Rewrite this title: 5 أسباب لعدم قراءة عملائك لتقارير وكالتك

ستساعدك المقالة التالية: 5 أسباب لعدم قراءة عملائك لتقارير وكالتك

تقارير مربكة أو طويلة أو غير متوازنة

سواء كان تقريرًا مؤتمتًا بالكامل مكونًا من 70 صفحة يحتوي على كل إجراء لتحسين محركات البحث قامت به الوكالة أو مستند يحتوي على علامة تجارية غير متسقة وبيانات منسوخة وملصقة من أدوات مختلفة – فهو ليس مستندًا قابلاً للتنفيذ يمكن للعميل قراءته وفهمه بسهولة.

يجب أن تضع الهدف النهائي في الاعتبار: أن يقرأ العميل ويفهم كيف يساعد عملك الشركة. إذا لم يتفاعل العميل مع تقريرك، فهذه فرصة ضائعة لعرض النتائج وجمع التعليقات.

لتجنب هذه المواقف، فكر مرة أخرى في مؤشرات الأداء الرئيسية وأهداف تحسين محركات البحث (SEO) التي حددتها متفق عليه:

هل لديهم قائمة كلمات رئيسية يهتمون بها بشكل خاص؟

هل هم عملاء التجارة الإلكترونية الذين يريدون زيادة معدل التحويل؟

هل هي حملة جيل الرصاص؟

بعد توضيح التوقعات وأهداف العمل، هذا ما ستقدم تقريرًا عنه شهريًا مع شرح كيفية تأثير تدخلك في تحسين محركات البحث (SEO) بشكل مباشر على مؤشرات الأداء الرئيسية ونتائج الأعمال.

لتسوية حالات عدم الاتساق، يمكنك إنشاء قالب وكالة مع التركيز على هذه الأفكار الرئيسية والعلامة التجارية لوكالتك وصوتها الفريد:

فكر في تسليط الضوء على أهم الاتجاهات والانتصارات على مؤشرات الأداء الرئيسية مثل حركة المرور العضوية غير المرتبطة بالعلامة التجارية اتجاهات الرؤية.

مجالات التركيز ومجموعات الكلمات الرئيسية.

أداء المحتوى.

رؤى المنافسين.

التحديثات الرئيسية التي أثرت على الحملة (إن وجدت).

الرؤى والتوصيات الفنية.

فرص تحسين محركات البحث.

بعد ذلك، سيكون لديك أساس جيد يمكنك الاستمرار في تخصيصه لكل عميل.

بعد كل شيء، نظرًا لأن كل حملة تحسين محركات البحث لها خصائصها الخاصة، فأنت بحاجة إلى التأكد من تقديم تقارير عن طلبات العميل المحددة.

الكثير من البيانات، والتفسيرات غير كافية

وبصرف النظر عن المستندات الطويلة أو غير المتوازنة، فإن السبب الآخر وراء تخطي العملاء لقراءة التقارير الشهرية يمكن أن يكون المستندات المليئة بالبيانات، مع قوائم وقوائم من الكلمات الرئيسية والرسومات المعقدة التي لا تشرح نفسها بذاتها لمتخصص غير متخصص في تحسين محركات البحث.

في بعض الأحيان قد تعمل مع متخصصين في تحسين محركات البحث (SEO) داخل الشركة، ولكن في معظم الأحيان سيكون أصحاب المصلحة مهتمين بتحقيق أهداف أعمالهم، لذلك يحتاجون إلى التحدث عن العمل. وحتى إذا كنت امتدادًا لفريق تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي الداخلي، فلا يزال يتعين عليهم تبرير عائد الاستثمار من التعاون مع وكالتك.

في النهاية، يعد تسليط الضوء على كيفية تأثيرك على العملاء المتوقعين والمبيعات أكثر أهمية بكثير من الخوض في التفاصيل الجوهرية للتصنيفات وحركة المرور.

هل تريد المزيد من الوقت للتركيز على ما يهم؟ ثم فكر في طرق أتمتة جمع البيانات.

بدلاً من قضاء عدة ساعات في أدوات تحسين محركات البحث الخاصة بك، ونسخ المخططات، والتقاط لقطات الشاشة، والبحث عن الأفكار الأكثر صلة، قم بتحسين الوقت ودمج هذه الإجراءات في روتينك اليومي.

على سبيل المثال، مع أ وحدة التقارير مثل SEOmonitor، تحصل على مساعد في شكل وظيفة إضافية من Google Slides تعرض الرؤى المهمة من حملتك – والتي يمكنك إدراجها بنقرة واحدة. يتم تحويل هذه الأفكار إلى شرائح جذابة بصريًا، داخل قالب وكالتك المحدد مسبقًا.

يمكنك التركيز على ما يهم – شرح المقاييس الكامنة وراء أفعالك، وكيف تطورت الإستراتيجية، وما هو التالي بالنسبة لأعمال العميل.

تكرار التقارير غير متناسقة

هل كان من المفترض أن تكون شهرية؟ أم اتفقتم على فترة مخصصة؟

يمكن أن يكون عدم الحصول على التوقيت الصحيح والتوافق مع عميلك سببًا آخر لتراكم التقارير في الملف غير المقروء.

يساعد وجود تكرار محدد، والذي عادة ما يكون شهرًا بعد شهر، من وجهة نظر العملية وكأساس للمعايرة مع فريق العميل.

للتأكد من أنك إرسال التقارير الخاصة بك في الوقت المحدد، يمكنك استخدام أداة إدارة المشروع أو، مرة أخرى، لوحة التحكم الداخلية لوكالتك. إن وجود نظام دعم مزود بالدفعات والتنبيهات، عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو أي شيء آخر، يبقيك في الموعد المحدد.

لا تنس ضبط إشعاراتك مسبقًا للتحضير – مما يؤدي إلى مضاعفة الرؤى وإنشاء المستند نفسه. أيضًا، قد تفكر في الأدوار المتضمنة في عملية إعداد التقارير منذ البداية، حتى تتمكن من التنسيق مع جميع أعضاء الفريق في الوقت المناسب.

التوقعات غير الملباة

قد تكون هناك توقعات لم تتم تلبيتها على كلا الجانبين: قدم فريقك بعض التوصيات المهمة لتحسين محركات البحث والتي لم ينفذها العميل، وتوقع العميل رؤية نتيجة مختلفة.

بالعودة إلى الدائرة الكاملة للجزء الحاسم المتمثل في تحديد المواءمة والتوقعات، هناك أيضًا جانب أخير يجب أخذه بعين الاعتبار: توضيح سبب أهمية تلقي التقرير مسبقًا وقراءته.

ويمكن أن يكون بمثابة تحديد جدول أعمال للخطوة الأخيرة في عملية إعداد التقارير – أي تقديمها.

ومن خلال الاجتماع أو المكالمة الشهرية أيضًا يمكنك التوضيح والشرح وتقديم التوصيات أثناء تقديم الرحلة حتى الآن.

بل يمكن أن تكون فرصة لإعادة ضبط العلاقة مع العميل الصامت. ليس التقرير غير المقروء في حد ذاته هو ما يحتاج إلى حل، ولكن الطريقة التي تتواصل بها كلاكما.

ربما حان الوقت لإعادة صياغة ما اتفقتما عليه أثناء الإعداد أو ربما حان الوقت لاتباع نهج جديد يفيد كلا الجانبين.

الكل في الكل، وجود نفس الأساس لأن هذه المناقشة ترفع كفاءتها. يمكنك الآن أنت والعميل التركيز على الضبط الدقيق للحملة والحديث الاستراتيجي لأنك تعرف موقفك، والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عاجلة، ويمكنك استنتاج الخطوات التالية.

طرق لتحسين عملية إعداد التقارير الخاصة بك

يعد إنشاء عملية إعداد تقارير فعالة لوكالتك أمرًا مهمًا، لأنه إلى حد ما، يعد إعداد التقارير بمثابة الاحتفاظ بالمعلومات.

إن القدرة على توضيح كيفية قيام أنشطتك الشهرية وتدخلات تحسين محركات البحث (SEO) بتحسين نتائج الأعمال لن تكون مفيدة لثقة عميلك فحسب، بل أيضًا لتعاونهم المستمر.

باختصار، فيما يلي أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند تصميم عملية إعداد التقارير:

وضع قواعد إعداد التقارير وتوصيلها بوضوح إلى العميل في مرحلة الإعداد.

وجود عملية داخلية محددة لكيفية التعامل مع إعداد التقارير وهدفها الاستراتيجي.

أنشئ تقريرًا شهريًا جذابًا لاستخدامه عبر الوكالة، والذي يعرض نهجك ورؤى تحسين محركات البحث الأكثر صلة: إجراءات تحسين محركات البحث، وحالة الرؤية، ومجموعات الكلمات الرئيسية، وأدائها، ورؤى المنافسين، وقضايا وفرص تحسين محركات البحث، والخطوات التالية.

أتمتة جمع البيانات بحيث يكون لديك الوقت للتركيز على ما يهم: الإستراتيجية والتكتيكات وشرح ما حدث من أجل ترجمة تدخلات تحسين محركات البحث إلى نتائج الأعمال.

إنشاء عملية شفافة وجمع الملاحظات. تعد تقاريرك واجتماعاتك فرصة رائعة لقياس نبض عملائك ومعرفة ما يمكنك تحسينه. من أجل الشفافية، يجب أن تقدم لعملائك السياق المناسب لتقديم تعليقاتك وطرح الأسئلة الملحة.

فريقنا في مراقب تحسين محركات البحث لقد بحثت في هذه العملية بالكامل، وبعد جمع الأفكار من وكالات تحسين محركات البحث، صممت وحدة إعداد التقارير التي تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المذكورة أعلاه، لذلك لا يتعين عليك أن تعاني.

لقد حصلت:

نظرة عامة على حالة تقاريرك على مستوى المحفظة.

حالة تقرير العميل في كل مرحلة من مراحل العملية (مستحق، متأخر، مقدم، قيد التقدم)، في لوحة تحكم مدير حسابك.

أداة إنشاء تعمل على الاستفادة من بيانات حملتك من SEOmonitor في Google Slides – يقوم مساعدنا الذكي بسحب الأفكار الأكثر صلة من كل حملة والتي يمكنك النقر عليها وإدراجها في قالب وكالتك في ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بإنشاء رسوم بيانية ومخططات متسقة بصريًا يسهل متابعتها.

أداة تعقب التعليقات لكل تقرير شهري تسلط الضوء على بيانات المشاركة: الشرائح الأكثر تفاعلاً، والشرائح الأكثر إعجابًا، والرضا العام للعميل، والتي يتم جمعها في أفضل لحظة ممكنة – مباشرة بعد قراءة تقريرك.

لا يجب أن يكون إعداد التقارير تجربة مؤلمة أو مستهلكة للوقت بالنسبة لفريقك. ويمكن أن يكون مهمًا لدعم اتصالات العملاء.

انضم إلينا، والمئات من عملاء وكالات تحسين محركات البحث، في رحلة جلب المزيد من الشفافية وقابلية القياس إلى صناعة تحسين محركات البحث.