Rewrite this title: 5 أولويات رئيسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات يجب على كبار مسؤولي التسويق اتخاذها بشكل صحيح [Ebook]

ستساعدك المقالة التالية: 5 أولويات رئيسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات يجب على كبار مسؤولي التسويق اتخاذها بشكل صحيح [Ebook]

حتى مع إعادة تقييم ميزانيات التسويق وتقليصها بسبب الوباء، تم تخصيص المزيد من الموارد لتحسين محركات البحث.

في الواقع، زادت 50.5% من ميزانيات تحسين محركات البحث (SEO) في الأشهر الـ 12 التي سبقت استطلاع حالة تحسين محركات البحث (SEO) الأخير الذي أجريناه.

لماذا هذا؟

حسنًا، بالنسبة للمبتدئين، يعد البحث قناة اتصال ذات اتجاهين بين العلامات التجارية والعملاء الذين تخدمهم.

على هذا النحو، برز البحث كمصدر لا يقدر بثمن لرؤى المستهلكين خلال فترات انقطاع الأعمال المرتبطة بالوباء.

البحث هو المكان الذي يذهب إليه الأشخاص للعثور على حلول لمشاكلهم – حيث يصفون المشكلة التي يواجهونها ويقيمون خياراتهم.

(وإذا لم تكن هناك كحل، فماذا إذن؟)

لقد تطور البحث من قناة واحدة إلى المركز العصبي للرؤى – المركز العصبي للرؤى.

لا تخدم هذه الرؤى الأهداف التسويقية لشركتك فحسب، بل يمكنها أيضًا توفير المعلومات اللازمة للبحث وتطوير المنتجات وخدمة العملاء والمزيد.

ونعم، يعد البحث أيضًا أحد القنوات التسويقية الأكثر فاعلية، مع مضاعفة العوائد على استثماراتك في تحسين محركات البحث الفنية والمحتوى المحسن.

كقائد للتسويق، كيف يمكنك الاستفادة من هذه الفرص للحصول على الرؤية وحركة المرور الجيدة والعملاء المتوقعين الذين يؤثرون في النهاية على النتيجة النهائية؟

ستجد كل ما تحتاج إلى معرفته في كتابنا الإلكتروني الجديد، “5 أولويات أساسية لتحسين محركات البحث للمؤسسات يجب على كبار مسؤولي التسويق اتخاذها بشكل صحيح” بقلمي، مؤسس Search Engine Journal.

سأوضح فيه إطارًا استراتيجيًا لمساعدة مديري التسويق على تحديد أولويات تحسين محركات البحث المهمة ومشاركة تعليقات الخبراء والنصائح والموارد لمساعدتك على النجاح.

ستجد داخل أحدث كتابنا الإلكتروني ما يلي:

نصائح واختصارات لإنشاء خارطة طريق لتحسين محركات البحث تتوافق بشكل وثيق مع أهداف مؤسستك، مع أخذ الموارد في الاعتبار.

أمثلة عملية تساعدك على الفوز بالدعم التنفيذي والفريقي لمبادرات تحسين محركات البحث الخاصة بك، بغض النظر عن مدى طموحها.

نصيحة الخبراء حول إنشاء علاقات مثمرة بين الإدارات لضمان عدم وضع مبادراتك التسويقية في مرتبة متأخرة.

الأسئلة التي يتعين عليك طرحها لتقييم مجموعتك التقنية حتى تتمكن من تحقيق أفضل استخدام ممكن للتقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الذكية، وتحليل البيانات، وحتى التحسينات التي تعتمد على الآلة.

نظرة عامة على سوق المواهب في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ونصائح لمساعدتك في جذب المواهب اللازمة لتحقيق النجاح وتدريبها والاحتفاظ بها.

ستجد أيضًا ثروة من الموارد الموصى بها لتتعمق فيها أثناء اكتشاف مجالات الفرص لتلبية احتياجاتك الفريدة.

“5 أولويات رئيسية لتحسين محركات البحث على مستوى المؤسسة يجب على كبار المسؤولين التنفيذيين اتخاذها بشكل صحيح” مخصصة لرؤساء التسويق في كل قطاع، حيث يتعاملون مع كل مستوى من مستويات نضج مؤسسات التسويق.

سنلتقي بك أينما كنت ونوفر لك الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة، ونقوم بإشراك فريقك وجناحك التنفيذي، ونرسم برنامج تحسين محركات البحث (SEO) المصمم لأداء اليوم وبمرور الوقت.

شكر خاص لرعاتنا – TruPresence، وInMotion Hosting، وRock Content – لجعل هذا الدليل ممكنًا.

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