا يزال هناك احتمال أنك لن تجد أي شخص يندرج ضمن ملف تحسين محركات البحث/بناء الروابط.

في هذه الحالة، أعد التفكير حقًا في سبب سعيك إلى إقامة شراكة مع مثل هذه الشركة.

استمر في البحث عن علامة تجارية ذات إستراتيجية محتوى نشطة.

2. اتباع المنطق الخاطئ في عرضك

عندما أفكر في هذا السبب، أتذكر دائمًا مثلًا يونانيًا قديمًا عن إبكتيتوس، الفيلسوف والرواقي الشهير.

وبعد إحدى خطاباته، بدأ تلاميذ الفيلسوف يمدحونه على أفكاره. أجاب إبيكتيتوس،

“إذا كنت تضيع وقتك في مديحي، فهذا يعني أنه ليس لديك أي شيء ذي قيمة لتشاركه معي.”

أشبه هذا بطبيعة عروض التواصل عبر البريد الإلكتروني المعروفة باسم “طعم الأنا”.

في الأساس، يقوم المرسل بمدح المرسل إليه، وملء البريد الإلكتروني بالمجاملات، ثم يطلب معروفًا من المرسل إليه.

حتى أنني أرى هذه العروض في صندوق الوارد الخاص بي على LinkedIn من وقت لآخر:

تكمن المشكلة في رسائل البريد الإلكتروني التي تستهدف الغرور في أنها لا تقدم عادةً أي شيء ذي قيمة أو معنى حقيقي مقابل الخدمة التي تطلبها.

فكر في عرض شخصي من شأنه بالتأكيد أن يجذب انتباه المرسل إليه ويجذبه بدلاً من ذلك.

على سبيل المثال، يمكنك التحقق من مدونتهم بحثًا عن محتوى قديم، والعثور على الروابط المعطلة، واقتراح استبدالها بشيء أكثر صلة.

في ممارستي، قمنا بحملة توعية ناجحة من خلال طرح فكرة استبدال البيانات القديمة بمحتوى جديد.

3. التفكير في أن إضافة اسم هو التخصيص المناسب

تبدو العديد من عروض التواصل عبر البريد الإلكتروني متشابهة، باستثناء شيء واحد: اسم الشخص الذي تخاطبه مختلف.

هذا ما يحدث عندما يقوم المرسل بتطبيق نفس القالب على كل بريد إلكتروني للتواصل، ويغير الاسم، ويسميه تخصيصًا.

في الواقع، من الصعب أن تلفت انتباه شخص ما من خلال عرضك التقديمي بمجرد إضافة اسمه إليه.

علاوة على ذلك، فإن بعض الأدوات تقوم بذلك تلقائيًا.

على سبيل المثال، يمكن لـ Pitchbox استخراج جميع جهات الاتصال من موقع الويب تلقائيًا، ويمكنك إدراج اسم شخص ما بنقرة واحدة فقط.

لهذا السبب عليك أن تفكر في تخصيصات أخرى ذات معنى أكبر.

يمكن لبعض أدوات التواصل عبر البريد الإلكتروني نفسها أن تساعد.

استخدام Pitchbox كمثال لدينا: فهو يسمح لك بإدراج ما يسمى بحقول الدمج في نص بريدك الإلكتروني. يمكنك تحسين رسالتك من خلال تضمين الموقع الجغرافي للشخص أو ببساطة الإشارة إلى أحدث مقالة مدونة كتبها.

4. بدء التواصل عبر البريد الإلكتروني

انتظر، ألسنا نتحدث عن حملات التواصل عبر البريد الإلكتروني؟

ماذا تقصد أنها ليست أفضل طريقة لبدء التواصل مع العميل المحتمل؟

سيكون بدء التواصل مع عميل محتمل عبر LinkedIn أكثر إنتاجية من إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني والمتابعة.

يعد البريد الإلكتروني مجالًا خاصًا أكثر، بينما يعد LinkedIn مساحة اجتماعية مناسبة للتواصل.

يتوقع الناس أن يسمعوا من شبكتهم هنا.

بالإضافة إلى ذلك، على LinkedIn، يمكنك التحقق من الملف الشخصي والتأكد من أنك تتواصل مع الشخص المناسب.

عند الحديث عن LinkedIn، يجب أن أضيف أيضًا أنه مكان رائع للمحادثات القصيرة، والتي تحدث حتمًا في المراحل الأولى من بناء علاقة مع العميل المحتمل.

على هذه المنصة، يمكنك التحقق من نشاط الشخص، والاطلاع على المنشورات التي أعجبته، وقراءة تعليقاته.

ونتيجة لذلك، يمكنك استخدام كل ذلك لإقامة علاقة وكسب العميل المحتمل.

5. الفشل في تقديم شيء في المقابل

قيمة علاقاتك المهنية تنمو من المنفعة المتبادلة.

سيكون أمرًا رائعًا لو كان الجميع مثل السامري الصالح وقدموا الأشياء مجانًا لمجرد رغبتهم في المساعدة.

وربما يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في مجال عملك، لكن لا يمكنك الاعتماد على ذلك.

نفس القصة للتواصل عبر البريد الإلكتروني.

في أحدث حملة توعية عبر البريد الإلكتروني لبناء الروابط، وجدنا أن حوالي 50% من الأشخاص سألوا عن الفائدة التي سيحصلون عليها إذا قدموا لنا رابطًا.

ما الذي يمكنك تقديمه والذي سيكون فعالاً بدرجة كافية لإقناع العميل المحتمل بإعطائك هذا الرابط؟

إذا كانت مشاركة الأفكار لتحديث المحتوى القديم وإصلاح الروابط المعطلة لا تتناسب مع ملف تعريف عملك، فيمكنك تقديم شيء آخر – بطاقات هدايا ستاربكس، على سبيل المثال، والتي حققت نتائج جيدة بالنسبة لنا.

لقد شاركني أحد زملائي في الصناعة بنجاحهم في إرسال غنيمة كشكر لك على تأمين الرابط.

إذا كانت لديك خصائص وسائط تحت تصرفك – رسالة إخبارية أو مدونة، على سبيل المثال – فيمكنك عرض إبرازها في منشورك.

يمكنك دائمًا استخدام مشاركات الضيوف لهذا الغرض أيضًا.

اعرض على العميل المحتمل رابطًا للعودة إلى موقعه على الويب في منشور الضيف الخاص بك.

ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تخطط لإنشاء مئات الروابط إلى موقعك، فسيتعين عليك كتابة عدد لا بأس به من مشاركات الضيوف شهريًا.

الخيار لك، ولكن تأكد من أخذ ميزانيتك ومواردك في الاعتبار.

التعامل مع التواصل عبر البريد الإلكتروني كصفقة تجارية

في هذه المقالة، ناقشنا الأخطاء الخمسة الأكثر شيوعًا في حملات التوعية عبر البريد الإلكتروني.

بدءًا من الافتقار إلى تخصيص البريد الإلكتروني إلى إرسال رسائلك إلى الأشخاص الخطأ، والتركيز كثيرًا على مدح شخص ما، وعدم تقديم أي شيء في المقابل، هذه هي الأسباب التي تجعل حملات التوعية عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك لا تحقق النتائج التي تتوقعها.

ولعل السبب الأكبر وراء كل هذه الأخطاء هو أنك ببساطة لا تتعامل مع التواصل عبر البريد الإلكتروني باعتباره صفقة تجارية.

التواصل هو مجرد خطوة واحدة في تطوير العلاقة مع العميل.

ومع ذلك، فإن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك هي انطباعك الأول.

لا تفوت فرصة صنع فكرة جيدة، لأنه من غير المرجح أن تحصل على فرصة ثانية.

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