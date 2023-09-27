Rewrite this title: 5 إستراتيجيات لوسائل التواصل الاجتماعي يمكنك استخدامها لتعزيز مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: 5 إستراتيجيات لوسائل التواصل الاجتماعي يمكنك استخدامها لتعزيز مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك

يمكن أن تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي على أداء تحسين محركات البحث (SEO) لموقع الويب الخاص بك وتعزيز تصنيفك في بحث Google.

ومع ذلك، لا يزال الكثير من المسوقين يعزلون تحسين محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل رؤيتهم معًا كنظام بيئي واحد شامل.

يمكن للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون حليفًا قيمًا لتحسين محركات البحث (SEO).

دعونا نلقي نظرة على خمس طرق يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تفيد بها تحسين محركات البحث ولماذا يجب أن يعمل الاثنان معًا. ستتعلم استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي لتعظيم تأثيرها على جهود البحث العضوية الخاصة بك.

كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على SEO لموقع الويب؟

أولاً، من المهم أن ندرك أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تفعل ذلك مباشرة تعزيز تصنيفات البحث.

هناك الكثير من الرسائل المختلطة حول هذا الموضوع، على الرغم من الدراسات والادعاءات العديدة.

أرسلت جوجل نفسها إشارات متضاربة – مات كاتس، الذي كان رئيس فريق البريد العشوائي في جوجل في ذلك الوقت، صدر فيديو في عام 2010 مدعيا: “نعم، أستطيع أن أؤكد ذلك. نحن نستخدم Twitter و Facebook الروابط في التصنيف، كما هو الحال دائمًا في تصنيفات بحث الويب لدينا…”

ولكن بعد أربع سنوات، كاتس أصدر فيديو آخر قائلا أن الإشارات الاجتماعية بما في ذلك Twitter يتبع و Facebook الإعجابات لا تؤثر على تصنيفات البحث.

وأوضح أن جوجل تقوم بالزحف إلى الويب بحثًا عن المعلومات، وتلتقط بشكل فعال لقطة لتلك اللحظة من الزمن. لكن وسائل التواصل الاجتماعي يتم تحديثها باستمرار وإرسال إشارات غير مكتملة، لذا فهي لا تقدم صورة شاملة.

ومنذ ذلك الحين، تم نشر العديد من الدراسات، بما في ذلك هذا منتصف عام 2020 من Semrush، والتي تستشهد بدراسة CognitiveSEO لأكثر من 23 مليون مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الاكتشاف هو أن المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي تأثير حقيقي في تصنيفات تحسين محركات البحث (SEO).

ومع ذلك، وجدت الدراسة أنه عندما يشارك عدد أكبر من الأشخاص المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يؤدي في الواقع إلى توليد إشارات اجتماعية تشير إلى أن منشوراتك مفيدة للسوق المستهدف.

قد تفكر، “حسنًا، الروابط إلى المحتوى الخاص بي على وسائل التواصل الاجتماعي مفيدة لتحسين محركات البحث، لكن عدد المتابعين والإعجابات التي لدي لا يؤثر على ترتيبي. يمين؟”

حسنًا… من الصعب الجزم بذلك. لم تقل Google الكثير عن هذا الموضوع في السنوات الأخيرة.

وقد بعض الدراسات وذكر الارتباط بين المشاركات المرتفعة والتصنيفات العالية على بعض منصات التواصل الاجتماعي، لكن المشكلة هي أن الارتباط ليس مثل السببية.

من المرجح أن تكون أي ارتباطات مؤشرًا على أن موقع الويب يقوم بعمل جيد في إنتاج محتوى عالي الجودة يجذب الجماهير على كل من وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات حركة البحث العضوية.

ومحركات البحث مقيدة أيضًا بالتحدي المتمثل في تقييم الهوية الحقيقية وسلطة الملفات الشخصية الاجتماعية، الأمر الذي يجعل من الصعب عليها معرفة مقدار القيمة التي تعطيها للرابط.

نحن نعلم أن Google لا تفكر في المشاركة Facebook ليكون معادلاً للارتباط الخلفي من موقع السلطة. لكن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على تحسين محركات البحث بطرق أخرى أقل مباشرة، بما في ذلك:

يوزع المحتوى.

يرفع الوعي بالعلامة التجارية.

يعزز سمعة العلامة التجارية وسلطتها.

يحسن عمر المنشور.

يزيد من حركة المرور العضوية والرؤية عبر الإنترنت.

تجتمع كل هذه المزايا ليكون لها تأثير ملحوظ على تصنيف مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاص بك.

5 طرق تدعم بها وسائل التواصل الاجتماعي حملات التسويق عبر البحث العضوي

إذا كان من غير المحتمل أن تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر على تصنيفات البحث الخاصة بعلامتك التجارية، فما قيمة توحيد وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟

فيما يلي خمس طرق للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لصالح تحسين محركات البحث.

1. إنشاء فرص الارتباط

الفرصة الأولى في هذه القائمة هي أيضًا الأصعب في تحقيقها.

وتكمن الصعوبة في الجانب المتلقي وليس في التنفيذ الفعلي لأن هذه الطريقة سلبية. يعتمد الأمر على قيام طرف ثالث باتخاذ إجراء دون دفع مباشر منك.

ببساطة، أنت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمحتوى الخاص بك وتوعية الأشخاص بوجوده.

إنه لأمر مدهش مقدار المحتوى الرائع الذي تم بحثه جيدًا واستغرق إنتاجه عدة ساعات، ومع ذلك لم يحصل على سوى القليل من الترويج أو لم يحصل على أي ترويج على الإطلاق.

مرات لا تحصى، عثرت على جزء من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والذي ترك انطباعًا جيدًا. قد أحفظه للرجوع إليه لاحقًا، وغالبًا ما يكون ذلك في شكل اقتباس أو اقتباس مرتبط بإحدى مشاركاتي.

ذكرت قبل ذلك رابط على Facebook لا يعادل رابط خلفي على موقع آخر. لكن ال Facebook وصلة فعل أعلمني بوجود المحتوى حتى أتمكن من الرجوع إليه على موقع الويب الخاص بي.

هذا ما أعنيه عندما أقول إنها طريقة سلبية لإنشاء فرص الارتباط من خلال الترويج للمحتوى الخاص بك.

الوجبات الجاهزة

قم بإنشاء إستراتيجية تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمحتوى الخاص بك (والتي قد تختلف حسب نوع المحتوى والمكان الذي تشاركه فيه).

قم بتطوير إجراء تشغيل قياسي (SOP) للتأكد من أن كل جزء جديد من المحتوى يمر عبر استراتيجية المشاركة.

احتفظ بقائمة محدثة من المحتوى الدائم الخضرة الذي يجب إعادة مشاركته بانتظام. تذكر: تعرض وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى الخاص بك لجزء صغير فقط من جمهورك المحتمل، لذا فإن المشاركة الواحدة لا تصل إلى كل من يتابعك.

2. زيادة الوعي بالعلامة التجارية والإشارات الإيجابية

جوجل وثيقة المبادئ التوجيهية لمقيمي جودة البحث يُظهر أن المُقيّمين البشريين يقومون بإدراج العلامات التجارية في المعادلة عند النظر في موثوقية موقع الويب. وهذا لا يعني أن الخوارزمية تفعل ذلك أيضًا، ولكننا نعلم أن هذه الإرشادات تمثل ما يهم Google.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعي دورًا رئيسيًا في التصور العام لعلامتك التجارية. الشركات التي تتمتع بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي وتستجيب مباشرة لعملائها هناك تشهد زيادة ملحوظة في الرضا العام.

الشركات على Twitterعلى سبيل المثال، سجلت زيادة بنسبة 19% في رضا العملاء بشكل عام.

ويؤثر هذا على عاطفية الإشارة إلى العلامة التجارية ككل، بما في ذلك مراجعات العملاء والمنتديات العامة. تريد أن يتحدث الناس عن التجارب الجيدة مع علامتك التجارية، وليس التجارب السيئة.

تهتم Google بسياق تفاعلك عبر الإنترنت وكيفية حديث الأشخاص عنك، مما يؤثر على تصنيفك.

لاحظ أنني قلت سبب تصنيفك، وليس مدى ارتفاع تصنيفك.

يستخدم Google الإشارات عبر الإنترنت لتصنيفك على أنك ذو صلة (أو غير ذي صلة) باستعلامات البحث، اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل. تريد أن تبقي الإشارة إلى علامتك التجارية إيجابية، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية لمساعدتك على القيام بذلك.

الوجبات الجاهزة

ابحث عن طرق لتشجيع الإشارات الإيجابية لعلامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأماكن.

استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتنمية جمهور من المدافعين الحقيقيين عن العلامة التجارية.

قم بتخصيص رسائلك على منصات اجتماعية مختلفة لتحقيق أقصى قدر من النجاح بناءً على جمهورك.

3. بناء الشراكات

على الرغم من أنني لا أزال أشارك المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منهجي بطريقة مجربة وحقيقية، إلا أنني أخصص المزيد من وقتي نحو بناء علاقات على وسائل التواصل الاجتماعي من المحتمل أن تؤدي إلى شراكات محتملة.

الحقيقة المؤسفة هي أنه أصبح من الصعب أكثر فأكثر الوصول إلى جمهورك بشكل عضوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن هذه المنصات صُممت في الأصل لربط الأشخاص وتعزيز العلاقات، ولا تزال تتفوق في هذه الوظيفة.

هناك ثلاثة مستويات لبناء العلاقات يجب عليك التركيز عليها:

المدافعون عن العلامة التجارية: المعجبون النشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المخلصون لعلامتك التجارية ويقومون بالترويج لك مجانًا، مما يضاعف فعاليتك دون تكلفة أي أموال إضافية.

المعجبون النشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المخلصون لعلامتك التجارية ويقومون بالترويج لك مجانًا، مما يضاعف فعاليتك دون تكلفة أي أموال إضافية. المؤثرون العضويون: على عكس المؤثرين المدفوعين، فهذه حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بالخبرة الحقيقية والسلطة والجدارة بالثقة (صيغة EAT) في مجال عملك. إن أي تأييد إيجابي لعلامتك التجارية أو منتجاتك أو خدماتك يحمل وزنًا كبيرًا لدى جماهيرها المشاركة.

على عكس المؤثرين المدفوعين، فهذه حسابات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بالخبرة الحقيقية والسلطة والجدارة بالثقة (صيغة EAT) في مجال عملك. إن أي تأييد إيجابي لعلامتك التجارية أو منتجاتك أو خدماتك يحمل وزنًا كبيرًا لدى جماهيرها المشاركة. الشركاء الاستراتيجيين: الشركات أو المؤثرون غير التنافسيين ضمن مجال تخصصك والذين يرغبون في الشراكة والمشاركة في إنشاء محتوى قيم يستفيد من كل من جمهورك للحصول على فرص التسويق المتقاطع.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالاً على كيفية نمو الشراكات وتحقيق الاستفادة منها.

على مدى عدة سنوات، قمت ببناء علاقة مع ستيف رايسون، المؤسس المشارك لـ BuzzSumo. لقد تفاعلت مع منشوراته وشاركت محتواه بشكل منتظم، حتى أنني قدمت رؤى مفيدة في عدة مناسبات.

في أوائل عام 2018، أرسل لي نسخة مسبقة من تقرير BuzzSumo الرائج الذي ألفه حول التحولات والاتجاهات الهائلة في المشاركة الاجتماعية.

نظرًا لوجود علاقة راسخة بيننا بالفعل (لم أكن غريبًا عن التواصل عبر الاتصال البارد للحصول على خدمة)، سألته إذا كان بإمكاني تلخيص تقرير مجلة محرك البحث ونشره بمجرد إصدار التقرير إلى عام. أعطى رايسون مباركته.

النتيجة: مقالتي تقرير اتجاهات المحتوى الجديد: انخفاض المشاركة الاجتماعية بنسبة 50%. منذ عام 2015، كان الإعلان الأول الذي شاهده معظم الجمهور، وحصل على أكثر من 3900 قراءة وأكثر من 1000 مشاركة.

هذا مجرد مثال واحد على كيف يمكن لتكوين علاقات مفيدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن يفتح فرصًا لا يمكن الوصول إليها لتوسيع نطاق وصولك.

الوجبات الجاهزة

خصص المزيد من جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير العلاقات في المستويات الثلاثة التي تناولناها سابقًا.

أنشئ قائمة بالحسابات التي تستهدفها لبناء العلاقات. حافظ على تحديث هذه القائمة، وتأكد من إعطاء كل حساب اهتمامًا منتظمًا.

لا تقم فقط بتحطيم زر الإعجاب مرارًا وتكرارًا. بذل الجهود للتعامل مع الناس. اترك التعليقات، وأجب عن الأسئلة، وقدم تعليقات احترافية عندما يكون ذلك مناسبًا.

4. إنشاء السلطة

تسير وسائل التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى وتحسين محركات البحث جنبًا إلى جنب.

إحدى الفوائد الأساسية لتسويق المحتوى هي أنك إذا كنت تنشر باستمرار محتوى عالي الجودة، فإنك تثبت نفسك كخبير في مجال تخصصك بمرور الوقت.

يثق الناس بالمعلومات التي تقدمها، وتبدأ هذه الثقة في تضمين علامتك التجارية ككل.

هذه أخبار جيدة لأن تقييم Google لسلطة موقع الويب الخاص بك ومصداقيته يلعب عاملاً كبيرًا في نجاح تصنيف البحث الخاص بك.

الآن، أضف الوسائط الاجتماعية إلى المزيج كمكبر صوت لدفع المحتوى الموثوق الخاص بك إلى قنوات جديدة وتوسيع نطاق وصولك الإجمالي والوعي بالعلامة التجارية وقابلية الاكتشاف.

لا يقتصر الناس على مجال رقمي واحد فقط. إنهم يصلون إلى مجموعة متنوعة من الموارد المختلفة كل يوم، ولهذا السبب يعد التسويق متعدد القنوات أسلوبًا فعالاً للوصول إلى المستهلكين بغض النظر عن مكان وجودهم.

حتى لو كان الخاص بك Twitter و Facebook لا يعد إجمالي المتابعين جزءًا من صيغة Google (ومن الصعب أن نقول بطريقة أو بأخرى بيقين 100٪ ما إذا كان هذا هو الحال بالفعل)، فأنت لا تزال تصل إلى جمهور واسع وتكسب ثقتهم.

سيكون لهذا تأثير إيجابي بطرق أخرى – المحتوى المشترك، والتسويق الشفهي، ومراجعات العملاء، والعملاء المحتملين الجدد، والمنتديات العامة، وحركة المرور العضوية في الموقع، والقائمة تطول.

توصي Sprout Social بهذه الأشياء أفضل الأوقات للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021:

Facebook: أفضل الأوقات للنشر هي الثلاثاء والأربعاء والجمعة بين الساعة 9 صباحًا و1 ظهرًا. أسوأ يوم في الأسبوع للنشر فيه Facebook هو السبت.

أفضل الأوقات للنشر هي الثلاثاء والأربعاء والجمعة بين الساعة 9 صباحًا و1 ظهرًا. أسوأ يوم في الأسبوع للنشر فيه Facebook هو السبت. Instagram: أفضل أيام النشر هي يوم الثلاثاء بين الساعة 11 صباحًا و2 ظهرًا، ومن الاثنين إلى الجمعة الساعة 11 صباحًا. يوم الأحد هو أسوأ يوم للنشر Instagram.

أفضل أيام النشر هي يوم الثلاثاء بين الساعة 11 صباحًا و2 ظهرًا، ومن الاثنين إلى الجمعة الساعة 11 صباحًا. يوم الأحد هو أسوأ يوم للنشر Instagram. Twitter: أفضل وقت للتغريد هو يوم الأربعاء بين الساعة 9 صباحًا و3 مساءً، ومن الثلاثاء إلى الخميس بين الساعة 9 و11 صباحًا. أسوأ يوم في الأسبوع للنشر فيه Twitter هو السبت.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تكون هي الحل أساسي مصدر السلطة التي تعمل على بنائها حول علامتك التجارية.

وجود المجال الخاص بك أمر حتمي. إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، أو حتى موقع ويب مجاني يستضيفه WordPress، وWix، وJoomla، وما إلى ذلك، لبناء سلطتك يضع المحتوى الخاص بك خارج نطاق سيطرتك.

إذا تم إغلاق هذه المواقع، فإن كل المحتوى الخاص بك والسلطة التي طورتها ستصبح من التاريخ.

موقع الويب الخاص بك على المجال الخاص به هو قاعدتك الرئيسية. يجب أن تقوم قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، بالإضافة إلى كونها بمثابة مسارات منفصلة للتوعية بالعلامة التجارية، بتوجيه حركة المرور مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك.

فكر في الأمر بهذه الطريقة: جميع الطرق التي تحمل المحتوى الخاص بك يجب أن تؤدي إلى قاعدتك حيث وضعت أسسك.

تغريدات، ينكدين و Facebook دعامات، YouTube تعد مقاطع الفيديو ومدونات الضيوف على المواقع الأخرى وميزات البودكاست وما إلى ذلك بمثابة قنوات توزيع محتوى ثانوية.

يجب أن يكون ذلك بمثابة إنشاء سلطتك وكذلك إعادة توجيه حركة المرور إلى مصدرك الأساسي حيث يمكن للأشخاص معرفة المزيد.

على سبيل المثال، انظر كيف تقوم مجلة محرك البحث بمشاركة المقالات ذات الصلة على Twitter أثناء وضع علامة على المؤلف (وGoogle، نظرًا لارتباطه بالمنشور)، باستخدام عدد قليل من علامات التصنيف المحددة، وإعادة توجيه المستخدمين إلى المقالة الفعلية على موقع الويب الخاص بهم عندما ينقرون عليها:

تساعد هذه التقنية على بناء المصداقية والتواصل مع مؤلفيها ومصادرها. يستطيع الأشخاص اكتشاف هذه المقالة عند البحث في علامات التصنيف هذه، ويتم تشجيع المؤلفين على مشاركة المحتوى مع جمهورهم.

الوجبات الجاهزة

إذا لم يكن لديك نطاق لموقعك على الويب بالفعل، فأنت بحاجة إلى الاستثمار في نطاق حتى تتمكن من بناء سلطتك على موقع تملكه وتتحكم فيه.

إن تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي كلها مترابطة. بدلاً من التعامل مع كل منها كقطعة منفصلة في استراتيجية التسويق الخاصة بك، انظر إليها ككل وخطط وفقًا لذلك لجعل كل شيء يعمل معًا. استفد من القنوات الثانوية لتدوير حركة المرور مرة أخرى إلى موقع السلطة الأساسي الخاص بك.

كن استراتيجيًا في منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي. استخدم التحليلات والموارد الأخرى لتحديد أفضل الأيام والأوقات لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

5. تعزيز عمر المحتوى والمشاركة

لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في النقطة الأولى في هذه القائمة عند مناقشة فرص الارتباط.

ربما تكتب محتوى رائعًا وتنشره، ولكن إذا لم يعثر عليه الأشخاص، فلن تحصل على عدد الزيارات والروابط الخلفية التي ينبغي أن تحصل عليها.

يمكن أن تساعد مشاركة المحتوى الخاص بك على منصات التواصل الاجتماعي الأشخاص على اكتشاف المحتوى الخاص بك وعلامتك التجارية. ولكن بنفس القدر من الأهمية، يمكن أن يمنح المحتوى دورة حياة أطول عند مشاركته وتعميمه.

الحيلة الأولى هنا هي التأكد من أن المحتوى الخاص بك جذاب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يهم ما تفعله – فلن يهتم الناس بذلك.

يجب أن يتواصل المحتوى الجذاب مع جمهوره ويخدم غرضًا ما. يجب أن يقوم المحتوى بأحد الإجراءات التالية على الأقل:

حاضر حل لمشكلة.

حل لمشكلة. تعليم شخص ما في موضوع يهمك.

شخص ما في موضوع يهمك. ترفيه شخص بطريقة ما.

شخص بطريقة ما. يتصل مع شخص ما على المستوى العاطفي.

ينقسم المحتوى الرائع حقًا إلى فئات متعددة.

إحدى أسهل الطرق لتحديد ما إذا كان المحتوى الخاص بك يتفاعل مع جمهورك هي في شكل إعجابات وتعليقات ومشاركات.

ابدأ في الانتباه إلى أشكال المحتوى التي تحصل على أكبر قدر من التفاعلات. هل يثير المناقشات؟ هل يشاركها الناس؟ وضع علامة على الأصدقاء؟

أم أن المحتوى الخاص بك يجلس هناك على أنغام الصراصير؟

لاحظ كيف يتفاعل جمهورك. هناك الكثير من الأدوات التحليلية المتاحة لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء داخل النظام الأساسي نفسه أو موارد الجهات الخارجية لمساعدتك في تحديد الموضوعات وأنواع المحتوى المرتبطة.

إذا قمت بتحديد مربع الاختيار الأول هذا وكان لديك محتوى جذاب، فيجب أن تبدأ استراتيجية الوسائط الاجتماعية الخاصة بك للمساعدة في دفع هذا المحتوى أمام جمهورك. كلما كان المحتوى أكثر صلة، زادت فرصك في الحصول على الإعجابات والتعليقات والمشاركات والعلامات التي ستحافظ على استمرار الزخم.

يمكنك تحقيق ذلك من خلال اتخاذ تدابير استباقية مثل وضع علامات على الأشخاص المؤثرين وشركاء الأعمال، واختيار علامات التصنيف المناسبة، واستضافة المحتوى والهدايا لمكافأة الأشخاص على مشاركتهم، وغيرها من التقنيات.

يمكن للمحتوى المناسب مع استراتيجية قوية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يزيد بشكل كبير من مدى وصول المحتوى الخاص بك وعمره.

وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة للمحتوى القديم الذي كان (وربما لا يزال) يعمل بشكل جيد.

إن تحديث المحتوى لإبقائه محدثًا ثم إعادة نشره مرة أخرى عبر قنوات التواصل الاجتماعي يمكن أن يمنحه دفعة كبيرة ويطيل عمر المحتوى الخاص بك حتى يظل عالي الأداء.

الوجبات الجاهزة

ستؤدي مشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جعله قابلاً للاكتشاف وإطالة دورة حياته مع استمرار الأشخاص في مشاركته على مدار فترة من الزمن.

يجب أن تعمل استراتيجية المحتوى الخاصة بك واستراتيجية الوسائط الاجتماعية، بما في ذلك التحليلات لكليهما، معًا. يجب أن تنشر محتوى جذابًا سيرغب الأشخاص في التحدث عنه ومشاركته.

يجب تحديث المحتوى القديم عالي الأداء وإعادة توزيعه لزيادة عمره الافتراضي إلى أقصى حد.

المزيد من الموارد: