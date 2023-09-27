Rewrite this title: 5 اعتبارات مهمة لتحسين محركات البحث عند تحسين مواقع الأخبار

ستساعدك المقالة التالية: 5 اعتبارات مهمة لتحسين محركات البحث عند تحسين مواقع الأخبار

تتمتع مواقع الويب الإخبارية بمزايا التدفق المستمر للمحتوى الجديد وميزات Google الخاصة مثل Top Stories.

ولكن هناك طرقًا أخرى تجعل تحسين محركات البحث للمواقع الإخبارية فريدًا أيضًا.

إن مجرد طرح محتوى إخباري للعالم لا يضمن تصنيفه في Google أو جذب حركة المرور إلى موقعك.

في هذا العمود، ستتعرف على خمسة اعتبارات رئيسية يجب وضعها في الاعتبار أثناء التخطيط لاستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) لموقع ويب إخباري حتى تتمكن من التفوق على المنافسة.

1. قم ببناء محتوى دائم الخضرة في نهجك

باعتبارك موقعًا إخباريًا، فإن نموذج عملك الأساسي هو الكتابة عن موضوعات في الوقت المناسب.

لكن تسعة وتسعين بالمائة من الوقت، عندما تكتب عن موضوعات في الوقت المناسب، سيكون لمقالاتك حتمًا عمر قصير. ستشاهد ارتفاعًا أوليًا في عدد الزيارات إلى مقالتك، وستتلقى هذه المقالة عددًا أقل من الزيارات مع مرور الوقت.

وهذه هي طبيعة التعامل مع الأخبار؛ أنت عرضة للمد والجزر لما تردده الأخبار. ومن أجل تحقيق مستويات عالية من حركة المرور باستمرار، يجب عليك الاستمرار في ضخ المزيد من الأخبار.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك الحفاظ على نموذج الأخبار الأساسي كما هو وإضافة تدفقات أكثر اتساقًا لحركة المرور إلى موقع الويب؟ يمكنك ذلك إذا قمت ببناء محتوى دائم الخضرة.

تشير كلمة Evergreen إلى أن المحتوى يظل ملائمًا ومفيدًا لفترة طويلة من الزمن. أحد الأمثلة على المواقع الإخبارية التي حققت هذا النجاح هو Bankrate:

باستخدام تقرير أفضل الصفحات العضوية في Ahrefs، يمكنك أن ترى أن أفضل 10 صفحات كلها تقع في أعلى فئة مسار التحويل Hub صفحات دائمة الخضرة. ثم يقومون بعد ذلك بوضع أخبارهم ضمن تلك الأقسام المركزية مما يخلق تجربة قوية وذات صلة.

وبينما يحصلون على نصيبهم العادل من حركة المرور على المقالات الإخبارية الفعلية، فقد تمكنوا من بناء فرص دائمة الخضرة لمنحهم تدفقات أكثر اتساقًا لحركة المرور.

2. تأكد من ظهور المحتوى الخاص بك في أخبار Google

تضمين المحتوى الخاص بك في أخبار جوجل انها ضرورة.

ابدأ بالتحقق من إرشادات المحتوى للتضمين للتأكد من أن موقعك يتوافق مع معايير Google. تتبع معظم مصادر الأخبار ذات السمعة الطيبة هذه الإرشادات بالفعل.

بعد ذلك، تحقق من المبادئ التوجيهية التقنية للإدراج للتأكد من قدرة Google على الزحف إلى موقعك وفهم المقالات الإخبارية في صفحاتك.

بمجرد أن يبدو كل شيء جيدًا، أرسل موقعك للحصول على موافقة جوجل. ستتمكن عادةً من معرفة ما إذا كان موقعك قد تم قبوله في غضون 3 أسابيع.

بمجرد قبول موقعك، استمر في العمل على إنتاج محتوى قوي.

تعمل أخبار Google وفقًا للعديد من مبادئ تحسين محركات البحث الأساسية نفسها مثل البحث العضوي. ستساعدك موثوقية الصناعة وتحسين الكلمات الرئيسية والتفرد والمشاركات الاجتماعية على التصنيف بشكل أفضل والحصول على المزيد من الزيارات من أخبار Google.

راجع دليل Lily Ray لتحسين أخبار Google وأهم الأخبار وDiscover لمعرفة المزيد.

3. التركيز على العمارة النظيفة

يمكن أن تشكل المواقع الإخبارية تحديًا لنمو تحسين محركات البحث لأنها كبيرة وتنمو باستمرار بطبيعتها.

يعد البقاء على اطلاع ببنية موقعك أمرًا ضروريًا من حيث إبقاء موقعك قابلاً للتصفح من قبل القراء ويسهل على محركات البحث الزحف إليه.

التنظيم أمر بالغ الأهمية. ألقِ نظرة على العلامات والفئات التي تستخدمها على موقعك واسأل نفسك ما إذا كانت تناسبك أم لا.

أنت بحاجة إلى ما يكفي من العلامات والفئات حتى يتمكن القراء من العثور بسهولة على ما يبحثون عنه، ولكن هل تلك التي تستخدمها ذات قيمة؟

إذا كان لديك علامات متعددة تحتوي كل منها على عدد قليل من المقالات، فقد يكون من المفيد دمج الأشياء في كمية أقل من الصفحات التي تحتوي على المزيد من المحتوى.

جانب آخر مهم من بنية الموقع هو العمق. بمعنى آخر، كم عدد النقرات اللازمة للانتقال من صفحتك الرئيسية إلى أي صفحة أخرى على موقعك؟ احتفظ بهذا الرقم عند أدنى مستوى ممكن.

تزحف محركات البحث إلى موقعك عن طريق اتباع الروابط من صفحة إلى أخرى، وكلما كان موقعك “ضحلًا”، زادت احتمالية فهرسة كل صفحة. إن الحفاظ على نظام وضع العلامات الخاص بك منظمًا سيساعد في ذلك.

هناك شيء آخر يمكنك القيام به لتحسين بنية موقعك وهو إضافة صفحات إلى أسفل كل صفحة، بدلاً من استخدام زري “التالي” و”السابق” فقط. وهذا يجعل من السهل الانتقال إلى صفحات معينة دون الخوض في الصفحات الأخرى غير ذات الصلة أولاً.

4. سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول أمر بالغ الأهمية

تعد سهولة الاستخدام عبر الهاتف المحمول أمرًا مهمًا لأي موقع ويب في الوقت الحاضر، ولكن بالنسبة للمواقع الإخبارية، فهي أكثر أهمية.

يستهلك غالبية الأمريكيين أخبارهم عبر الهواتف المحمولة.

على أقل تقدير، يجب إنشاء موقعك باستخدام التصميم سريع الاستجابة، الذي يناسب تنسيقك مع أي حجم شاشة يستخدمه المشاهد.

قد ترغب أيضًا في التفكير في استخدام AMP، وهو نوع من تقنيات النشر يزيل التنسيق ويجعل الصفحات يتم تحميلها بسرعة كبيرة لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، قبل أن تفعل ذلك، ستحتاج إلى قراءة دراسة حالة AMP هذه من موقع Independent.ie.

5. تحسين سرعة الزحف

عندما يتعلق الأمر بالأخبار العاجلة، فأنت تريد أن يتم الزحف إلى صفحاتك وفهرستها بسرعة بواسطة Google.

لن ينتظر الأشخاص أيضًا على موقع بطيء للتحميل – خاصة عندما يكون لديهم الكثير من الخيارات للأخبار.

لحسن الحظ، هناك العديد من عوامل تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكن أن تساعد في سرعة الزحف، بما في ذلك سرعة الموقع وأداء الاستضافة وخرائط مواقع XML. ومع ذلك، لا يمكنك التعامل مع خرائط مواقع الأخبار مثل أي خرائط مواقع أخرى. وقد وضعت جوجل بعض إرشادات مهمة لخرائط الموقع في قطاع الأخبار.

أولاً، يجب عليك فقط إضافة 1000 عنوان URL أو أقل في خريطة الموقع الخاصة بك. بالطبع، يمكنك تضمين المزيد عن طريق تقسيم عناوين URL إلى ملفات Sitemap متعددة، ولكن تأكد من عدم تجاوز 50000 ملف Sitemap في ملف فهرس خريطة الموقع الخاص بك.

ستحتاج أيضًا إلى تحديث خريطة موقع الأخبار باستمرار بمقالات جديدة عند نشرها لجذب Googlebot.

ولكن عند نشر عناوين URL للمقالات الجديدة هذه، لا تقم بإنشاء خريطة موقع إخبارية لكل منها؛ قم بتحديث خريطة الموقع الحالية بدلاً من ذلك. ستحتوي خريطة موقع الأخبار الخاصة بك على أخبار من اليومين الأخيرين فقط، وستظل جميع المقالات في فهرس الأخبار لمدة 30 يومًا.

أخيرًا، عندما تقوم بإنشاء خريطة الموقع الخاصة بك، استفد من المكونات الإضافية غير التابعة لـ Google.

إذا كنت تستخدم Google Sitemap Generator، فسوف يتضمن عناوين URL التي لا تتوافق مع مقالاتك الإخبارية المحددة. كما أن تكرار النشر على موقعك سيؤثر بشكل إيجابي على سرعة الزحف، وهذا أمر منطقي.

ففي نهاية المطاف، إذا كان Googlebot يعثر باستمرار على محتوى جديد على موقعك على الويب مع كل زحف، فسوف يأتي إلى موقعك في كثير من الأحيان.

شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار هو أن الكمية لا تساوي الجودة دائمًا.

تأكد من أن المحتوى الخاص بك يحمل قيمة. إذا قمت بالنشر بشكل مفرط أو نشرت محتوى غير ضروري، فسوف يهدر Googlebot ميزانية الزحف الثمينة الخاصة به على تلك الصفحات الأقل قيمة، مما يعني أن المحتوى الجيد الخاص بك قد يظل غير مرئي.

وكقاعدة عامة، تجنب دائمًا المحتوى المكرر وحظر الصفحات غير المرغوب فيها باستخدام ملف robots.txt/robots meta لضمان سرعة الزحف المثالية.

الوجبات الجاهزة

تعمل مواقع الأخبار بشكل مختلف قليلاً عن العديد من أنواع المواقع الأخرى. ينجذب معظم الزوار إلى المواقع الإخبارية من خلال المحتوى الإخباري العاجل الذي له تاريخ انتهاء صلاحية قصير.

إذا وضعت هذه الإرشادات في الاعتبار، فستكون في طريقك للحصول على موقع إخباري محسّن بشكل أفضل وستستمتع بعدد أكبر من الزيارات والقراء نتيجة لذلك.

المزيد من الموارد: