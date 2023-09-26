Rewrite this title: 5 تحديثات جديدة لإرشادات تقييم الجودة من Google وسبب أهميتها

ستساعدك المقالة التالية: 5 تحديثات جديدة لإرشادات تقييم الجودة من Google وسبب أهميتها

أعلنت Google عن خمسة تحديثات لإرشادات تصنيف جودة البحث (QRGs) اليوم وأصدرت نسخة محدثة من الوثيقة مع شرح موجز لكل منها في سجل التغييرات الخاص بها.

على الرغم من أن هذه الإرشادات ليس لها أي تأثير مباشر على التصنيفات، إلا أنها توفر لنا معلومات قيمة حول العوامل العديدة التي تأخذها Google في الاعتبار عند تقييم جودة المحتوى.

علاوة على ذلك، يتم استخدام الإرشادات لتدريب مقيمي جودة البحث البشريين، الذين يتم قياس ملاحظاتهم واستخدامها لإبلاغ تحديثات خوارزمية Google المستقبلية.

يمكن أن يساعد الاهتمام الدقيق بالتغييرات التي تم إجراؤها على QRG في تحديد الاتجاه المستقبلي الذي قد تتجه إليه Google في تغييراتها على الخوارزميات، وأنواع الفروق الدقيقة التي تبحث عنها عند تقييم المحتوى وEAT.

ما الجديد في تحديث إرشادات تقييم جودة البحث لشهر أكتوبر 2021؟

لقد تغير تعريف “مجموعات الأشخاص” في فئة YMYL.

تم تحديث كيفية البحث عن معلومات السمعة لمواقع الويب والمبدعين.

لقد تغير قسم “أدنى جودة للصفحة” بشكل كبير.

تم تحديث تعريف “الهجوم المزعج”.

تعديلات من أجل الوضوح والاتساق طوال الوقت.

ماذا تعني هذه التغييرات في الإرشادات، وما الذي يحتاج محترفو تحسين محركات البحث (SEO) إلى معرفته عنها؟

1. “مجموعات من الأشخاص” في محتوى YMYL

تحديث Google: “تم توسيع تعريف الفئة الفرعية YMYL “مجموعات الأشخاص”.”

في السابق، كان تعريف Google لـ YMYL – “أموالك، حياتك” يتضمن قسمًا حول “مجموعات الأشخاص” يتضمن معلومات تتعلق بـ “العرق أو الأصل العرقي، أو الدين، أو الإعاقة، أو العمر، أو الجنسية، أو الحالة العسكرية، أو التوجه الجنسي، أو الجنس أو الهوية الجنسية.”

الصورة التي أنشأها المؤلف.

احتفظت جوجل بتلك المجموعات في تعريفها، لكنها أضافت التصنيفات التالية إلى تعريفها لمجموعات الأشخاص:

الطبقة.

التعبير بين الجنسين.

حالة الهجرة.

الجنس/الجنس.

ضحايا حدث عنف كبير وأقاربهم.

أو أي خاصية أخرى ترتبط بالتمييز أو التهميش المنهجي.

يوضح هذا أن Google تعمل على توسيع مفاهيمها لمحتوى YMYL لتشمل الهويات المختلفة والظروف الاجتماعية والاقتصادية والمزيد.

نظرًا لأن EAT له أهمية قصوى بالنسبة لمحتوى YMYL، فهذا يعني أن EAT أمر بالغ الأهمية عند نشر المحتوى المتعلق بأي من مجموعات الأشخاص المذكورة أعلاه.

2. كيفية البحث عن معلومات السمعة

تحديث Google: “إرشادات محدثة حول كيفية البحث عن معلومات السمعة لمواقع الويب ومنشئي المحتوى.”

غيرت Google لغتها من الإشارة إلى أن “المتاجر” تحتوي في كثير من الأحيان على تقييمات مستخدم يمكنها توفير معلومات السمعة للإشارة إلى أنه يمكن القيام بذلك لـ “مواقع الويب”.

وأضافت أيضًا أن عددًا كبيرًا من المراجعات “المفصلة والجديرة بالثقة والإيجابية” يمكن أن تكون دليلاً على السمعة الجيدة، بينما في السابق، ذكرت جوجل فقط عدد المراجعات الإيجابية.

الصورة التي أنشأها المؤلف.

قامت جوجل بإزالة مثال جائزة بوليتزر كدليل على السمعة الإيجابية لموقع صحفي. جوجل لديها تمت أيضًا إضافة وإزالة الإشارات إلى جائزة بوليتزر في التكرارات السابقة لـ QRG.

قامت جوجل بتعديل تعريفها لكيفية قياس السمعة على مستوى الفرد/موقع الويب من خلال إضافة QRG إلى أنه “بالنسبة للمؤلفين الأفراد ومنشئي المحتوى، يمكن أن تكون مقالات المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية مصدرًا جيدًا لمعلومات السمعة”.

كما قاموا أيضًا بتحويل اللغة من “عند الحاجة إلى مستوى عالٍ من الموثوقية أو الخبرة” إلى “للموضوعات المعلوماتية YMYL”.

هذا مثال آخر على مزج Google لمفاهيم YMYL مع تتطلب أعلى مستويات EAT

ومن المثير للاهتمام أن جوجل أزالت العبارة التي تفيد بأن “البحث عن السمعة ضروري لجميع مواقع الويب”. وبدلاً من ذلك، فإن البحث عن السمعة يكون ضروريًا فقط “إلى الحد الذي يمكن من خلاله العثور على سمعة راسخة”.

تشجع Google أيضًا المُقيّمين على التفكير فيما إذا كان الموضوع هو YMYL أم لا وتقييم السمعة وفقًا لذلك. أدرجت Google المثال الذي يفيد بأن مراجعات المستخدم مفيدة لمتجر عبر الإنترنت، ولكنها ليست مفيدة لموقع ويب خاص بالمعلومات الطبية.

يعد هذا تحديثًا مهمًا لأنه يشير إلى أن مراجعات المستخدم قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للمواقع التي تتعامل مع العملاء مقارنة بمواقع الويب الطبية (أو غيرها من مواقع YMYL)، والتي قد يتم حساب EAT الخاصة بها بشكل مختلف.

3. “أدنى جودة للصفحة”

تحديث Google: “قسم “أدنى جودة للصفحة” المعاد هيكلته وتحديثه؛ أمثلة مُعاد تنظيمها وتحديثها لتعكس الهيكل الجديد.

أجرت Google تغييرات مهمة لإنشاء قسمها حول كيفية حساب أقل جودة للصفحة.

والأهم من ذلك، أنها وسعت التعريفات وقدمت أمثلة محددة لما يعنيه أن تسبب الصفحة ضررًا أو تنشر الكراهية أو تضليل المستخدمين.

الصورة التي أنشأها المؤلف.

ومن الأمثلة على هذه الإضافات ما يلي:

المواقع التي يستخدمها مستخدمي doxx.

المحتوى الذي يحتوي على تعليمات حول الانتحار أو القتل.

المحتوى الذي يحتوي على صور نمطية مسيئة أو مهينة.

المحتوى الضار الذي يمكن دحضه بسهولة من خلال الحقائق المقبولة على نطاق واسع.

نظريات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى حقائق أو أدلة.

4. تعريف “الهجوم المزعج”.

تحديث Google: “تم تبسيط تعريف “الهجوم المزعج” لإزالة التكرار من خلال قسم أقل جودة للصفحة.”

قامت Google بإصلاح تعريفها لـ “الهجوم المزعج” بالكامل لجعله أكثر إيجازًا وإيجازًا.

لا يزال التعريف يؤكد على أنه يجب تصنيف المحتوى على أنه “مسيئ ومزعج” إذا كان من الممكن اعتباره كذلك وفقًا للباحثين من تلك المنطقة.

قامت Google أيضًا بإزالة العبارة التي تقول إن النتيجة يجب اعتبارها “مسيئة ومزعجة”.

الصورة التي أنشأها المؤلف.

5. تغييرات طفيفة طوال الوقت

تحديث Google: “تغييرات طفيفة طوال الوقت (لقطات الشاشة وعناوين URL المحدثة والصياغة والأمثلة للاتساق؛ وإزالة الأمثلة القديمة؛ وإصلاح الأخطاء المطبعية؛ وما إلى ذلك).”

كما أوضح داني سوليفان، منسق البحث العام، في مشاركة مدونة الإعلان عن التحديثات:

“تمامًا كما نقوم بإجراء تحسينات على البحث، نقوم بتحديث إرشادات جودة التصنيف من وقت لآخر للتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود.”

وأضاف في وقت لاحق:

“تركز التغييرات الأخرى على أشياء مثل تحديث اللغة من أجل الوضوح وتحديث التنظيم. هذا هو ما شكل معظم تحديثنا لشهر أكتوبر 2021، والذي تضمن توضيحات حول المحتوى الأقل جودة، وإرشادات محدثة ومحدثة حول البحث عن سمعة مواقع الويب.

تأتي إرشادات تصنيف جودة البحث مع سجل التغيير

يبدو أن Google ملتزمة بأن تكون أكثر شفافية في كيفية ووقت تحديث QRGs واحتفظت بسجل تغييرات التحديثات في نهاية المستند منذ ديسمبر 2019.

إن البقاء على اطلاع دائم بهذه الإرشادات يمكن أن يساعد المسوقين على مواكبة فهم Google لما يجعل تجربة البحث عالية الجودة وكيفية تحسين المحتوى الخاص بك وفقًا لذلك.

المزيد من الموارد:

صورة مميزة: فونسترا / شترستوك