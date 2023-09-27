Rewrite this title: 5 أشياء لا يستطيع Google Analytics إخبارك بها وكيفية الحصول على المعلومات المفقودة

ستساعدك المقالة التالية: 5 أشياء لا يستطيع Google Analytics إخبارك بها وكيفية الحصول على المعلومات المفقودة

Google Analytics (GA) عبارة عن أداة مجانية تقدمها Google لتتبع النشاط الذي يحدث على موقع الويب الخاص بك.

من خلال تثبيت GA على موقع ما، يمكنك معرفة عدد الزائرين لموقعك على الويب/تطبيقك، والصفحات التي تستقبل أكبر عدد من الزيارات، ومكان حدوث الإجراءات، في حالة تكوينها.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد معرفة عدد المستخدمين الذين يزورون موقعك، فيمكن أن يساعدك برنامج Google Analytics في معرفة عدد الزيارات، وقناة التسويق التي أتوا منها، وما إذا كانوا على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو جهاز محمول.

ليس هناك شك في أن Google Analytics أداة قوية بشكل لا يصدق للمسوقين، ولكن GA لم يتم تصميمه ليخبرك بكل شيء.

ما لا يستطيع Google Analytics إخبارك به

من المهم أن يكون المسوقون على دراية بقيود Google Analytics. بمجرد أن تعرف ما لا تملكه، يمكنك معرفة كيفية الحصول عليه.

فيما يلي الأشياء الخمسة الرئيسية التي لا يستطيع Google Analytics إخبارك بها وكيفية الحصول على المعلومات المفقودة، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التسويقية الصحيحة.

1. البيانات التاريخية

البيانات التاريخية هي ما حدث قبل تثبيت شفرة تتبع Google Analytics على موقع الويب الخاص بك.

فكر في كود التتبع كشبكة صيد. بمجرد دخولك إلى الماء، يمكنك أن تنظر وترى عدد الأسماك التي تم صيدها.

ولكن قبل أن يتم وضع الشبكة في مكانها، لا يمكنك إلا أن تفترض أو تخمن عدد الأسماك التي مرت عبرها.

ولهذا السبب أوصي بشدة بإعداد Google Analytics قبل إطلاق موقعك. وإذا لم تقم بإعداد GA4 بعد، فيجب عليك بالتأكيد أن تجعل ذلك أولوية.

هناك طريقة أخرى قد تؤدي إلى فقدان البيانات وهي أن Google Analytics (القياسي) لا يجمع تلقائيًا الإجراءات التي يتخذها المستخدمون في الموقع. فهو يخبرك فقط بعدد الصفحات التي يعرضونها ومن أين إليها وما هي الصفحات التي يعرضونها.

يضع “إحصاءات Google”‏ 4 علامات على بعض الإجراءات (المعروفة باسم الأحداث) تلقائيًا ولكنه يفتقد بعض نقاط الاتصال المهمة جدًا لمحترفي تحسين محركات البحث، مثل إرسال نموذج.

عرّفني صديق عزيز على برنامج التحليلات الجديد، HockeyStack، الذي لا يوفر “بيانات تاريخية” في حد ذاته ولكنه يوفر تتبعًا للأحداث بأثر رجعي.

في اللحظة التي تقوم فيها بوضع البرنامج النصي HockeyStack، فإنه يبدأ تلقائيًا في جمع كافة بيانات الحدث. لا توجد علامات الحدث المطلوبة.

لقد تحدثت مع المؤسس المشارك، أمير أتلي، الذي أوضح أنه حتى لو استغرق الأمر أشهرًا لإعداد الأهداف ومسارات التحويل، فإن بيانات الأحداث التاريخية ستكون موجودة.

فيما يلي لقطة شاشة لما يبدو عليه تتبع الأحداث بأثر رجعي في HockeyStack:

2. أخذ العينات

الشيء الثاني الذي لا يستطيع Google Analytics إخبارك به هو مثال آخر قد تفقد فيه معلومات حول عدد الزيارات إلى موقعك: أخذ العينات.

أخذ عينات البيانات يعني أنه تم تحليل جزء أصغر من البيانات من أجل تحديد الأنماط والاتجاهات بسرعة.

شاركت Seer Interactive مثالاً رائعًا لأخذ عينات من البيانات منذ سنوات، لذا بدلاً من محاولة إعادة اختراع العجلة، سأشارك نسخة معاد صياغتها.

تخيل أن أطفالك يلقون 10000 قطعة ليغو على الأرض. لسبب أو لآخر، تتساءل عن عدد قطع الليغو الحمراء الموجودة.

الآن، يمكنك قضاء ساعات في عد قطع الليغو – أو يمكنك تحديد قسم واحد وعد 1000 قطعة فقط.

إذا كان هناك 200 قطعة مكعبات حمراء في تلك العينة المكونة من 1000 قطعة (هذه “مجموعة فرعية” من البيانات)، فمن المعقول افتراض أنه تم التخلص من 2000 قطعة مكعبات حمراء.

من الواضح أن أخذ العينات يكون أسرع بكثير. ولكن بأي ثمن؟

في مثال الليغو الخاص بنا، نفترض أن قطع الليغو الحمراء موزعة بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة. إذا لم يتم توزيع قطع الليغو الحمراء بالتساوي (كما هو الحال مع موسمية الأعمال، على سبيل المثال)، فقد تكون العينات الخاصة بك بعيدة المنال.

إذن، ماذا يمكننا أن نفعل بشأن أخذ عينات البيانات؟

الخطوة الأولى هي معرفة ما إذا كان يتم أخذ عينات من بياناتك. إذا كنت تستخدم حساب Google Analytics المجاني، فستبدأ عملية أخذ عينات البيانات بحوالي 500000 جلسة خلال النطاق الزمني المحدد.

عندما يكون أخذ العينات ساري المفعول، ستشاهد درعًا أصفر مع علامة اختيار في أعلى التقرير. تقول الرسالة: “يستند هذا التقرير إلى N% من الجلسات.”

إذا كنت تريد إيقاف أخذ عينات من بياناتك، فما عليك سوى التحديث إلى “إحصاءات Google”‏ 4. لا يزال Google Analytics 4 مجانيًا وليس له حدود لعدد الزيارات.

هناك صيد واحد. قد لا يتم “أخذ عينات” من بياناتك ولكن يتم تطبيق حدود لحماية خصوصية المستخدم.

عندما يحتوي التقرير على فئات عمرية أو جنس أو اهتمامات، فقد يتم تطبيق حد وقد يتم إخفاء بعض البيانات (غير معروفة) من التقرير.

تشير علامة الاختيار الخضراء في التقرير الافتراضي على “إحصاءات Google”‏ 4 إلى أنها بيانات غير مستندة إلى عينات بنسبة 100%.

3. رسم الخرائط الحرارية

الآن بعد أن تناولنا الطرق التي قد لا يوفر بها Google Analytics صورة البيانات بأكملها، فقد حان الوقت للحديث عن مواطن فشل GA في التحليل في الموقع.

رسم الخرائط الحرارية هو أسلوب لتصور البيانات باستخدام الألوان الزاهية (الأحمر) لتمثيل القيم الأكبر والألوان الباردة (الأزرق) لتمثيل القيم الأصغر.

ببساطة، إنها طريقة سريعة وسهلة لمعرفة كيفية تفاعل العملاء مع صفحات الويب الخاصة بك، كما هو الحال في ما ينقرون عليه أو لا ينقرون عليه.

تأتي الخرائط الحرارية لموقع الويب في ثلاثة أنواع:

تُظهر خرائط النقر الأماكن التي ينقر فيها المستخدمون أو لا ينقرون عليها.

تُظهر خرائط التمرير مدى تمرير المستخدمين، حسب النسبة المئوية لجميع المستخدمين.

تعرض خرائط التمرير موقع مؤشر المستخدم وحركته.

يستخدم المسوقون الرقميون الخرائط الحرارية لفهم سلوك المستخدم على صفحة الويب. تعد هذه الرؤى ضرورية عندما يتم تكليفك بتحسين تخطيط الصفحة، أو تحسين تجربة المستخدم، أو زيادة التحويلات.

على الرغم من أن Google Analytics يحتوي على خريطة حرارية (نوعًا ما)، إلا أنه يفتقر إلى جميع ميزات الخدمات المدفوعة. ومع ذلك، فإنه سيخبرك بالمكان الذي ينقر فيه المستخدمون والمكان الذي لا ينقرون فيه.

المشكلة هي أنك لن تجد خريطة حرارية في حسابك في Google Analytics. إنه في الواقع امتداد كروم يسمى تحليلات الصفحة.

تم إهمال المنتج ولم يعد يتلقى التحديثات اعتبارًا من 08 مارس 2019. في تاريخ النشر، لا يزال ملحق Page Analytics Chrome يعمل لمستخدمي Google Analytics (القياسيين). لم أجد بعد حلاً سهلاً لمستخدمي GA4.

لا توجد سوى بضع خطوات سريعة لرؤية الخريطة الحرارية لـ Google Analytics في الوقت الفعلي. أولاً، تحتاج إلى تنزيل Page Analytics by Google على شريط أدوات الإضافات لديك.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى Google Analytics الخاص بك وافتح صفحة ويب مرتبطة بحساب GA الخاص بك.

وأخيرًا، لا تنس تمكين (تشغيل) تحليلات الصفحة.

تحليلات جوجل: ملحق الخريطة الحرارية

تخصيص مقاييس العرض. حدد النطاق الزمني. حدد الإجراء الذي تريد تصوره: النقرات مقابل الأهداف. حدد الحد الأدنى للنسبة لعرضها. حدد خريطة الحرارة أو التعليق التوضيحي.

4. مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

آخر شيئين في هذه القائمة سيكونان حول تفاعلات المستخدمين ومحادثاتهم خارج الموقع والتي تعتبر ضرورية حقًا للحملات التسويقية الناجحة.

مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هي تتبع المعلومات ذات الصلة بعملك على منصات التواصل الاجتماعي؛ أشياء مثل الإشارات إلى العلامة التجارية وعلامات التصنيف ذات الصلة والمقالات المشتركة والمشاركات وما إلى ذلك.

يمكن لبرنامج Google Analytics تتبع الإجراءات والسلوكيات على موقع الويب الخاص بك، مثل مستخدمي الشبكات الاجتماعية الذين يتم الإحالة منهم، وأي صفحاتك يصلون إليها، وما إذا كانوا قد أثاروا حدثًا ما.

لا يستطيع GA إخبارك عن نشاط المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook، اي جي، و Twitter.

إذا كنت تتعامل جيدًا مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، فإن SharedCount يوفر تحليلات ورؤى للمشاركة الاجتماعية. يمكن للحساب المجاني استخدام ما يصل إلى 500 استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات يوميًا.

تُظهر لقطة الشاشة SharedCount هذه خطواتي الأولى في دليل GA4 الذي يحتوي على 185 مشاركة و1.7 ألف تفاعل على Facebook.

5. جودة الرصاص

تعد جودة العميل المحتمل من أصعب أنواع السلوكيات التي يمكن تتبعها لأنها تحدث بشكل عام دون اتصال بالإنترنت. تعتبر أشياء مثل مكالمات المبيعات والمحتوى الموجود في عمليات إرسال النماذج ضرورية لتحديد فعالية جهود التسويق.

عندما يتعلق الأمر بقياس جودة العملاء المحتملين، على الرغم من مدى أهمية هذا المقياس، يعتمد أصحاب الأعمال على “الشعور” الشامل الذي يحصلون عليه.

بالنسبة للتفاعلات خارج الإنترنت مثل مكالمات المبيعات والزيارات داخل المتجر، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به كمسوق هو الاستماع إلى تلك المكالمات لفهم العميل بشكل كامل.

بالنسبة لعمليات إرسال العملاء المحتملين، هناك طرق “لتسجيل” الحقول باستخدام Google Tag Manager. ولكن ما لم تكن خبيرًا في التحليلات، فمن المرجح أن تجد هذا الأمر مربكًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

ربما في يوم من الأيام، سنرى أداة تجمع بين تسجيل جودة العملاء المحتملين عبر الإنترنت وغير المتصلين، والتي يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة الوصول إليها بشكل أكبر وتوفر بيانات أفضل لمحترفي التسويق.

افكار اخيرة

يعد Google Analytics (GA) أداة مجانية رائعة للمسوقين. إن فهم عدد الزوار الذين يذهبون إلى الصفحات والإجراءات التي يتم اتخاذها هي اللبنات الأساسية لخطة التسويق الرقمي الناجحة.

فقط ضع في اعتبارك أن GA لم يكن المقصود منه القيام بكل شيء.

لا تكون بيانات Google Analytics بأثر رجعي، وقد يتم أخذ عينات من البيانات، ولا توجد خرائط حرارية، ولا يمكننا تسجيل محادثات خارج الموقع مثل إشارات وسائل التواصل الاجتماعي ومكالمات المبيعات.

مع بعض التعديلات والتعديلات، من الممكن تحويل Google Analytics إلى أداة أكثر قوة يمكنها تشغيل بعض حملات التسويق الرقمي الرائعة.

أنا أشجعك بشدة على البحث ومعرفة المزيد حول كيفية الحصول على بيانات التسويق الرقمي الخاصة بك وتحليلها والتصرف بناءً عليها.

المزيد من الموارد: