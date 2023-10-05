Rewrite this title: 5 بدائل لنظارة جوجل

ستساعدك المقالة التالية: 5 بدائل لنظارة جوجل

هل سمعت عن مشروع Google Glass؟ إذا لم تقم بذلك، فأنت بحاجة حقًا إلى مواكبة العصر. ولكن، إذا كنت خارج الحلقة، فإن Google Glass هو في الأساس زوج من النظارات التي تحتوي على جهاز كمبيوتر مخفي مع شاشة عرض شفافة صغيرة فوق العين اليمنى. باستخدام Google Glass، يستطيع مرتديها التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتصفح الويب وأي شيء آخر يمكنك تخيله. إنها أعجوبة التكنولوجيا.

المشكلة هي أن هذه التكنولوجيا المعروفة باسم شاشة العرض العلوية ليست ثورية حقًا. لقد كان موجودًا منذ بعض الوقت. وجوجل ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على شاشات العرض الأمامية.

بغض النظر عما إذا كنت مهتمًا أو خائفًا أو تعتقد أن هذا النوع من التكنولوجيا ينتهك خصوصيتنا، فمن المحتمل جدًا أن تستمر الشركات في الكشف عن شاشات العرض العلوية في المستقبل المنظور، تمامًا مثل تقوم سامسونج ومايكروسوفت حاليا بذلك.

لذلك، انتقل إلى جوجل. هنا خمسة بدائل لنظارة جوجل.

5. ريكون جيت

تم تصميم طائرة Recon Jet بالتأكيد للأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة نشط. هذه النظارات ليست رياضية فحسب، بل إنها متينة وخفيفة الوزن ولها عدسات مستقطبة. أما بالنسبة للجانب التقني، فيمكن للطائرة الاتصال بهاتف ذكي وواي فاي. يعمل بنظام التشغيل Android 4.2 ويحتوي على معالج ثنائي النواة وكاميرا عالية الدقة. وبالمقارنة مع سعر Google Glass الذي يبلغ 1500 دولار، فإن صرف 599 دولارًا لهذه النظارات لا يبدو أمرًا شائنًا.

4. نظارات عيد الغطاس من Vergence Labs

إذا كنت قلقًا بشأن عدم إخبارك أن نظارات الشخص هي في الواقع جهاز كمبيوتر، فسوف تحب Epiphany Eyewear من Vergence Labs. للوهلة الأولى، تبدو هذه النظارات مجرد زوج آخر من النظارات الأنيقة، ولكن يوجد تحتها كمبيوتر صغير قوي. هذه النظارات العصرية قادرة على التقاط الصور بدقة 720 دقيقة، وتحتوي على 10 نوى معالجة، كما أنها تتميز بميزة التخزين على متنها. هذا المنتج متاح الآن للطلب المسبق بسعة 8 أو 16 أو 32 جيجابايت.

3. اتصالات Innovega iOptik

إنوفيجا تلقت تمويلًا من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة والمؤسسة الوطنية للعلوم لتطوير عدسات لاصقة للواقع المعزز ليرتديها الجنود في الميدان. تقوم جهات الاتصال هذه بشكل أساسي بتراكب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر على بيئات العالم الحقيقي. وتتطلع الشركة إلى تطوير اتصالات للاستخدام المدني بحلول عام 2014 أو 2015.

2. التخاطر واحد

على عكس بعض المنتجات الأخرى المذكورة في هذه القائمة، فإن التخاطر واحد هو في الواقع أنيق ومستقبلي إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، فهي تفعل كل شيء تقريبًا مثل شاشات العرض الأخرى. يمكنه التقاط مقاطع فيديو وصور ويمكنه الاتصال لاسلكيًا بهاتفك الذكي عبر البلوتوث. لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو الشاشة الافتراضية مقاس 5 بوصات التي تقوم بتركيب الفيديو وصور الكمبيوتر مباشرة أمام وجهك. لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار بعد، لكن الشركة تأمل أن يكون متاحًا في عام 2013.

1. جلاس اب

ربما تكون هناك بعض الخيارات الأفضل، ولكننا نعطي هذه الشركة الإيطالية فرصة كبيرة لمجرد أنها كانت كذلك بالفعل دعوى قضائية ضد جوجل. مع العلم أن الفكرة واحدة GlassUp يختلف في الواقع عن Google Glass. كما يمكن لأي شخص أن يرى، هذه تبدو في الواقع مثل النظارات. ثانياً، لا تحتوي على كاميرا. وأخيرًا، ستكون تكلفتها أقل بكثير من Google Glass – 399 دولارًا مقارنة بـ 1500 دولار. إذن، ماذا يفعلون؟ يمكن لهذه النظارات “عرض رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الاتجاهات أو نبضات القلب أو الترجمات أو أي معلومات أخرى تحددها التطبيقات ذات الصلة على هاتفك الذكي”. وأفضل ما في الأمر هو أن مجال الرؤية سيكون في المنتصف، بدلاً من أن يكون بالقرب من الجزء العلوي الأيمن من مجال رؤيتك.