Rewrite this title: 5 أهم رؤى إحصائيات الزحف في Google Search Console

ستساعدك المقالة التالية: 5 أهم رؤى إحصائيات الزحف في Google Search Console

يوجد تقرير واحد في Google Search Console وهو مفيد للغاية ويصعب العثور عليه، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو رحلة تحسين محركات البحث (SEO).

إنها واحدة من أقوى الأدوات لكل محترف في تحسين محركات البحث، على الرغم من أنه لا يمكنك حتى الوصول إليها من داخل الواجهة الرئيسية لـ Google Search Console.

أنا أتحدث عن تقرير إحصائيات الزحف.

في هذه المقالة، ستتعرف على سبب أهمية هذا التقرير، وكيفية الوصول إليه، وكيفية استخدامه لميزة تحسين محركات البحث (SEO).

كيف يتم الزحف إلى موقع الويب الخاص بك؟

تعتبر ميزانية الزحف (عدد الصفحات التي يستطيع Googlebot ويريد الزحف إليها) ضرورية لتحسين محركات البحث، خاصة لمواقع الويب الكبيرة.

إذا كانت لديك مشكلات تتعلق بميزانية الزحف لموقعك على الويب، فقد لا يقوم Google بفهرسة بعض صفحاتك القيمة.

وكما يقول المثل، إذا لم يفهرس Google شيئًا ما، فهو غير موجود.

يمكن لـ Google Search Console أن يوضح لك عدد الصفحات على موقعك التي يزورها Googlebot يوميًا.

مسلحًا بهذه المعرفة، يمكنك العثور على الحالات الشاذة التي قد تسبب مشكلات في تحسين محركات البحث لديك.

الغوص في إحصائيات الزحف الخاصة بك: 5 رؤى رئيسية

للوصول إلى تقرير إحصائيات الزحف الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google Search Console الخاص بك وانتقل إلى .

فيما يلي جميع أبعاد البيانات التي يمكنك فحصها داخل تقرير إحصاءات الزحف:

1. المضيف

تخيل أن لديك متجرًا للتجارة الإلكترونية على shop.website.com ومدونة على blog.website.com.

باستخدام تقرير إحصائيات الزحف، يمكنك بسهولة رؤية إحصائيات الزحف المتعلقة بكل نطاق فرعي لموقعك على الويب.

لسوء الحظ، لا تعمل هذه الطريقة حاليًا مع المجلدات الفرعية.

2. حالة HTTP

إحدى حالات الاستخدام الأخرى لتقرير إحصائيات الزحف هي النظر في رموز الحالة لعناوين URL التي تم الزحف إليها.

وذلك لأنك لا تريد أن ينفق Googlebot الموارد في الزحف إلى الصفحات التي لا تتوافق مع HTTP 200 OK. إنها مضيعة لميزانية الزحف الخاصة بك.

للاطلاع على تفاصيل عناوين URL التي تم الزحف إليها حسب رمز الحالة، انتقل إلى .

في هذه الحالة بالذات، تم تقديم 16% من إجمالي الطلبات للصفحات المعاد توجيهها.

إذا رأيت إحصائيات مثل هذه، فإنني أوصي بإجراء مزيد من التحقيق والبحث عن قفزات إعادة التوجيه والمشكلات المحتملة الأخرى.

في رأيي، إحدى أسوأ الحالات التي يمكنك رؤيتها هنا هي وجود كمية كبيرة من الأخطاء 5xx.

للاقتباس من وثائق Google: “إذا تباطأ الموقع أو استجاب لأخطاء الخادم، سينخفض ​​الحد ويزحف Googlebot بشكل أقل.”

إذا كنت مهتمًا بهذا الموضوع، فقد كتب روجر مونتي مقالًا تفصيليًا عن أخطاء 5xx في Google Search Console.

3. الغرض

يقسم تقرير إحصائيات الزحف غرض الزحف إلى فئتين:

عناوين URL التي تم الزحف إليها لأغراض التحديث (إعادة الزحف إلى الصفحات المعروفة بالفعل، على سبيل المثال، يقوم Googlebot بزيارة صفحتك الرئيسية لاكتشاف الروابط والمحتوى الجديد).

عناوين URL التي تم الزحف إليها لأغراض الاكتشاف (عناوين URL التي تم الزحف إليها لأول مرة).

هذا التقسيم مفيد للغاية، وإليك مثال على ذلك:

لقد صادفت مؤخرًا موقع ويب يحتوي على مليون صفحة تقريبًا مصنفة على أنها “مكتشفة – غير مفهرسة حاليًا”.

تم الإبلاغ عن هذه المشكلة في 90% من جميع الصفحات الموجودة على هذا الموقع.

(إذا لم تكن على دراية بها، فإن عبارة “تم الاكتشاف ولكن ليس الفهرس” تعني أن Google اكتشف صفحة معينة ولكنه لم يقم بزيارتها. إذا اكتشفت مطعمًا جديدًا في مدينتك ولكنك لم تجربه، على سبيل المثال .)

وكان أحد الخيارات هو الانتظار، على أمل أن يقوم جوجل بفهرسة هذه الصفحات تدريجياً.

كان هناك خيار آخر وهو إلقاء نظرة على البيانات وتشخيص المشكلة.

لذلك قمت بتسجيل الدخول إلى Google Search Console وانتقلت إلى .

وتبين أن محرك البحث Google كان يزور، في المتوسط، 7460 صفحة فقط على موقع الويب هذا يوميًا.

ولكن هنا شيء أكثر أهمية.

بفضل تقرير إحصائيات الزحف، اكتشفت أنه تم الزحف إلى 35% فقط من عناوين URL البالغ عددها 7460 عنوانًا لأسباب الاكتشاف.

هذا يعني فقط 2611 صفحة جديدة يكتشفها Google يوميًا.

2611 من أصل أكثر من مليون.

سيستغرق Google 382 يومًا لفهرسة موقع الويب بالكامل بهذه الوتيرة.

كان اكتشاف ذلك بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. تم تأجيل جميع تحسينات البحث الأخرى حيث ركزنا بشكل كامل على تحسين ميزانية الزحف.

4. نوع الملف

يمكن أن تكون إحصائيات الزحف إلى GSC مفيدة لمواقع الويب التي تحتوي على JavaScript. يمكنك بسهولة التحقق من عدد المرات التي يزحف فيها Googlebot إلى ملفات JS المطلوبة للعرض المناسب.

إذا كان موقعك مليئًا بالصور وكان البحث عن الصور أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) لديك، فسيساعدك هذا التقرير كثيرًا أيضًا – يمكنك معرفة مدى قدرة Googlebot على الزحف إلى صورك.

5. نوع Googlebot

وأخيرًا، يقدم لك تقرير إحصائيات الزحف تحليلاً تفصيليًا لنوع Googlebot المستخدم للزحف إلى موقعك.

يمكنك معرفة النسبة المئوية للطلبات التي تم إجراؤها بواسطة Googlebot للجوال أو سطح المكتب وبرامج الروبوت الخاصة بالصور والفيديو والإعلانات.

معلومات مفيدة أخرى

تجدر الإشارة إلى أن تقرير إحصائيات الزحف يحتوي على معلومات لا تقدر بثمن لن تجدها في سجلات الخادم لديك:

أخطاء DNS. مهلة الصفحة. مشكلات المضيف، مثل مشكلات جلب ملف robots.txt.

استخدام إحصائيات الزحف في أداة فحص عنوان URL

يمكنك أيضًا الوصول إلى بعض بيانات الزحف الدقيقة خارج تقرير إحصائيات الزحف، في أداة فحص عنوان URL.

لقد عملت مؤخرًا مع موقع كبير للتجارة الإلكترونية، وبعد بعض التحليلات الأولية، لاحظت مشكلتين ملحتين:

لم تتم فهرسة العديد من صفحات المنتجات في Google. لم يكن هناك ربط داخلي بين المنتجات. كانت الطريقة الوحيدة التي تمكن Google من اكتشاف محتوى جديد هي من خلال خرائط الموقع وصفحات الفئات المرقّمة.

كانت الخطوة الطبيعية التالية هي الوصول إلى سجلات الخادم والتحقق مما إذا كان Google قد قام بالزحف إلى صفحات الفئات المرقّمة.

لكن الوصول إلى سجلات الخادم غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا للغاية، خاصة عندما تعمل مع مؤسسة كبيرة.

جاء تقرير إحصائيات الزحف الخاص بـ Google Search Console إلى الإنقاذ.

اسمح لي بإرشادك خلال العملية التي استخدمتها والتي يمكنك استخدامها إذا كنت تواجه مشكلة مماثلة:

1. أولاً، ابحث عن عنوان URL في أداة فحص عنوان URL. لقد اخترت إحدى الصفحات المرقّمة من إحدى الفئات الرئيسية للموقع.

2. ثم انتقل إلى .

في هذه الحالة، تم الزحف إلى عنوان URL آخر مرة منذ ثلاثة أشهر.

ضع في اعتبارك أن هذه كانت إحدى صفحات الفئات الرئيسية لموقع الويب والتي لم يتم الزحف إليها لأكثر من ثلاثة أشهر!

لقد تعمقت وفحصت عينة من صفحات الفئات الأخرى.

اتضح أن Googlebot لم يقم مطلقًا بزيارة العديد من صفحات الفئات الرئيسية. لا يزال الكثير منهم غير معروف لجوجل.

لا أعتقد أنني بحاجة إلى شرح مدى أهمية الحصول على هذه المعلومات عندما تعمل على تحسين رؤية أي موقع ويب.

يتيح لك تقرير إحصائيات الزحف إمكانية البحث عن أشياء كهذه في غضون دقائق.

تغليف

كما ترون، يعد تقرير إحصائيات الزحف أداة قوية لتحسين محركات البحث على الرغم من أنه يمكنك استخدام Google Search Console لسنوات دون العثور عليه على الإطلاق.

سيساعدك ذلك على تشخيص مشكلات الفهرسة وتحسين ميزانية الزحف الخاصة بك حتى يتمكن Google من العثور على المحتوى القيم الخاص بك وفهرسته بسرعة، وهو أمر مهم بشكل خاص للمواقع الكبيرة.

لقد أعطيتك بعض حالات الاستخدام للتفكير فيها، ولكن الكرة الآن في ملعبك.

كيف ستستخدم هذه البيانات لتحسين رؤية موقعك؟

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