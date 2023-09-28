Rewrite this title: 5 إصلاحات سريعة لتحسين محركات البحث لمواقع التجارة الإلكترونية

ستساعدك المقالة التالية: 5 إصلاحات سريعة لتحسين محركات البحث لمواقع التجارة الإلكترونية

أشياء كثيرة في SEO صعبة.

أشياء كثيرة تستغرق وقتا طويلا.

لكن ليس جميعهم.

في الواقع، هناك بعض المشكلات التي نراها طوال الوقت – خاصة في تحسين محركات البحث للتجارة الإلكترونية.

فيما يلي خمسة من أكثر مشكلات تحسين محركات البحث شيوعًا والتي لها حلول سريعة.

الإصلاح السريع لكبار المسئولين الاقتصاديين 1: روابط التنقل

إلى حد بعيد المشكلة الأولى التي أواجهها هي في التنقل.

تنقسم حصة الأسد من مواقع التجارة الإلكترونية إلى إحدى فئتين:

قائمة ميجا ميجا ميجا

يمكن أن تخرج القوائم عن السيطرة عندما يستخدم الأشخاص أسلوب “أقل عدد من النقرات”، بدلاً من “أقل قدر من الوقت لإكمال المهمة”.

يعرف مالكو المواقع مكان وجود الأشياء – وهكذا، نظام مثل هذا:

قد يكون من المفيد للغاية أن تعرف بالضبط إلى أين أنت ذاهب إلا إذا كان الرابط الذي تريده لا يتناسب مع الشاشة.

وبغض النظر عن المستخدمين، تقوم هذه البنية بشكل أساسي بتعيين نفس وزن الرابط/تصنيف الصفحات الداخلي لكل فئة وفئة فرعية.

من المهم أن تتذكر أنه إذا كانت صفحتك تحتوي على 100% من وزنها، وإذا قمت بتقسيمها على 10 روابط، فإن كل رابط يحصل على 10% من الوزن.

وإذا قمت بالارتباط بـ 263 صفحة مثل هذا الموقع، فإن كل واحدة منها تحصل على 0.38%.

لذلك، ابحث عن أهم الفئات والصفحات التي تريد تصنيفها، ثم قم بوضع الوزن هناك.

بعد كل شيء، تخيل لو Amazon فعل ذلك.

وسمعت أنه قد يكون لديهم متخصص أو اثنين في مجال تحسين محركات البحث (SEO) ضمن طاقم العمل.

عدم وجود الاتجاه

الشيء الذي يتركني في حيرة من أمري في كل مرة هو عندما لا يكون هناك هيكل منطقي للتنقل، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى الصفحات التي يجب تصنيفها.

باعتباري متخصصًا في تحسين محركات البحث (SEO)، أتساءل ما هي المحادثة التي أدت إلى إنشاء موقع ويب خاص بالرياضات القوية بدون رابط إلى “ATVs” (حدث بالأمس حرفيًا، حتى كتابة هذه السطور).

الأمر المحير هو أنني إذا سألت المالك: “ماذا تريد بيعه؟”، فسيقولون “مركبات رباعية الدفع”.

وإذا طلبت منهم الوصول إليه على موقعهم، فسيتعين عليهم بشكل عام التوجه إلى صفحة المنتج والبدء في التلاعب بالمرشحات.

يقود إلى الأسئلة:

ما هو مثال الصفحة الذي يجب تصنيفه لمركبات ATV؟

لماذا تكره زوار موقعك كثيرا؟

في كثير من الأحيان، أعتقد أنه ببساطة تصميم سيئ أو متسرع ونقص في الفهم من صاحب العمل.

وعدم الفهم مقبول تماما.

لا أعرف مركبات ATV، ولا يعرفون التصميم وتحسين محركات البحث.

لكن التصميم السيء أو المتسرع غير مقبول.

المصممون ليسوا محترفين في تحسين محركات البحث.

هذا ليس من اهتماماتي – وأنا مصمم سيء.

لكنهم موجودون لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه.

ويعد التنقل السيئ التطور علامة على عدم فهم المصمم لكيفية إكمال هذه المهمة.

ربما مهنة جديدة في محلها؟

المأزق؟

الإصلاح في كلتا الحالتين هو نفسه.

فكر في المنتجات والخدمات التي ترغب في بيعها أكثر، وقم بإدخالها في التنقل بطريقة واضحة.

فكر في الصفحات التي تحتاج إلى وزن الرابط أكثر لتصنيفها.

وما هي البنية التي ستنقل المستخدم من صفحتك الرئيسية إلى منتجه في أسرع وقت ممكن إذا كان راكب أمواج عاديًا لا يعرف موقع الفئة الفرعية الفرعية X.

وعندما تكون في شك، قم بالزيارة Amazon أو المواقع الأخرى التي تحتل مرتبة جيدة في مجال تخصصك.

تملقهم بتقليدك.

الإصلاح السريع لكبار المسئولين الاقتصاديين 2: المخطط

تميل مواقع التجارة الإلكترونية إلى فقدان مخطط المنتج أو المخطط التنظيمي أو كليهما.

لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى أهميتهم.

المخطط التنظيمي للمساعدة في تعزيز من وماذا وأين أنت.

للمساعدة في تعزيز من وماذا وأين أنت. مخطط المنتج لتعزيز أنك تبيع الأشياء، مما يساعدك ليس فقط في الاستعلامات عن المنتج نفسه، ولكن أيضًا “شروط الشراء” الأكثر عمومية.

يمكن أن تكون إضافة المخطط إلى موقعك أمرًا سهلاً أو معقدًا، اعتمادًا على كيفية عمل نظام إدارة المحتوى (CMS) لموقع الويب الخاص بك.

إذا كنت تستخدم WordPress، فمن السهل جدًا الحصول على الأساسيات.

ولكن قد يكون من الصعب الحصول على الوظائف الأكثر تقدمًا لتمييز نفسك عن الآخرين.

بغض النظر عن النظام، بالنسبة للمؤسسة، فأنا شخصيًا أميل إلى تجاهل المكونات الإضافية/الوظائف الإضافية، وما إلى ذلك، والانتقال مباشرة إلى المصدر (الكود).

أستخدم أداة مثل أداة Merkle مولد ترميز المخطط للحصول على السبق في أساسيات المخطط، ثم انتقل إلى منطقة التنظيم من Schema.org لتحسين وإضافة أكبر قدر ممكن من البيانات ذات الصلة.

كلما كنت أكثر تحديدًا، قل الارتباك المحتمل للمحركات.

إذا كان لديك حق الوصول إلى القوالب، يمكنك فقط إضافة هذا إلى الرأس.

إذا لم تقم بذلك ولا تستخدم نظامًا مثل WordPress الذي يحتوي على المكونات الإضافية التي تسمح لك بإضافة التعليمات البرمجية في الرأس والتذييل، يمكنك ذلك أضفه إلى Google Tag Manager كـ HTML مخصص وقم ببساطة بتعيينه ليظهر على جميع الصفحات.

يعد مخطط المنتج أكثر دقة بعض الشيء، وما لم يكن لديك عدد قليل من المنتجات أو فترة من الوقت، فستحتاج إلى أتمتة كيفية إنشائه لأنه يتعلق بكل منتج.

أنظمة مثل Shopify وWooCommerce وما إلى ذلك ستفعل ذلك نيابةً عنك.

ولكن إذا كنت تستخدم نظامًا لا يفعل ذلك، فستحتاج إلى العمل مع المطورين لديك.

لا أستطيع أن أؤكد مدى أهمية هذا في التجارة الإلكترونية.

زيادة الرؤية للمنتجات:

وزيادة تصنيفات نية الشراء، والاستعلامات العامة من خلال توضيح أنك لا تتحدث فقط عن المنتجات، بل تبيعها، وتملكها، وهي متوفرة في المخزون.

(أو ليس وفقًا للمثال أعلاه، ولكن في هذه الأيام يصعب وضع يديك على آلة التجديف … ولذا أنتظر.)

أثناء العمل مع المطور الخاص بك، أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها/إعداد المكونات الإضافية قد لا يبدو حلاً سريعًا ولكنه كذلك.

سوف تقوم فعليًا بتحسين كل صفحة منتج على موقعك، إلى درجة جدية.

نعم، قد يستغرق الأمر أكثر من بضع دقائق، ولكن في النهاية – على مستوى كل صفحة/منتج، من المحتمل أن يستغرق الأمر مجرد ثوانٍ.

وهذا سريع جدًا.

الإصلاح السريع لكبار المسئولين الاقتصاديين 3: عناوين المنتجات

هذا هو ما يجعله مدرجًا في العديد من قوائمي لأنه سهل جدًا ويتم التغاضي عنه.

تأتي معظم أنظمة التجارة الإلكترونية مزودة بإعدادات تم تكوينها مسبقًا لكيفية إنشاء العناوين – والتي نادرًا ما يعيدها أصحاب الأعمال.

وتلك التي لا تأتي مع خيارات التكوين ويمكن دائمًا تعديلها بسهولة في التعليمات البرمجية.

لنأخذ على سبيل المثال نظامًا يقوم بتنسيق عناوين المنتجات (تعديل طفيف على اسم الشركة لعدم انتهاك الخصوصية):

“2021 فورد شيلبي موستانج GT350 الأحمر والأبيض والفضي والأزرق والأسود متوفر الآن | سيارات شجرة الفاصولياء”

هذا ليس مثالًا عشوائيًا، فقد استلهمت إلهامًا قويًا من موقع كنت أقوم بمراجعته في وقت سابق اليوم.

وهذه واحدة من المجالات الأولى التي سأتناولها.

في SERP يصبح:

“2021 فورد شيلبي موستانج GT350 أحمر، أبيض، فضي، أزرق،…”

ليس رائعًا للمستخدمين، ولا صديقًا لكبار المسئولين الاقتصاديين.

في الكود كان في الأساس:

<مركبة> <ألوان> متوفرة الآن | سيارات شجرة الفاصولياء

يحتاج الرمز ببساطة إلى التغيير إلى شيء مثل:

<مركبة> متوفرة | اسم الشركة

لذلك، سيظهر الآن نفس المنتج على النحو التالي:

“2021 فورد شيلبي موستانج GT350 متوفر | سيارات شجرة الفاصولياء”

لا تعمل 100% من العناوين، ولكن استنادًا إلى بيانات الزحف الخاصة بنا، فإن حوالي 93% من العناوين تعمل، مقابل 57% قبل التبديل.

وفي كثير من الحالات، يقوم أيضًا ببساطة بقطع “السيارات”، مما يعني أن اللحم الحقيقي للعنوان سليم.

الفوائد ذات شقين:

تحسين نسبة النقر إلى الظهور

تحصل العناوين الأفضل والأنظف والأكثر سهولة في القراءة على نسبة نقر أعلى.

لقد رأيناها تتراوح من زيادات قليلة في المئة إلى ما يصل إلى 3x اعتمادًا على مدى سوء بدايتها.

ولكن ضع في اعتبارك عدد الصفحات المتأثرة وحتى نسبة قليلة منها تعتبر ضخمة.

تحسين التصنيف

العناوين المركزة، SEO المركزة.

يؤدي قطع الإسهاب الأقل أو غير ذي الصلة إلى زيادة الصلة الإجمالية للعنوان بما تدور حوله الصفحة بالفعل – سيارة فورد شيلبي موستانج 2021.

مرة أخرى، قد تحتاج إلى الاتصال بمطور البرامج الخاص بك إذا كنت لا تتحكم في هذا أو لا تعرف كيفية البرمجة، وقد تقول…تحصل صفحات منتجاتي الفردية على 20 دخولًا فقط في المتوسط ​​سنويًا.

نقطة عادلة.

وإذا قمنا بزيادة ذلك بنسبة 5% فقط، فهذا يمثل عملاً كبيرًا لزائر واحد.

ولكن ربما ليس لديك منتج واحد فقط.

كان الموقع الذي كنت أبحث عنه يحتوي على حوالي 6000 منتج.

لنفترض أن 10% منهم فقط هم من المؤدين حتى مستوى 20 دخولًا سنويًا.

وهذا لا يزال 600 زائر إضافي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لإضافتها إلى حركة المرور تلك.

فجأة يبدو أنه من المفيد إرسال هذا البريد الإلكتروني إلى مطورك، أليس كذلك؟

لأنني أعتقد أنك ستدفع أكثر من تكلفة إجراء هذا التعديل للحصول على 600 زائر بشكل مستمر سنويًا عبر الدفع لكل نقرة (PPC).

أو حتى مجرد تحسين التصنيف في مجالات أخرى لتسهيل هذا النوع من التحسين.

الإصلاح السريع لتحسين محركات البحث 4: المقتطفات المميزة

إذا وجدت نفسك في مرتبة جيدة ولكن ليس بشكل رائع بالنسبة للاستعلامات، فقد يكون الوقت قد حان لمتابعة المقتطفات المميزة.

لا ينطبق على كل الحالات، لكنه ينطبق على الكثير.

في كثير من الحالات، يمكنك إلقاء نظرة على الاستعلامات التي صنفتها في الصفحة الأولى ولكن ليس في المراكز الثلاثة الأولى، فكر أولاً في ما إذا كان هناك مقتطف مميز يجب أخذه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فاسأل “هل ينبغي أن يكون هناك؟”

لقد قمت باختبار الجداول الزمنية، وقد استغرق الأمر حوالي 3 أسابيع.

إذا كان للاستعلام غرض محتمل يمكن تلخيصه في 300 حرف أو أقل أو في قائمة، فمن حقك أن تأخذه إذا توصلت للتو إلى إجابة أفضل لنية المستخدم من الموجودة حاليًا.

وفي إحدى جهودي الأخيرة، أردنا أخذ المقتطف من شخص آخر.

كان لديهم صفحة قديمة بها إجابة جيدة.

قمنا بتحرير صفحة أحدث لتشمل قسمًا واضحًا:

علامة العنوان – ما هو <الموضوع>؟

مع تعريف مكون من 250 حرفًا تقريبًا، يتضمن الكلمات الرئيسية التي نعرف أنها ستكون ذات صلة بالإجابة الجيدة.

كما ذكرنا، في أقل من 3 أسابيع حصلنا على المقتطف المميز.

إنه بشكل عام مسار أسرع للوصول إلى الموضع الأعلى من العمل الشاق من خلال إنشاء الروابط.

كل ما تحتاجه هو إنتاج محتوى متميز بتنسيق (وصوت) يناسب Position Zero.

أقترح البدء في Search Console والانتقال إلى أهم طلبات البحث حيث تتواجد في المركز الرابع إلى العاشر.

اكتشف الشخص الذي لديه شخص آخر يحمل المقتطف المميز وينتج إجابة أفضل ومنظمة بشكل واضح.

إذا لم يكن هناك مقتطف مميز، فكر في ما إذا كان يجب أن يكون هناك واختبر صنعه.

هل تريد الترتيب لـ “الأدوات الزرقاء؟”

إضافة قسم “ما هي الأدوات الزرقاء؟” مع تعريف 295 حرفًا قد يكون مكانًا رائعًا للبدء.

أو ربما قائمة “أنواع (أو استخدامات) Blue Widgets.”

أو ربما كلاهما.

التحوط الرهانات الخاصة بك.

الإصلاح السريع لتحسين محركات البحث 5: منتجات نشاطي التجاري على Google

إحدى الجواهر الخفية المفضلة لدي هي قائمة المنتجات في Google My Business.

عند تسجيل الدخول ما عليك سوى التوجه إلى:

و ! ستظهر لوحة المعلومات الخاصة بك.

أحب أن أراقب الإحصائيات ولذلك أستخدم رموز UTM في عناوين URL مثل:

https://www.sampledomain.com/product/

(يمكنك الحصول على التفاصيل كما تريد.)

ثم يمكنني العثور عليه بسهولة في تحليلاتي ومعرفة كيفية تحويلها.

ومن المثير للاهتمام أنه في كثير من الحالات، يشتري الأشخاص منتجات مختلفة عما ينقرون عليه.

والحمد لله، أنا مهتم أكثر الذي – التي لقد أنفقوا المال و كم ثمن – وبشكل عام أقل على ما اشتروه.

يعد هذا واحدًا من أسرع المجالات التي يتم إكمالها ويحتاج إلى مهارات فنية قليلة أو معدومة.

ما عليك سوى اختيار المنتجات التي ترغب في الترويج لها والبدء.

في الختام

حتى لو لم تكن تتمتع بمهارة عالية في البرمجة، ولم يكن لديك الوقت للقيام بالمهام الكبرى، فهناك دائمًا شيء يمكنك القيام به.

نأمل أن تمنحك هذه الإصلاحات الخمسة السريعة لتحسين محركات البحث لمواقع التجارة الإلكترونية مكانًا للبدء.

ولكن ليس مكانا للنهاية.

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