Rewrite this title: 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها للنجاح مع Bing

ستساعدك المقالة التالية: 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها للنجاح مع Bing

مع الانهيار الوشيك لمشروع ياهو المخيب للآمال في بنما والاستسلام الواضح بين عشية وضحاها للبحث لكبار شركتي Google وMicrosoft، فقد حان الوقت لأن نبدأ جميعًا في إيلاء المزيد من الاهتمام لـ Bing وخاصة Microsoft adCenter.

قبل بضعة أيام كنت أتحدث مع بعض العقول النيرة في مساحة البحث وعندما وصلنا إلى موضوع Bing كانت الأضواء مضاءة ولكن لم يكن هناك أحد في المنزل. الأمر الذي جعلني أفكر في كيف تجاهل معظمنا إلى حد كبير منذ إطلاقه منصة إعلانات MSN/Bing، كما يتضح من العدد الصغير للمعلنين على Bing مقارنة مع معلنين Google الذين يقدر عددهم بـ 1.5 مليون، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى محدودية الوصول إلى المستهلك و وظيفة سيئة للغاية. وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامنا بضعة أشهر، أعتقد أن الوقت قد حان لنبدأ في التفكير في كيفية إدارة البحث في Bing ونريد أن نشارك معك 5 أشياء ستحتاج إلى معرفتها لتحقيق النجاح مع Bing.

إدراج النص الديناميكي: معظم المعلنين على دراية بوظيفة إدراج الكلمات الرئيسية الديناميكية من Google والتي تسمح للمعلن بتلقي استعلام البحث وإدراجه ديناميكيًا في نص الإعلان. يأخذ Bing هذه الميزة إلى مستوى جديد تمامًا. لا يمكنك فقط إدراج استعلام البحث ديناميكيًا في الإعلان، بل يمكنك أيضًا إدراج أجزاء أخرى من النص بشكل مشروط في الإعلان أو عنوان URL المعروض. على سبيل المثال، إذا كان طلب البحث هو ورود حمراء، فيمكنك إدراج كلمة وردة حمراء في نص الإعلان، ولكن يمكنك أيضًا وضع شرط يظهر سعرًا قدره 24.99 دولارًا أمريكيًا عندما يكون طلب البحث هو ورود حمراء و19.99 دولارًا أمريكيًا إذا كان طلب البحث هو ورود صفراء. من المفترض أن يؤدي الاستخدام السليم لهذا إلى تحسين الملاءمة مما سيساعد في تحسين نسبة النقر إلى الظهور و/أو معدلات التحويل.

تعديلات عروض الأسعار المجدولة: يمكن للمعلنين على مستوى الحملة والمجموعة الإعلانية زيادة مستويات عروض أسعارهم أو خفضها استنادًا إلى الموقع الجغرافي (حسب المدينة، المنطقة المركزية، الولاية/المقاطعة، البلد/المنطقة)، والمعلومات السكانية (العمر والجنس)، واليوم من الأسبوع، وجهاز المستخدم ( الهاتف المحمول أو سطح المكتب/الكمبيوتر المحمول) والوقت من اليوم. يتطلب هذا من المسوقين أن يفهموا حقًا مقاييس أعمالهم الأساسية، لكن المسوقين الذين يعرفون مقاييسهم ويفهمون هذه الميزات يمكنهم تحريف مشهد بحث Bing بشكل كبير لصالحهم.

يستخدم Bing مقياس نقاط الجودة: على الرغم من أن هذا لا يشكل مفاجأة للكثيرين، فمن المهم ملاحظة أن Bing يستخدم أيضًا مقياسًا مشابهًا لنقاط جودة Google ومؤشر جودة Yahoo (يطلقون على مقياس الجودة المتري الخاص بهم، ولسوء الحظ فإن هذا أحد المجالات السيئة جدًا في Bing). في هذه المرحلة، لا يعرض Bing نقاط الجودة التي ترتبط بكلمة رئيسية أو إعلان أو حساب. ومع ذلك، كانت هناك بعض الحالات التي سمعنا عنها أنه من أجل إنشاء نقاط جودة عالية تمت زيادة عروض الأسعار بمقدار 2x مما أدى إلى زيادة انخفاض العطاءات على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. Note أن كل ما نسمعه هو أن Bing في مرحلة ألفا أو بيتا من طرح نقاط الجودة للمعلنين.

أدوات إدارة البحث: يحتوي AdCenter من Microsoft على أداة مشابهة لأداة سطح المكتب من Google (محرر Adwords) الموجودة على الجهاز المحلي للمعلن. اسم الأداة ليس هو الاسم الأصلي – Microsoft adCenter Desktop، لكن الأداة تتمتع ببعض الوظائف الرائعة قم باستخراج الكلمات الرئيسية لمجموعتك الإعلانية بناءً على عنوان URL أو أدوات الكلمات الرئيسية الخاصة بـ MSN توزيع الإعلانات (البحث مقابل المحتوى) والاستهداف الجغرافي وإضافة كلمات رئيسية سلبية على مستوى المجموعة الإعلانية وظيفة مشابهة لمكون Excel الإضافي الموضح أدناه.

يحتوي AdCenter من Microsoft على أداة مشابهة لأداة سطح المكتب من Google (محرر Adwords) الموجودة على الجهاز المحلي للمعلن. اسم الأداة ليس هو الاسم الأصلي – Microsoft adCenter Desktop، لكن الأداة تتمتع ببعض الوظائف الرائعة

علاوة على تطبيق سطح المكتب، يقدم AdCenter أيضًا ميزة مكون إضافي لبرنامج Excel مع ميزات توفر رؤى عميقة للبحث عن الكلمات الرئيسية. تعرف على المزيد حول الذكاء الإعلاني من Microsoft.

لقطة شاشة لذكاء إعلانات Microsoft

الوقت والموارد المخصصة: بمجرد قيام Bing بتشغيل نتائج البحث العضوية والمدفوعة لشركة Yahoo، سيتم توسيع نطاق الوصول وستركز مواردها بشكل أكبر على تحسين أدواتها الإعلانية للسماح لها بزيادة تحقيق الدخل لكل استعلام. المعلنون الذين سيفوزون في عملية الاستيلاء على الأراضي للبحث عن العقارات هم أولئك الذين هم على استعداد لتخصيص وقتهم ومواردهم لاختبار Bing وتحسينه مبكرًا وفي كثير من الأحيان.

سيكون الأمر صعبًا في البداية، وهناك الكثير من الأشياء التي يحتاج AdCenter إلى إصلاحها مثل الكشف عن مؤشر الجودة الخاص به، وتحسين واجهة إعداد التقارير، والعديد من العناصر الأخرى، ولكن مع حصة سوقية تبلغ 30% تقريبًا (Yahoo+Bing مجتمعين) لا يمكننا ذلك. لا يمكنك تجاهل Bing لفترة أطول. تحقق من وجود مزيد من المعلومات حول Bing في الأسابيع المقبلة. أعتقد أنك ستحب بنج!