Rewrite this title: 5 أوراق غش ورسوم بيانية مفيدة حول تأليف Google

ستساعدك المقالة التالية: 5 أوراق غش ورسوم بيانية مفيدة حول تأليف Google

لقد فعلت الكثير من حفر في تأليف جوجل لبعض الوقت الآن. إنه لأمر مدهش أن نشاهد تجربة جوجل معها!

ولكن كيف يعمل كل ذلك؟ هناك الكثير من الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن تأليف Google وكيفية استخدامه بشكل صحيح. هناك عدد قليل من أوراق الغش المفيدة جدًا لمساعدتهم!

1. فهم تصنيف مؤلف جوجل

استنادًا إلى براءة اختراع تصنيف الوكيل من Google، نعتقد أنه إذا بدأت في استخدام حقوق التأليف من Google، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الحصول على تصنيف المؤلف يومًا ما. سيؤثر هذا على رؤية المحتوى الخاص بك، وسيكون له تأثير على التصنيف العام لمحرك البحث الخاص بك عبر عملاق الإنترنت.

ولكن ما الذي سيؤثر على رتبة المؤلف ويشكلها؟ يعد هذا تحليلًا مرئيًا رائعًا لما يمكن أن يؤثر على تصنيف المؤلف بعد تنفيذه. هل يمكنك تسمية المزيد؟

عندما تم تطبيق جوجل لأول مرة، كان الكثير من الناس متشككين، بما فيهم أنا. وتبين أنها شبكة واعدة ومثمرة للغاية.

يعد Google Plus عنصرًا رئيسيًا في كيفية عمل تأليف Google. يعد فهم أهمية أداة الوسائط الاجتماعية هذه أمرًا بالغ الأهمية في استغلالها. يروي مخطط المعلومات هذا قصة كيف أصبح Google Plus سيئًا، وكيف يمكن للمدونين الأذكياء استخدامه لحماية عملهم والترويج له. كما أنه يشرح “تصنيف الأشخاص” وما يعنيه بالنسبة إلى منشوراتك المنشورة.

هل تريد معرفة كيفية وضع علامة على عملك باسم المؤلف الخاص بك؟ وهذا يفسر كل شيء، من خلال مخطط انسيابي مفيد يرشدك خلال كل خطوة ويوضح لك أين قد تكون مخطئًا. يبدأ الأمر من البداية (الحصول على حساب Google Plus) وينتهي بظهور صورتك في البحث ثم الاختبار والدعم. وهذا مفيد جدًا في متناول اليد. هناك أيضًا شيء عظيم البرنامج التعليمي ووردبريس عند التحقق من تأليفك عبر الفسفور الأبيض للمبتدئين. لقد فعلت أيضًا أ عرض تقديمي سريع لإظهار العملية خطوة بخطوة.

تخضع جميع المنشورات المحمية بموجب حقوق تأليف Google لجزء من التعليمات البرمجية الذي يختبئ في المنشور نفسه ويربطه بحسابك في Google Plus. يتحدث مخطط المعلومات هذا عن كيفية عمله بعمق، وسبب أهميته.

هل تريد أن تجعل حقوق التأليف في Google سهلة الفهم والاستخدام قدر الإمكان؟ ثم قم بإلقاء نظرة على مخطط المعلومات البياني البسيط هذا والذي يقسمه إلى ثلاث خطوات فقط. يمكن لأي شخص اتباع هذا الدليل والتوصل إلى فهم جيد لكيفية حماية برنامج التأليف لعمله.

هل تعرف أي أوراق غش أو رسوم بيانية جيدة حول تأليف Google؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات!