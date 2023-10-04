Rewrite this title: 5 اتجاهات رقمية يجب الانتباه إليها في عام 2016

ستساعدك المقالة التالية: 5 اتجاهات رقمية يجب الانتباه إليها في عام 2016

يجلب كل عام معه فرصًا جديدة للنجاح الرقمي، وفي هذا المنشور، ستشاهد قائمة مراقبتي للمحركات والهزات الرقمية لعام 2016.

لقد كان التركيز على أهم اتجاهات التسويق عبر البحث والاتجاهات الرقمية التي يجب عليك البحث عنها حتى تتمكن من التفكير في إضافتها إلى مزيجك التسويقي بشكل أكثر فعالية (أو لأول مرة) ونحن ننتقل إلى عام 2016.

وسائل التواصل الاجتماعي تتباطأ ولكنها ستستمر في النمو

أشعر وكأنني أغش قليلاً بإضافة هذا، ولكن عند النظر إلى القوى المهيمنة التي لا يمكن إيقافها لعام 2016، لا يمكنني حذف وسائل التواصل الاجتماعي. مع دخول منصات الوسائط الاجتماعية الجديدة إلى السوق واستمرار نمو القنوات الحالية، فإن سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي هذه لم تنته بعد، على الرغم من أنني أتوقع أن يتباطأ النمو الخاص بالقناة إلى حد ما.

كتب Aki Libo-on من Search Engine Journal عن مخطط المعلومات الخاص بنمو وسائل التواصل الاجتماعي والذي يغطي كل شيء بدءًا من المستخدمين النشطين والنمو السنوي وحتى التركيبة السكانية للمستخدمين وإحصائيات النظام الأساسي. إليكم مقتطف من الإنفوجرافيك:

وفقا ل تقرير حديث من Our Social Times:

على مدى تسعة أشهر، نمو Instagram تجاوزت بكثير منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك طفرة النمو (بين مارس وديسمبر 2014) حيث تجاوزت علامة 300 مليون مستخدم ووسعت جمهورها بنسبة 50 بالمائة تقريبًا

Facebookومن المثير للدهشة أنه حصل على عدد أكبر من مشاهدات الفيديو في شهر واحد YouTube من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومع ذلك، فإن التغيير في Facebook من المحتمل أن يكون لوظيفة “التشغيل التلقائي” للفيديو تأثير مباشر على ذلك

يعد Snapchat واحدًا من أسرع تطبيقات الوسائط الاجتماعية والمراسلة نموًا، حيث حقق نموًا شهريًا ستة أشهر في عام 2014 يتجاوز نمو Facebook رسول، Instagram, Pinterestو Vine والعديد من البدائل الأخرى

سوف يتوسع التسويق منخفض التكلفة، ولا يقتصر الأمر على رسائل البريد الإلكتروني

عندما تفكر في التسويق منخفض التكلفة، فإن العنصر الأول الذي يتبادر إلى ذهنك غالبًا هو التسويق عبر البريد الإلكتروني. بحلول عام 2016، أتصور أن الغالبية العظمى من الشركات قد جربت دمج رسائل البريد الإلكتروني للنشرات الإخبارية وتحديثات الشركة وتغييرات الصناعة والعروض الترويجية والأخبار المثيرة والمزيد. بالمقارنة، هناك نسبة أقل قامت بتوسيع نطاق التسويق منخفض التكلفة هذا ليشمل عناصر مثل التسويق النصي (المعروف أيضًا باسم التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة والتسويق عبر الهاتف المحمول)، ولكن هناك اتجاه متزايد.

وفقًا لمزودي خدمات الرسائل القصيرة في المملكة المتحدة، Textlocal’s الورقة البيضاء للتجارة M، الشركة التي أعمل معها:

يحرص ما يقرب من 4 ملايين رجل وامرأة في المملكة المتحدة على الاستماع إلى تجار التجزئة عبر الرسائل النصية مرة واحدة على الأقل شهريًا.

عندما تبدأ بتوسيع أنواع التسويق منخفض التكلفة وتوسيع المجالات ضمن المزيج التسويقي الذي يجب توظيفه، ستفاجأ بالردود المكتسبة، حتى من نفس قوائم التوزيع. أحد عوامل ذلك هو أن الأشخاص يستوعبون التواصل بشكل مختلف، لذا فإن الاعتراف بأن تنوع الأساليب المتبعة مع جمهورك المستهدف سيؤدي إلى تحسين مقاييس الأداء الرئيسية مثل معدلات الفتح ومعدلات الاستجابة والمزيد.

سيصبح التسويق الرقمي أكثر تكاملاً في عام 2016

عندما يكون لديك تسويق بحثي متميز وخبرة رقمية تعمل بشكل تعاوني، ستتمكن من التخفيف من معظم عيوب قناة تسويقية واحدة مع فوائد قناة أخرى. بدءًا من تحديد الأهداف الأولية وإنشاء الإستراتيجية، وصولاً إلى تحديد النتائج الرئيسية، ومقاييس تحديد النجاح، وفي النهاية الإجراءات المكتملة – سوف تستثمر العديد من الشركات في التسويق عبر البحث المتكامل مع تقدم عام 2016.

يمكنك أدناه رؤية مثال لنموذج العمل الرقمي المتكامل:

لدعم العمل المتكامل الفعال، ستصبح الشركات أكثر إبداعًا في أساليب التسليم الخاصة بها بما في ذلك تفاعل الموظفين الداخليين، فضلاً عن علاقات العمل مع مقدمي الخدمات الخارجيين، وتغيير النهج التاريخي لالاستعانة بمصادر خارجية لزيادة عقلية الفريق الخارجي.

كان التسويق متعدد القنوات (وسيلة أخرى لوصف التسويق متعدد القنوات) كلمة طنانة سريعة النمو في عام 2015 (بدأ نموه في أواخر عام 2013)، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه عالميًا في عام 2016 أيضًا. فيما يلي مثال لما يبدو عليه هذا الاتجاه (يمكنك رؤية Google Trend هنا):

سيتم تضمين الهاتف المحمول في كل استراتيجية تسويق

لقد تم توثيق نمو البحث عبر الهاتف المحمول بشكل جيد دراسة حديثة من Smart Insights يخبرنا أن هذا الاتجاه سيظل نشطًا لبعض الوقت في المستقبل. لا يعد استهداف الأجهزة المحمولة اتجاهًا جديدًا، ولكن العديد من الشركات لم تتبناه بعد بشكل كامل، أو لم تركز على فرصة الأجهزة المحمولة بما يكفي لرؤيتها تصل إلى أي مكان بالقرب من إمكانات عائد الاستثمار الحقيقي. بعض النقاط الرئيسية من هذه الدراسة الأخيرة تشمل ما يلي.

مستخدمو الأجهزة المحمولة على مستوى العالم: يتجاوز عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية على نطاق عالمي، وهذا يعني أن فرصة توليد قيمة تجارية من التسويق الفعال عبر الأجهزة المحمولة لم تكن أبدًا أكبر مما هي عليه الآن. يقوم عدد متزايد من المسوقين بتغيير نهجهم ليعكس ذلك، وأرى أن هذا سيستمر في بناء بعض الزخم خلال عام 2016. هناك بعض الثبات المقترح لهذا، لكنني لا أرى أن عام 2016 هو الإطار الزمني الذي سيؤتي فيه هذا ثماره .

أنواع الوصول إلى الإنترنت: يقضي الأشخاص معظم وقتهم اليومي في مشاهدة الإنترنت باستخدام الأجهزة المحمولة، وفي الواقع، كان 51% من إجمالي الوقت الذي تم قضاؤه في عام 2015 باستخدام الهواتف والأجهزة المحمولة. عندما تأخذ في الاعتبار الوصول المتقطع إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول (ضع في اعتبارك عناصر مثل المشي من وإلى المواقع، وفترات التوقف عن العمل أثناء يوم العمل (فترات الراحة، وما إلى ذلك) وإجراءات الوصول السريع إلى الإنترنت في كثير من الأحيان بين المهام) فإن هذا سيشكل العديد من أساليب التسويق بناءً على هذا وغيره. تحديد السلوك أيضا.

الإنفاق على إعلانات الجوال: ومقارنة بحجم الوقت الذي يقضيه الأشخاص في استخدام الهواتف المحمولة للوصول إلى الإنترنت، فإن الإنفاق الإعلاني أقل بشكل غير متناسب من الفرصة المتاحة. وهذا يدل على وجود فارق زمني بين استيعاب التكنولوجيا الاستهلاكية والتركيز على التسويق والإنفاق. سيؤدي هذا إلى تغيير كلما انتقلنا إلى عام 2016. في حين أن الدخول الجديد إلى الفضاء الإعلاني عبر الهاتف المحمول لم يعد خيارًا (كما هو معروف على نطاق واسع)، فإن تعظيم هذه القناة لا يزال يوفر العديد من الفرص الجديدة.

البيانات: إنها تكبر، وهي في الوقت الحقيقي

عند النظر إلى اتجاهات الصناعة الرقمية والمحركات الرئيسية والمؤثرات التي تؤثر على أساليب تقديم الخدمات، لا يمكنك التغاضي عن دور البيانات الضخمة والبيانات في الوقت الفعلي. يتمتع المسوقون بإمكانية الوصول إلى معلومات أكثر من أي مرحلة أخرى من الوجود البشري، والتحدي الذي يواجه التسويق الرقمي الناجح في عام 2016 وما بعده هو خلق معنى من كل هذه البيانات.

تدعم البيانات كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى والرؤى وحتى إعداد التقارير وتحسين الإستراتيجية. إذا كنت تتخذ أي قرارات رقمية بدون بيانات، فمن المحتمل أنك تتجاهل ثروة من الفرص الإضافية.

فيما يلي مثال على منصة البيانات العميقة قيد التنفيذ. هذه هي منصة Apollo Insights التي تحتوي على معلومات من الوكالة التي أعمل بها، Vertical Leap. توضح لقطة الشاشة وظيفة لوحة المعلومات المرنة، حيث تسحب مجموعات بيانات فريدة لتوليد رؤى من المعلومات:

ماذا بعد؟

تتحرك الصناعة الرقمية دائمًا بوتيرة سريعة، وربما تكون سرعة التغيير هي الثابت الرئيسي.

وبينما أنا واثق من توقعاتي للاتجاهات الرقمية لعام 2016 التي يجب الانتباه إليها، إلا أنني أدرك أن هناك الكثير الذي يمكن إضافته إلى قائمتي. في هذه النقطة، أود أن أسمع رأيك في توقعاتي لمحركات الاتجاه الرقمي والهزازات في عام 2016، بالإضافة إلى توقعاتك الخاصة.

نتطلع إلى سماع أفكارك وملاحظاتك.