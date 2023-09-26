Rewrite this title: 5 اعتبارات أساسية للمحتوى لنجاح تحسين محركات البحث أثناء التسوق أثناء العطلات

ستساعدك المقالة التالية: 5 اعتبارات أساسية للمحتوى لنجاح تحسين محركات البحث أثناء التسوق أثناء العطلات

ويتوقع المحللون موسم تسوق قويًا في العطلات لتجار التجزئة، مع زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة 100% 7% إلى 9% خلال العام الماضي. ووفقا لشركة ديلويت، يمكن أن تصل مبيعات العطلات إلى 1.3 تريليون دولار بين نوفمبر ويناير.

أكثر من ثلثي المتسوقين (66%) من المتسوقين الذين يتطلعون إلى التسوق داخل المتجر، سيبحثون عبر الإنترنت للعثور على أفضل المواقع والهدايا والصفقات. بل إن المخاطر أكبر بالنسبة لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أصبحت المنافسة أشد من أي وقت مضى.

بالنسبة لكل من تجار التجزئة في العالم الحقيقي وعبر الإنترنت، يعد التواجد القوي عبر الإنترنت في البحث جزءًا لا يتجزأ من نجاح المبيعات في موسم العطلات هذا.

ستجد في هذا العمود خمس نصائح يمكنك تنفيذها اليوم لإعداد هدايا البيع بالتجزئة الخاصة بك لمواجهة الاندفاع القادم للمتسوقين خلال العطلات.

1. استخدم رؤى تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك في موسم التسوق خلال العطلات

تواجه الشركات تحديًا يتمثل في تلبية احتياجات المستهلكين من خلال التحسينات والتخصيص الذي يلبي احتياجاتهم اليوم، وليس ما كانوا عليه في السنوات أو الأشهر الماضية.

لقد أثبت أكثر من عام ونصف من الاضطراب الناجم عن الوباء الحاجة إلى رؤى العملاء في الوقت الفعلي.

إن استخدام البيانات من مواسم العطلات السابقة فقط لإبلاغ حملات هذا العام سوف يترك تجار التجزئة يحاولون تلبية احتياجات الجمهور الذي انتقل إلى حد كبير.

تعد رؤى تحسين محركات البحث (SEO) قريبة من صوت العميل في الوقت الفعلي قدر الإمكان.

يجب أن ينظر المسوقون إلى الاتجاهات الكلية والظروف على مستوى الصناعة بالإضافة إلى رؤى بحث المستهلك الخاصة بهم، والسلوك في الموقع، والمراجعات، وغيرها من البيانات في الوقت الفعلي لإرشاد إنشاء محتوى العطلات وتخطيط الحملات.

يتطلب جمع هذه الأفكار وتحليلها وتفعيلها على أي نطاق حلاً تكنولوجيًا لأتمتة عملية الجمع والتحليل. يمكن لبعض الحلول تشغيل هذه البيانات على الفور من خلال التخصيص الآلي أيضًا.

2. استباق الاتجاهات الناشئة

عند الحديث عن الاتجاهات الكلية، من المهم أن تكون على دراية بالعناصر التي يهتم المستهلكون بشرائها هذا العام.

وقد تتأثر هذه الاتجاهات بمكانة الناس في خروجهم من الوباء وقيوده.

على سبيل المثال، الربيع الماضي مع انتهاء عمليات الإغلاق في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، أصبحت الملابس والسلع الفاخرة مثل الكولونيا من العناصر الساخنة.

من المهم أن تكون على دراية بما قد يظهر كاتجاهات في المواقع الجغرافية التي تخدمها وتستهدفها بإعلاناتك المدفوعة.

إن تحليل الكلمات الرئيسية التي يستخدمها الأشخاص للعثور على مواقعك، والبحث في رؤى أعمالك على Google، واستكشاف الاتجاهات، والاستماع الاجتماعي، يمكن أن يوفر جميعها أدلة حول فئات المنتجات أو الخدمات التي يمكن أن تكون التالية في الإقلاع.

على سبيل المثال، تظهر بياناتنا الداخلية في BrightEdge (شركتي) ارتفاعات وانخفاضات في النمو عبر فئات مختلفة. تشير هذه البيانات إلى أن الملابس والأحذية ستكون عناصر كبيرة هذا العام، حيث أن ما يقرب من نصف الكلمات الرئيسية التي يتم تتبعها تتطلع إلى زيادة بنسبة 20٪ عن العام السابق.

3. تصميم المحتوى لتلبية رغبة التسوق أثناء العطلات والطلب عليه

هذا العام، يتعلق الأمر كله بضمان تطابق المحتوى والحملات الخاصة بك مع محتوى البحث للمستهلكين الذين يبحثون عن منتجات وخدمات مثل منتجاتك.

وهذا لا يعني فقط فهم “ماذا” ولكن أيضًا لماذا قد يبحث مستهلكون محددون عن منتجاتك.

يمكن أن يساعد تحسين مقاطع الفيديو وأوصاف الصور والنص البديل في اكتشافها YouTubeوصور Google ونتائج البحث الغنية.

تأكد من أن كل صفحة تحتوي على رؤوس وعناوين وعناصر أخرى على الصفحة تستخدم الكلمات الرئيسية المناسبة. تذكر أن تتجاوز الكلمات الرئيسية أيضًا، من خلال محتوى وصفي يعكس فهمك للمشكلة التي يحتاج المتسوق إلى حلها.

تأكد من أنك تقوم بتخصيص تجربة المحتوى بالكامل من البداية إلى النهاية، وأن وجهة ما بعد النقر تتطابق مع غرض الباحث الذي اختار النقر على هذا الإعلان أو نتيجة البحث.

استخدم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي حيثما أمكن ذلك لتخصيص المحتوى في الوقت الفعلي، وتلبية الاحتياجات المعلنة للباحثين وزوار الموقع بشكل أفضل. تظهر الأبحاث أن توصيات المنتجات المخصصة تؤدي إلى 26% ارتفاع متوسط ​​قيمة الطلب (AOV).

4. إعطاء الأولوية لتجربة التسوق للباحث

تأكد من أن البنية التحتية لموقع الويب الخاص بك سوف تصمد أمام متطلبات حركة المرور في موسم العطلات.

لقد كانت سرعة الصفحة ضرورية لتجربة العملاء والتحويل لعدة سنوات حتى الآن. ولكن مع تقديم Core Web Vitals وتحديث تجربة الصفحة، تم إعداد Google لمكافأة تجار التجزئة الذين يقدمون تجارب أكثر مثالية مع رؤية أكبر عبر البحث والمحلي والجوال.

ببساطة، إذا كان منافسوك يقومون بتحسين تجربة العملاء وأنت لا تفعل ذلك، فقد لا تحصل حتى على فرصة مع هذا العميل.

يعد وجود موقع ويب سليم تقنيًا أمرًا أساسيًا. تأكد من أن الصور مضغوطة بدرجة كافية، واستخدم CDN، وحيثما أمكن، وافعل كل ما هو ضروري لضمان أن وقت التفاعل أقل من 0.1 ثانية.

قم بإضافة الحد الأدنى ونشر مسار التنقل وتنظيم بياناتك باستخدام مخطط العنصر. ساعد Google على فهم مدى كون المحتوى الخاص بك هو أفضل إجابة لكل باحث ذي صلة.

5. فكر في التفاعل على طول الطريق لتحقيق أقصى قدر من التأثير على البحث

لم يعد التسوق أثناء العطلات عملية خطية. أصبح الآن أمرًا نادرًا عندما يتعلق الأمر برحلة المتسوق أثناء العطلات.

قد يكون العملاء في المتجر ويتفاعلون مع وكلاء خدمة العملاء لديك، ولكنهم يبحثون أيضًا عبر الإنترنت عن أسعار المقارنة والمواقع القريبة التي قد تبيع نفس المنتجات وخيارات التجارة الإلكترونية.

حتى عندما تحصل على النقرة ويتفاعل الزائر مع صفحتك المقصودة، فقد يكون أيضًا يبحث ويتصفح حول الصفقات.

من الضروري، في كل نقطة اتصال وتفاعل، أن تقدم المحتوى الذي يسهل على المتسوقين اتخاذ الخطوة التالية.

يبدأ الأمر بالمحتوى المُحسّن الذي يتم عرضه في البحث؛ التي يتم اكتشافها من قبل المستهلكين المتحمسين المنفتحين والمتقبلين للعلامات التجارية والمنتجات والأفكار الجديدة.

ولكن بعد ذلك يجب على المرحلة التالية في هذا التفاعل أن تحقق نتائجها.

تحتاج مغناطيسات العملاء المحتملين الخاصة بك إلى تقديم ما يتعلق بأهمية المحتوى، وكيفية تحميل المحتوى وعرضه، وما إذا كانت المعلومات المقدمة تجيب على جميع أسئلة المتسوقين، وما إلى ذلك.

لا تجعلهم يبحثون عن العروض أو الكوبونات أو التقييمات. من المحتمل أن يرتدوا إلى بائع تجزئة آخر يجعل التسوق معاملة أكثر سلاسة.

ضع في اعتبارك أيضًا أن العميل نفسه قد يختار التفاعل معك في قنوات مختلفة لأسباب مختلفة. ربما يتصفحون بحثًا، ويتحولون إلى Facebook رسول لطرح الأسئلة، ومن ثم الذهاب إلى المتجر لإكمال عملية الشراء.

في الحقيقة، 76% من العملاء يفضلون قنوات مختلفة حسب سياق احتياجاتهم.

انظر إلى كل رحلة ككل وتأكد من عدم وجود نقاط توقف على طول الطريق. على سبيل المثال، لا ترغب في تشغيل إعلانات Google لجذب الزيارات إلى المتاجر خارج ساعات عملها.

وبالمثل، ليس هناك فائدة من إنفاق الميزانية على الترويج للعناصر التي نفدت من المخزون.

ستحظى تجارب الجودة بأكبر عدد من نقاط الاتصال في موسم التسوق خلال العطلات

ستتغلب الجودة على الكمية في موسم العطلات هذا – ستؤدي التفاعلات والرسائل والتجارب عالية الجودة إلى زيادة المبيعات بين قاعدة المستهلكين التي سئمت من الحمل الزائد للمعلومات الملازم لجائحة طويلة الأمد.

ركز على فهم أنواع المحتوى التي لها صدى، وأين تتماشى مع الفئات ذات الطلب العالي، وكيف ستقدم تجربة سلسة واستثنائية بدءًا من الاكتشاف ووصولاً إلى البيع.

ثم استخدم الذكاء الاصطناعي والأتمتة حيثما أمكن ذلك لتوسيع نطاق جهودك.

هذا هو الوقت المناسب لتضافر التكنولوجيا والمحتوى وسير العمل لإشراك العملاء وإسعادهم وتحويلهم طوال موسم العطلات.

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